Судьба двух героев: подвиги Кунты и Галины Хашба
© Foto / из архива семьи ХашбаКунта и Галина Хашба
© Foto / из архива семьи Хашба
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Кунта и Галина Хашба познакомились во время Великой Отечественной войны. Галина была врачом, а Кунта служил в разведке.
История их знакомства, о которой Sputnik рассказала их внучка Ольга, достойна экранизации.
Sputnik, Асмат Цвижба
Бесстрашный абхаз
Кунта Хашба родился в селе Пакуаш 5 мая 1910 года. На войну он ушел в июле 1942 года и воевал на 1-м Украинском и Сталинградском фронтах.
21 марта 1942 года он попал в район села Ивановка. При выполнении боевого задания, находясь в разведке, он закидал противника гранатами и захватил в плен нескольких врагов.
1 апреля 1944 года в районе города Тернополь Хашба при выполнении боевого задания, рискуя жизнью, первым ворвался в немецкую траншею и в рукопашном бою уничтожил четырех гитлеровцев.
Ветеран был награжден за проявленный героизм, смелость и бесстрашие орденом Славы III степени и медалью "За отвагу"
"Товарищ Хашба проявил себя как самый смелый, решительный и требовательный командир-разведчик, насчитывая на своем боевом счету более 80 уничтоженных гитлеровцев", – говорилось в наградном листке.
© Foto / из архива семьи ХашбаКунта Хашба
Кунта Хашба
© Foto / из архива семьи Хашба
Подвиги врача
Галина Курманцева родилась 15 апреля 1915 года.
На фронт она попала в июле 1942 года. Девушка работала врачом стрелковой дивизии на Северо-Кавказском фронте и врачом стрелкового полка на 1-м Украинском фронте.
"Своими глазами мне пришлось видеть, как издевались над нашим народом. Помню как сейчас, те кошмары, которые творили тогда гитлеровские изверги. Мы зашли в одно большое село, которое ранее было занято ими, название уже не помню. Убегая, они расстреливали стариков.
Выкалывали глаза у женщин, закалывали штыками детей, которые валялись на дорогах, в домах и в колодцах. Нам, медикам, приходилось не только оказывать медицинскую помощь, но иногда и обследовать водоисточники, иногда обеззараживать их. Частые бомбежки вражескими самолетами осложняли условия работы.
Несмотря на все трудности, у нас, у медиков было хорошее настроение, так как все время шли вперед и вперед. Идти вперед всегда очень легко", – писала в одном из своих писем девушка.
Выкалывали глаза у женщин, закалывали штыками детей, которые валялись на дорогах, в домах и в колодцах. Нам, медикам, приходилось не только оказывать медицинскую помощь, но иногда и обследовать водоисточники, иногда обеззараживать их. Частые бомбежки вражескими самолетами осложняли условия работы.
Несмотря на все трудности, у нас, у медиков было хорошее настроение, так как все время шли вперед и вперед. Идти вперед всегда очень легко", – писала в одном из своих писем девушка.
В апреле 1944 года во время боевых действий на львовском направлении дивизия попала в окружение противника около города Чертков в Польше и была сдана в немецкий плен местными западными украинцами. Вместе с сослуживцами Галина была отправлена в лагерь военнопленных в город Перемышль.
© Foto / из архива семьи ХашбаГалина Хашба
Галина Хашба
© Foto / из архива семьи Хашба
"Потом нас эшелонами отправили в город Перемышль в Польше, где посадили в лагерь военнопленных за колючую проволоку в несколько рядов, выпускали только по надобности. Вечером по всей территории горели прожектора, спускали собак. Почти каждую ночь к нам приходили с обысками. Днем вызывали в штаб и грозили увезти на работу в Германию. Всех военнопленных морили голодом, либо приносили картофельные очистки и куски колючего хлеба", – рассказывала в одном из писем ветеран.
Спустя некоторое время пленных перевели в лагерь побольше – на 1500 человек. В основном это были больные и раненые, которые умирали от голода каждый день.
"Несмотря на строгость, запреты, в лагере работали русские военные, пленные врачи, настоящие патриоты нашей Родины, которые были связаны с партизанами и часто организовывали побеги. На немецких автомашинах они увозили многих наших военно-пленных", – говорится в письме.
За проявленный героизм Галина была награждена медалью "За боевые заслуги", орденом Красной Звезды и медалью "За победу над Германией".
Победа любви
В июле 1944 года дивизия была освобождена из немецкого плена Советской армией. В освобождении принимал участие и Кунта Хашба. Так и состоялась судьбоносная встреча двух защитников Родины.
В 1945 году в Москве у пары родился сын Николай, спустя год они переехали в Абхазию.
© Foto / из архива семьи Хашба
Семья Кунты и Галины Хашба
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© Foto / из архива семьи Хашба
Семья Кунты и Галины Хашба
© Foto / из архива семьи Хашба
Кунта Хашба (второй справа)
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© Foto / из архива семьи Хашба
Кунта Хашба (второй справа)
© Foto / из архива семьи Хашба
Кунта Хашба (в центре)
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© Foto / из архива семьи Хашба
Кунта Хашба (в центре)
© Foto / из архива семьи Хашба
Алфавитная карточка Галины Хашба
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© Foto / из архива семьи Хашба
Алфавитная карточка Галины Хашба
© Foto / из архива семьи Хашба
История Кунты и Галины Хашба
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© Foto / из архива семьи Хашба
История Кунты и Галины Хашба
© Foto / из архива семьи Хашба
Кунта Хашба (слева)
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© Foto / из архива семьи Хашба
Кунта Хашба (слева)
© Foto / из архива семьи Хашба
Наградной лист Кунты Хашба
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© Foto / из архива семьи Хашба
Наградной лист Кунты Хашба
© Foto / из архива семьи Хашба
Кунта Хашба
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© Foto / из архива семьи Хашба
Кунта Хашба
1/8
© Foto / из архива семьи Хашба
Семья Кунты и Галины Хашба
2/8
© Foto / из архива семьи Хашба
Кунта Хашба (второй справа)
3/8
© Foto / из архива семьи Хашба
Кунта Хашба (в центре)
4/8
© Foto / из архива семьи Хашба
Алфавитная карточка Галины Хашба
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© Foto / из архива семьи Хашба
История Кунты и Галины Хашба
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© Foto / из архива семьи Хашба
Кунта Хашба (слева)
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© Foto / из архива семьи Хашба
Наградной лист Кунты Хашба
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© Foto / из архива семьи Хашба
Кунта Хашба
Вскоре семье вновь пришлось покинуть Родину из-за болезни сына. В Москве Кунта устроился в ведущий в России научно-исследовательский центр по созданию металлургических технологий, а Галина стала санитарным врачом в СЭС.
Вернуться в Абхазию им все же удалось в 1957 году.
"В семье всегда отмечали 9 Мая, и бабушка с гордостью вспоминала о годах войны", – говорит Ольга.
Кунта ушел из жизни в 1982 году, а капитан медицинской службы Галина – в 1998 году.