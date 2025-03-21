https://sputnik-abkhazia.ru/20250321/zasedanie-kabmina-otchety-fondov-i-programma-eko-1054190308.html

Заседание Кабмина: отчеты фондов и программа ЭКО

Заседание Кабмина: отчеты фондов и программа ЭКО

Sputnik Абхазия

Очередное заседание Кабинета министров Абхазии состоялось в пятницу, 21 марта. 21.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-21T15:51+0300

2025-03-21T15:51+0300

2025-03-21T16:09+0300

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На повестке было девять вопросов – целевые программы, исполнение бюджетов фондов, контроль валютных операций.Асмат Цвижба, SputnikРазвитие демографииРасходы на реализацию программы "Развитие демографии" за счет средств бюджета Фонда репатриации в 2024 году составили 112,1 миллиона рублей.По словам исполняющего обязанности министра соцобеспечения Руслана Аджба, было принято и рассмотрено 1047 заявлений, в отношении 1036 из них было вынесено положительное решение.С 1 января 2024 года в рамках программы за рождение первого, второго и третьего ребенка абхазской национальности выделяется 100 000 рублей, за четвертого и последующих – 200 000 рублей.В 2024 году 60 семей получили 50 000 рублей за второго ребенка, рожденного в 2023 году, одна семья получила 100 000 рублей за рождение четвертого ребенка, рожденного в 2022 году. Заявления семи семей перешли на рассмотрение в 2025 год.Из-за отсутствия предусмотренных программой оснований для получения единовременной выплаты четырем семьям было отказано.Основная цель программы – предупреждение демографической угрозы безопасности страны путем стимулирования рождаемости детей абхазской национальности в семьях, постоянно проживающих в республике.Отчеты фондовНа заседании были приняты отчеты фондов об исполнении бюджетов за 2024 год.Доходы Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии составили 213,7 млн рублей, расходы — 227,3 млн, сообщил глава фонда Дмитрий Тарба.Фонд финансирует мероприятия, связанные с лечением и реабилитацией инвалидов войны, протезированием, покупкой медикаментов. В прошлом году было принято 1384 заявки.В 2024 году помощь от Фонда медстрахования Абхазии получили 750 онкобольных. Это более 5 тыс. курсов химиотерапии, на которые выделили 76 млн рублей, рассказала глава фонда Валентина Жиба на заседании Кабмина. Остаток фонда на 2025 год составил около 9 млн рублей. Деньги используют для резерва препаратов для онкобольных.Доходы Дорожного фонда Абхазии в 2024 году составили 116 млн рублей, расходы — 132 млн. Средства пошли на обслуживание тоннелей, ремонтно-восстановительные работы и содержание автодорог, дорожную разметку, ямочный ремонт.Пенсионный фонд Абхазии в 2024 году расходовал 1,54 миллиарда рублей. Они были направлены на выплату пенсий, пособий, повышение пенсий гражданам, которые не получают надбавку от России.Всего на 2024 год в республике насчитывалось 48 820 пенсионеров, уточнил глава фонда Денис Гулария.Из года в год при наличии возможностей Пенсионный фонд вносит предложения по увеличению доплат, отметил исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Владимир Делба. По его словам, у фонда много должников, ими нужно "заниматься предметно", обращаться в суд, сообщать о проблемах в Минюст. В 2024 году более двух миллионов рублей было направлено в Пенсионный фонд России в качестве возмещения долга по пенсиям граждан, которые неправомерно их получали, а в 2023 году было возмещено 22 миллиона рублей. Делба подчеркнул, что все, начиная с местных органов управления, должны заниматься решением этой проблемы, он назвал ситуацию "социально несправедливой". И.о. премьер-министра добавил, что в том числе по этой причине было приостановлено получение пенсий по картам АПРА.Валютные операции Кабинет министров также утвердил критерии обязательного контроля валютных операций. По словам и.о. министра финансов Абхазии Саида Губаз, эта мера необходима для отслеживания и выявления нелегальных валютных операций. Проект согласован с Национальным банком АбхазииОн утверждает 25 операций, на который распространяется обязательный контроль. В том числе это операции между резидентами в иностранной валюте, с внешними ценными бумагами, если их объем превышает установленные минимальные критерии в 200 тысяч долларов.

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