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Культурная афиша Абхазии: празднование 9 Мая, спектакли
Культурная афиша Абхазии: празднование 9 Мая, спектакли
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Культурная афиша с 5 по 11 мая. Читайте и планируйте свой культурный отдых. 04.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-04T14:30+0300
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Культурная афиша с 5 по 11 мая. Читайте и планируйте свой культурный отдых. Абхазская госфилармония 6 мая в 13:00 и 16:00 – спектакль театральной студии Гудисы Тодуа "Алиса в стране чудес".Абхазский драмтеатр 7 мая в 19:00 – спектакль "Мирандолина". Режиссер Алхас Шамба. Абхазский молодежный театр 5 мая в 19:00 – комедийный спектакль "Человек и джентльмен" по мотивам произведения Эдуардо Де Филиппо. Музей Банка Абхазии С 6 по 20 мая – выставка плакатов, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Будут представлены афиши кино 1940 - 1980-х годов, снятые на тему ВОВ, в том числе о героях из Абхазии.Празднование 9 МаяВо всех городах Абхазии проводятся праздничные мероприятия посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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абхазия, культура, новости
абхазия, культура, новости
Культурная афиша Абхазии: празднование 9 Мая, спектакли
Культурная афиша с 5 по 11 мая. Читайте и планируйте свой культурный отдых.
6 мая в 13:00 и 16:00 – спектакль театральной студии Гудисы Тодуа "Алиса в стране чудес".
7 мая в 19:00 – спектакль "Мирандолина". Режиссер Алхас Шамба.
Абхазский молодежный театр
5 мая в 19:00 – комедийный спектакль "Человек и джентльмен" по мотивам произведения Эдуардо Де Филиппо.
С 6 по 20 мая – выставка плакатов, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Будут представлены афиши кино 1940 - 1980-х годов, снятые на тему ВОВ, в том числе о героях из Абхазии.
Во всех городах Абхазии проводятся праздничные мероприятия посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.