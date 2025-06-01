https://sputnik-abkhazia.ru/20250601/sputnik-nedeli-kavkazskiy-investforum-dni-nizhnego-novgoroda-i-den-zaschity-detey-1055142170.html

Sputnik недели: Кавказский инвестфорум, Дни Нижнего Новгорода и День защиты детей

Sputnik недели: Кавказский инвестфорум, Дни Нижнего Новгорода и День защиты детей

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых для страны событий, которые произошли в республике и за ее пределами. 01.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-01T20:06+0300

2025-06-01T20:06+0300

2025-06-01T20:06+0300

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О том, как прошло участие Абхазии в Кавказском инвестфоруме, как в республике отметили Дни Нижнего Новгорода и День защиты детей, как Правительство будет помогать малому и среднему бизнесу и как новый министр туризма планирует развивать отрасль и бороться с демпингом цен, читайте в материале Sputnik.SputnikАбхазия во главе с президентом Бадрой Гунба приняла участие Кавказском инвестфоруме, который прошел на минувшей неделе в Минводах.Стенд республики посетили глава правительства России Михаил Мишустин, зампредседателя правительства России Александр Новак и полпред Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.Их встретили президент Бадра Гунба, вице-премьер республики Джансух Нанба и министр экономики Теймураз Миквабия. Гостям представил главный инвестпроект, реализованный в республике в 2025 году –восстановленный международный аэропорт "Сухум".Мишустин пожелал республике реализации всех намеченных планов и положительно оценил открытие прямого сообщения между странами.Также президент Абхазии Бадра Гунба и зампредседателя правительства России Александр Новак обсудили широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества.В их числе госпрограмма социально-экономического развития Абхазии на 2022–2025 годы, ход формирования проектов отраслевых программ социально-экономического развития Абхазии до 2030 года в разных сферах. Позже на полях форума Миквабия сообщил РИА Новости о том, что обсуждает с властями России запуск рейсов в Сухум из Санкт-Петербурга, городов Северного Кавказа и Ханты-Мансийского автономного округа.День смерти Сергея БагапшПамять Сергея Багапш почтили в его родовом селе Джгярда 29 мая, сообщили в пресс-службе президента Абхазии.В церемонии приняли участие президент Бадра Гунба, премьер-министр Владимир Делба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, депутаты, члены правительства, общественность.Сергей Багапш — второй президент Абхазии, с именем которого тесно связано признание республики Россией. Он ушел из жизни 29 мая 2011 года.Программа поддержки бизнесаКабмин Абхазии утвердил программу поддержки малого и среднего предпринимательства на 2025 год.На нее выделено 326 миллионов рублей, 200 из которых – средства республиканского бюджета, 126 – средства российской финпомощи.Программа предусматривает компенсацию предпринимателям расходов на приобретение оборудования для модернизации производств или создания новых предприятий. Участниками программы могут стать индивидуальные предприниматели и юрлица, работающие в сфере туризма, промышленности, общественного питания.День защиты детейДень защиты детей отметили в Абхазии в воскресенье, 1 июня. Президент республики поздравил жителей страны с праздником и выразил признательность тем, кто выбрал смыслом жизни и профессией воспитание и заботу о детях, так как это формирует основу будущего для нации.Во всех городах и районах Абхазии прошли праздничные мероприятия, благотворительные и развлекательные акции. Наиболее масштабно этот день, по сложившейся многолетней традиции, отметили в столице.В парке имени Тараса Шамба администрация Сухума организовала театрализованное шоу, выставку картин, мастер-классы, интерактивные и спортивные игры, выступление аниматоров, организованные администрацией столицы.Дети также могут угоститься сладостями и напитками, попрыгать на батуте, половить игрушечных рыб, поиграть на детских площадках, порисовать на асфальте.Кроме того, в рамках Дней Нижнего Новгорода для них подготовили концерт, кинопоказы, презентацию Центра патриотического воспитания и лагеря "Хочу стать десантником".Еще одной площадкой для праздника стала платформа "Гума". Там организованы мастер-классы по рисованию и от IT-школы STEMLAB, ярмарки мастеров и выставки детских рисунков. Особенно детей порадовало прибытие поезда с ростовыми куклами.Не обошлось и без ежегодной благотворительной акции "Добрый картофель". Она традиционно к приурочена Международному дню защиты детей и организована фондом "Ашана" совместно с рестораном "А-бургер". Все вырученные средства пойдут на лечение тяжелобольных детей.