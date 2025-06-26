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Российские пенсионеры в Абхазии могут оформить карты ПСБ в трех отделениях Сбербанка
Российские пенсионеры в Абхазии могут оформить карты ПСБ в трех отделениях Сбербанка
Sputnik Абхазия
С августа в Абхазии пенсионные выплаты российским пенсионерам будут осуществляться только на карты ПСБ. Российские пенсионеры, проживающие в Абхазии, могут оформить карты ПСБ в трех отделениях Сбербанка.
2025-06-26T16:36+0300
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СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Российские пенсионеры, проживающие в Абхазии, могут оформить карты ПСБ в трех отделениях Сбербанка:Для оформления необходимо предварительно записаться в отделение по горячей линии по бесплатному номеру 4444 (с мобильных телефонов).Кабмин Абхазии одобрил увеличение с 1 июля пенсий некоторым категориям пенсионеровПодавляющее большинство пенсионеров уже получили карты — это более 19 тыс. человек. Всего в республике проживает более 20 тысяч пенсионеров, обладающих гражданством РФ.Российский банк совместно с абхазской стороной оперативно организовал выдачу карт на территории Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250618/rossiyskie-pensionery-v-abkhazii-budut-poluchat-vyplaty-tolko-na-karty-psb-1055379147.html
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оформить псб в абхазии пенсия пенсионер
оформить псб в абхазии пенсия пенсионер

Российские пенсионеры в Абхазии могут оформить карты ПСБ в трех отделениях Сбербанка

16:36 26.06.2025 (обновлено: 16:41 26.06.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукБанк ПСБ организовал выдачу пенсионных карт живущим в Абхазии россиянам
Банк ПСБ организовал выдачу пенсионных карт живущим в Абхазии россиянам - Sputnik Абхазия, 1920, 26.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Российские пенсионеры, проживающие в Абхазии, могут оформить карты ПСБ в трех отделениях Сбербанка:
в Сухуме, на улице Лакоба, 4;
в Гагре, на улице Абазгаа, 55/4;
в Гудауте, на улице Чачба, 3.
С 1 августа пенсии будут начислять только на карты ПСБ.
Для оформления необходимо предварительно записаться в отделение по горячей линии по бесплатному номеру 4444 (с мобильных телефонов).
Кабмин Абхазии одобрил увеличение с 1 июля пенсий некоторым категориям пенсионеров
Подавляющее большинство пенсионеров уже получили карты — это более 19 тыс. человек. Всего в республике проживает более 20 тысяч пенсионеров, обладающих гражданством РФ.
Российский банк совместно с абхазской стороной оперативно организовал выдачу карт на территории Абхазии.
Открытие мобильного офиса Центробанка ДНР в Мариуполе - Sputnik Абхазия, 1920, 18.06.2025
В Абхазии
Российские пенсионеры в Абхазии будут получать выплаты только на карты ПСБ
18 июня, 09:36
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