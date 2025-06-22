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Sputnik Абхазия рассказывает о вкладе жителей и уроженцев республики в Победу в Великой Отечественной войне.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250622/pyatnadtsat-podvigov-ivana-abkhaztsa-istoriya-zaschitnika-bresta-khintruga-mkhondzhiya-1055471998.html
Пятнадцать подвигов Ивана-абхазца: история защитника Бреста Хинтруга Мхонджия
Пятнадцать подвигов Ивана-абхазца: история защитника Бреста Хинтруга Мхонджия
Sputnik Абхазия
Хинтруг Мхонджия был легендарным разведчиком времен Великой Отечественной войны. Уроженец Абхазии был призван в армию в 1939 году. 22.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-22T17:44+0300
2025-06-22T17:44+0300
великая отечественная война
абхазия
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Хинтруг Мхонджия был легендарным разведчиком времен Великой Отечественной войны. Уроженец Абхазии был призван в армию в 1939 году.Он был одним из защитников Брестской крепости. Однополчане слагали о Мхонджия легенды и называли его бесстрашным воином из солнечной Абхазии или Иваном-абхазцем.После войны о Хинтруге Мхонджия писали художественные произведения и картины, поставили спектакль. Но, несмотря на множество подвигов и неоднократных обращений боевых товарищей, ему так и не присвоили звание "Героя Советского Союза".Сария Кварацхелия, SputnikХинтруг Мхонджия из села Ачандара Гудаутского района был призван в армию в 1939 году. Он участвовал в "Зимней войне". В первые дни Великой Отечественной служил в составе гаубичного артиллерийского полка, оказался в районе прикрытия государственной границы. Мхонджия попал в плен, но вскоре бежал на территорию оккупированной Белоруссии. Там он вошел в состав партизанского отряда имени Чапаева. Вел партизанскую деятельность в Кобринском районе Брестской области.В 1943 году Хинтруг совершил свой последний подвиг - раненый солдат подорвал себя двумя гранатами, тем самым уничтожив немецких офицеров и солдат.Иван-абхазецДолгое время о подвигах Хинтруга Мхонджия мало, что было известно. В начале 60-х годов известный абхазский журналист Михаил Чамагуа отправился в Брестскую область, чтобы выяснить судьбу воина из Абхазии. Там писатель встретился с однополчанами Хинтруга. Они буквально слагали легенды об Иване-абхазце, храбром воине из солнечной Абхазии.Чамагуа собрал материал, который послужил основой для повести "Иван-абхазец". В нем он рассказывает о боевом пути Мхонджия и его последнем подвиге."Это было апрельское утро. Иван лежал раненый, немцы стали подступать все ближе. Гангрена отнимала ногу, шансов выжить не оставалось. Но друзья не оставляли его.- Ребята, - взмолился Хинтруг, - Неужели сейчас вы не видите, что со мной надо заканчивать? Я у вас как камень на шее. А мне оставьте пару гранат. Уж будьте покойны, живой я им не дамся, и с собой еще двух офицеров прихвачу", - описывает Чамагуа последние минуты жизни Хинтруга Мхонджия.Прошло время, немецкий конвой остановился, офицер и несколько солдат бросились к дому, где лежал Хинтруг. Широко распахнув дверь они ворвались туда, и тотчас раздался взрыв гранат.В ту же ночь друзья Хинтруга вернулись за его телом. Герой был похоронен в городе Кобрине Брестской области.По словам историка Сослана Салакая, Хинтург Мхонджия трижды был представлен к званию "Герой Советского Союза". В 1961 году его боевые товарищи вновь обратились в обком партии Грузии. В письме они описали 15 подвигов Хинтурга Мхонджия.Воспоминания о подвигах "легендарного сына солнечной Абхазии" остались в повести Михаила Чамагуа, спектакле Нелли Эшба и живописи Алексея Крайнюкова.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250507/geroicheskiy-podvig-kak-abkhazskiy-boets-udostoilsya-vysshey-nagrady-v-velikoy-otechestvennoy-1054576154.html
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великая отечественная война, абхазия, история, вов
великая отечественная война, абхазия, история, вов

