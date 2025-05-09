https://sputnik-abkhazia.ru/20250509/sudba-dvukh-geroev-podvigi-kunty-i-galiny-khashba-1054842035.html

Судьба двух героев: подвиги Кунты и Галины Хашба

Судьба двух героев: подвиги Кунты и Галины Хашба

Sputnik Абхазия

Кунта и Галина Хашба познакомились во время Великой Отечественной войны. Галина была врачом, а Кунта служил в разведке. 09.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-09T21:23+0300

2025-05-09T21:23+0300

2025-05-09T21:23+0300

великая победа — 80

абхазия

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война

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История их знакомства, о которой Sputnik рассказала их внучка Ольга, достойна экранизации.Sputnik, Асмат ЦвижбаБесстрашный абхазКунта Хашба родился в селе Пакуаш 5 мая 1910 года. На войну он ушел в июле 1942 года и воевал на 1-м Украинском и Сталинградском фронтах.21 марта 1942 года он попал в район села Ивановка. При выполнении боевого задания, находясь в разведке, он закидал противника гранатами и захватил в плен нескольких врагов.1 апреля 1944 года в районе города Тернополь Хашба при выполнении боевого задания, рискуя жизнью, первым ворвался в немецкую траншею и в рукопашном бою уничтожил четырех гитлеровцев.Ветеран был награжден за проявленный героизм, смелость и бесстрашие орденом Славы III степени и медалью "За отвагу"Подвиги врачаГалина Курманцева родилась 15 апреля 1915 года. На фронт она попала в июле 1942 года. Девушка работала врачом стрелковой дивизии на Северо-Кавказском фронте и врачом стрелкового полка на 1-м Украинском фронте.В апреле 1944 года во время боевых действий на львовском направлении дивизия попала в окружение противника около города Чертков в Польше и была сдана в немецкий плен местными западными украинцами. Вместе с сослуживцами Галина была отправлена в лагерь военнопленных в город Перемышль."Потом нас эшелонами отправили в город Перемышль в Польше, где посадили в лагерь военнопленных за колючую проволоку в несколько рядов, выпускали только по надобности. Вечером по всей территории горели прожектора, спускали собак. Почти каждую ночь к нам приходили с обысками. Днем вызывали в штаб и грозили увезти на работу в Германию. Всех военнопленных морили голодом, либо приносили картофельные очистки и куски колючего хлеба", – рассказывала в одном из писем ветеран.Спустя некоторое время пленных перевели в лагерь побольше – на 1500 человек. В основном это были больные и раненые, которые умирали от голода каждый день."Несмотря на строгость, запреты, в лагере работали русские военные, пленные врачи, настоящие патриоты нашей Родины, которые были связаны с партизанами и часто организовывали побеги. На немецких автомашинах они увозили многих наших военно-пленных", – говорится в письме.За проявленный героизм Галина была награждена медалью "За боевые заслуги", орденом Красной Звезды и медалью "За победу над Германией".Победа любвиВ июле 1944 года дивизия была освобождена из немецкого плена Советской армией. В освобождении принимал участие и Кунта Хашба. Так и состоялась судьбоносная встреча двух защитников Родины.В 1945 году в Москве у пары родился сын Николай, спустя год они переехали в Абхазию.Вскоре семье вновь пришлось покинуть Родину из-за болезни сына. В Москве Кунта устроился в ведущий в России научно-исследовательский центр по созданию металлургических технологий, а Галина стала санитарным врачом в СЭС.Вернуться в Абхазию им все же удалось в 1957 году.Кунта ушел из жизни в 1982 году, а капитан медицинской службы Галина – в 1998 году.

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абхазия, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война