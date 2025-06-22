https://sputnik-abkhazia.ru/20250622/pyatnadtsat-podvigov-ivana-abkhaztsa-istoriya-zaschitnika-bresta-khintruga-mkhondzhiya-1055471998.html

Пятнадцать подвигов Ивана-абхазца: история защитника Бреста Хинтруга Мхонджия

Пятнадцать подвигов Ивана-абхазца: история защитника Бреста Хинтруга Мхонджия

Sputnik Абхазия

Хинтруг Мхонджия был легендарным разведчиком времен Великой Отечественной войны. Уроженец Абхазии был призван в армию в 1939 году. 22.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-22T17:44+0300

2025-06-22T17:44+0300

2025-06-22T17:44+0300

великая отечественная война

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Хинтруг Мхонджия был легендарным разведчиком времен Великой Отечественной войны. Уроженец Абхазии был призван в армию в 1939 году.Он был одним из защитников Брестской крепости. Однополчане слагали о Мхонджия легенды и называли его бесстрашным воином из солнечной Абхазии или Иваном-абхазцем.После войны о Хинтруге Мхонджия писали художественные произведения и картины, поставили спектакль. Но, несмотря на множество подвигов и неоднократных обращений боевых товарищей, ему так и не присвоили звание "Героя Советского Союза".Сария Кварацхелия, SputnikХинтруг Мхонджия из села Ачандара Гудаутского района был призван в армию в 1939 году. Он участвовал в "Зимней войне". В первые дни Великой Отечественной служил в составе гаубичного артиллерийского полка, оказался в районе прикрытия государственной границы. Мхонджия попал в плен, но вскоре бежал на территорию оккупированной Белоруссии. Там он вошел в состав партизанского отряда имени Чапаева. Вел партизанскую деятельность в Кобринском районе Брестской области.В 1943 году Хинтруг совершил свой последний подвиг - раненый солдат подорвал себя двумя гранатами, тем самым уничтожив немецких офицеров и солдат.Иван-абхазецДолгое время о подвигах Хинтруга Мхонджия мало, что было известно. В начале 60-х годов известный абхазский журналист Михаил Чамагуа отправился в Брестскую область, чтобы выяснить судьбу воина из Абхазии. Там писатель встретился с однополчанами Хинтруга. Они буквально слагали легенды об Иване-абхазце, храбром воине из солнечной Абхазии.Чамагуа собрал материал, который послужил основой для повести "Иван-абхазец". В нем он рассказывает о боевом пути Мхонджия и его последнем подвиге."Это было апрельское утро. Иван лежал раненый, немцы стали подступать все ближе. Гангрена отнимала ногу, шансов выжить не оставалось. Но друзья не оставляли его.- Ребята, - взмолился Хинтруг, - Неужели сейчас вы не видите, что со мной надо заканчивать? Я у вас как камень на шее. А мне оставьте пару гранат. Уж будьте покойны, живой я им не дамся, и с собой еще двух офицеров прихвачу", - описывает Чамагуа последние минуты жизни Хинтруга Мхонджия.Прошло время, немецкий конвой остановился, офицер и несколько солдат бросились к дому, где лежал Хинтруг. Широко распахнув дверь они ворвались туда, и тотчас раздался взрыв гранат.В ту же ночь друзья Хинтруга вернулись за его телом. Герой был похоронен в городе Кобрине Брестской области.По словам историка Сослана Салакая, Хинтург Мхонджия трижды был представлен к званию "Герой Советского Союза". В 1961 году его боевые товарищи вновь обратились в обком партии Грузии. В письме они описали 15 подвигов Хинтурга Мхонджия.Воспоминания о подвигах "легендарного сына солнечной Абхазии" остались в повести Михаила Чамагуа, спектакле Нелли Эшба и живописи Алексея Крайнюкова.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250507/geroicheskiy-podvig-kak-abkhazskiy-boets-udostoilsya-vysshey-nagrady-v-velikoy-otechestvennoy-1054576154.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230622/abkhaziya-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-1046475979.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250502/geroy-iz-abkhazii-o-podvige-vladimira-kharaziya-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-1054575875.html

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великая отечественная война, абхазия, история, вов