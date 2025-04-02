https://sputnik-abkhazia.ru/20250402/klyatva-na-vernost-kak-v-abkhazii-prokhodili-inauguratsii-prezidentov-1054303939.html

Клятва на верность: как в Абхазии проходили инаугурации президентов

Клятва на верность: как в Абхазии проходили инаугурации президентов

Sputnik Абхазия

Церемонию инаугурации президента Республики Абхазия впервые провели в 1994 году, и с тех пор она не раз претерпевала изменения. 02.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-02T08:00+0300

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2025-04-02T08:00+0300

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абхазия

инаугурация

история

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О том, как ее проводили в разные годы, читайте в материале Sputnik.SputnikСогласно закону "О президенте Республики Абхазия", инаугурация вновь избранного президента проходит на тридцатый день со дня официального объявления ЦИК результатов выборов.Атрибуты президентской власти – штандарт, печать с изображением государственного герба и с надписью "Президент Республики Абхазия", шашка, символизирующая роль президента как главнокомандующего Вооруженными силами и национальный абхазский посох (алабаща – ред.) — символ государственной мудрости. Но так было не всегда.С момента провозглашения независимости в республике сменились пять президентов, и каждый из них по-своему видел торжественную церемонию вступления в должность.Издревле абхазские владетели приносили клятву вступлением на престол, но какие-либо документы, описывающие процедуру, до наших дней не дошли. "В 1864 году после упразднения Абхазского княжества все документы исчезли. Возможно, они были вывезены тогда в Российскую империю. А посох и шашка, на которых сегодня присягают президенты Абхазии, скорее всего, взяли из народа: абхазы считали посох символом народной мудрости, а шашку – символом воинской доблести. Но письменные свидетельства о том, что именно на этих предметах приносили присягу, до нас не дошли", – писал историк Валико Пачулия.Первая клятва26 ноября 1994 году Парламент Абхазии принял новую Конституцию, в которой говорилось, что глава государства отныне не председатель Верховного Совета, а президент. Тогда же решением народных избранников на эту должность был избран Владислав Ардзинба."В Парламенте обсудили процедуру присяги, была создана рабочая группа, которая должна была заняться организацией мероприятия. Я же стал писать текст клятвы. Прежде чем написать текст, я изучил много клятв. С одной стороны мне хотелось, чтобы клятва соответствовала тем, которые принимают президенты разных стран, с другой – чтобы она была в стиле абхазских клятв", – рассказывал в интервью Sputnik писатель Геннадий Аламиа.В итоге получился оригинальный текст присяги с элементами абхазских клятв.6 декабря в здании Президиума Верховного Совета Абхазии в присутствии членов Парламента, Верховного суда, а также представителей религиозных конфессий Владислав Ардзинба принес присягу на Конституции. Атрибутов президентской власти – гербовые печати, штандарт, шашка и посох – тогда не было, они появились позже, в 1999 году.Посох и шашкаВ 1999 году в республике прошли первые общенародные выборы президента Абхазии. Тогда впервые у народа страны появилось право на волеизъявление.Согласно Конституции, через месяц после избрания главы государства, должна была состояться инаугурация. В правительстве Абхазии хотели придать этой церемонии особую торжественность.По словам общественно-политического деятеля Вячеслава Цугба, на тот момент никакого опыта проведения инаугурации у него не было."Это сейчас можно пользоваться интернетом, посмотреть, как в других странах проводят инаугурацию, а тогда сложно было даже узнать об опыте соседних стран. Нужно было расписать всю процедуру инаугурации, к тому же условия и возможности тогда были другими. Мы привели в порядок зал для инаугурации. Были проблемы с освещением, с отоплением. Это была зима, холодно. Мы из Сухумского аэропорта взяли специальные агрегаты, которые обогревают помещение. Для торжественности мы повесили в зале занавес. Было много цветов. Так мы украсили зал”, - вспоминал в интервью Sputnik Цугба.Новой была и сама процедура принятия присяги. После долгих обсуждений, Владислав Ардзинба решил, что после произнесения клятвы ему вручат не только гербовые печати и штандарт – основные символы президентской власти – но также посох и шашку как символы мудрости и воинской доблести.6 декабря 1999 года в Сухуме прошла инаугурация всенародно избранного президента. В числе гостей были губернатор Краснодарского края Николай Контдратенко, президент Адыгеи Аслан Джаримов, председатель парламента КБР Заурби Нахушев, депутат Госдумы Геннадий Бенов, зампред парламента Северной Осетии Станислав Кесаев, директор института востоковедения Ростислав Рыбаков, директор Института стран СНГ Константин Затулин.