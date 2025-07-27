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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250727/sputnik-nedeli-novak-v-abkhazii-den-flaga-i-gastrofestival-v-pitsunde--1056469292.html
Sputnik недели: Новак в Абхазии, День флага и гастрофестиваль в Пицунде
Sputnik недели: Новак в Абхазии, День флага и гастрофестиваль в Пицунде
Sputnik Абхазия
Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий с 21 по 27 июля. 27.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-27T19:00+0300
2025-07-27T19:00+0300
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О том, как прошел рабочий визит зампредседателя Правительства России Александра Новака в Абхазии, как оценили исполнение программы социально-экономического развития республики, как отметили День флага, а в Пицунде провели первый международный гастрофестиваль, читайте в материале Sputnik.Прибытие Александра НовакаЗампред правительства России Александр Новак прибыл с рабочим визитом в Абхазию 21 июля.На границе его встретили премьер-министр Владимир Делба, министр экономики Теймураз Миквабия, российский посол Михаил Шургалин, торговый представитель России в Абхазии Залина Кобесова.Первым делом Новак и Делба посетили строящуюся детскую больницу в Сухуме. Начальник УКС Демира Гамисония доложил, что общая стоимость объекта с учетом медицинского оборудования составит 727 миллионов рублей.Завершить работы планируют в 2026 году, они ведутся в соответствии с графиком. Уже собран каркас здания, осталось достроить один этаж и чердачное помещение.Главврач Республиканской больницы Эрик Хатхва отметил, что подаренный Россией Абхазии ангиограф планируют запустить в сентябре. Министр здравоохранения страны Эдуард Бутба подчеркнул, что новое оборудование позволит спасти тысячи жизней.В тот же день президент Абхазии Бадра Гунба и Александр Новак посетили сухумский аэропорт. Они ознакомились с работой воздушной гавани и обсудили перспективы ее дальнейшего развития.Кроме того, они побывали на винзаводе в селе Лабра Очамчырского района. Предприниматель Николай Ачба провел для гостей экскурсию по предприятию и музею истории абхазского виноделия.Заседание межправкомиссииНа минувшей неделе в Сухуме прошло заседание 20-й межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству Абхазии и России.По его итогам премьер-министр республики Владимир Делба и зампредседателя правительства России Александр Новак подписали протокол.На заседании стороны подвели итоги совместной работы по повышению уровня социально-экономического развития за период действия государственной программы на 2022-2025 годы, определили первоочередные задачи на последующие годы, которые и закрепили в протоколе заседания.В частности Александр Новак отметил, что Абхазия для России – надежный и дружественный партнер.Новак подчеркнул, что у республики есть огромный потенциал для развития, который она может реализовать с помощью России. В числе приоритетов — развитие сельского хозяйства, увеличение поставок абхазской продукции, туризм.К тому же, стороны заявили о разработке к 1 сентября проекта программы социально-экономического развития Абхазии до 2030 года. Документ должны будут принять к 1 ноября.Соболезнования от президентаСамолет компании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился при подлете к месту назначения.На борту были 43 человека, включая пятерых детей и шестерых членов экипажа. Выжить никому не удалось.Президент Абхазии Бадра Гунба выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с крушением Ан-42 в Амурской области. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.Президент Бадра Гунба выразил соболезнования британскому кавказоведу, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" II степени Джорджу Хьюитту в связи с кончиной его супруги Заиры Хиба. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства."С огромным прискорбием воспринял новость о вашей утрате. Ваша семья внесла большой вклад в поддержку Абхазии за рубежом, в популяризацию нашей национальной науки и культуры. В вашем труде Заира Хиба всегда была надежной опорой", — говорится в тексте.День флагаВ минувшую среду Абхазия отметила День государственного флага. Во всех городах и района страны прошли праздничные мероприятий."23 июля — важная дата для Республики Абхазия. В этот день в 1992 году Верховный Совет под председательством Владислава Ардзинба утвердил Государственный флаг и герб, ставшие символами возрождения нашей государственности", — поздравил народ Абхазии президент Бадра Гунба.В столице республики прошел праздничный концерт, приуроченный этому знаменательному дню. Он начался исполнения гимна Республики Абхазия.На сцену вышли вокальные и хореографические ансамбли, а также артисты абхазской эстрады.Государственный флаг и герб Республики Абхазия были утверждены 23 июля 1992 года. Их автором стал художник Валерий Гамгия. В основе флага — древний символ Абхазского царства. Эскиз был разработан под руководством парламентской комиссии и утвержден первым президентом республики Владиславом Ардзинба.