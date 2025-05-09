https://sputnik-abkhazia.ru/20250509/doshel-do-elby-istoriya-veterana-dmitriya-baskakova-1054382025.html

Дошел до Эльбы: история ветерана Дмитрия Баскакова

Дошел до Эльбы: история ветерана Дмитрия Баскакова

Sputnik Абхазия

Дмитрий Баскаков родился в Алтайском крае в 1922 году. Окончив среднюю школу и получив педагогическое образование, в 1939 году Дмитрий стал работать учителем... 09.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-09T16:07+0300

2025-05-09T16:07+0300

2025-05-09T16:48+0300

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80-летие победы в великой отечественной войне

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В апреле 1941 года молодой педагог был назначен директором школы. Но судьба уготовила ему новые испытания - он прошел всю войну и дошел до Эльбы.Свою историю в 2015 году ветеран Дмитрий Баскаков рассказал Sputnik Абхазия.SputnikДмитрия Баскакова призвали в армию, когда ему было 19 лет. В конце 1942 года он стал командиром взвода 4-й танковой батареи пятой дивизии, которая формировалась в Тульской области.Боевое крещение Баскаков прошел под Москвой. А в 1943 году в бою под селом Городище Орловской области Дмитрий был ранен в руку. После госпиталя он вернулся в родной артполк.В это время в полную силу развернулось танковое сражение на Курской дуге. В этой грандиозной битве механизированные крупные группировки немецких войск были разгромлены, наступил коренной перелом в ходе войны. После поражения немецкие войска только оборонялись и отступали до самого конца войны.Во время боев на Курской дуге Дмитрия Баскакова вновь ранили, на сей раз получил и контузию. Но в силу обстоятельств его не госпитализировали, а оставили в части.Полк Дмитрия Баскакова освобождал Белоруссию, Украину и Польшу, брал города Восточной Пруссии.В 1944 году при форсировании Днепра бойцам пришлось переправлять через скованную ледяным покровом реку свои орудия, боеприпасы и амуницию. В это время налетевшая немецкая авиация разбомбила переправу. Многие бойцы, провалившись в образовавшиеся проруби, оказались в ледяных объятиях Днепра. Среди них был и Дмитрий Баскаков. К счастью, он провалился лишь по пояс, товарищи вовремя бросили ему конец веревки и вытянули на лед.В составе родной 5-й дивизии Дмитрий Баскаков провоевал да самого конца войны. Был на Первом, Втором, Третьем Белорусских фронтах. Так и дошел с боями до Эльбы.Долгожданный День Победы застал его в городе Гентин. Здесь бойцы 27-го артполка 5-й дивизии встретились с войсками союзников, с американцами. Это была знаменитая встреча на Эльбе со 102-й дивизией, которой командовал генерал Китнич.Боевой путь Дмитрия Баскакова не закончился в мае 1945 года. Приказ о его демобилизации был подписан лишь в середине 1946 года. В 1957 году ветеран переехал жить в Абхазию, 35 лет работал плотником на железной дороге, был заместителем председателя Совета ветеранов пятой дивизии.Дмитрий Баскаков был награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I и II степеней, медалями "За взятие Кенигсберга", "За взятие Берлина", "За победу над Германией".

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абхазия, великая отечественная война, лица победы, 80-летие победы в великой отечественной войне