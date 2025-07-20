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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250720/pervaya-abkhazskaya-zhenschina-skulptor-zhizn-i-tvorchestvo-mariny-eshba-1056209987.html
Первая абхазская женщина-скульптор: жизнь и творчество Марины Эшба
Первая абхазская женщина-скульптор: жизнь и творчество Марины Эшба
Sputnik Абхазия
20 июля 1924 года родилась первая абхазская женщина-скульптор Марина Эшба. 20.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-20T17:42+0300
2025-07-20T17:42+0300
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Известная своими монументальными и станковыми работами, она оставила значительный след в искусстве, получив признание не только в Абхазии, но и в СССР целом.О жизни и творчестве Марины Эшба читайте в материале Sputnik.SputnikМарина Эшба родилась в семье абхазского революционера Ефрема Эшба. В те годы Ефрем вместе со своей супругой Марией Щигровской жил в Лондоне и работал в торговом представительстве советской России.Вскоре после рождения дочери семье пришлось покинуть страну - в Британии начали преследовать советских представителей. Ефрем Эшба и его супруга переехали в Москву, где в 1926 году у них родилась еще одна дочь - Лиза.Но вскоре в СССР заработала машина сталинских репрессий. Счастливая жизнь семьи Эшба закончилась - в 1936 году Ефрема арестовали, а спустя три года расстреляли. Семейству пришлось очень тяжело. Марину и ее сестру Лизу вместе с матерью отправили в Казахстан, где им пришлось сажать хлопок.Через какое-то время им все же разрешили вернуться в Абхазию, но жилья как "врагам народа" так и не выделили."Они с мамой и сестрой поселились в Бедийском храме, жили там какое-то время", — утверждал абхазский писатель Джума Ахуба.От политеха к скульптуреПосле окончания Великой Отечественной войны Марина Эшба поступила в Тбилисский политехнический институт. Училась она хорошо, но неожиданно для всех бросила политех и поступила в Московский институт декоративно-прикладного искусства.В Москве она училась у знаменитого скульптора, профессора Екатерины Белашовой. В 1951 году она окончила институт.За отличные успехи в учебе и активное участие в художественной жизни города Москвы Марина была принята в члены московского Союза художников, а затем и Союза художников СССР.Свой первый ответственный заказ Эшба получила, работая в мастерской Георгия Мотовилова, куда пришла в 1953 году. Студии было предложено создать образ рабочего для установки у Дома науки в центре Варшавы, столицы братской Польской Народной Республики.Она участвовала в оформлении Севастопольского государственного драматического театра, создала скульптуры известнейших людей, среди которых знаменитый режиссер Константин Станиславский.В Москве Марина Ефремовна и познакомилась с молодым кандидатом исторических наук, изучавшим первые годы становления советской Абхазии, Тариэлом Аршба. Интерес к жизни отца Марины и свел двух молодых людей, утверждал Джума Ахуба, друживший с этой семьей и работавший вместе с Тариэлом в редакции газеты "Советская Абхазия". В 1958 году Марина Эшба и Тариэл Аршба поженились, так она переехала жить в Абхазию. У них родился сын Владимир.Первый брак Марины распался. Спустя годы Марина вышла замуж за Нури Акаба. Они прожили вместе долгие годы, до самой смерти Нури.Женщина с железным характеромМарина Эшба не мыслила себя без Абхазии, без Очамчыры, потому она и вернулась на Родину. В 1962 году она возглавила Союз художников Абхазии.Марина Эшба была гостеприимной хозяйкой, невероятно обаятельной женщиной, настоящей интеллектуалкой, и при этом обладала достаточно твердым характером, вспоминал писатель Джума Ахуба.“Марина Эшба возглавляет Союз художников Абхазии и заметно активизирует его деятельность. Вместе с министром культуры Владимиром Кварчелия она способствует формированию и росту национальных кадров в области культуры, добивается расширения площади и капитального ремонта выставочного зала Союза художников Абхазии, помогает художникам принимать участие во всесоюзных, республиканских и зарубежных выставках. Марина старалась помочь каждому художнику по мере своих возможностей”, - пишет искусствовед Аза Аргун."Дважды расстрелянный"Марина Эшба создала немало скульптур, мемориальных памятников, портретов современников в бронзе.В начале 1980-х в Гудауте открыли мемориальный комплекс, посвященный памяти жителей Абхазии, павших в сражениях на полях Великой Отечественной войны. Марина работала над ним в соавторстве с архитектором Тамарой Лакрба. Увидев этот комплекс, жители села Лыхны пожелали воздвигнуть похожий мемориал у себя в селе, собрали деньги. Марина вновь выступила автором комплекса.Но главной работой Марины стал памятник ее отцу Ефрему Эшба в самом центре Сухума. Установленный там в 1973 году, памятник сильно пострадал во время Отечественной войны народа Абхазии, но Марина Ефремовна была убеждена - ремонтировать его не стоит."Она говорила, что Ефрем Эшба был расстрелян дважды - в 1939 и в 1992 году", - пересказывал слова Марины ее сын Владимир Аршба, - "Она очень жестко отстаивала свою точку зрения, что памятник не следует восстанавливать …Сначала всем казалось, что надо обязательно починить то, что было повреждено. Но затем стало ясно, что не следует это делать ни с художественной, ни с других точек зрения”.Марина Эшба скончалась в 2002 году в Москве и похоронена в Сухуме.Ее отдельные скульптурные работы находятся в собраниях российских музеев, медали ее авторства хранятся в частных собраниях и музеях, в том числе в Эрмитаже.Некоторые работы Марины Эшба хранились в фонде Национальной картинной галереи Абхазии. В результате пожара, произошедшего 21 января и уничтожившего почти все художественное собрание, гипсовые эскизы ее авторства разрушились и были утрачены навсегда, деревяные работы обгорели частично.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240319/zhertva-nespravedlivosti-pamyati-abkhazskogo-revolyutsionera-efrema-eshba--1050509116.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250420/memorial-pamyati-geroev-velikoy-otechestvennoy-voyny-otrestavriruyut-v-gudaute-1054533324.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20240317/natsionalnaya-kartinnaya-galereya-istoriya-gibel-i-vozrozhdenie-1050415231.html
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абхазия, история, культура
абхазия, история, культура