Национальный банк Абхазии выпустил памятную монету "Флаги Абхазии". Аверс украшает надпись с указанием номинала и эмитента. Слева размещены дата выпуска и изображение государственного герба Республики Абхазия.На реверсе изображен конный абхазский лучник, посылающий стрелу к звездам — отсылка к нартскому эпосу и гербу Абхазии. Тираж монеты — 100 штук, номинал — 100 апсаров.Заседание СовбезаМассированную атаку украинских дронов на Сочи обсудили на Совете безопасности Абхазии, сообщили в пресс-службе главы государства.Президент Бадра Гунба выслушал доклады глав силовых структур о происшествии. Они также сообщили о нарушении воздушного пространства республики несколькими дронами.Гунба поручил Минобороны и СГБ усилить взаимодействие с Погрануправлением ФСБ России в Абхазии и 7-й российской военной базой по вопросу обеспечения защиты критической инфраструктуры.В результате атаки в ночь с 23 на 24 июля в Сочи погибли два человека, еще 11 пострадали.Детский лагерь на АуадхареПрезидент Абхазии Бадра Гунба посетил горный спортивно-оздоровительный лагерь для детей и подростков в Ауадхаре, сообщили в пресс-службе главы государства.Глава государства отметил, что отдых в таких лагерях сближает детей, воспитывает в них чувство единства, патриотизма, любовь к природе и родной земле.Детский лагерь работает уже третий год, его организовала новоафонская молодежная организация "Апсар".В сезон принимает до 500 детей из разных районов республики. Они ходят в походы, учатся стрелять из луков и арбалетов, проводят встречи с ветеранами Отечественной войны народа Абхазии, получают базовые знания по спелеологии.Первый гастрофестиваль в ПицундеВ Пицунде прошел первый международный гастрономический фестиваль с 23 по 25 июля. Он был приурочен ко Дню города Пицунда. Более 40 участников из Абхазии и Краснодарского края представили свою продукцию.Гостям и жителям города предлагали экологически чистые продукты, выпечку, напитки, цветы, картины, сувениры и изделия ручной работы из дерева и гипса.В заключительный день состоялся праздничный концерт. Событие посетил президент Абхазии Бадра Гунба, члены Правительства, депутаты Парламента.Глава государства подчеркнул, что отличительная черта Пицунды — это не только древнейшая история и уникальная природа, но и патриотичные и гостеприимные жителиСтатус города Пицунда получила в 2007 году, но первое поселение в этом месте датируется IV веком до нашей эры.Взаимное признание ученых степенейПремьер-министр России Михаил Мишустин одобрил проект соглашения с Абхазией о взаимном признании ученых степеней. Он доступен на портале опубликования правовых актов.Документ был предварительно согласован с абхазской стороной. Его представило Министерство науки и высшего образования России, согласовав с МИД.Согласно документу, степени кандидатов и докторов наук, присужденные в одной Абхазии, будут сопоставимы со степенями, присужденными в России, и наоборот.Модернизация и квалификацияСпециалисты обследовали энергообъекты в высокогорном селе Псху Сухумского района, сообщили в Минэнерго.Работы по модернизации энергосистемы начнутся поэтапно в соответствии с утвержденным планом, сообщили в Минэнерго.Для проведения работ в Псху штат "Черноморэнерго" увеличили, добавив нескольких монтеров.На уходящей неделе также стало известно о том, что в Минэнерго состоялась встреча с представителями компании "Россети", в ходе которой обсудили образовательные программы и стажировки для абхазских специалистов.Руководитель ведомства Батал Мушба и заместитель главного инженера компании Палина Канюка рассмотрели возможность прохождения практики на предприятиях компании с акцентом на освоение передовых подходов в реальных условиях, сообщили в Минэнерго.Также были затронуты вопросы обмена опытом по повышению собираемости платежей, обеспечению устойчивости энергокомпаний, ремонта подстанций и сетей с учетом опыта российских коллег.Работа в курортный сезонРаботу МЧС в курортный сезон и обеспечение безопасности туристов на пляжах и туристических маршрутах обсудили премьер-министр Абхазии Владимир Делба с министром по чрезвычайным ситуациям Львом Квициния во вторник, 22 июля.Как сообщает пресс-служба Кабмина, на встрече Квициния доложил о материально-техническом обеспечении ведомства и необходимости закупки спецсредств для эвакуации пострадавших из труднодоступных мест.Также на встрече стоял вопрос подготовки документов для повышения зарплаты сотрудникам МЧС.Визит в НикарагуаМинистр иностранных дел Абхазии Олег Барциц встретился с министром иностранных дел Никарагуа Вальдраком Джентске, сообщили в МИД Абхазии.Они обсудили расширение двустороннего сотрудничества в экономике, торговле и культуре, подтвердив взаимный интерес к укреплению межгосударственных связей,Олег Барциц отметил значимость поддержки Никарагуа на региональных и международных площадках, включая ООН, и подчеркнул, что Абхазия рассматривает страну как надежного партнера.В рамках визита абхазской делегации в Никарагуа также состоялась встреча министра иностранных дел Абхазии Олега Барциц с советником президента Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортегой Мурильо.Стороны выразили уверенность в развитии двустороннего сотрудничества, наметили конкретные шаги по реализации совместных экономических и финансовых проектов и обменялись подарками.