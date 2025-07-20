https://sputnik-abkhazia.ru/20250720/sudba-poeta-k-90-letiyu-borisa-gurgulia--1056185582.html

Судьба поэта: к 90-летию Бориса Гургулиа

Судьба поэта: к 90-летию Бориса Гургулиа

Sputnik Абхазия

Абхазский поэт, писатель, член Союза писателей Абхазии, профессор Абхазского государственного университета, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II Борис Гургулиа... 20.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-20T11:45+0300

2025-07-20T11:45+0300

2025-07-20T12:34+0300

в абхазии

абхазия

новости

поэт

писатель

борис гургулия

литература

культура

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/07/14/1030570601_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_0d6968849abdea5134f664623336364a.jpg

Бадрак Авидзба, SputnikЧеловек поступковЖизненный путь Бориса Гургулиа начался в селе Кутол Очамчырского района. Получив образование в восьмилетней школе в родном селе, а затем окончив Тамышскую среднюю школу имени Дмитрия Гулиа, он поступил на филологический факультет Тбилисского государственного университета, учебу в котором с успехом завершил в 1958 году.С 1968 года и до конца своей жизни работал на кафедре русской и зарубежной литературы Сухумского государственного педагогического института, преобразованного в 1979 году в Абхазский госуниверситет.Поэт и переводчик Денис Чачхалиа в интервью Sputnik рассказал, что сфера интересов Бориса Алмасхановича была очень широкой – от сочинений стихотворений до написания литературоведческих статей.Говоря о значении творческого наследия Гургулиа, Народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа в архивном интервью Sputnik говорил, что основным направлением деятельности автора стал поэзия."Он был преподавателем Абхазского государственного университета, занимался другими жанрами, но, думаю, все-таки, что главное в жизни Бориса Гургулиа – это поэзия", - отмечал Ласуриа.Отличительной чертой Бориса Гургулиа было желание помочь молодым авторам, поскольку он видел в молодых людях достойную смену, говорит Чачхалиа."Он был близок нашей семье, но по возрасту был между моим отцом, которого он любил и уважал, и мной. Некоторая часть его любви доставалась и мне, несмотря на то что я тогда еще учился в литературном институте. Видимых надежд я еще не подавал, но Борис Алмасханович всегда держал меня в поле зрения. Он всегда оставлял мне записки с пожеланиями или свою последнюю публикацию обязательно с подписью", - поделился воспоминаниями поэт.Именно так должен поступать творческий человек по отношению к младшим, добавил Чачхалиа.Творческий путьПервая книга стихов Бориса Гургулиа "Добрые руки" вышла в свет в Абхазском государственном издательстве в 1961 году. Поэзию Гургулиа отличает патриотическая, гражданская направленность.В стихотворениях "Родной язык", "Где вы, братья, махаджиры?", "Убыхи", "Самшит", "Надежда", "Тисовые деревья", "Родился я в доме абхазца", "Трудно жить на красивой земле...", "Омару Беигуаа", в которых поэт размышляет о судьбе абхазского народа, рассматривает ее через призму драматических событий истории Абхазии.Помимо сочинения собственных произведений, автор уделял много внимания и переводческой деятельности. В этом плане несомненный успех представляет работа над переводом стихотворений Георгия Чачба.Также Борис Гургулиа занимался собиранием фольклорных материалов, в том числе в Турции, где проживает значительное количество представителей абхазской диаспоры. Тексты, собранные во время экспедиций, вошли в отдельную книгу. Одно из знаменитых произведений автора – стихотворение "Родной язык", которое стало любимо многим читателям. На русский язык произведение перевел Денис Чачхалиа, по его признанию, перевести стих для него было честью.Личная трагедияБорис Гургулиа всегда находился в авангарде национально-освободительного движения, и в 1992-1993 годах был в числе представителей абхазской интеллигенции, решительно осудивших грузинскую военную агрессию против Абхазии. В войне погиб один из сыновей поэта – Абзагу, которому присвоили звание Героя Абхазии.Такое поведение обусловлено традиционным поведением абхазов, говорит Денис Чачхалиа."Он вел себя не как убитый горем отец – с высоко поднятой головой говорил о погибших на войне как о бессмертных людях. Говорил он с некоторой гордостью, хотя это было недавно. Кажется, только по прошествии большого времени можно так относиться к такому горю. Когда моему брату, который погиб под Сухумом за несколько дней до освобождения столицы, дали звание Героя Абхазии,он как человек, который узнал о каком-то хорошем случае подошел ко мне, пожал мне крепко руку и сказал – "Поздравляю!". Это очень неординарное поведение, но я считаю, что это очень правильное поведение абхазского мужчины", - подчеркнул поэт.Борис Гургулиа выпустил поэтический сборник "Где вьется дым очага", посвященный защитникам Абхазии, сложившим головы за ее свободу и независимость. А его поэма "Шагнувший в бессмертие" посвящена легендарному генералу, Герою Абхазии Сергею Дбар.Борис Гургулиа погиб 1 марта 2012 года в результате дорожно-транспортного происшествия. Похоронен в родовом селе Кутол.Мушни Ласуриа подчеркивал, что задача литературного сообщества состоит в том, чтобы увековечить память о Борисе Гургулиа и переиздавать произведения автора, поскольку он оставил после себя богатое литературное наследие.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240929/klassik-abkhazskoy-literatury-pamyati-mushni-lasuria-1052405986.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20241015/nauka-dialekty-skazki-110-let-so-dnya-rozhdeniya-khukhuta-bgazhba-1052580809.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230824/k-15-letiyu-priznaniya-kak-poyavilas-pesnya-ob-abkhazii-1047652737.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, поэт, писатель, борис гургулия, литература, культура