Первая абхазская женщина-скульптор: жизнь и творчество Марины Эшба

17:42 20.07.2025
© Foto / из архива Джумы АхубаМарина Эшба со своей работой
Марина Эшба со своей работой - Sputnik Абхазия, 1920, 20.07.2025
© Foto / из архива Джумы Ахуба
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20 июля 1924 года родилась первая абхазская женщина-скульптор Марина Эшба.
Известная своими монументальными и станковыми работами, она оставила значительный след в искусстве, получив признание не только в Абхазии, но и в СССР целом.
О жизни и творчестве Марины Эшба читайте в материале Sputnik.
Sputnik
Марина Эшба родилась в семье абхазского революционера Ефрема Эшба. В те годы Ефрем вместе со своей супругой Марией Щигровской жил в Лондоне и работал в торговом представительстве советской России.
Вскоре после рождения дочери семье пришлось покинуть страну - в Британии начали преследовать советских представителей.
Ефрем Эшба - Sputnik Абхазия, 1920, 19.03.2024
В Абхазии
Жертва несправедливости: памяти абхазского революционера Ефрема Эшба
19 марта 2024, 08:00
Ефрем Эшба и его супруга переехали в Москву, где в 1926 году у них родилась еще одна дочь - Лиза.
Но вскоре в СССР заработала машина сталинских репрессий. Счастливая жизнь семьи Эшба закончилась - в 1936 году Ефрема арестовали, а спустя три года расстреляли. Семейству пришлось очень тяжело. Марину и ее сестру Лизу вместе с матерью отправили в Казахстан, где им пришлось сажать хлопок.
Через какое-то время им все же разрешили вернуться в Абхазию, но жилья как "врагам народа" так и не выделили.
"Они с мамой и сестрой поселились в Бедийском храме, жили там какое-то время", — утверждал абхазский писатель Джума Ахуба.
© Foto / из архива Джумы АхубаМарина Эшба и представители абхазской интеллигенции в родовом доме Джумы Ахуба в селе Атара Абхазская, шестидесятые годы
Марина Эшба и представители абхазской интеллигенции в родовом доме Джумы Ахуба в селе Атара Абхазская, шестидесятые годы - Sputnik Абхазия, 1920, 20.07.2025
Марина Эшба и представители абхазской интеллигенции в родовом доме Джумы Ахуба в селе Атара Абхазская, шестидесятые годы
© Foto / из архива Джумы Ахуба

От политеха к скульптуре

После окончания Великой Отечественной войны Марина Эшба поступила в Тбилисский политехнический институт. Училась она хорошо, но неожиданно для всех бросила политех и поступила в Московский институт декоративно-прикладного искусства.
В Москве она училась у знаменитого скульптора, профессора Екатерины Белашовой. В 1951 году она окончила институт.
За отличные успехи в учебе и активное участие в художественной жизни города Москвы Марина была принята в члены московского Союза художников, а затем и Союза художников СССР.
Свой первый ответственный заказ Эшба получила, работая в мастерской Георгия Мотовилова, куда пришла в 1953 году. Студии было предложено создать образ рабочего для установки у Дома науки в центре Варшавы, столицы братской Польской Народной Республики.