Церемония вступления в должность президента Абхазии стала всенародным событием. Как и было запланировано, Владислав Ардзинба произнес клятву, а затем спикер Парламента Сократ Джинджолия поочередно вручил ему гербовые печати, штандарт, посох и шашку.Скромно, но торжественноВ январе 2005 года после повторных выборов президентом Абхазии стал Сергей Багапш. Процедура инаугурации, согласно Конституции, должна была пройти на 30 день после избрания нового президента, то есть 14 февраля. Но так как эта дата приходилась на понедельник и многие гости не попадали на торжество, то новоизбранный глава государства решил провести процедуру вступления в должность на два дня раньше.На церемонию вступления президента Абхазию в должность в республику приехали делегации из Краснодарского края во главе с губернатором Александром Ткачевым, Южной Осетии во главе с президентом Эдуардом Кокойты, Карачаево-Черкесии во главе с президентом Мустафой Батдыевым, а также член Совета Федерации Николай Кондратенко, депутаты Госдумы Игорь Родионов, Заурби Нахушев, Александр Коржаков, Константин Затулин.Церемония второй инаугурации намного отличалась от первой. Сергей Багапш не захотел приносить присягу с вручением посоха и шашки.Бывший спикер Парламента Нугзар Ашуба объяснил это тем, что Конституция этого не предусматривает."Главные атрибуты президентской власти в Абхазии – это гербовые печати и штандарт. А посох и шашку вручают уже по желанию самого президента, то есть это не обязательные элементы инаугурации", – пояснил он.Президенту вручили штандарт и печать с изображением герба и надписью "Президент Республики Абхазия".Точно так же прошла вторая инаугурация Сергея Багапш, переизбранного в 2010 году. Единственное, что изменилось, это место ее проведения. Накануне была отремонтирована Государственная филармония, и именно там Багапш прошел свою вторую процедуру церемонии вступления в должность.Без торжества и в сокращенном вариантеВ 2011 году после досрочных выборов Александр Анкваб стал президентом Абхазии. Церемония вступления его в должность состоялась 26 сентября в конференц-зале Администрации президента.Из-за безвременной кончины бывшего президента Сергея Багапш было решено провести инаугурацию скромно, без пышности и официального приглашения зарубежных гостей. Однако на церемонию все же приехала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Александр Анкваб, как и Сергей Багапш, присягу решил провести без посоха и шашки.После присяги спикер Парламента Нугзар Ашуба вручил новоизбранному президенту гербовые печати и штандарт.Возвращение к истокамВ 2014 году президентом Абхазии стал Рауль Хаджимба. Инаугурация состоялась в большом зале Кабинета министров республики 25 сентября. За два месяца до этого Парламент Абхазии восстановил текст клятвы, который в 2011 году претерпел изменения.Рауль Хаджимба также решил продолжить традицию, заложенную Владиславом Ардзинба. Он вновь ввел абхазский посох "алабаща" и шашку в атрибутику президентской власти. Однако посох, который держал во время инаугурации Владислав Ардзинба, был утерян, новый посох сделал мастер Пальмир Амичба.Церемония вступления Рауля Хаджимба в должность президента проходила в торжественной обстановке. На инаугурацию приехали делегации из Москвы, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Нагорного Карабаха и Приднестровья.После произнесения клятвы спикер Парламента Валерий Бганба вручил Раулю Хаджимба атрибуты президентской власти — штандарт, печать, шашку и абхазский посох "алабаща".В узком кругуВ марте 2020 года прошли повторные выборы президента Абхазии. Главой республики был избран Аслан Бжания. Но так как период совпал с пандемией коронавируса, церемония вступления главы государства в должность прошла в ограниченном кругу, без иностранных гостей.Во время инаугурации избранный глава государства принес клятву на Конституции, после чего и.о. президента республики Валерий Бганба вручил ему символы президентской власти – штандарт, печать, шашку и посох.Шестая инаугурация15 февраля 2025 года в Абхазии прошел первый тур президентских выборов, 1 марта - второй.Победителем по итогам стал Бадра Гунба, набравший 54,73% голосов.Церемония инаугурации запланирована на среду, 2 апреля. Ожидается приезд президента Южной Осетии Алана Гаглоева, первого замруководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко, глав российских регионов, послов Никарагуа и Венесуэлы.

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