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Тяжелый путь к победе: история ветерана Великой Отечественный войны Марии Ломакиной

Тяжелый путь к победе: история ветерана Великой Отечественный войны Марии Ломакиной

Sputnik Абхазия

Ветеран Мария Ломакина из села Лдзаа всю Великую Отечественную войну вместе со старшей сестрой строила дороги для военной техники. 09.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-09T15:00+0300

2025-05-09T15:00+0300

2025-05-09T15:03+0300

великая победа — 80

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80-летие победы в великой отечественной войне

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О том, каким было детство Мария Ломакиной, как она пережила войну, как попала в Абхазию и встретилась с Иосифом Сталиным, читайте в материале корреспондента Sputnik Бадри Есиава.Камни вместо детстваВетеран Великой Отечественной войны Мария Ломакина родилась 20 июня 1927 года в Ростове-на-Дону. Ее отец Филипп был строителем дорог, а мать Полина – домохозяйкой. Также у нее была старшая сестра Анна.Всю войну Мария и ее сестра Анна строили дороги для военной техники. Еще совсем молодым и хрупким девушкам наряду с сотнями других людей приходилось вручную дробить камни, перетаскивать и выкладывать их на проезжей части. Затем это дорожное покрытие заливалось гудроном.Как-то раз перед ними остановилась машина, и из нее вышел сам маршал Георгий Жуков. Он посмотрел на то, как девушки трудятся, похвалил их и предупредил, что скоро в том месте должна проехать колонна с ранеными.Трудились они с 8:00 до 17:00. В неделю был всего один выходной – в воскресенье. За работу им немного приплачивали и давали пайки, но тот, кто опаздывал на работу, пайка лишался. Сначала давали только по 200 граммов хлеба, а с 1943 года к этому добавили еще некоторые продукты.Строители позже стали и сами себя обеспечивать едой – сажали фасоль и кукурузу. Так как мать Марии и Анны не работала, ей ничего не выделяли. Поэтому дочери делились продуктами с нею.Так продолжалось до 1945 года. Мария Ломакина хорошо помнит долгожданный День Победы, в который она поверила не сразу."Нам сказали бросать все, но мы боялись и продолжили работать. Начальника рядом не было. Потом одна из старших женщин сказала, что действительно настала победа и надо идти в контору. Мы и пошли. Еще ведь надо было немного приодеться. Я отрезала рукава кофты и сделала из них носочки, завязала волосы, чтоб быть красивой, и мы все пошли в контору, но там никого не было", – поделилась пенсионерка.Девушки пошли в сельский клуб, где уже все собрались. На сцене стоял человек и что-то громко говорил, а сидящие в зале люди плакали навзрыд от радости.После собрания все снова пошли в контору. Там уже был накрыт скромный, но праздничный стол. Победители поднимали тосты и закусывали хлебом и маленькими кусочками халвы. В тот день Мария Ломакина впервые опрокинула рюмку водки. Традиционный русский горячительный напиток ей не понравился, и она сразу же запила его водой, но голова все же немного закружилась.Знакомство со Сталиным и переезд в АбхазиюНастала долгожданная мирная жизнь. Глава семейства Филипп Ломакин благополучно вернулся с фронта с военными наградами, и его вместе с родными снова отправили работать в Туапсе. Семье выделили небольшую комнату, но надолго она там не задержалась.Ломакину не нравилась обстановка в Туапсе, и он решил найти работу в Сухуме. Почему именно в столице Абхазии, его дочь ответить затрудняется. Ветерану предложили работу на государственной даче Иосифа Сталина. Вскоре к нему переехала вся семья.Для сестер Марии и Анны тоже нашли подработку – они занимались садом и другими бытовыми делами. За это их взяли на государственное обеспечение, в которое входили бесплатные обеды и комплект одежды на три года.Ломакиной довелось своими глазами увидеть почти всю верхушку советской власти, в том числе Лаврентия Берия, Вячеслава Молотова, Климента Ворошилова и самого Иосифа Сталина.Ломакина добавила, что Сталин не был похож на того, кого она с детства видела на портретах. В жизни он оказался намного ниже ростомНа работе в столице Абхазии Ломакина познакомилась со своим будущим супругом Борисом Корецким, который тоже прошел всю войну и был моряком. Они поженились, у них родились сын и дочь.За годы жизни их несколько раз переводили из одной госдачи в другую – они работали на Рице, в Цхалтубо на западе Грузии. "Конечной станцией" стала госдача в селе Лдзаа, где Ломакина живет уже около 65 лет.Живет ветеран в своем большом доме одна. Несколько лет назад погиб ее сын, дочь живет в России, и не так часто ей удается навещать пожилую мать, но в одиночестве ветеран не остается. За ней присматривают соседи и служащие Пицундской госдачи, которые всячески ей помогают.

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абхазия, лица победы, великая отечественная война, 80-летие победы в великой отечественной войне