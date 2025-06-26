https://sputnik-abkhazia.ru/20250626/rossiya-kak-iran-strategiya-zapada-vskryta-1055567033.html

Россия как Иран: стратегия Запада вскрыта

Россия как Иран: стратегия Запада вскрыта

Sputnik Абхазия

Чем мощнее и стремительнее кризис, тем резче и отчетливее обнажаются реальные, а не придуманные или сконструированные механизмы влияния и влиятельности, пишет... 26.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-26T14:08+0300

2025-06-26T14:08+0300

2025-06-26T20:08+0300

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Чем мощнее и стремительнее кризис, тем резче и отчетливее обнажаются реальные, а не придуманные или сконструированные механизмы влияния и влиятельности, пишет Елена Караева для РИА Новости.Правило работает и в людских, частных, и в международных, глобальных отношениях. Постоянные витки ближневосточной эскалации — самый яркий пример.Сколько бы старушка Европушка ни надсаживала грудь, ее способность к модерации ирано-израильского конфликта оказалась не просто минимальной, а вообще стремящейся за ноль — в минус бесконечность.Сколько бы ни было визгов, демонизирующих нашу страну, сколько бы ни пытались нас "международно изолировать", крикуны и изолирующие только и сумели, что сорвать голосовые связки, оставшись при своих.Сколько бы западники ни пытались обрезать, ослабить, ограничить с помощью санкционной политики Иран, у них тоже ничего не получилось.Сдвинувшись еще на шаг к противостоянию странам, представляющим мировое большинство, Запад потерял берега. Он-то думал, что всемогущ, а оказалось, что у "всемогущества" есть природные ограничители. Это география и геология.Вольно ж объединенной Европе было говорить гадости в наш адрес, как и вводить рестрикции, но правда ее недр вышла наружу. Правда незатейлива: на континенте отсутствуют запасы углеводородного топлива. Поэтому, конечно, можно прикрываться разнообразными саммитами (только на этой неделе на территории Евросоюза их два — натовский и следующий за ним уже собственно еэсовский), но утаить главный страх, вернее, главный кошмар брюссельских не представляется возможным.Первородный страх брюссельских в том, что им отрежут поставки энергоносителей из Ближневосточного региона. Из того региона, который тем привычнее презирать, чем считать равным себе. Мы точно знаем, о чем говорим, поскольку с нами эти еврозаединщики последние три с лишним года разговаривают в том же тоне. Из-за того, что мы защищаем интересы и безопасность нашей страны от той угрозы, что могла возникнуть, если и когда мы бы не начали СВО в Донбассе. Не наша вина и не наша проблема, что сегодня евроатлантисты понимают только язык силы. Точнее, язык, который учитывает исключительно баланс сил.Примерно та же ситуация, пусть и с нюансами, — у Ирана. Его (как и нас, кстати) рассматривали не годы, а десятилетия как дестабилизирующий фактор. Как и мы, Иран — это государство-цивилизация. Персидское царство — колыбель античности, из которой вышла та же Европа. Признать этот факт сегодняшние общеевропейцы не хотят, поскольку этому мешает их зашкаливающий неоколониализм.Признать, что мы спасали многократно европейскую цивилизацию ценой крови и колоссальных жертв, Европа не в состоянии ровно по той же причине неоколониального сознания.Как и Иран, Россию обвиняли в "диктаторских" замашках, в "отсутствии демократии". Как и Иран, ее хотели лишить законно избранной власти и открыто декларировали, что санкционный режим нужен в том числе как инструмент для разрушения действующего типа общественного устройства.Как и у Ирана, наши недра очень богаты. Прежде всего нефтью и газом. Никакие Греты Тунберг не в состоянии отменить тот простой факт, что процветание промышленности и зажиточность населения — прямое следствие практически неограниченного и постоянного доступа к дешевому углеводородному сырью.Европа, упоровшись на политическом украинстве и поэтому лишившись по собственной воле доступа к нашим ресурсам, сейчас пробует провернуть примерно тот же кунштюк с Ираном. Максимальное сдерживание, обвинения во всех смертных грехах, дестабилизация извне под благовидным "прогрессистским" предлогом.Нас обвиняли в "имперскости", Иран — в "развитии ядерной программы и создании экзистенциальной угрозы стабильности в регионе". Но цель, разумеется, одинаковая.Страх лишиться углеводородной подпитки и желание эту подпитку заграбастать себе — если не полностью бесплатно, то за смешные деньги.С Россией точно не удалось. С Ираном определенно не удастся.Придется тем евроатлантистам переквалифицироваться в управдомы, если с геополитикой им пошалить ценой чужой крови не случилось.Всем остальным остается понимать, что существующий сегодня миропорядок уже начал меняться. Жить в прежних шорах, как это предпочитают евроатлантисты, себе дороже. Можно запросто лишиться заграничных нефти, газа да и получить дикий внутренний хаос. Впрочем, неоколониалисты предпочитают учиться на собственных провалах. Что ж, мастер-класс по работе над их геополитическими ошибками мы провести готовы.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250531/rossiya-dobilas-svoego-1055138341.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250416/vosemdesyat-let-nazad-krasnaya-armiya-pristupila-k-sozdaniyu-evrosoyuza-1054489582.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250202/rossiya-spasla-ameriku-ot-smertelnoy-ugrozy-1053585280.html

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

мнение, авторы, колумнисты, россия, евросоюз, иран