Марина Эшба быстро зарекомендовала себя как талантливый и профессиональный скульптор, участвовала во всесоюзных конкурсах. Она автор многих юбилейных медалей - к 800-летию со дня основания Москвы, к 40-летию гибели 26 бакинских комиссаров и других.

Она участвовала в оформлении Севастопольского государственного драматического театра, создала скульптуры известнейших людей, среди которых знаменитый режиссер Константин Станиславский.
В Москве Марина Ефремовна и познакомилась с молодым кандидатом исторических наук, изучавшим первые годы становления советской Абхазии, Тариэлом Аршба. Интерес к жизни отца Марины и свел двух молодых людей, утверждал Джума Ахуба, друживший с этой семьей и работавший вместе с Тариэлом в редакции газеты "Советская Абхазия". В 1958 году Марина Эшба и Тариэл Аршба поженились, так она переехала жить в Абхазию. У них родился сын Владимир.
© Foto / предоставленно Азой АргунМарина Эшба
Марина Эшба - Sputnik Абхазия, 1920, 20.07.2025
Марина Эшба
© Foto / предоставленно Азой Аргун
Первый брак Марины распался. Спустя годы Марина вышла замуж за Нури Акаба. Они прожили вместе долгие годы, до самой смерти Нури.

Женщина с железным характером

Марина Эшба не мыслила себя без Абхазии, без Очамчыры, потому она и вернулась на Родину. В 1962 году она возглавила Союз художников Абхазии.
Марина Эшба была гостеприимной хозяйкой, невероятно обаятельной женщиной, настоящей интеллектуалкой, и при этом обладала достаточно твердым характером, вспоминал писатель Джума Ахуба.
Характер этот главным образом проявлялся в работе. Однажды, когда из Грузии в Сухум приехал Эдуард Шеварднадзе, и по этому случаю в выставочном зале устроили огромную выставку абхазских художников, Эшба заявила ему, что вместо того, чтобы произносить хвалебные речи в честь абхазских мастеров, лучше было бы помочь самым талантливым из них приобрести мастерские.
“Марина Эшба возглавляет Союз художников Абхазии и заметно активизирует его деятельность. Вместе с министром культуры Владимиром Кварчелия она способствует формированию и росту национальных кадров в области культуры, добивается расширения площади и капитального ремонта выставочного зала Союза художников Абхазии, помогает художникам принимать участие во всесоюзных, республиканских и зарубежных выставках. Марина старалась помочь каждому художнику по мере своих возможностей”, - пишет искусствовед Аза Аргун.

"Дважды расстрелянный"

Марина Эшба создала немало скульптур, мемориальных памятников, портретов современников в бронзе.
В начале 1980-х в Гудауте открыли мемориальный комплекс, посвященный памяти жителей Абхазии, павших в сражениях на полях Великой Отечественной войны. Марина работала над ним в соавторстве с архитектором Тамарой Лакрба. Увидев этот комплекс, жители села Лыхны пожелали воздвигнуть похожий мемориал у себя в селе, собрали деньги. Марина вновь выступила автором комплекса.
Мемориал памяти героев Великой Отечественной войны отреставрируют в Гудауте - Sputnik Абхазия, 1920, 20.04.2025
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Мемориал памяти героев Великой Отечественной войны отреставрируют в Гудауте
20 апреля, 11:42
Но главной работой Марины стал памятник ее отцу Ефрему Эшба в самом центре Сухума. Установленный там в 1973 году, памятник сильно пострадал во время Отечественной войны народа Абхазии, но Марина Ефремовна была убеждена - ремонтировать его не стоит.
© Sputnik / Бадрак АвидзбаПамятник Ефрему Эшба в Центральном парке Сухума
Памятник Ефрему Эшба в Центральном парке Сухума - Sputnik Абхазия, 1920, 20.07.2025
Памятник Ефрему Эшба в Центральном парке Сухума
© Sputnik / Бадрак Авидзба
"Она говорила, что Ефрем Эшба был расстрелян дважды - в 1939 и в 1992 году", - пересказывал слова Марины ее сын Владимир Аршба, - "Она очень жестко отстаивала свою точку зрения, что памятник не следует восстанавливать …Сначала всем казалось, что надо обязательно починить то, что было повреждено. Но затем стало ясно, что не следует это делать ни с художественной, ни с других точек зрения”.
Марина Эшба скончалась в 2002 году в Москве и похоронена в Сухуме.
Ее отдельные скульптурные работы находятся в собраниях российских музеев, медали ее авторства хранятся в частных собраниях и музеях, в том числе в Эрмитаже.
Некоторые работы Марины Эшба хранились в фонде Национальной картинной галереи Абхазии. В результате пожара, произошедшего 21 января и уничтожившего почти все художественное собрание, гипсовые эскизы ее авторства разрушились и были утрачены навсегда, деревяные работы обгорели частично.
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