Кроме того, Олег Барциц дал интервью Никарагуанским СМИ. В частности, в ходе пресс-конференции он подчеркнул, что повестка межгосударственного общения двух стран расширяется и насыщается новыми проектамиОн положительно оценил итоги переговоров с советником президента Никарагуа Лауреано Ортегой Мурильо и главой МИД Вальдраком Джентске.Деятельность гидов и инспекцияМинистр туризма Абхазии Астамур Логуа встретился с представителями Ассоциации экскурсоводов Абхазии.Глава ведомства, в честности заявил, что иностранные экскурсоводы не смогут работать в Абхазии без участия местных специалистов.Логуа также отметил, что такая деятельность противоречит закону и предложил к иностранным группам присоединять лицензированных абхазских экскурсоводов.Ассоциация поддержала инициативу как шаг к систематизации рынка и повышению качества услуг.В ведомстве также отметили важность принятия законных и конструктивных решений, которые укрепляют позиции местных специалистов и улучшают туристический сервис.На минувшей неделе пресс-служба Минтуризма сообщила о выявлении нарушения на объектах туринфраструктуры в районе Турбазы в Сухуме.В ходе выезда зафиксированы серьезные нарушения санитарного состояния: захламленность территории, переполненные урны, несвоевременный вывоз мусора, сломанные лавочки и неухоженные пешеходные дорожки.Гости из Псковской областиВице-премьер Абхазии Джансух Нанба встретился с делегацией Псковской области во главе с министром экономразвития региона Андреем Михеевым, сообщили в пресс-службе Кабмина.В частности Михеев подчеркнул, что власти области заинтересованы в выстраивании сотрудничества с Абхазией в разных сферах — экономике, культуре, гуманитарном сотрудничестве.Церемония выпускаВице-премьер, министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут принял участие в церемонии выпуска слушателей Академии МВД России в Волгограде, сообщили в МВД Абхазии.В этом году из нее выпустились 8 абхазских курсантов. Двое из них — криминалисты, шестеро получили специальность "предварительное следствие в ОВД".Обучение будущих сотрудников правоохранительных органов Абхазии в вузах МВД России возможно благодаря соглашению о сотрудничестве, заключенному ведомствами двух стран.Избран новый депутатАстамур Джопуа избран депутатом Парламента Абхазии, сообщил Sputnik председатель окружной комиссии Станислав Зантария.Джопуа Астамур Даурович родился в 1991 году. Начальник информационно-аналитического отдела Госкомитета Абхазии по репатриации. Проживает в селе Дранда Гулрыпшского района.Борьба продолжаетсяРаботу оперштаба по борьбе с майнингом возобновили в Сухуме. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации.Новым руководителем штаба назначен замглавы администрации столицы Инал Авидзба. На совещании он поручил возобновить рейды мобильных групп, в которые войдут представители городских властей, УВД, СУЭС, "Черноморэнерго" и "Энергосбыта".Совещание в ГулрыпшеРасширенное отчетное совещание с участием премьер-министр Абхазии Владимира Делба и вице-премьера Вараздата Миносяна прошло в администрации Гулрыпшского района 24 июля.По словам главы района Саида Харазия, доходная часть бюджета перевыполнена на 128% – при плане в 150,6 миллиона рублей доходы составили 193,8 миллиона.Основными источниками поступлений в бюджет стали подоходный налог и налог на прибыль, из 14 видов собственных доходов план выполнен по всем показателям, добавил Харазия.Расходная часть бюджета выполнена на 94%. При плане 183,9 миллиона рублей фактические расходы составили 173,5 миллиона рублей, на 16% больше расходов за аналогичный период 2024 года.Выслушав все отчеты, Владимир Делба резюмировал, что показатели по итогам полугодия свидетельствуют о динамичном развитии Гулрыпшского района.Он также подчеркнул, что руководство страны очень внимательно относится к нуждам районов и стремится создавать условия для их развития.Делба отметил и то, как сильно открытие сухумского аэропорта сказалось на показателях бюджета.Рост собираемости за электричество премьер-министр также назвал хорошим показателем, отметив, что результат был достигнут не за счет увеличения цены.Стратегическая сессияСтратегическая сессия "Абхазия – Россия: молодежное сотрудничество" прошла в Доме Москвы в Сухуме.Главный специалист по международным связям Госкомитета по делам молодежи и спорту Саид Куланба пояснил, что взаимодействие между Абхазией и Россией проходит очень активно.Молодые люди из республики уже участвуют во многих проектах этих организаций, привлекаются к открытию их представительств в республике.ЧПТурист из Москвы сорвался со скалы и погиб в Ткуарчале, сообщили в МЧС Абхазии в субботу, 26 июля.Трагедия произошла у водопада "Великан" в поселке Акармара. 46-летний Николай Пронин скончался на месте.Сигнал о происшествии поступил в 15:45. Ведутся работы по извлечению тела погибшего.Группа туристов оказались в ловушке после после того, как уровень воды в каньоне реки Хашпсы в Гагрском районе резко поднялся из-за сильных ливней.Спасатели МЧС Абхазии эвакуировали восемь человек с помощью веревок. Пострадавших нет.
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абхазия, общество, политика, новости, события
абхазия, общество, политика, новости, события

