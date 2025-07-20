https://sputnik-abkhazia.ru/20250720/sputnik-nedeli-vydacha-rossiyskikh-pasportov-delegatsiya-mid-v-nikaragua-i-ubiystvo-v-chlou-1056218874.html

Sputnik недели: выдача российских паспортов, делегация МИД в Никарагуа и убийство в Члоу

Sputnik недели: выдача российских паспортов, делегация МИД в Никарагуа и убийство в Члоу

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике и за ее пределами с 14 по 20... 20.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-20T20:35+0300

2025-07-20T20:35+0300

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О том, какие дал поручения президент Абхазии Бадра Гунба по разработке законопроекта о возобновляемых источниках энергии, какие темы он обсудил в рамках рабочих встреч, какой указ подписал президент России Владимир Путин и как проходит визит делегации МИД в Никарагуа, читайте в материале Sputnik.Прием у президентаНа минувшей неделе президент Бадра Гунба встретился с руководством Международной Черкесской Ассоциации.Он добавил, что Ассоциация занимает важное место в деле укрепления единства народов Кавказа и всегда поддерживала Абхазию в трудные времена.Глава Ассоциации Хаути Сохроков в ответ подчеркнул особую роль Абхазии, поблагодарил за прием и заверил в неизменной поддержке со стороны братских республик и черкесской диаспоры.Возобновляемая энергияПроекта закона "О возобновляемых источниках энергии" обсудил президент Бадра Гунба на встрече с Кабмином.Он разработан в целях установления правовых, организационных, экономических и финансовых основ регулирования отношений государства, производителей, поставщиков и потребителей возобновляемых источников энергии.На совещании рассмотрели основные положения проекта и его возможное влияние на экономику страны.По итогам обсуждения президент поручил доработать документ с учетом высказанных замечаний и подготовить его к внесению в Парламент.Концепция воспитательной работыКонцепцию воспитательной работы в школах и надбавку учителям абхазского языка обсудили президент Бадра Гунба и министр просвещения Хана Гунба.Особое внимание на встрече уделили вопросам сохранения и развития абхазского языка.В этой связи президент сообщил о решении с сентября ввести ежемесячную доплату в размере пяти тысяч рублей учителям, преподающим абхазский язык.Гунба поручил министерству просвещения совместно с Академией наук и Институтом педагогики разработать предложения по введению с пятого класса предмета - истории Абхазии.Также президент поручил министерству предоставить информацию о численности классных руководителей в школах.Возобновление авиасообщенияАвиасообщение с селом Псху будет возобновлено к сентябрю, такое поручение дал президент Абхазии Бадра Гунба.Этот вопрос обсуждался на встрече с жителями села 13 июля. Периодически в Псху из Сухума летают вертолеты Минобороны, но стоимость перелета высока, и не все сельчане могут себе это позволить.Для возобновления бесперебойного авиасообщения Гунба поручил к концу августа отремонтировать два самолета Ан-2. Пять миллионов рублей на это выделят из госбюджета.Выдача российских паспортовПрезидент России Владимир Путин подписал указ о выдаче внутренних российских паспортов на территории Абхазии и Южной Осетии до августа 2028 года.Речь идет о получении или замене паспортов абхазских или югоосетинских граждан, постоянно проживающих в республиках и обладающих российским гражданством, говорится в документе.Указ вступил в силу со дня подписания. Он не распространяется на тех, кто приобретет гражданство России в упрощенном порядке в соответствии с указом от 17 мая 2025 года.На уходящей неделе в МВД Абхазии сообщили, что граждане республики, имеющие российское гражданство и постоянно проживающие в стране, могут подать заявление на выдачу или замену российских паспортов в Абхазии.Процедура позволит оформить документы без прописки по упрощенной схеме без необходимости выезжать за пределы страны.Заявление МИД АбхазииМИД Абхазии решительно осудил нападения Израиля на Сирию. В результате авиаудара по центру Дамаска 16 июля пострадали мирные жители, отметил министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц в ноте для своего сирийского коллеги Асада Хасана Аль-Шайбани.Барциц подчеркнул, что Абхазия в очередной раз выражает твердую поддержку братскому сирийскому народу и руководству республики.Официальный визит в НикарагуаДелегация министерства иностранных дел Абхазии прибыла с официальным визитом в Никарагуа.Министр иностранных дел Олег Барциц и представители ведомства по приглашению президента Даниэля Ортеги приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 46-й годовщины Победы Сандинистской революцииВ рамках рабочей поездки Олег Барциц также встретился с сотрудниками посольства Абхазии в Никарагуа. На встрече с послом Инаром Ладария и советником-посланником Алясом Айба он обсудил деятельность дипмиссии республики.