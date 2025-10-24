https://sputnik-abkhazia.ru/20251024/novye-podkhody-k-starym-predmetam-chemu-uchitelya-iz-rossii-uchat-abkhazskikh-kolleg--1058492068.html

Новые подходы к старым предметам: чему учителя из России учат абхазских коллег

Sputnik, Асмат Цвижба Центр курируется Армавирским государственным педагогическим университетом. Основная работа приходится на начало учебного года. Осенью в Галский район в командировку посменно приезжают педагоги университета по различным дисциплинам.Они ведут курсы повышения квалификации для учителей. Сначала это были курсы русского языка, но позже в Абхазию стали приезжать историки, физики, математики и даже трудовики. Командировки в среднем длятся по две недели, часто преподаватели приезжают повторно.Параллельно с Центром в Галском районе работают преподаватели по программе "Российский учитель за рубежом". Цель программы – обучить учеников иностранных школ русскому языку, однако в Абхазии она немного видоизменилась.Съемочная группа Sputnik побывала на уроках русского, труда и ОБЖ, которые теперь преподаются и называются совсем иначе.Слова и метафоры— Я Марта, и я дружелюбная!— Я Натия, и я веселая!— Меня зовут Лиза, и я добрая!— Меня зовут Илья, и я тоже дружелюбный!Так проходит знакомство восьмиклассников из второй школы села Хяцха с педагогом из Армавирского университета Любовью Черновой, которая приехала обучать школьников русскому языку.Прежде чем приступить к чтению и разбору текста, педагог предлагает ребятам охарактеризовать себя одним словом. Подростки поначалу смущаются, часто повторяются, но постепенно раскрываются — и вот уже через пару минут становится ясно, что в классе сидят будущие учителя, врачи, спортсмены и даже пианисты. Такие вот планы у галских школьников.А пока задание: прочитать отрывок из текста и выделить в нем самое важное.По ее словам, придумывать специальные методики для преподавания русского языка в Абхазии не приходится — школьники уже владеют им на хорошем уровне и, что особенно важно, проявляют живой интерес к обучению.Старые предметы по-новомуВ соседней первой школе села Хяцха учатся преподаватели. Максим Малыгин из Армавирского педагогического университета знакомит абхазских коллег с тем, что такое энергия и энергетика, какие бывают виды возобновляемых источников и в чем их актуальность.Нет, это не урок физики. Предмет называется "Труд (технология)", он введен в российских школах с 1 сентября 2024 года. По новой программе школьники изучают не только ремесло и практические навыки, но и осваивают инновационные технологии: конструирование, моделирование, информационно-коммуникационные системы, 3D-моделирование и робототехнику. Словом, все то, с чем современному подростку предстоит столкнуться в мире высоких технологий.Изменения коснулись и знакомого со времен СССР предмета "Основы безопасности жизнедеятельности". Теперь он называется "Основы безопасности и защиты Родины". На уроках говорят о патриотизме, обучают основам начальной военной подготовки, развивают навыки поведения в чрезвычайных ситуациях.Как провести эвакуацию, надеть противогаз, спастись от химического отравления, оказать первую медицинскую помощь — всему этому учат на уроках по безопасности. Занятия для галских педагогов проводит доцент кафедры физкультуры и безопасности жизнедеятельности Армавирского университета Светлана Дегтярева.Тем временем директор "Центра открытого образования" Игорь Басов обучает коллег цифровым навыкам: как создать красивую презентацию, сохранять файлы в облаке, использовать онлайн-платформы, чтобы сделать уроки более интерактивными и автоматизированными.Курсы по компьютерной грамотности пользуются высоким спросом среди учителей.Каждый вторник педагоги меняются местами с учениками — и уже сами выполняют задания своего преподавателя. Учителя признаются: дети гораздо лучше усваивают материал, если его визуализировать и превратить в интерактивный формат.Методист отдела образования администрации Гала Паата Гамахария считает, что такие курсы — серьезное подспорье для системы образования. По его словам, в сельских школах в отличие от городских работает больше возрастных педагогов, которым сложнее осваивать новые технологии, но они "очень стараются".Плоды обученияДиректор Центра открытого образования Игорь Басов рассказывает, что изначально, в 2023 году, планировалось направлять в Абхазию только преподавателей русского языка. Однако довольно быстро стало ясно, что уровень владения языком в республике, даже в восточных районах, оказался выше ожиданий. Поэтому было принято решение расширить программу и направлять в Абхазию специалистов по другим предметам.За почти три года в республику приехали около 20 педагогов из России, чтобы делиться опытом с местными коллегами. За это время обучение прошли порядка 1000 человек.По его словам, после прохождения курсов повышения квалификации учителя становятся активными участниками образовательной среды: выступают на конференциях, поступают в Армавирский институт, а их ученики участвуют в олимпиадах и конкурсах. Так, недавно школьники из Галского района стали финалистами международной олимпиады по русскому языку, которая проходила в Абхазии. В ней приняли участие около 1000 учащихся из Абхазии, Южной Осетии и Армении. Двое призеров из Гала получили путевку во Всероссийский детский центр "Смена" в Анапе.Игорь Басов приехал в Абхазию с семьей. Его супруга, Элеонора Мягкова, также преподает в школах Гала в рамках программы "Российский учитель за рубежом", которая действует с 2017 года. По этой программе педагоги из России преподают русский язык в зарубежных школах.Однако в Абхазии подход к программе адаптировали: поскольку местные школьники уже хорошо владеют русским, преподаватели ведут предметы на русском языке. Так, Элеонора Мягкова обучает школьников и коллег информатике.По ее словам, уровень компьютерной грамотности среди учителей разный — кто-то только осваивает основы, другие уже уверенно пользуются технологиями. Но все без исключения проявляют живой интерес и стремление учиться.К жизни в Абхазии семья Басовых адаптировалась быстро — во многом благодаря отсутствию языкового барьера и теплому приему.

