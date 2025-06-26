https://sputnik-abkhazia.ru/20250626/rossiyskie-pensionery-oformit-karty-psb-1055571182.html
Российские пенсионеры в Абхазии могут оформить карты ПСБ в трех отделениях Сбербанка
Российские пенсионеры в Абхазии могут оформить карты ПСБ в трех отделениях Сбербанка
Sputnik Абхазия
С августа в Абхазии пенсионные выплаты российским пенсионерам будут осуществляться только на карты ПСБ. Российские пенсионеры, проживающие в Абхазии, могут оформить карты ПСБ в трех отделениях Сбербанка.
2025-06-26T16:36+0300
2025-06-26T16:36+0300
2025-06-26T16:41+0300
в абхазии
абхазия
новости
пенсия
россия
банки
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/12/1054518204_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_85de483b33eb0812e59f9607d4efaeac.jpg
СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Российские пенсионеры, проживающие в Абхазии, могут оформить карты ПСБ в трех отделениях Сбербанка:Для оформления необходимо предварительно записаться в отделение по горячей линии по бесплатному номеру 4444 (с мобильных телефонов).Кабмин Абхазии одобрил увеличение с 1 июля пенсий некоторым категориям пенсионеровПодавляющее большинство пенсионеров уже получили карты — это более 19 тыс. человек. Всего в республике проживает более 20 тысяч пенсионеров, обладающих гражданством РФ.Российский банк совместно с абхазской стороной оперативно организовал выдачу карт на территории Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250618/rossiyskie-pensionery-v-abkhazii-budut-poluchat-vyplaty-tolko-na-karty-psb-1055379147.html
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/12/1054518204_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_317940f6a66fc5876e99f6f07054d936.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
оформить псб в абхазии пенсия пенсионер
оформить псб в абхазии пенсия пенсионер
Российские пенсионеры в Абхазии могут оформить карты ПСБ в трех отделениях Сбербанка
16:36 26.06.2025 (обновлено: 16:41 26.06.2025)
СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Российские пенсионеры, проживающие в Абхазии, могут оформить карты ПСБ в трех отделениях Сбербанка:
в Сухуме, на улице Лакоба, 4;
в Гагре, на улице Абазгаа, 55/4;
в Гудауте, на улице Чачба, 3.
С 1 августа пенсии будут начислять только на карты ПСБ.
Для оформления необходимо предварительно записаться в отделение по горячей линии по бесплатному номеру 4444 (с мобильных телефонов).
Подавляющее большинство пенсионеров уже получили карты — это более 19 тыс. человек
. Всего в республике проживает более 20 тысяч пенсионеров, обладающих гражданством РФ.
Российский банк совместно с абхазской стороной оперативно организовал выдачу карт на территории Абхазии.