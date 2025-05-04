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Культурная афиша Абхазии: празднование 9 Мая, спектакли

Культурная афиша Абхазии: празднование 9 Мая, спектакли

Sputnik Абхазия

Культурная афиша с 5 по 11 мая. Читайте и планируйте свой культурный отдых. 04.05.2025, Sputnik Абхазия

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Культурная афиша с 5 по 11 мая. Читайте и планируйте свой культурный отдых. Абхазская госфилармония 6 мая в 13:00 и 16:00 – спектакль театральной студии Гудисы Тодуа "Алиса в стране чудес".Абхазский драмтеатр 7 мая в 19:00 – спектакль "Мирандолина". Режиссер Алхас Шамба. Абхазский молодежный театр 5 мая в 19:00 – комедийный спектакль "Человек и джентльмен" по мотивам произведения Эдуардо Де Филиппо. Музей Банка Абхазии С 6 по 20 мая – выставка плакатов, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Будут представлены афиши кино 1940 - 1980-х годов, снятые на тему ВОВ, в том числе о героях из Абхазии.Празднование 9 МаяВо всех городах Абхазии проводятся праздничные мероприятия посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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