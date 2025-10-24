Народный актер и голос Абхазии: 75 лет исполнилось Кесоу Хагба

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
СУХУМ, 24 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Кесоу Хагба сыграл десятки ролей на сцене Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба. Среди его ярких работ — Махаз в одноименном спектакле по произведению Фазиля Искандера, царь Леон в постановке Азиза Агрба, судья Исидоро в "Кьоджинских перепалках" Гольдони и Хамытбей Чачба в "Последнем из ушедших" по произведению Баграта Шинкуба.Хагба часто называют "голосом Абхазии" — его голосом озвучены документальные фильмы, он звучит на крупнейших мероприятиях страны.Сегодня Народному артисту Абхазии исполнилось 75 лет. Свой юбилей Кесоу Хагба встречает там, где прошла вся его творческая жизнь, — на сцене родного Абхазского театра.Борьба за честностьОкончив Тбилисский театральный институт, Хагба вернулся в Абхазию и вступил в труппу Государственного драматического театра. Но уже на первом собрании он открыто заявил, что "здесь не пахнет творчеством" и что за такие спектакли ему стыдно.За прямолинейность актера и его товарищей уволили, дело дошло до ЦК КПСС. В итоге справедливость восторжествовала — артистов вернули в театр, где Хагба сыграл свои самые значимые роли.Сцена войныЗа несколько месяцев до начала Отечественной войны народа Абхазии Абхазский театр совершил первые в своей истории зарубежные гастроли — в Швейцарию. В программу вошли "Кьоджинские перепалки" на абхазском языке в постановке Валерия Кове. По словам Хагба, несмотря на незнание языка, зал был полон, а зрители просили автографы.Новость о войне застала Хагба в автосервисе: он как раз привез свой "Запорожец", купленный частично на деньги от швейцарских гастролей; актеры тогда получили по 220 долларов.С началом войны многим актерам пришлось сменить сценические костюмы на военную форму. Труппа сначала помогала разгружать гуманитарные грузы c Северного Кавказа — танцоры, художники и певцы стали грузчиками и носильщиками. Хагба возил на своем автомобиле корреспондентов и операторов Абхазского телевидения по съемкам. Он сам обратился к друзьям в Киеве и сумел организовать поставки гуманитарной помощи. Ночью на катере добрался до Сочи, затем — в Киев, и сумел отправить в Абхазию 17 вагонов гуманитарной помощи; к концу войны общее число доставленных им вагонов достигло 25.Особенные гастролиПеред самым завершением Отечественной войны народа Абхазии, когда бойцы готовились к решающему наступлению, на фронт пришла весть: артистов Абхазского театра вызывают к главнокомандующему. Владислав Ардзинба поручил труппе отправиться с гастролями в Москву и Санкт-Петербург — туда, где спектакли ждали еще до начала войны.На гастроли повезли "Махаза" и "Кьоджинские перепалки". В путь отправились 45 актеров.Актеры выходили на сцену, зная, что в это время их армия идет в наступление. По словам Хагба, эмоции переполняли всех, глаза "блестели на километр". Спектакли прошли без единого замечания — публика и критики отмечали мощную энергетику и невероятное единство актеров.На одном из московских показов "Махаза" присутствовал сам Фазиль Искандер. Он обнимал артистов и признался, что это лучшая сценическая интерпретация его произведения.27 сентября, в День освобождения Сухума, труппа выступала на сцене Большого драматического театра имени Товстоногова в Санкт-Петербурге. Художественный руководитель театра Темур Чхеидзе поздравил артистов и попросил "беречь талант Валерия Кове".О победе и освобождении Абхазии они узнали уже в пути — в автобусе, направляясь в Нальчик.Неудобный чиновник, народный актерС 1995 по 1999 год Кесоу Хагба возглавлял Министерство культуры Абхазии. Сам он называл себя "очень неудобным" чиновником и признавался, что главным в работе для него было удовольствие от дела, а не должность.Ни кресло министра, ни депутатский мандат не смогли заменить ему сцену. В театр Хагба возвращался снова и снова.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240228/1050289096.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/kesou-khagba-udostoen-zvaniya-narodnogo-artista-abkhazii-1038366172.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221026/takie-obstoyatelstva-khagba-i-minchenok-o-fotovystavke-olgi-dubinskoy-v-sukhume-1042238689.html
Народный актер и голос Абхазии: 75 лет исполнилось Кесоу Хагба

16:27 24.10.2025 (обновлено: 16:48 24.10.2025)
Народный артист Абхазии, актер театра и кино Кесоу Хагба родился 24 октября 1950 года в селе Дурипш Гудаутского района.
СУХУМ, 24 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Кесоу Хагба сыграл десятки ролей на сцене Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба. Среди его ярких работ — Махаз в одноименном спектакле по произведению Фазиля Искандера, царь Леон в постановке Азиза Агрба, судья Исидоро в "Кьоджинских перепалках" Гольдони и Хамытбей Чачба в "Последнем из ушедших" по произведению Баграта Шинкуба.
Хагба часто называют "голосом Абхазии" — его голосом озвучены документальные фильмы, он звучит на крупнейших мероприятиях страны.
Сегодня Народному артисту Абхазии исполнилось 75 лет. Свой юбилей Кесоу Хагба встречает там, где прошла вся его творческая жизнь, — на сцене родного Абхазского театра.

