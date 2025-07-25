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День города отметят в Пицунде

День города отметят в Пицунде

Sputnik Абхазия

Статус города Пицунда получила 18 лет назад, но ее история уходит вглубь тысячелетий. 25.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-25T08:00+0300

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СУХУМ, 25 июл – Sputnik. День города отметят сегодня в Пицунде.Статус города Пицунда получила в 2007 году. Этим летом ей "исполнилось" 18 лет, но ее история уходит в глубь тысячелетий. Первое поселение на месте современной Пицунды появилось еще в IV веке до нашей эры. Его основали греки. Позже там построили крупный торговый порт Питиус, который принимал сотни кораблей. Эта прибрежная часть Абхазии всегда привлекала иностранцев своим удобным стратегическим расположением. В разные периоды там обосновывались римляне и турки, а в средневековье Питиус стал христианским центром на Кавказе. В Х веке в центре Пицунды построили величественный каменный собор. Он не раз подвергался разграблению и упадку, но всегда возрождался вновь. Сегодня в нем расположен государственный концертный зал с превосходной акустикой и единственный в Абхазии орган. Там проводятся фестивали классической музыки и концерты. Вблизи собора также расположен государственный историко-архитектурный заповедник под открытым небом "Великий Питиунт". На его территории доступны для посещения дольмены, дворец командующего римским легионом, античные бани, колодец, винные погреба, базилика VI века, монастырский комплекс и фрагменты крепостной стены. Пицунда знаменита не только богатой историей, но и уникальным мягким климатом, который формируют море и густые хвойные леса.Природным достоянием города можно назвать Пицунда-Мюссерский заповедник, площадь которого занимает более 3700 гектаров. На территории заповедника насчитывается около 800 видов растений, 20 из которых реликтовые и эндемичные. В период СССР Пицунда преобразилась во всесоюзную здравницу. Статус знаменитого курорта закреплен за ней и по сей день. Ежегодно Пицунда принимает десятки тысяч туристов, которые едут в республику за чистым морем и напитанным ароматом хвои воздухом.

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