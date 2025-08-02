https://sputnik-abkhazia.ru/20250802/80-let-potsdamskoy-konferentsii-kak-soyuzniki-zakrepili-pobedu-nad-fashizmom-1056582466.html

80 лет Потсдамской конференции: как союзники закрепили победу над фашизмом

80 лет Потсдамской конференции: как союзники закрепили победу над фашизмом

Sputnik Абхазия

Ровно 80 лет назад, 2 августа 1945 года, завершилась Потсдамская конференция, которая с 17 июля проходила во Дворце Цецилиенхоф в пригороде Берлина. 02.08.2025, Sputnik Абхазия

2025-08-02T09:00+0300

2025-08-02T09:00+0300

2025-08-02T09:08+0300

история

ссср

вторая мировая война (1939-1945)

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/12/1056145298_0:138:3150:1910_1920x0_80_0_0_0d3cf9c2117c457b5b01cbbc258f3384.jpg

SputnikПотсдамская конференция закрепила победу стран антигитлеровской коалиции над фашистской Германией. На ней же участники обсудили проблемы послевоенного устройства Европы и наметили контуры мироустройства, действовавшие до распада Советского Союза.Советскую делегацию возглавлял Иосиф Сталин, американскую – президент Гарри Трумэн, британскую – сначала премьер-министр Уинстон Черчилль, а с 28 июля, после смены консервативного правительства в Великобритании лейбористским, – Клемент Эттли.За сутки до начала конференции на полигоне Аламогордо в штате Нью-Мексико была испытана первая атомная бомба. Трумэн рассчитывал занять на переговорах более жесткую позицию. Больше всего он хотел "не уступить ничего лишнего" Сталину и того, чтобы СССР вступил в войну с Японией. Поэтому американский президент сразу сообщил, что США обладают новым сверхмощным оружием и был разочарован спокойствием, с которым советский лидер воспринял услышанную информацию.Для СССР главным было окончательно решить германскую проблему."Советская делегация прибыла в Потсдам с твердым намерением достигнуть взаимно согласованной политики по урегулированию послевоенных проблем в интересах мира и безопасности народов и создания условий, при которых исключалось бы возрождение германского милитаризма и повторение его агрессии", - вспоминал маршал Георгий Жуков.Несмотря на острые противоречия и разногласия, главам государств удалось решить основные проблемы послевоенного мироустройства. В начале конференции был одобрен американский проект создания Совета министров иностранных дел Великобритании, СССР, Китая, Франции и США – пяти государств, которые станут постоянными членами Совета Безопасности ООН.Подписано соглашение о политических и экономических принципах координированной политики в отношении Германии в период союзного контроля над ней с целью выполнения декларации, принятой на Ялтинской конференцией.Политические принципы соглашения также предусматривали уничтожение национал-социалистской партии, ее филиалов и подконтрольных организаций, отмену всех нацистских законов и предание суду всех военных преступников.В то же время предусматривалась реконструкция политической жизни Германии на демократической основе. В Потсдаме, в отличие от Ялтинской конференции 1945 года, не рассматривался вопрос о расчленении Германии. В решениях Потсдамской конференции говорилось, что союзные державы "не намерены уничтожить или ввергнуть в рабство немецкий народ".Конференция предусмотрела также реорганизацию судебной системы на основе законности и равноправия всех граждан без различия расы, национальности и религии; восстановление по всей Германии местного самоуправления, создание общегерманских экономических департаментов, которые должны были служить базой для образования общегерманского демократического правительства.Разногласия возникли при обсуждении вопроса о репарациях – возмещении государством, по вине которого началась война, убытков, понесенных государствами-победителями. Однако СССР и США удалось выработать компромиссное решение, в соответствии с которым Советский Союз получал репарации из своей зоны оккупации и за счет германских вложений за границей (а также дополнительно 25% промышленного оборудования из западных зон).Благодаря этим уступкам Сталин отстоял интересы восточноевропейских стран, ставших в будущем его союзниками. Таким образом был сделан важный шаг к выходу Советского Союза из послевоенной изоляции и формирование пояса дружественных государств.Согласно решениям конференции, самая воинственная часть Германии – Восточная Пруссия была ликвидирована. Ее земли были поделены между Советским Союзом и Польшей.Было принято предложение Сталина о польско-германской границе по рекам Одер и Нейса, хотя Черчилль решительно выступал против расширения Польши на запад. К Польше отходили также Данциг (Гданьск) и большая часть Восточной Пруссии. Кенигсберг (с 1946 года – Калининград) с прилегающим к нему районом передавался СССР. Союз также добился передачи себе трети германского военного и торгового флота.На Потсдамской конференции также были приняты решения об упорядоченном перемещении германского населения из Польши, Чехословакии и Венгрии.Серьезные трения возникли при обсуждении темы мирного урегулирования с некоторыми бывшими союзниками Германии. По итогам советской стороной было подтверждено обязательство об участии в войне против Японии. И СССР вступил в войну, 9 августа 1945 года.Не все решения конференции получили развитие в мирное время, некоторые так и остались невыполненными. Но, тем не менее, они стали базой для новой Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. Ей были присущи качественно новые характеристики.Взаимосвязь стран и регионов усилилось, появилась универсальная глобальная организация, ООН, а также другие организации - экономические и политические, которые сами стали субъектами международных отношений.Мощные импульсы получило национально-освободительное движение, а ведущая роль Европы в мировой политике ушла в прошлое. СССР и США стали двумя сверхдержавами, и гарантами биполярной системы, уравновешивая друг друга. Материал подготовлен из открытых источников*

https://sputnik-abkhazia.ru/20250717/1056144923.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250624/1055518452.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230812/ispytanie-pervoy-sovetskoy-vodorodnoy-bomby-v-1953-godu-arkhivnyy-kadry-1047453759.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

история, ссср, вторая мировая война (1939-1945)