Борьба за честность

"В детстве я, как и все, любил смотреть кино. Чаще показывали зарубежные фильмы — про адвокатов. Очень хотел стать одним из них, ведь вдохновляла борьба за честность. Дома перед зеркалом изображал увиденное на экране", — рассказывал Кесоу Хагба в интервью российскому драматургу Дмитрию Минченку.
Окончив Тбилисский театральный институт, Хагба вернулся в Абхазию и вступил в труппу Государственного драматического театра. Но уже на первом собрании он открыто заявил, что "здесь не пахнет творчеством" и что за такие спектакли ему стыдно.
За прямолинейность актера и его товарищей уволили, дело дошло до ЦК КПСС. В итоге справедливость восторжествовала — артистов вернули в театр, где Хагба сыграл свои самые значимые роли.

Сцена войны

За несколько месяцев до начала Отечественной войны народа Абхазии Абхазский театр совершил первые в своей истории зарубежные гастроли — в Швейцарию. В программу вошли "Кьоджинские перепалки" на абхазском языке в постановке Валерия Кове. По словам Хагба, несмотря на незнание языка, зал был полон, а зрители просили автографы.
Новость о войне застала Хагба в автосервисе: он как раз привез свой "Запорожец", купленный частично на деньги от швейцарских гастролей; актеры тогда получили по 220 долларов.
С началом войны многим актерам пришлось сменить сценические костюмы на военную форму. Труппа сначала помогала разгружать гуманитарные грузы c Северного Кавказа — танцоры, художники и певцы стали грузчиками и носильщиками.
Хагба возил на своем автомобиле корреспондентов и операторов Абхазского телевидения по съемкам. Он сам обратился к друзьям в Киеве и сумел организовать поставки гуманитарной помощи. Ночью на катере добрался до Сочи, затем — в Киев, и сумел отправить в Абхазию 17 вагонов гуманитарной помощи; к концу войны общее число доставленных им вагонов достигло 25.

Особенные гастроли

Перед самым завершением Отечественной войны народа Абхазии, когда бойцы готовились к решающему наступлению, на фронт пришла весть: артистов Абхазского театра вызывают к главнокомандующему. Владислав Ардзинба поручил труппе отправиться с гастролями в Москву и Санкт-Петербург — туда, где спектакли ждали еще до начала войны.
На гастроли повезли "Махаза" и "Кьоджинские перепалки". В путь отправились 45 актеров.

"Нам, действительно, было тяжело ехать, — вспоминал Хагба. — Ребята стояли в окопах, сам Кове был на фронте. Но Ардзинба сказал, что то, что мы делаем, — больше, чем освобождение".

Актеры выходили на сцену, зная, что в это время их армия идет в наступление. По словам Хагба, эмоции переполняли всех, глаза "блестели на километр". Спектакли прошли без единого замечания — публика и критики отмечали мощную энергетику и невероятное единство актеров.
На одном из московских показов "Махаза" присутствовал сам Фазиль Искандер. Он обнимал артистов и признался, что это лучшая сценическая интерпретация его произведения.
27 сентября, в День освобождения Сухума, труппа выступала на сцене Большого драматического театра имени Товстоногова в Санкт-Петербурге. Художественный руководитель театра Темур Чхеидзе поздравил артистов и попросил "беречь талант Валерия Кове".
О победе и освобождении Абхазии они узнали уже в пути — в автобусе, направляясь в Нальчик.
"Я тогда сказал: если это правда и война закончилась — брошу курить. И действительно бросил. Мы плакали, смеялись…" — вспоминал Хагба.

Неудобный чиновник, народный актер

С 1995 по 1999 год Кесоу Хагба возглавлял Министерство культуры Абхазии. Сам он называл себя "очень неудобным" чиновником и признавался, что главным в работе для него было удовольствие от дела, а не должность.
"Я сам ходил к директору театра, филармонии, библиотеки. Если нужно было что-то — не вызывал их к себе, а шел и говорил по-человечески. Никогда не работал по принципу: сверху скажут — снизу сделают. Я не ждал указаний", — вспоминал он в интервью Дмитрию Минченку.
Ни кресло министра, ни депутатский мандат не смогли заменить ему сцену. В театр Хагба возвращался снова и снова.

"Какая бы ни была профессия, человек должен получать от нее удовольствие. Актер же должен жить ролью каждый час, играть так, будто делает это впервые, вкладывая все, чтобы его игра дошла до глубины души зрителя", — говорил артист.