Sputnik недели: Новак в Абхазии, День флага и гастрофестиваль в Пицунде

19:00 27.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук Александр Новак
Александр Новак - Sputnik Абхазия, 1920, 27.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий с 21 по 27 июля.
О том, как прошел рабочий визит зампредседателя Правительства России Александра Новака в Абхазии, как оценили исполнение программы социально-экономического развития республики, как отметили День флага, а в Пицунде провели первый международный гастрофестиваль, читайте в материале Sputnik.

Прибытие Александра Новака

Зампред правительства России Александр Новак прибыл с рабочим визитом в Абхазию 21 июля.
На границе его встретили премьер-министр Владимир Делба, министр экономики Теймураз Миквабия, российский посол Михаил Шургалин, торговый представитель России в Абхазии Залина Кобесова.
Первым делом Новак и Делба посетили строящуюся детскую больницу в Сухуме. Начальник УКС Демира Гамисония доложил, что общая стоимость объекта с учетом медицинского оборудования составит 727 миллионов рублей.
Завершить работы планируют в 2026 году, они ведутся в соответствии с графиком. Уже собран каркас здания, осталось достроить один этаж и чердачное помещение.
Александр Новак - Sputnik Абхазия, 1920, 21.07.2025
В Абхазии
Новак: Абхазия для России — надежный и дружественный партнер
21 июля, 12:59
Главврач Республиканской больницы Эрик Хатхва отметил, что подаренный Россией Абхазии ангиограф планируют запустить в сентябре. Министр здравоохранения страны Эдуард Бутба подчеркнул, что новое оборудование позволит спасти тысячи жизней.
В тот же день президент Абхазии Бадра Гунба и Александр Новак посетили сухумский аэропорт. Они ознакомились с работой воздушной гавани и обсудили перспективы ее дальнейшего развития.
Кроме того, они побывали на винзаводе в селе Лабра Очамчырского района. Предприниматель Николай Ачба провел для гостей экскурсию по предприятию и музею истории абхазского виноделия.

