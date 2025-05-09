https://sputnik-abkhazia.ru/20250509/abkhazskiy-otets-soldata-istoriya-mikhi-i-razhdena-bartsits-iz-gagry-1054825207.html

Абхазский отец солдата: история Михи и Раждена Барциц из Гагры

Абхазский отец солдата: история Михи и Раждена Барциц из Гагры

Sputnik Абхазия

Уроженец Абхазии, Герой Советского Союза Ражден Барциц отправился на фронт в 1942 году, никого об этом не предупредив. Вскоре его отцу пришла весть о ранении... 09.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-09T17:15+0300

2025-05-09T17:15+0300

2025-05-09T17:59+0300

абхазия

великая победа — 80

великая отечественная война

80-летие победы в великой отечественной войне

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О том, как в условиях войны разворачивалась история отца и сына, и какое они имели отношение к легендарному советскому фильму, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikРажден Барциц родился в Гагре в 1921 году в семье Михаила Барциц, участника Первой мировой войны, всадника Абхазской сотни, кавалера Георгиевского креста III степени.Через некоторое время его немолодому отцу Михе пришла весть о том, что Ражден ранен и находится в госпитале в Батуми. Миха, долго не раздумывая, собрал вещи и отправился за сыном. Прибыв в госпиталь, он узнал, что Раждена уже там нет – тот после лечения вернулся в состав Азовской флотилии. Миха развернулся и уехал в Тамань в поисках сына. Там отец и сын наконец встретились."Они были счастливы друг друга увидеть. Дедушка рассказывал, что встретились они, когда он, насквозь промокший вернулся с боевого задания. Миха снял с себя сухую одежду и заставил Раждена переодеться", – поделилась Аргун.Через некоторое время Миха вернулся в родную Гагру, а Ражден продолжил свой боевой путь.Он воевал на Малой земле, участвовал в форсировании Керченского пролива, в обороне Севастополя, высаживал десанты в Анапе, Новороссийске. В 1944 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".Встреча с советским режиссеромПосле окончания войны Ражден еще некоторое время оставался в Керчи, тралил (обезвреживал - прим.) мины в Азовском и Черном морях. Затем вернулся в родную Гагру.По рассказу Натали, у прадедушки Михи здоровье подкосилось еще во время Первой мировой войны. Он рано ушел из жизни, в 1948 году, так и не дождавшись внуков.Его сын Ражден большую часть жизни проработал в туристической сфере. В конце 50-х на озере Рица он познакомился с известным советским актером Серго Закариадзе и поведал ему историю о том, как отец отправился за ним в госпиталь, а потом на фронт."Спустя некоторое время на советские экраны вышел художественный фильм "Отец солдата", по сюжету которого старый крестьянин, узнав о ранении сына, отправляется за ним в госпиталь, а затем на фронт. Кино получилось великим, в основном благодаря некоторым художественным преувеличениям. В этом фильме отлично передана тема дружбы народов и тонко показан подвиг простых людей, к которым беспощадна и жестока война. В этом фильме, даже в титрах, нет упоминания ни о дедушке, ни о его отце, изменены обстоятельства, имена, национальность подобрана более подходящая к политической конъюнктуре того времени. Возможно, таких историй в годы Великой Отечественной были десятки или сотни. Возможно, Георгий Махарашвили – собирательный персонаж, но в основе истории лежит и история моей семьи", – отметила Натали Аргун и добавила, что сам Ражден очень любил этот фильм и всегда говорил, что это его личная история.Герой Советского Союза Ражден Барциц ушел из жизни 7 июля 2002 года. Он похоронен на городском кладбище в Гагре.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250508/chetyrezhdy-byl-ranen-no-chudom-vyzhil-istoriya-frontovika-ili-achba-1054783064.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250508/nezakonchennaya-rukopis-soldata-istoriya-veterana-arustana-ardzinba-1054816060.html

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абхазия, великая отечественная война, 80-летие победы в великой отечественной войне