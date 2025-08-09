https://sputnik-abkhazia.ru/20250809/razgrom-kvantunskoy-armii-istorii-abkhazskikh-veteranov-voyny-s-yaponiey--1056198948.html

Разгром Квантунской армии: истории абхазских ветеранов войны с Японией

Sputnik, Асмат ЦвижбаВ августе 1945 года СССР вступил в войну с Японией. Это стало одной из последних крупных кампаний в истории Великой Отечественной войны и ключевой в истории Азиатско-Тихоокеанского региона. В войне против Японии принимали участие и солдаты из Абхазии."Едем на Восток"Екатерина Синявская вступила в ряды Красной Армии в 1942 году. По распределению она попала в Батуми, защищала порт от немецких самолетов, затем она стала комсоргом 20-й зенитно-пулеметной батареи, которая защищала железнодорожные мосты от бомбежек в Сухуме. А уже перед самым концом войны перед дивизионом Екатерины Синявской поставили новую задачу.На Дальнем Востоке Синявская прослужила еще полгода после окончания войны. После того как война Америки с Японией закончилась, девушек стали демобилизовывать.С Дальнего Востока в Абхазию Синявская добиралась долго. Домой она вернулась лишь в ноябре 1945 года, спустя 3,5 года армии. В 1947 году девушка вышла замуж.Два ранения и заслуженная медальПетр Гребенюк добровольцем отправился на фронт в 1943 году. Он служил на Балтийском флоте в артиллерийском полку, но после продвижения Советской Армии на запад Гребенюка перебросили на Дальний Восток.Ветеран вспоминал, что 1800 человек везли на эшелонах больше месяца, а по дороге кормили сухарями."Последние двое суток мы совсем ничего не ели, нам сказали, что нас накормят, как приедем в Иркутск. Доехали до Иркутска, эшелон остановился, мы сразу пошли в столовую. Только собрались в столовой, как командиры стали кричать, чтоб мы вернулись в вагоны. Нас повезли в лес и держали сутки. Оказалось, что японские диверсанты знали о прибытии нашего эшелона и хотели взорвать его", — рассказывал Sputnik ветеран.10 августа 1944 года Петр Гребенюк был направлен на войну с Японией. На десантных судах флота стояли "Катюши", которые, по словам ветерана, заставляли японцев бросаться в воду.В боях с Квантунской армией Петр Гребенюк получил осколочное ранение в ногу, как оказалось враг бросил в него гранату. Однако ранение не остановило солдата, и он продолжил воевать.Вслед за первым ранением Гребенюк получил сильную контузию в порту Гендзана (сейчас - Вонсан в КНДР, прим.), где солдаты подорвались на мине.За проявленное мужество в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Петр Гребенюк награжден медалью "За Победу над Японией". В 1963 году врачи настояли на смене климата, и он переехал жить в Абхазию.Секретные задания ЖадановаВ 1942 году отряд, в котором служил Андрей Жданов в Монголии, переместили ближе к СССР и поставили задачу "громить Квантунскую армию". Основной задачей контрразведчиков был поиск японских шпионов. На счету у Жаданова был не один допрос, некоторые, рассказывал он, оставались в памяти еще на долгие годы.Для многих война окончилась в 1945-м, но в 1946-м году отряду "Смерч" поступило спецзадание – найти и ликвидировать японскую лабораторию.Задание было выполнено, но японцы таким исходом были недовольны. Вслед за колонной советских солдат летел вражеский самолет и бомбил их. Разведчики защищались ручными пулеметами.В одном из японских городов отряду удалось занять штаб-квартиру местной контрразведки. Там Жаданов и получил боевое ранение, когда в метре от него взорвалась граната. Ее осколок остался в его ноге на всю жизнь.За проявленную храбрость Андрей Жаданов был награжден медалью "За победу над Японией".