Пятнадцать подвигов Ивана-абхазца: история защитника Бреста Хинтруга Мхонджия

17:44 22.06.2025
© Foto / из архива семьиЛегендарный воин из Абхазии Хинтруг Мхонджия
Легендарный воин из Абхазии Хинтруг Мхонджия - Sputnik Абхазия, 1920, 22.06.2025
© Foto / из архива семьи
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Сария Кварацхелия - Sputnik Абхазия
Сария Кварацхелия
Корреспондент Sputnik
Все материалы
Хинтруг Мхонджия был легендарным разведчиком времен Великой Отечественной войны. Уроженец Абхазии был призван в армию в 1939 году.
Он был одним из защитников Брестской крепости. Однополчане слагали о Мхонджия легенды и называли его бесстрашным воином из солнечной Абхазии или Иваном-абхазцем.
После войны о Хинтруге Мхонджия писали художественные произведения и картины, поставили спектакль. Но, несмотря на множество подвигов и неоднократных обращений боевых товарищей, ему так и не присвоили звание "Героя Советского Союза".
Сария Кварацхелия, Sputnik
Хинтруг Мхонджия из села Ачандара Гудаутского района был призван в армию в 1939 году. Он участвовал в "Зимней войне". В первые дни Великой Отечественной служил в составе гаубичного артиллерийского полка, оказался в районе прикрытия государственной границы. Мхонджия попал в плен, но вскоре бежал на территорию оккупированной Белоруссии. Там он вошел в состав партизанского отряда имени Чапаева. Вел партизанскую деятельность в Кобринском районе Брестской области.
В 1943 году Хинтруг совершил свой последний подвиг - раненый солдат подорвал себя двумя гранатами, тем самым уничтожив немецких офицеров и солдат.
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7 мая, 18:37

Иван-абхазец

Долгое время о подвигах Хинтруга Мхонджия мало, что было известно. В начале 60-х годов известный абхазский журналист Михаил Чамагуа отправился в Брестскую область, чтобы выяснить судьбу воина из Абхазии. Там писатель встретился с однополчанами Хинтруга. Они буквально слагали легенды об Иване-абхазце, храбром воине из солнечной Абхазии.
Чамагуа собрал материал, который послужил основой для повести "Иван-абхазец". В нем он рассказывает о боевом пути Мхонджия и его последнем подвиге.
"Это было апрельское утро. Иван лежал раненый, немцы стали подступать все ближе. Гангрена отнимала ногу, шансов выжить не оставалось. Но друзья не оставляли его.
- Ребята, - взмолился Хинтруг, - Неужели сейчас вы не видите, что со мной надо заканчивать? Я у вас как камень на шее. А мне оставьте пару гранат. Уж будьте покойны, живой я им не дамся, и с собой еще двух офицеров прихвачу", - описывает Чамагуа последние минуты жизни Хинтруга Мхонджия.
Прошло время, немецкий конвой остановился, офицер и несколько солдат бросились к дому, где лежал Хинтруг. Широко распахнув дверь они ворвались туда, и тотчас раздался взрыв гранат.
В ту же ночь друзья Хинтруга вернулись за его телом. Герой был похоронен в городе Кобрине Брестской области.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Кавказский перевал взят! Оборона Кавказа проходила по широкой линии фронта – от Новороссийска до Моздока. На этих плацдармах в ходе изнурительных, кровопролитных оборонительных боев было остановлено наступление немецких войск. - Sputnik Абхазия, 1920, 22.06.2023
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По словам историка Сослана Салакая, Хинтург Мхонджия трижды был представлен к званию "Герой Советского Союза". В 1961 году его боевые товарищи вновь обратились в обком партии Грузии. В письме они описали 15 подвигов Хинтурга Мхонджия.
В частности о том, что Иван-абхазец лично уничтожил более 700 фашистов и их приспешников полицаев. Под откос им было пущено 17 составов с бронетехникой и живой силой противника, экспроприировал и сдал в фонд обороны свыше двух с половиной миллионов немецких марок, успешно выполнял самые сложные задания по уничтожению врага и предателей. Однако награда так и не нашла своего героя.
Воспоминания о подвигах "легендарного сына солнечной Абхазии" остались в повести Михаила Чамагуа, спектакле Нелли Эшба и живописи Алексея Крайнюкова.
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