Заседание межправкомиссии

На минувшей неделе в Сухуме прошло заседание 20-й межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству Абхазии и России.
По его итогам премьер-министр республики Владимир Делба и зампредседателя правительства России Александр Новак подписали протокол.
Премьер-министр Абхазии Владимир Делба и зампредседателя правительства России Александр Новак подписали протокол заседания 20-й vежправительственной комиссии - Sputnik Абхазия, 1920, 21.07.2025
В Абхазии
Делба и Новак подписали протокол заседания 20-й межправкомиссии
21 июля, 14:20
На заседании стороны подвели итоги совместной работы по повышению уровня социально-экономического развития за период действия государственной программы на 2022-2025 годы, определили первоочередные задачи на последующие годы, которые и закрепили в протоколе заседания.
В частности Александр Новак отметил, что Абхазия для России – надежный и дружественный партнер.
"У нас общие идеи, общие инициативы, одинаковый взгляд сегодня на ситуацию в мире, на то, что мир должен быть многополярным. Мы благодарим отдельно Республику Абхазия за поддержку России в рамках специальной военной операции и ценим участие абхазцев в этой операции", – сказал он.
Новак подчеркнул, что у республики есть огромный потенциал для развития, который она может реализовать с помощью России. В числе приоритетов — развитие сельского хозяйства, увеличение поставок абхазской продукции, туризм.
К тому же, стороны заявили о разработке к 1 сентября проекта программы социально-экономического развития Абхазии до 2030 года. Документ должны будут принять к 1 ноября.

Соболезнования от президента

Самолет компании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился при подлете к месту назначения.
На борту были 43 человека, включая пятерых детей и шестерых членов экипажа. Выжить никому не удалось.
Президент Абхазии Бадра Гунба выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с крушением Ан-42 в Амурской области. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
"Выражаю вам и всему народу Российской Федерации искренние соболезнования в связи с ужасной трагедией. Мы разделяем боль с теми, кто потерял родных и близких и желаем им крепости духа и сил в этот тяжелый час", — говорится в тексте.
Президент Бадра Гунба выразил соболезнования британскому кавказоведу, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" II степени Джорджу Хьюитту в связи с кончиной его супруги Заиры Хиба. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
"С огромным прискорбием воспринял новость о вашей утрате. Ваша семья внесла большой вклад в поддержку Абхазии за рубежом, в популяризацию нашей национальной науки и культуры. В вашем труде Заира Хиба всегда была надежной опорой", — говорится в тексте.
Совещание Президента с главами Администраций городов и районов Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 24.07.2025
В Абхазии
Бадра Гунба выразил соболезнования Джорджу Хьюитту по случаю кончины супруги
24 июля, 20:00

День флага

В минувшую среду Абхазия отметила День государственного флага. Во всех городах и района страны прошли праздничные мероприятий.
"23 июля — важная дата для Республики Абхазия. В этот день в 1992 году Верховный Совет под председательством Владислава Ардзинба утвердил Государственный флаг и герб, ставшие символами возрождения нашей государственности", — поздравил народ Абхазии президент Бадра Гунба.
В столице республики прошел праздничный концерт, приуроченный этому знаменательному дню. Он начался исполнения гимна Республики Абхазия.
На сцену вышли вокальные и хореографические ансамбли, а также артисты абхазской эстрады.
Абхазский флаг - Sputnik Абхазия, 1920, 23.07.2025
В Абхазии
Символ свободы и независимости: как в Абхазии принимали флаг
23 июля, 09:00
Государственный флаг и герб Республики Абхазия были утверждены 23 июля 1992 года. Их автором стал художник Валерий Гамгия. В основе флага — древний символ Абхазского царства. Эскиз был разработан под руководством парламентской комиссии и утвержден первым президентом республики Владиславом Ардзинба.
Национальный банк Абхазии выпустил памятную монету "Флаги Абхазии". Аверс украшает надпись с указанием номинала и эмитента. Слева размещены дата выпуска и изображение государственного герба Республики Абхазия.
На реверсе изображен конный абхазский лучник, посылающий стрелу к звездам — отсылка к нартскому эпосу и гербу Абхазии. Тираж монеты — 100 штук, номинал — 100 апсаров.

Заседание Совбеза

Массированную атаку украинских дронов на Сочи обсудили на Совете безопасности Абхазии, сообщили в пресс-службе главы государства.
Президент Бадра Гунба выслушал доклады глав силовых структур о происшествии. Они также сообщили о нарушении воздушного пространства республики несколькими дронами.
Гунба поручил Минобороны и СГБ усилить взаимодействие с Погрануправлением ФСБ России в Абхазии и 7-й российской военной базой по вопросу обеспечения защиты критической инфраструктуры.
Массированную атаку украинских дронов на Сочи обсудили на Совете безопасности Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 24.07.2025
В Абхазии
Атаку украинских дронов на Сочи обсудили на заседании Совбеза Абхазии
24 июля, 15:37
В результате атаки в ночь с 23 на 24 июля в Сочи погибли два человека, еще 11 пострадали.

