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Семь лет признанию: как развиваются отношения Абхазии с Сирией
Семь лет признанию: как развиваются отношения Абхазии с Сирией
Sputnik Абхазия
29 мая 2018 года президент Сирии Башар аль-Асад подписал указ о признании независимости Абхазии и установлении с республикой официальных дипломатических... 29.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-29T09:00+0300
2025-05-29T10:26+0300
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С тех пор стороны развивают отношения в различных сферах.Бадрак Авидзба, SputnikПоложительная динамикаПосле признания Сирией независимости Абхазии двусторонние отношения начали динамично развиваться. Была создана межправительственная комиссия, работа которой направлена на выстраивание сотрудничества и укрепление отношений двух стран в различных областях, отметил в интервью Sputnik начальник департамента Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел Абхазии Артур Гагулия. Он также подчеркнул, что за прошедшие годы проводились встречи на высшем уровне как в Абхазии, так и в Сирии. Знаковым событием стало открытие посольства Абхазии в Дамаске в октябре 2020 года. Первым послом был назначен Баграт Хутаба, спустя три года его сменил Мухаммад Али.В продолжение он сказал, что в рамках межправительственной комиссии заключаются договора между ведомствами. Один из проектов, который реализуется в данный момент между странами, – приглашение в Абхазский государственный университет учащихся из Сирии, включая тех, кто не имеет абхазского происхождения, но изъявляет желание продолжить или начать учебу в Абхазии.Госпереворот в Сирии и работа посольстваЧто касается смены власти в Сирии и призывов Грузии отменить признание Абхазии, Артур Гагулия сказал, что МИД республики отслеживает эту ситуацию."Мы, естественно, в курсе всех этих заявлений со стороны представителей Грузии. Они не являются для нас чем-то новым. Что касается известных событий, которые произошли в декабре 2024 года, это был очень сложный период, произошла смена руководства республики. Это был непростой период для всех жителей страны и гостей Сирии, в частности для дипломатического корпуса, который размещается в Дамаске", – заметил он."Некоторые дипломаты покинули Дамаск, но часть осталась, в том числе наш посол, который по сей день выполняет свои функции. Благодаря усилиям нашего посольства, сейчас устанавливаются определенные контакты, они происходят с момента смены руководства в Сирии. Контакты поддерживаются, идет коммуникация между нами и МИДом Сирии. Министр иностранных дел Сирии поздравил недавно назначенного нового министра иностранных дел Абхазии. То есть контакт есть, мы общаемся", – сказал дипломат. Говоря об угрозах в отношении отзыва признания, МИД Абхазии считает, что сейчас предпосылок к этому нет."Мы стараемся сотрудничать с действующими властями Сирийской Арабской Республики и рассчитываем на укрепление существующих отношений", – заключил Гагулия.Из истории взаимоотношений странПервый визит абхазской делегации в Сирию состоялся за год до признания, в 2017 году. В состав той делегации вошли министр иностранных дел Даур Кове, министр экономики Адгур Ардзинба, президент Торгово-промышленной палаты Геннадий Гагулия.Представители Абхазии провели ряд деловых встреч и обсудили перспективы развития сотрудничества между двумя странами. Внешнеполитическая ситуация в этом контексте прояснилась 29 мая 2018 года, когда Абхазия и Сирия на весь мир объявили об установлении дипломатических отношений и признании суверенитетов.Пожалуй, не будет ошибкой сказать, что руководство Сирии проявило политическую волю и в условиях семилетней гражданской войны пошло наперекор Западу, выступающему за целостность Грузии. Без сомнений, в положительном решении этого вопроса ключевую роль сыграла дружественная республикам Россия.Осенью того же года абхазская делегация во главе с президентом совершила первый официальный визит в Сирию. Там президенты подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между странами, а правительства республик – Соглашение по созданию Совместного сирийско–абхазского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству.Руководители государств также обменялись высшими государственными наградами. Рауль Хаджимба вручил сирийскому коллеге орден "Ахьдз-Апша" I степени, а Башар Асад наградил президента Абхазии высшей сирийской наградой – орденом Омейядов.Уже в мае 2021 года президент Абхазии Аслан Бжания и делегация из республики прилетели в Дамаск, 17 мая прошли переговоры между лидерами двух стран.Приветствуя абхазскую делегацию, Башар Асад отметил, что визит президента Абхазии имеет большое значение для развития межгосударственных отношений, он придаст новый импульс сотрудничеству в различных отраслях.В апреле 2022 года Кабмин Абхазии утвердил проект Меморандума о взаимопонимании в сфере политических консультаций между МИДами обеих республик. Он предусматривает укрепление взаимоотношений с Сирией, в частности, активное сотрудничество внешнеполитических ведомств.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241209/abkhaziya-budet-vystraivat-dipotnosheniya-s-lyubym-legitimnym-pravitelstvom-sirii-1053108221.html
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абхазия, новости, сирия, признание сирией абхазии
абхазия, новости, сирия, признание сирией абхазии

Семь лет признанию: как развиваются отношения Абхазии с Сирией

09:00 29.05.2025 (обновлено: 10:26 29.05.2025)
© Foto / Министерство Иностранных дел РАФлаги Сирии и Абхазии
Флаги Сирии и Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 29.05.2025
© Foto / Министерство Иностранных дел РА
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29 мая 2018 года президент Сирии Башар аль-Асад подписал указ о признании независимости Абхазии и установлении с республикой официальных дипломатических отношений.
С тех пор стороны развивают отношения в различных сферах.
Бадрак Авидзба, Sputnik

Положительная динамика

После признания Сирией независимости Абхазии двусторонние отношения начали динамично развиваться. Была создана межправительственная комиссия, работа которой направлена на выстраивание сотрудничества и укрепление отношений двух стран в различных областях, отметил в интервью Sputnik начальник департамента Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел Абхазии Артур Гагулия.

