Путин и Трамп расстроили западные СМИ

2025-08-18T12:08+0300

Надо, конечно, понимать, что целью этих заявлений является попытка эмоционально надавить на президента США, задеть его особо чувствительные струны, его самолюбие. Именно с тем, чтобы вызвать его на ответную реакцию, пишет Владимир Корнилов для РИА Новости. Скажем, мы должны понимать, почему бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявляет: Ясно, почему либеральные издания Америки дружно заявляют: "Путин приехал на Аляску не для того, чтобы положить конец войне на Украине, а для того, чтобы начать процесс прекращения американской поддержки Украины. <…> Трамп способствовал достижению этой цели". И понятно, почему европейские издания, ненавидящие Трампа, дружно пишут:Конечно же, все эти заголовки, статьи, дискуссии в телестудиях, примеров которым не счесть, призваны побудить Трампа в последний момент отказаться от возможных договоренностей, торпедировать мирный процесс на Украине. Чего авторы порой особо и не скрывают.Как не скрывают и того, что рассчитывали как раз на взрывной и заносчивый характер Трампа на саммите с Путиным. Немецкая Tagesspiegel с сожалением пишет: "Когда дело доходит до Путина, Трамп отступает", сообщая, что президент США "стал заложником войны Путина". Ей же вторит норвежская Aftenposten: "На этот раз Трамп мог бы вести себя более шумно". Как видите, они-то рассчитывали на какой-нибудь скандал в стиле того, что Трамп устроил Зеленскому в Белом доме.Главное разочарование западных аналитиков сводится к тому, что Трамп фактически согласился с невозможностью немедленного прекращения огня как предусловия для любых дальнейших переговоров. "Логика" их абсурдна, но тем не менее она повторяется чуть ли не через каждую публикацию: "Владимир Путин не хочет мира, так как он призывает к мирному соглашению, а не к перемирию".В этой связи особо надо выделить отчет американского Института изучения войны, созданного под семейку Виктории Нуланд:Тем самым Трампу доказывают: не с того начинаешь, все равно сначала надо прекратить огонь! Хотя, конечно, эти аналитики уж точно понимают, что за прекращением огня без соответствующих договоренностей последует укрепление позиций ВСУ в Донбассе, а не их вывод оттуда.Наверняка именно такие "аргументы" будут приводить сегодня Зеленский и сопровождающие его европейские "взрослые" в Белом доме. Но потому-то и скулят западные аналитики: "Зеленский попал в ловушку Трампа и Путина". Еще один британский экс-министр, отставной подполковник Тобиас Элвуд так представляет визит лидера киевского режима в Вашингтон: "Ему предложат зажать голову в тиски, причем с одной стороны будет давить Владимир Путин, а с другой — Дональд Трамп. Украинскому президенту предложат сделку "либо соглашайся, либо уходи": либо сдать территории России, либо взять на себя вину за нарушение мира. А если Зеленский откажется, Трамп уйдет, заявив, что Америка покончила с переговорами. Это классическая гангстерская сделка — от нее невозможно отказаться".Именно поэтому и едут с украинским вожаком в Белый дом те, кто надеется в последний момент сорвать мирный процесс, но сделать это осторожно — так, чтобы убедить Трампа не отказываться от поддержки Украины. Отсюда и заявления европейских лидеров, заискивающих перед Трампом: мол, мы ценим его попытки достичь мира, но надо бы выслушать Украину.Гораздо сложнее приходится тем политикам и обозревателям, которые одновременно являются протрамповскими и антироссийскими. Вот те сейчас оказались на растяжке, тяжелой для них. К примеру, бывший премьер Британии Борис Джонсон, который во многом и виновен в том, что на Украине сейчас льется кровь, все время после возвращения Трампа в Белый дом пичкал свою аудиторию обещаниями скорых решительных действий президента США против России и в поддержку Зеленского. Теперь ему приходится выкручиваться.На страницах газеты Mail on Sunday Джонсон опубликовал статью под заголовком "Самый тошнотворный эпизод в дипломатической истории. Но он преподал Трампу жизненный урок". Экс-премьер заявил о том, что уж теперь-то, после саммита на Аляске, Трамп понял, с кем имеет дело, и "усилит давление на Путина".Джонсон уже забыл, что он обещал это "усиление давления" еще даже до инаугурации президента. И с пафосом сообщает о "прозрении" хозяина Белого дома:Ну а поскольку сам Джонсон прекрасно понимает, что Россия никогда не проиграет, то можно сказать, что формула "до последнего украинца", артикулированная им еще до начала СВО, продолжает служить для подобной публики основополагающей. И именно эту формулу, пусть даже и в более завуалированном виде, будут пытаться продавить сегодня в Белом доме Зеленский и европейцы, доказывая Трампу: украинцы имеют право выбирать свою верную погибель. Если кто не верит, спросите у тысяч насильственно бусифицированных украинцев — они-то точно знают, что они выбрали!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