Детский лагерь на Ауадхаре

Президент Абхазии Бадра Гунба посетил горный спортивно-оздоровительный лагерь для детей и подростков в Ауадхаре, сообщили в пресс-службе главы государства.
Глава государства отметил, что отдых в таких лагерях сближает детей, воспитывает в них чувство единства, патриотизма, любовь к природе и родной земле.
Президент Абхазии Бадра Гунба посетил горный спортивно-оздоровительный лагерь для детей и подростков в Ауадхаре - Sputnik Абхазия, 1920, 25.07.2025
В Абхазии
Бадра Гунба посетил горный детский лагерь в Ауадхаре
25 июля, 20:03
Детский лагерь работает уже третий год, его организовала новоафонская молодежная организация "Апсар".
В сезон принимает до 500 детей из разных районов республики. Они ходят в походы, учатся стрелять из луков и арбалетов, проводят встречи с ветеранами Отечественной войны народа Абхазии, получают базовые знания по спелеологии.

Первый гастрофестиваль в Пицунде

В Пицунде прошел первый международный гастрономический фестиваль с 23 по 25 июля. Он был приурочен ко Дню города Пицунда. Более 40 участников из Абхазии и Краснодарского края представили свою продукцию.
Гостям и жителям города предлагали экологически чистые продукты, выпечку, напитки, цветы, картины, сувениры и изделия ручной работы из дерева и гипса.
В заключительный день состоялся праздничный концерт. Событие посетил президент Абхазии Бадра Гунба, члены Правительства, депутаты Парламента.
Глава государства подчеркнул, что отличительная черта Пицунды — это не только древнейшая история и уникальная природа, но и патриотичные и гостеприимные жители
"В этот праздничный день мы не можем не вспомнить пицундцев, отдавших свои жизни за свободу Абхазии. В тяжелое послевоенное время вы проявили особую любовь к родному городу, смогли сохранить и приумножить его былую славу", — добавил он.
Статус города Пицунда получила в 2007 году, но первое поселение в этом месте датируется IV веком до нашей эры.

Взаимное признание ученых степеней

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил проект соглашения с Абхазией о взаимном признании ученых степеней. Он доступен на портале опубликования правовых актов.
Премьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в мероприятиях Кавказского инвестиционного форума - Sputnik Абхазия, 1920, 25.07.2025
В Абхазии
Мишустин одобрил проект соглашения с Абхазией о взаимном признании ученых степеней
25 июля, 21:03
Документ был предварительно согласован с абхазской стороной. Его представило Министерство науки и высшего образования России, согласовав с МИД.
Согласно документу, степени кандидатов и докторов наук, присужденные в одной Абхазии, будут сопоставимы со степенями, присужденными в России, и наоборот.

Модернизация и квалификация

Специалисты обследовали энергообъекты в высокогорном селе Псху Сухумского района, сообщили в Минэнерго.
Работы по модернизации энергосистемы начнутся поэтапно в соответствии с утвержденным планом, сообщили в Минэнерго.
Для обновления воздушных линий уже выделено 5 км провода, в ближайшее время отправят еще 2. Также в планах ремонт турбин второго генератора.
Для проведения работ в Псху штат "Черноморэнерго" увеличили, добавив нескольких монтеров.
На уходящей неделе также стало известно о том, что в Минэнерго состоялась встреча с представителями компании "Россети", в ходе которой обсудили образовательные программы и стажировки для абхазских специалистов.
Руководитель ведомства Батал Мушба и заместитель главного инженера компании Палина Канюка рассмотрели возможность прохождения практики на предприятиях компании с акцентом на освоение передовых подходов в реальных условиях, сообщили в Минэнерго.
Поездка в село Псху - Sputnik Абхазия, 1920, 26.07.2025
В Абхазии
ГЭС отремонтируют в селе Псху
Вчера, 09:40
Также были затронуты вопросы обмена опытом по повышению собираемости платежей, обеспечению устойчивости энергокомпаний, ремонта подстанций и сетей с учетом опыта российских коллег.

