Sputnik недели: военные учения, отставка министра и День города Гал

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 13 по 19 октября. 19.10.2025

О том, как прошла встреча президента Абхазии Бадры Гунба с Хиблой Герзмава и Владимиром Спиваковым, насколько масштабными были оперативно-тактические учениях, на какие даты назначен осенний призыв, почему Очамчыра будет оставаться без света по восемь часов в сутки, читайте в материале Sputnik.Прием у президентаПрезидент Бадра Гунба принял Хиблу Герзмава и Владимира Спивакова в среду, 15 октября перед концертом "Я люблю тебя, жизнь!", который проходил в Сухуме в рамках фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…".Глава государства подчеркнул, что этот фестиваль – особенное мероприятие не только для Абхазии, но и для других стран.Программа "Я люблю тебя, жизнь!" Хиблы Герзмава и Владимира Спивакова прозвучала в Абхазском драмтеатре 15 октября. Концерт был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Артисты исполнили песни военных лет, произведения композиторов-классиков.Инспекция в КутолеПрезидент Бадра Гунба осмотрел ход ремонта в администрации села Кутол 14 октября.Ремонт завершится через полтора месяца. В здании разместят музей, актовый зал, зал ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, музей коневодства и конного спорта.Глава государства также почтил память депутата Вахтанга Голандзия, погибшего во время стрельбы в Парламенте в декабре прошлого года, посетил сельскую школу, пообщался с учителями и школьниками.Сборы и учения военныхНа минувшей неделе во всех районах Абхазии прошли сборы резервистов. Их посетил президент Бадра Гунба.Итогом этих военных мероприятий стали боевые учения на полигонах Ачмарда и Нагвалоу. Активная фаза оперативно-тактических учений прошла на полигоне Цабал в Гулрыпшском районе под руководством главнокомандующего Бадра Гунба.В масштабных маневрах принимают участие совместные группировки общевойсковых и артиллерийских подразделений Минобороны Абхазии и ВС России, была задействована тяжелая бронетехника и авиация.Военнослужащие отработали методики быстрого принятия решений в условиях приближенных к боевым, с применением тяжелой бронетехники, БпЛА и средств радиоэлектронной борьбы.Новая жизнь старой школыГудаутская школа № 4 имени Оскара Гвазава открылась после капитального ремонта.На церемонии присутствовали президент Бадра Гунба, члены правительства, члены семьи Гвазава, на средства которых проводились работы.Глава государства поблагодарил меценатов за поддержку школы."Ваш поступок — хороший пример для многих. Он лучше всего говорит о вашем патриотизме и любви к своему народу", — подчеркнул Гунба.С 1 сентября дети учились во вторую смену в Гудаутской школе №2.Осенний призывПремьер-министр Абхазии Владимир Делба подписал распоряжение о призыве на военную службу в октябре–декабре 2025 года.Согласно документу, призыв, контроль и итоговая отчетность возлагается на Минобороны.Администрациям районов и города Сухум поручено создать призывные комиссии, обеспечить их ресурсами и организовать явку призывников, МВД — выделить представителей в комиссии и заниматься розыском уклонистов.Кроме того, Минздрав должен направить врачей для медосвидетельствования и обеспечить оборудование, а Минпросвещения — контролировать явку обучающихся и сбор документов для отсрочек.Юбилей Парламента Северной ОсетииДелегация Парламента Абхазии приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 30-летию Парламента Северной Осетии – Алании.В составе делегации — спикер Лаша Ашуба и депутат Астамур Джопуа.Ашуба выступил с приветственным словом, отметив, что депутаты Парламента Северной Осетии создали нормативно-правовую базу для реализации социально-экономического потенциала республики, сохранения исторических традиций, памятников культуры и природного наследия.Он также выразил благодарность парламентариям и осетинскому народу за поддержку абхазского народа в борьбе за свободу и независимость.Отставка министраРуслан Аджба отстранен от должности министра соцобеспечения и демографической политики Абхазии.Соответствующий указ подписал президент Бадра Гунба.Временное исполнение обязанностей главы ведомства возложено на замминистра Каму Адзинба.Встреча с РосмолодежьюНовые направления взаимодействия и обмена опытом обсудила делегация МВД Абхазии с представителями Росмолодежи в Москве.Также рассмотрели вопросы участия абхазской молодежи в федеральных конкурсах, форумах и образовательных программах России и развитие совместных проектов по формированию активной гражданской позиции у подростков.Отключения света в ОчамчыреГрафик отключения электроэнергии введен в Очамчырском районе.Отключения связаны с плановыми работами по реконструкции линии электропередачи 35 кВ "Моква"."Прошагай Абхазию"Проект "Прошагай Абхазию" стартовал в семи городах республики — Гагре, Гудауте, Новом Афоне, Сухуме, Очамчыре, Ткуарчале и Гале.В каждом из них при участии местных властей был разработан уникальный туристический маршрут, рассчитанный на 1,5–2 часа пешей прогулки.По словам главного управляющего партнера ВЭБ. РФ по городскому развитию Ирины Макиевой, маршруты также будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса в тех районах, которые попадут на карту.Гости из РоссииГруппа детей из прифронтовых районов Белгородской и Курской областей приехала на отдых в Гагру 14 октября.Они проведут в республике две недели, познакомятся с основными достопримечательностями Абхазии, ее природой и культурой.В Минтуризма уточнили, что это уже вторая группа детей из районов, пострадавших от действий ВСУ. Первая побывала в Абхазии в июле.Первая операцияВпервые в Абхазии провели операцию по установке временного кардиостимулятора.Пациентка с инфарктом миокарда и опасным нарушением сердечного ритма поступила в Республиканскую больницу в тяжелом состоянии. Она жаловалась на слабость, головокружение, одышку и боли в грудной клетке.Врачи оперативно установили электрод, подключив внешний кардиостимулятор, что стабилизировало работу сердца.После успешной операции пациентку перевезли в клинику в Сочи для дальнейшего обследования и возможного стентирования.День города ГалДень города отметили в Гале в пятницу, 17 октября. В центральном парке прошли народные гуляния. Каждая школа подготовила стенд с традиционными угощениями, отражающими национальные особенности региона.Также для детей была подготовлена развлекательная программа с участием аниматоров, а вечером на площади перед Домом культуры состоялся праздничный концерт.На сцену вышли артисты абхазской эстрады и местные творческие коллективы."Танцуй и пой, моя Россия, моя Абхазия!"Гала-концерт фестиваля "Танцуй и пой, моя Россия, моя Абхазия!" состоялся в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба.В сухумском этапе приняли участие 250 артистов, включая ведущие творческие коллективы Абхазии: Госансамбль песни и танца, детские ансамбли "Абаза", "Аураашьа", "Кудры", "Афыртын", вокально-инструментальный ансамбль "Гунда" и другие.Финалисты выступят в Москве в декабре и будут удостоены денежных премий и других наград.Впервые в этом году он получил статус международного. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, "Росконцерта" и Минкульта Абхазии."Краски осени"IX Международный арт-пленэр "Краски осени Абхазии" открылся на факультете искусств в АГУ 13 октября.Программа началась с научно-методической конференции "Традиции и современность в изобразительном искусстве", после которой участники отправятся на выездные пленэры по живописным местам Абхазии.Художники будут работать в Сухуме, Новом Афоне, на озере Рица, в Очамчырском районе. Завершится проект 20 октября итоговой выставкой работ в фойе Абхазского госуниверситета.Главная цель мероприятия — расширение кругозора молодых абхазских художников, обмен опытом и укрепление творческих связей. Арт-пленэр посвящен 80-летию Владислава Ардзинба.

