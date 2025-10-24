https://sputnik-abkhazia.ru/20251024/narodnyy-akter-i-golos-abkhazi-75-let-ispolnilos-kesou-khagba-1058527786.html

Народный актер и голос Абхазии: 75 лет исполнилось Кесоу Хагба

24 октября 1950 года

СУХУМ, 24 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Кесоу Хагба сыграл десятки ролей на сцене Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба. Среди его ярких работ — Махаз в одноименном спектакле по произведению Фазиля Искандера, царь Леон в постановке Азиза Агрба, судья Исидоро в "Кьоджинских перепалках" Гольдони и Хамытбей Чачба в "Последнем из ушедших" по произведению Баграта Шинкуба.Хагба часто называют "голосом Абхазии" — его голосом озвучены документальные фильмы, он звучит на крупнейших мероприятиях страны.Сегодня Народному артисту Абхазии исполнилось 75 лет. Свой юбилей Кесоу Хагба встречает там, где прошла вся его творческая жизнь, — на сцене родного Абхазского театра.Борьба за честностьОкончив Тбилисский театральный институт, Хагба вернулся в Абхазию и вступил в труппу Государственного драматического театра. Но уже на первом собрании он открыто заявил, что "здесь не пахнет творчеством" и что за такие спектакли ему стыдно.За прямолинейность актера и его товарищей уволили, дело дошло до ЦК КПСС. В итоге справедливость восторжествовала — артистов вернули в театр, где Хагба сыграл свои самые значимые роли.Сцена войныЗа несколько месяцев до начала Отечественной войны народа Абхазии Абхазский театр совершил первые в своей истории зарубежные гастроли — в Швейцарию. В программу вошли "Кьоджинские перепалки" на абхазском языке в постановке Валерия Кове. По словам Хагба, несмотря на незнание языка, зал был полон, а зрители просили автографы.Новость о войне застала Хагба в автосервисе: он как раз привез свой "Запорожец", купленный частично на деньги от швейцарских гастролей; актеры тогда получили по 220 долларов.С началом войны многим актерам пришлось сменить сценические костюмы на военную форму. Труппа сначала помогала разгружать гуманитарные грузы c Северного Кавказа — танцоры, художники и певцы стали грузчиками и носильщиками. Хагба возил на своем автомобиле корреспондентов и операторов Абхазского телевидения по съемкам. Он сам обратился к друзьям в Киеве и сумел организовать поставки гуманитарной помощи. Ночью на катере добрался до Сочи, затем — в Киев, и сумел отправить в Абхазию 17 вагонов гуманитарной помощи; к концу войны общее число доставленных им вагонов достигло 25.Особенные гастролиПеред самым завершением Отечественной войны народа Абхазии, когда бойцы готовились к решающему наступлению, на фронт пришла весть: артистов Абхазского театра вызывают к главнокомандующему. Владислав Ардзинба поручил труппе отправиться с гастролями в Москву и Санкт-Петербург — туда, где спектакли ждали еще до начала войны.На гастроли повезли "Махаза" и "Кьоджинские перепалки". В путь отправились 45 актеров.Актеры выходили на сцену, зная, что в это время их армия идет в наступление. По словам Хагба, эмоции переполняли всех, глаза "блестели на километр". Спектакли прошли без единого замечания — публика и критики отмечали мощную энергетику и невероятное единство актеров.На одном из московских показов "Махаза" присутствовал сам Фазиль Искандер. Он обнимал артистов и признался, что это лучшая сценическая интерпретация его произведения.27 сентября, в День освобождения Сухума, труппа выступала на сцене Большого драматического театра имени Товстоногова в Санкт-Петербурге. Художественный руководитель театра Темур Чхеидзе поздравил артистов и попросил "беречь талант Валерия Кове".О победе и освобождении Абхазии они узнали уже в пути — в автобусе, направляясь в Нальчик.Неудобный чиновник, народный актерС 1995 по 1999 год Кесоу Хагба возглавлял Министерство культуры Абхазии. Сам он называл себя "очень неудобным" чиновником и признавался, что главным в работе для него было удовольствие от дела, а не должность.Ни кресло министра, ни депутатский мандат не смогли заменить ему сцену. В театр Хагба возвращался снова и снова.