Работа в курортный сезон

Работу МЧС в курортный сезон и обеспечение безопасности туристов на пляжах и туристических маршрутах обсудили премьер-министр Абхазии Владимир Делба с министром по чрезвычайным ситуациям Львом Квициния во вторник, 22 июля.
Как сообщает пресс-служба Кабмина, на встрече Квициния доложил о материально-техническом обеспечении ведомства и необходимости закупки спецсредств для эвакуации пострадавших из труднодоступных мест.
Также на встрече стоял вопрос подготовки документов для повышения зарплаты сотрудникам МЧС.

Визит в Никарагуа

Министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц встретился с министром иностранных дел Никарагуа Вальдраком Джентске, сообщили в МИД Абхазии.
Они обсудили расширение двустороннего сотрудничества в экономике, торговле и культуре, подтвердив взаимный интерес к укреплению межгосударственных связей,
Олег Барциц отметил значимость поддержки Никарагуа на региональных и международных площадках, включая ООН, и подчеркнул, что Абхазия рассматривает страну как надежного партнера.
Министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц встретился с министром иностранных дел Никарагуа Вальдраком Джентске - Sputnik Абхазия, 1920, 22.07.2025
В Абхазии
Встреча Министров иностранных дел Олега Барциц и Вальдрака Джентске прошла в Никарагуа
22 июля, 20:24
В рамках визита абхазской делегации в Никарагуа также состоялась встреча министра иностранных дел Абхазии Олега Барциц с советником президента Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортегой Мурильо.
Стороны выразили уверенность в развитии двустороннего сотрудничества, наметили конкретные шаги по реализации совместных экономических и финансовых проектов и обменялись подарками.
Кроме того, Олег Барциц дал интервью Никарагуанским СМИ. В частности, в ходе пресс-конференции он подчеркнул, что повестка межгосударственного общения двух стран расширяется и насыщается новыми проектами
Он положительно оценил итоги переговоров с советником президента Никарагуа Лауреано Ортегой Мурильо и главой МИД Вальдраком Джентске.
По словам Барциц, этот визит станет важным этапом на пути дальнейшего укрепления сотрудничества между странами и народами.

Деятельность гидов и инспекция

Министр туризма Абхазии Астамур Логуа встретился с представителями Ассоциации экскурсоводов Абхазии.
Глава ведомства, в честности заявил, что иностранные экскурсоводы не смогут работать в Абхазии без участия местных специалистов.
Логуа также отметил, что такая деятельность противоречит закону и предложил к иностранным группам присоединять лицензированных абхазских экскурсоводов.
Старт пляжного сезона в Сочи - Sputnik Абхазия, 1920, 22.07.2025
В Абхазии
Логуа: Иностранные экскурсоводы не смогут работать в Абхазии самостоятельно
22 июля, 15:44
Ассоциация поддержала инициативу как шаг к систематизации рынка и повышению качества услуг.
В ведомстве также отметили важность принятия законных и конструктивных решений, которые укрепляют позиции местных специалистов и улучшают туристический сервис.
На минувшей неделе пресс-служба Минтуризма сообщила о выявлении нарушения на объектах туринфраструктуры в районе Турбазы в Сухуме.
Инспекция пляжных зон и общественных пространств в районе проходила в ответ на обращения граждан.
В ходе выезда зафиксированы серьезные нарушения санитарного состояния: захламленность территории, переполненные урны, несвоевременный вывоз мусора, сломанные лавочки и неухоженные пешеходные дорожки.

Гости из Псковской области

Вице-премьер Абхазии Джансух Нанба встретился с делегацией Псковской области во главе с министром экономразвития региона Андреем Михеевым, сообщили в пресс-службе Кабмина.
Визит проходил в преддверии приезда губернатора области в республику.
В частности Михеев подчеркнул, что власти области заинтересованы в выстраивании сотрудничества с Абхазией в разных сферах — экономике, культуре, гуманитарном сотрудничестве.