Молодежная политикаВице-премьер, и.о. председателя Госкомспорта Абхазии Таращ Хагба встретился с руководителем Дирекции Всемирного фестиваля молодежи Дмитрием Ивановым 17 июля.Хагба отметил, что с дирекцией комитет сотрудничает с 2023 года, при ее поддержке абхазская молодежь впервые приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сириусе.Дмитрий Иванов выразил благодарность за радушный прием и отметил, что визит станет основой для развития профессиональных контактов как молодежных организаций двух стран, так и госорганов, реализующих молодежную политику.Он также подчеркнул, что в этом году принято беспрецедентное решение о том, что представители Абхазии смогут принимать участие во всех молодежных мероприятиях, которые проводятся в России, в том числе в сентябрьском слете ВФМ в Нижнем Новгороде.Выборы в ПарламентЦИК Абхазии вывесил списки на участках для голосования на парламентских выборах по округу №26.Всего в округе шесть участков и около четырех тысяч избирателей.Выборы в Парламент Абхазии по округу №26 будут безальтернативными. ЦИКом зарегистрирован только один кандидат Астамур Джопуа.Забыть на время о войнеСемьи погибших участников СВО и дети из Курской и Белгородской областей прибыли на отдых в Абхазию 15 июля.В составе группы — многодетные семьи погибших и дети из Курской и Белгородской областей.Всего их 200 человек, часть из них будет отдыхать в Пицунде, часть - в Сухуме.Для них подготовлена экскурсионная программа.Учения снайперовСборы со снайперами завершились на полигонах Минобороны Абхазии 14 июля. Учения проходили в рамках плана ВС Абхазии на 2025 учебный год с целью подготовки снайперов к эффективному выполнению боевых задач в различных условиях, сообщили в Минобороны.Основное внимание было уделено отработке новых форм и способов действия в бою при изменяющейся обстановке.Встреча с молодежьюПредставители российских молодежных организаций встретились с молодежью Абхазии.Гендиректор Дирекции ВФМ Дмитрий Иванов отметил, что сейчас ведется серьезная работа по укреплению отношений между Россией и Абхазией, в том числе в сфере молодежной политики.По его словам, ребята из Абхазии активно принимают участие в российских молодежных мероприятиях, в том числе на таких крупных площадках, как Всероссийская форумная кампания."Мост дружбы"Участники международного проекта "Мост дружбы: Россия и мир" посетили Абхазию и Кыргызстан.Цель поездки — обмен педагогическим опытом, развитие образовательных и культурных программ, а также поддержка русского языка и культуры за рубежом.В Абхазии прошли тренинги и игры для детей, а в Кыргызстане — семинар для организаторов детского отдыха и подписание соглашения о сотрудничестве с крупнейшим детским центром "Барчын"."Студтуризм"Абхазия присоединилась к программе "Студтуризм".Студенты, аспиранты, ординаторы и молодые ученые, обучающиеся в вузах России, смогут выбрать для путешествия Абхазию, познакомиться с ее культурой, природой и научной средой.Как отметил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, за четыре года к программе присоединилось 260 университетов из 85 регионов страны. Участники проекта уже сегодня путешествуют не только по России, но и за ее пределами — в Армению, Беларусь, Узбекистан, Киргизию, Китай. Теперь к ним добавилась и Абхазия.Grand Opera GalaVII фестиваль Grand Opera Gala открылся в Пицундском концертном зале."Состоялся совершенно грандиозный вечер, полный зал, прекрасные овации. Мы снова вернулись в формат концертов, потому что пицундский орган празднует 50-летие", — сообщил организатор фестиваля, оперный певец Саид Гобечия.На сцене выступали Зарина Абаева, Анна Юркус, Борис Степанов, Саид Гобечия, а также солисты Ростовского академического симфонического оркестра и камерный хор "ЛИК".Фестиваль приурочен к 50-летию государственного Пицундского концертного зала, в котором установлен орган. Он продлится до 21 июля."Серебро" из МексикиСборная Абхазии по домино завоевала серебро на международном турнире Mexico-2025.В соревнованиях участвовали 250 спортсменов из 30 стран, в том числе многократные чемпионы мира.В состав абхазской команды вошли Саид Ашуба, Инал Какоба, Алмас Габуния и Инал Аргун.Подарок от чемпионаБоксер, чемпион мира IBA Харитон Агрба подарил детско-юношеским спортивным школам в Гагре и Гудауте спортинвентарь. В числе подарков - боксерские груши, перчатки, гири, гантели и многое другое.Убийство в ЧлоуЖенщину убили в селе Члоу. О происшествии президенту Бадре Гунба доложил министр внутренних дел Роберт Киут.По горячим следам было установлено, что убийство совершил гражданин Цвижба, он задержан.

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