Он также подчеркнул, что за прошедшие годы проводились встречи на высшем уровне как в Абхазии, так и в Сирии. Знаковым событием стало открытие посольства Абхазии в Дамаске в октябре 2020 года. Первым послом был назначен Баграт Хутаба, спустя три года его сменил Мухаммад Али.
"С Сирией у нас глубокие исторические связи. В Сирии проживает большая абхазская диаспора – около семи тысяч человек, и все это накладывает определенный отпечаток на наши отношения. У нас есть сотрудничество в практическом смысле с Сирией, мы оказываем поддержку многим выходцам из Абхазии, их потомкам, которые желают вернуться в Абхазию", – проинформировал дипломат.
В продолжение он сказал, что в рамках межправительственной комиссии заключаются договора между ведомствами. Один из проектов, который реализуется в данный момент между странами, – приглашение в Абхазский государственный университет учащихся из Сирии, включая тех, кто не имеет абхазского происхождения, но изъявляет желание продолжить или начать учебу в Абхазии.

Госпереворот в Сирии и работа посольства

Что касается смены власти в Сирии и призывов Грузии отменить признание Абхазии, Артур Гагулия сказал, что МИД республики отслеживает эту ситуацию.
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"Мы, естественно, в курсе всех этих заявлений со стороны представителей Грузии. Они не являются для нас чем-то новым. Что касается известных событий, которые произошли в декабре 2024 года, это был очень сложный период, произошла смена руководства республики. Это был непростой период для всех жителей страны и гостей Сирии, в частности для дипломатического корпуса, который размещается в Дамаске", – заметил он.
"Некоторые дипломаты покинули Дамаск, но часть осталась, в том числе наш посол, который по сей день выполняет свои функции. Благодаря усилиям нашего посольства, сейчас устанавливаются определенные контакты, они происходят с момента смены руководства в Сирии. Контакты поддерживаются, идет коммуникация между нами и МИДом Сирии. Министр иностранных дел Сирии поздравил недавно назначенного нового министра иностранных дел Абхазии. То есть контакт есть, мы общаемся", – сказал дипломат.

Говоря об угрозах в отношении отзыва признания, МИД Абхазии считает, что сейчас предпосылок к этому нет.
"Мы стараемся сотрудничать с действующими властями Сирийской Арабской Республики и рассчитываем на укрепление существующих отношений", – заключил Гагулия.
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Из истории взаимоотношений стран

Первый визит абхазской делегации в Сирию состоялся за год до признания, в 2017 году. В состав той делегации вошли министр иностранных дел Даур Кове, министр экономики Адгур Ардзинба, президент Торгово-промышленной палаты Геннадий Гагулия.
Представители Абхазии провели ряд деловых встреч и обсудили перспективы развития сотрудничества между двумя странами. Внешнеполитическая ситуация в этом контексте прояснилась 29 мая 2018 года, когда Абхазия и Сирия на весь мир объявили об установлении дипломатических отношений и признании суверенитетов.
Пожалуй, не будет ошибкой сказать, что руководство Сирии проявило политическую волю и в условиях семилетней гражданской войны пошло наперекор Западу, выступающему за целостность Грузии. Без сомнений, в положительном решении этого вопроса ключевую роль сыграла дружественная республикам Россия.
Осенью того же года абхазская делегация во главе с президентом совершила первый официальный визит в Сирию. Там президенты подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между странами, а правительства республик – Соглашение по созданию Совместного сирийско–абхазского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству.
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Руководители государств также обменялись высшими государственными наградами. Рауль Хаджимба вручил сирийскому коллеге орден "Ахьдз-Апша" I степени, а Башар Асад наградил президента Абхазии высшей сирийской наградой – орденом Омейядов.
Уже в мае 2021 года президент Абхазии Аслан Бжания и делегация из республики прилетели в Дамаск, 17 мая прошли переговоры между лидерами двух стран.
Приветствуя абхазскую делегацию, Башар Асад отметил, что визит президента Абхазии имеет большое значение для развития межгосударственных отношений, он придаст новый импульс сотрудничеству в различных отраслях.
В апреле 2022 года Кабмин Абхазии утвердил проект Меморандума о взаимопонимании в сфере политических консультаций между МИДами обеих республик. Он предусматривает укрепление взаимоотношений с Сирией, в частности, активное сотрудничество внешнеполитических ведомств.
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