Церемония выпуска

Вице-премьер, министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут принял участие в церемонии выпуска слушателей Академии МВД России в Волгограде, сообщили в МВД Абхазии.
В этом году из нее выпустились 8 абхазских курсантов. Двое из них — криминалисты, шестеро получили специальность "предварительное следствие в ОВД".
Обучение будущих сотрудников правоохранительных органов Абхазии в вузах МВД России возможно благодаря соглашению о сотрудничестве, заключенному ведомствами двух стран.
Курсанты из Абхазии выпустились из Краснодарского университета МВД - Sputnik Абхазия, 1920, 11.07.2025
В Абхазии
Курсанты из Абхазии выпустились из Краснодарского университета МВД
11 июля, 17:17

Избран новый депутат

Астамур Джопуа избран депутатом Парламента Абхазии, сообщил Sputnik председатель окружной комиссии Станислав Зантария.
Выборы состоялись при явке 34,2 %, проголосовало 1405 человека из более 4000 избирателей. Голосование по округу №26 завершилось в 20:00.
Джопуа Астамур Даурович родился в 1991 году. Начальник информационно-аналитического отдела Госкомитета Абхазии по репатриации. Проживает в селе Дранда Гулрыпшского района.

Борьба продолжается

Работу оперштаба по борьбе с майнингом возобновили в Сухуме. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации.
Новым руководителем штаба назначен замглавы администрации столицы Инал Авидзба. На совещании он поручил возобновить рейды мобильных групп, в которые войдут представители городских властей, УВД, СУЭС, "Черноморэнерго" и "Энергосбыта".
Также уточняется, что оперштаб будет уделять внимание фактам незаконного трехфазного подключения к электросетям.

Совещание в Гулрыпше

Расширенное отчетное совещание с участием премьер-министр Абхазии Владимира Делба и вице-премьера Вараздата Миносяна прошло в администрации Гулрыпшского района 24 июля.
По словам главы района Саида Харазия, доходная часть бюджета перевыполнена на 128% – при плане в 150,6 миллиона рублей доходы составили 193,8 миллиона.
Основными источниками поступлений в бюджет стали подоходный налог и налог на прибыль, из 14 видов собственных доходов план выполнен по всем показателям, добавил Харазия.
Отчетное заседание Гулрыпшского района - Sputnik Абхазия, 1920, 24.07.2025
В Абхазии
Совещание по итогам полугодия началось в Гулрыпшском районе
24 июля, 13:41
Расходная часть бюджета выполнена на 94%. При плане 183,9 миллиона рублей фактические расходы составили 173,5 миллиона рублей, на 16% больше расходов за аналогичный период 2024 года.
Выслушав все отчеты, Владимир Делба резюмировал, что показатели по итогам полугодия свидетельствуют о динамичном развитии Гулрыпшского района.
Он также подчеркнул, что руководство страны очень внимательно относится к нуждам районов и стремится создавать условия для их развития.
Делба отметил и то, как сильно открытие сухумского аэропорта сказалось на показателях бюджета.
"Всего лишь один опорный инвестор — и за полгода ситуация в бюджете района изменилась на 45 миллионов рублей, что сразу позволило решать очень многие задачи", — подчеркнул он.
Рост собираемости за электричество премьер-министр также назвал хорошим показателем, отметив, что результат был достигнут не за счет увеличения цены.

Стратегическая сессия

Стратегическая сессия "Абхазия – Россия: молодежное сотрудничество" прошла в Доме Москвы в Сухуме.
В ней приняли участие представители Роспатриотцентра, "Движения Первых", организации "Твой Ход".
Главный специалист по международным связям Госкомитета по делам молодежи и спорту Саид Куланба пояснил, что взаимодействие между Абхазией и Россией проходит очень активно.
Молодые люди из республики уже участвуют во многих проектах этих организаций, привлекаются к открытию их представительств в республике.

ЧП

Турист из Москвы сорвался со скалы и погиб в Ткуарчале, сообщили в МЧС Абхазии в субботу, 26 июля.
Трагедия произошла у водопада "Великан" в поселке Акармара. 46-летний Николай Пронин скончался на месте.
Сигнал о происшествии поступил в 15:45. Ведутся работы по извлечению тела погибшего.
Три чуда Акармары: ткуарчалские водопады - Sputnik Абхазия, 1920, 26.07.2025
В Абхазии
Турист из Москвы погиб в Ткуарчале
Вчера, 21:20
Группа туристов оказались в ловушке после после того, как уровень воды в каньоне реки Хашпсы в Гагрском районе резко поднялся из-за сильных ливней.
Спасатели МЧС Абхазии эвакуировали восемь человек с помощью веревок. Пострадавших нет.
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