Дни Нижнего НовгородаВ столице Абхазии с 29 мая по 1 июня прошли Дни Нижнего Новгорода, с которым Сухум подписал соглашение о побратимских отношениях в 2024 году.Началось все с турнира по дзюдо во Дворце спорта имени Сергея Багапш. В соревнованиях приняли участие спортсмены 70 абхазских и российских спортсменов 2011-2012 годов рождения.Днем позже Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с делегацией из Нижнего Новгорода во главе с мэром Юрием Шалабаевым.Это событие, которое позволяет жителям и структурам городов взаимодействовать теснее, отметил Гунба.Он подчеркнул, что руководство Абхазии нацелено на плодотворное сотрудничество с Нижним Новгородом во всех сферах.Юрий Шалабаев сообщил, что делегация состоит из 400 человек из сферы образования, спорта, культуры. Они примут участие в более чем 70 мероприятиях.Гости приехали не с пустыми руками. Они подарили Сухуму поливомоечную машину. Ключи от спецтранспорта вручили главе столицы Тимуру Агрба. Он лично сел за руль и осмотрел машину.Мероприятие прошло в рамках Международного экопроекта по развитию побратимских связей и сотрудничества в области формирования комфортной городской среды "Пространство дружбы Нижний Новгород – Сухум".В рамках Дней Нижнего Новгорода в Сухуме также состоялся международный инклюзивный форум "Ритм Абхазии".В форуме участвовало более 150 человек из Абхазии, России и стран СНГ – активная молодежь, включая людей с инвалидностью и ОВЗ. В рамках форума участники разработали проекты в сферах доступного туризма, инклюзивного образования, трудоустройства или организации спортивных мероприятий для людей с инвалидностью.Победителем конкурса стали проект "Чай "Амра Абхазия". По идее авторов, в нем могут принять участие 10 семей с детьми с ОВЗ. Родители и дети будут собирать и сортировать чай вместе, что позволит создать рабочие места для родителей и обучить детей ремеслу.Второе место занял проект "Мост дружбы", контактный центр, который поможет организовать реабилитацию людей с ОВЗ на территории России."Бронзу" присудили сервису по трудоустройству людей с инвалидностью в Сухуме, предоставляющий помощь по профориентации, составлению резюме, консультации психолога-наставника.Кроме того, была организована панельная дискуссия "Площадка трех мэров: Мосты дружбы: Нижний Новгород, Сухум, Самара" прошла в Сухуме в рамках инклюзивного форума "Ритм Абхазии".В ней участвовали глава Сухума Тимур Агрба, мэры Нижнего Новгорода и Самары Юрий Шалабаев и Иван Носков. Мэры обменялись мнениями по вопросам управления городами, укрепления взаимоотношений между Сухумом, Нижним Новгородом и Самарой.Завершились праздничные дни передачей Абхазскому Госмузею "Капсулы дружбы" и подписанием резолюции форума."Россия – страна возможностей"Вице-премьер, и.о. председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Абхазии Таращ Хагба принял участие в заседании Набсовета платформы "Россия — страна возможностей".Конкурс "Команда Абхазии" был запущен по поручению президента России Владимира Путина и обращению президента Абхазии Бадры Гунба, отметил на заседании Наблюдательного совета гендиректор платформы Андрей Бетин.Сейчас в Мастерской управления "Сенеж" проходит форум "Команды возможностей", на котором финалисты и победители всех проектов платформы разрабатывают идеи для развития страны, добавил Бетин.Финалисты и победители конкурса "Команда Абхазии" примут участие в программе мастерской "Сенеж" — ведущего образовательного центра президентской платформы "Россия — страна возможностей".Развитие туризма и борьба с демпингомГлава Минтуризма Абхазии Астамур Логуа и вице-премьер Вараздат Миносян провели рабочую встречу 30 мая.В частности они обсудили вопрос демпинга в сфере средств размещения и возможные методы борьбы с ним с учетом интересов всех участников туристического рынка, необходимость развития туристического потенциала восточной части Абхазии.Логуа также представил инициативу создания нового экскурсионного маршрута — "Сказочная восточная Абхазия", который объединит наиболее интересные туристические объекты восточной части республики.В планах у ведомства развитие горного и сельского туризма. Уже прорабатываются конкретные идеи. Ведомство, к тому же, планирует принять участие в Международном туристском форуме "Путешествуй".Встречая летоВ преддверии летне-курортного сезона в Новом Афоне прошел концерт с участием российских и абхазских артистов. На сцену вышли Татьяна Овсиенко, Виктор Салтыков, группа "Нэнси", которые исполнили всеми знакомые свои хиты конце 1990-х годов и начала 2000-х. Также на сцену вышли абхазская кавер-группа Jam и певица AZARA.

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