Священное животное или халатность: откуда на дорогах Абхазии коровы

Угадайте, что больше всего запоминается туристам, которые посещают Абхазию? Особенно тем, которые приезжают на личных автомобилях. Это не буйство красок, это... 18.08.2025, Sputnik Абхазия

Угадайте, что больше всего запоминается туристам, которые посещают Абхазию? Особенно тем, которые приезжают на личных автомобилях. Это не буйство красок, это не потрясающие виды вокруг. И даже не магия гор в сочетании с морскими пейзажами, пишет колумнист Sputnik Алексей Ломия. Как ни странно это звучит, но чаще всего вспоминают мирно возлежащих прямо на проезжей части коров. Совсем недавно я ждал гостей из России. Они из далекого Екатеринбурга решились поехать в Абхазию на личном автомобиле. Долгая и изнурительная поездка, почти три тысячи километров. И вот уже они совсем близко. По идее уже должны были добраться до меня. А их все нет и нет. Роуминг они не включили, возможности поинтересоваться причиной задержки нет. Я уже разволновался. И тут звонок с незнакомого номера – звонит мой гость. После короткого приветствия сообщает, что попал в аварию. Ничего страшного, отделались вмятинами и царапинами, главное, что никто не пострадал. А причина банально проста. Мой гость зашел в "слепой" поворот, а там, прямо посреди дороги, целое стадо коров. Было уже темно, и даже от освещенности дороги было мало толку. Он успел среагировать и затормозил. А следовавшая за ним машина не совсем. Скрежет тормозов, глухой стук в бампер. И это, можно сказать, легко отделались. Вмятины вытянут, подкрасят и все будет просто неприятным воспоминанием. Но такое себе начало отдыха в Абхазии.Уже сколько лет мы стараемся исправить эту ситуацию на дорогах, на которых и без скотины хватает проблем. Вроде все отчетливо понимают, что бесхозные домашние животные на трассе, особенно в ночное время, – это источник повышенной опасности.Это серьезная, порой труднопреодолимая помеха проезжающим на большой скорости автомобилям. И ведь далеко не всегда все заканчивается просто ремонтом машин. Нередко из-за столкновений со скотом или даже из-за маневров с объездами происходят дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими, с летальными исходами.Практика показывает, что никакими увещеваниями и просьбами к владельцам скота проблему не решить. Никакие штрафы и угрозы конфискации им не страшны. Может, потому, что никто кардинально и совсем принципиально не взялся решать эту серьезную проблему?Есть богатый и действенный опыт, к примеру, в скандинавских странах. Там вдоль всех трасс, где они проходят сквозь луга и поля, на специальных столбиках натягивают стальные тросики, по которым пропускают слабый разряд электрического тока. В условиях нашей республиканской трассы сложно себе представить, как ввести такое новшество, но в некоторых местах провести эксперимент не помешало бы. Тем более, что вдоль всей трассы, от Псоу до Гала стоят электрифицированные столбы освещения.Почему бы не попробовать создать специальные бригады рабочих, которые будут в сопровождении сотрудников ГАИ проезжать по трассе и помечать скот люминесцентной краской. Ведь даже при том, что наша центральная трасса ночью повсеместно освещена, порой бывает сложно заметить скот. Особенно лошадей и буйволов. Они просто сливаются с дорогой.Другими словами, тут ничего нет от "священности". Но это чревато различными последствиями для людей. И все должны сделать выводы из этого. Хозяев бесхозного скота надо наказывать штрафами, исками о возмещении вреда, может даже конфискацией. Должностным лицам, ответственным за организацию безопасного движения, необходимо предпринимать исчерпывающие меры для обеспечения беспрепятственной езды по трассам и дорогам – порой очень креативные и, может, даже революционные для нас. Ну а водителям надо быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и не нарушать правила дорожного движения.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

