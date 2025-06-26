https://sputnik-abkhazia.ru/20250626/rossiyskie-pensionery-oformit-karty-psb-1055571182.html

Российские пенсионеры в Абхазии могут оформить карты ПСБ в трех отделениях Сбербанка

Российские пенсионеры в Абхазии могут оформить карты ПСБ в трех отделениях Сбербанка

Sputnik Абхазия

С августа в Абхазии пенсионные выплаты российским пенсионерам будут осуществляться только на карты ПСБ. Российские пенсионеры, проживающие в Абхазии, могут оформить карты ПСБ в трех отделениях Сбербанка.

2025-06-26T16:36+0300

2025-06-26T16:36+0300

2025-06-26T16:41+0300

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СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Российские пенсионеры, проживающие в Абхазии, могут оформить карты ПСБ в трех отделениях Сбербанка:Для оформления необходимо предварительно записаться в отделение по горячей линии по бесплатному номеру 4444 (с мобильных телефонов).Кабмин Абхазии одобрил увеличение с 1 июля пенсий некоторым категориям пенсионеровПодавляющее большинство пенсионеров уже получили карты — это более 19 тыс. человек. Всего в республике проживает более 20 тысяч пенсионеров, обладающих гражданством РФ.Российский банк совместно с абхазской стороной оперативно организовал выдачу карт на территории Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250618/rossiyskie-pensionery-v-abkhazii-budut-poluchat-vyplaty-tolko-na-karty-psb-1055379147.html

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