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https://sputnik-abkhazia.ru/20250725/den-goroda-otmetyat-v-pitsunde-1056373566.html
День города отметят в Пицунде
День города отметят в Пицунде
Sputnik Абхазия
Статус города Пицунда получила 18 лет назад, но ее история уходит вглубь тысячелетий. 25.07.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 июл – Sputnik. День города отметят сегодня в Пицунде.Статус города Пицунда получила в 2007 году. Этим летом ей "исполнилось" 18 лет, но ее история уходит в глубь тысячелетий. Первое поселение на месте современной Пицунды появилось еще в IV веке до нашей эры. Его основали греки. Позже там построили крупный торговый порт Питиус, который принимал сотни кораблей. Эта прибрежная часть Абхазии всегда привлекала иностранцев своим удобным стратегическим расположением. В разные периоды там обосновывались римляне и турки, а в средневековье Питиус стал христианским центром на Кавказе. В Х веке в центре Пицунды построили величественный каменный собор. Он не раз подвергался разграблению и упадку, но всегда возрождался вновь. Сегодня в нем расположен государственный концертный зал с превосходной акустикой и единственный в Абхазии орган. Там проводятся фестивали классической музыки и концерты. Вблизи собора также расположен государственный историко-архитектурный заповедник под открытым небом "Великий Питиунт". На его территории доступны для посещения дольмены, дворец командующего римским легионом, античные бани, колодец, винные погреба, базилика VI века, монастырский комплекс и фрагменты крепостной стены. Пицунда знаменита не только богатой историей, но и уникальным мягким климатом, который формируют море и густые хвойные леса.Природным достоянием города можно назвать Пицунда-Мюссерский заповедник, площадь которого занимает более 3700 гектаров. На территории заповедника насчитывается около 800 видов растений, 20 из которых реликтовые и эндемичные. В период СССР Пицунда преобразилась во всесоюзную здравницу. Статус знаменитого курорта закреплен за ней и по сей день. Ежегодно Пицунда принимает десятки тысяч туристов, которые едут в республику за чистым морем и напитанным ароматом хвои воздухом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250722/takogo-esche-ne-bylo-kak-proydet-gastrofestival-v-pitsunde-1056280808.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250403/grazhdanin-i-nachalnik-loboda-o-reshenii-problem-s-narusheniem-granits-zapovednika-v-pitsunde--1054335606.html
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абхазия, новости, пицунда
абхазия, новости, пицунда

День города отметят в Пицунде

08:00 25.07.2025 (обновлено: 13:27 25.07.2025)
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкКомпозиция "Море" в Пицунде
Композиция Море в Пицунде - Sputnik Абхазия, 1920, 25.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Статус города Пицунда получила 18 лет назад, но ее история уходит вглубь тысячелетий.
СУХУМ, 25 июл – Sputnik. День города отметят сегодня в Пицунде.
К празднику приурочен первый международный гастрофестиваль, который начался 23 июля и завершится сегодня концертом и салютом.
Статус города Пицунда получила в 2007 году. Этим летом ей "исполнилось" 18 лет, но ее история уходит в глубь тысячелетий.
Первое поселение на месте современной Пицунды появилось еще в IV веке до нашей эры. Его основали греки. Позже там построили крупный торговый порт Питиус, который принимал сотни кораблей.
Такого еще не было: как пройдет гастрофестиваль в Пицунде - Sputnik Абхазия, 1920, 22.07.2025
В Абхазии
Такого еще не было: как пройдет гастрофестиваль в Пицунде
22 июля, 09:02
Эта прибрежная часть Абхазии всегда привлекала иностранцев своим удобным стратегическим расположением. В разные периоды там обосновывались римляне и турки, а в средневековье Питиус стал христианским центром на Кавказе.
В Х веке в центре Пицунды построили величественный каменный собор. Он не раз подвергался разграблению и упадку, но всегда возрождался вновь. Сегодня в нем расположен государственный концертный зал с превосходной акустикой и единственный в Абхазии орган. Там проводятся фестивали классической музыки и концерты.
Вблизи собора также расположен государственный историко-архитектурный заповедник под открытым небом "Великий Питиунт". На его территории доступны для посещения дольмены, дворец командующего римским легионом, античные бани, колодец, винные погреба, базилика VI века, монастырский комплекс и фрагменты крепостной стены.
Пицунда знаменита не только богатой историей, но и уникальным мягким климатом, который формируют море и густые хвойные леса.
Гражданин и начальник: Лобода о решении проблем с нарушением границ заповедника в Пицунде - Sputnik Абхазия, 1920, 03.04.2025
Радио
Гражданин и начальник: Лобода о решении проблем с нарушением границ заповедника в Пицунде
3 апреля, 18:19
Природным достоянием города можно назвать Пицунда-Мюссерский заповедник, площадь которого занимает более 3700 гектаров. На территории заповедника насчитывается около 800 видов растений, 20 из которых реликтовые и эндемичные.
В период СССР Пицунда преобразилась во всесоюзную здравницу. Статус знаменитого курорта закреплен за ней и по сей день. Ежегодно Пицунда принимает десятки тысяч туристов, которые едут в республику за чистым морем и напитанным ароматом хвои воздухом.
Вид на мыс Пицунда в Абхазской АССР. - Sputnik Абхазия, 1920, 05.11.2023
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Всесоюзная мечта: какие знаменитости посещали Пицунду
5 ноября 2023, 11:35
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