Разгром Квантунской армии: истории абхазских ветеранов войны с Японией
9 августа 1945 года началась Маньчжурская стратегическая наступательная операция, которая также имела название Битва за Маньчжурию. 2 сентября 1945 года
В августе 1945 года СССР вступил в войну с Японией. Это стало одной из последних крупных кампаний в истории Великой Отечественной войны и ключевой в истории Азиатско-Тихоокеанского региона. В войне против Японии принимали участие и солдаты из Абхазии.
Разгром Квантунской армии: истории абхазских ветеранов войны с Японией
9 августа 1945 года началась Маньчжурская стратегическая наступательная операция, которая также имела название Битва за Маньчжурию. 2 сентября 1945 года в Токийской бухте был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии. Вторая мировая война завершилась.
В августе 1945 года СССР вступил в войну с Японией. Это стало одной из последних крупных кампаний в истории Великой Отечественной войны и ключевой в истории Азиатско-Тихоокеанского региона.
В результате была полностью разгромлена миллионная Квантунская армия. По советским данным, ее потери убитыми составили 84 тысяч человек, взято в плен около 600 тысяч. Безвозвратные потери Красной армии составили 12 тысяч человек.
В войне против Японии принимали участие и солдаты из Абхазии.
Екатерина Синявская вступила в ряды Красной Армии в 1942 году. По распределению она попала в Батуми, защищала порт от немецких самолетов, затем она стала комсоргом 20-й зенитно-пулеметной батареи, которая защищала железнодорожные мосты от бомбежек в Сухуме.
А уже перед самым концом войны перед дивизионом Екатерины Синявской поставили новую задачу.
"К нам приехал генерал и сказал, что наш дивизион отправят куда-то. Я про себя подумала и девочкам сказала: "Наверное, не могут водрузить знамя Победы над Берлином и нас туда отправят". Но когда мы проехали Волгу, я поняла, что мы не на запад едем, а на восток. Наш батальон оказывается отправили охранять запасный командный пункт 1-й Дальневосточной армии", – говорила Синявская.
На Дальнем Востоке Синявская прослужила еще полгода после окончания войны. После того как война Америки с Японией закончилась, девушек стали демобилизовывать.
С Дальнего Востока в Абхазию Синявская добиралась долго. Домой она вернулась лишь в ноябре 1945 года, спустя 3,5 года армии. В 1947 году девушка вышла замуж.
"Когда нас демобилизовали, всем девушкам подарили по пять метров японского крепдешина. Мне попался отрез – белое поле, на нем голубые пятнышки, из него мы с мамой сшили свадебное платье. Японский крепдешин был очень хорошим. Поначалу я думала, для чего это он, а оказывается, он для свадебного платья пригодился", – рассказывала Синявская.
Два ранения и заслуженная медаль
Петр Гребенюк добровольцем отправился на фронт в 1943 году. Он служил на Балтийском флоте в артиллерийском полку, но после продвижения Советской Армии на запад Гребенюка перебросили на Дальний Восток.
Ветеран вспоминал, что 1800 человек везли на эшелонах больше месяца, а по дороге кормили сухарями.
"Последние двое суток мы совсем ничего не ели, нам сказали, что нас накормят, как приедем в Иркутск. Доехали до Иркутска, эшелон остановился, мы сразу пошли в столовую. Только собрались в столовой, как командиры стали кричать, чтоб мы вернулись в вагоны. Нас повезли в лес и держали сутки. Оказалось, что японские диверсанты знали о прибытии нашего эшелона и хотели взорвать его", — рассказывал Sputnik ветеран.
10 августа 1944 года Петр Гребенюк был направлен на войну с Японией. На десантных судах флота стояли "Катюши", которые, по словам ветерана, заставляли японцев бросаться в воду.
"Потом была страшная битва с Квантунской армией в Сейсине, до нас они уже успели положить тысячи наших бойцов. Квантунская армия была самой боеспособной армией Японии. Мы высадились с кораблей и пошли на помощь сухопутным войскам", — рассказал ветеран.
В боях с Квантунской армией Петр Гребенюк получил осколочное ранение в ногу, как оказалось враг бросил в него гранату. Однако ранение не остановило солдата, и он продолжил воевать.
Вслед за первым ранением Гребенюк получил сильную контузию в порту Гендзана (сейчас - Вонсан в КНДР, прим.), где солдаты подорвались на мине.
За проявленное мужество в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Петр Гребенюк награжден медалью "За Победу над Японией". В 1963 году врачи настояли на смене климата, и он переехал жить в Абхазию.
Секретные задания Жаданова
В 1942 году отряд, в котором служил Андрей Жданов в Монголии, переместили ближе к СССР и поставили задачу "громить Квантунскую армию". Основной задачей контрразведчиков был поиск японских шпионов. На счету у Жаданова был не один допрос, некоторые, рассказывал он, оставались в памяти еще на долгие годы.
Для многих война окончилась в 1945-м, но в 1946-м году отряду "Смерч" поступило спецзадание – найти и ликвидировать японскую лабораторию.
Задание было выполнено, но японцы таким исходом были недовольны. Вслед за колонной советских солдат летел вражеский самолет и бомбил их. Разведчики защищались ручными пулеметами.
"Помню, как мы шли колонной, и к нам прилетел японский самолет, который мгновенно начал нас бомбить. Мы с моим товарищем взяли ручной пулемет и давай по ним стрелять. Видимо, мы попали, подбитый самолет улетел, и мы видели, как катапультировался летчик", — вспоминал Андрей Жаданов.
В одном из японских городов отряду удалось занять штаб-квартиру местной контрразведки. Там Жаданов и получил боевое ранение, когда в метре от него взорвалась граната. Ее осколок остался в его ноге на всю жизнь.
За проявленную храбрость Андрей Жаданов был награжден медалью "За победу над Японией".