Новые подходы к старым предметам: чему учителя из России учат абхазских коллег
12:30 24.10.2025 (обновлено: 12:40 24.10.2025)
Больше двух лет в Галском районе работает Центр открытого образования, который был открыт Министерством просвещения России при поддержке Министерства просвещения Абхазии.
Асмат Цвижба
Центр курируется Армавирским государственным педагогическим университетом. Основная работа приходится на начало учебного года. Осенью в Галский район в командировку посменно приезжают педагоги университета по различным дисциплинам.
Они ведут курсы повышения квалификации для учителей. Сначала это были курсы русского языка, но позже в Абхазию стали приезжать историки, физики, математики и даже трудовики. Командировки в среднем длятся по две недели, часто преподаватели приезжают повторно.
Параллельно с Центром в Галском районе работают преподаватели по программе "Российский учитель за рубежом". Цель программы – обучить учеников иностранных школ русскому языку, однако в Абхазии она немного видоизменилась.
Съемочная группа Sputnik побывала на уроках русского, труда и ОБЖ, которые теперь преподаются и называются совсем иначе.
Слова и метафоры
— Я Марта, и я дружелюбная!
— Я Натия, и я веселая!
— Меня зовут Лиза, и я добрая!
— Меня зовут Илья, и я тоже дружелюбный!
Так проходит знакомство восьмиклассников из второй школы села Хяцха с педагогом из Армавирского университета Любовью Черновой, которая приехала обучать школьников русскому языку.
Прежде чем приступить к чтению и разбору текста, педагог предлагает ребятам охарактеризовать себя одним словом. Подростки поначалу смущаются, часто повторяются, но постепенно раскрываются — и вот уже через пару минут становится ясно, что в классе сидят будущие учителя, врачи, спортсмены и даже пианисты. Такие вот планы у галских школьников.
А пока задание: прочитать отрывок из текста и выделить в нем самое важное.
"Мы работаем со словом, метафорой, рифмой, изучаем подтексты и обращаемся, конечно, не только к русскому языку, но и к русской литературе", — рассказала Чернова.
По ее словам, придумывать специальные методики для преподавания русского языка в Абхазии не приходится — школьники уже владеют им на хорошем уровне и, что особенно важно, проявляют живой интерес к обучению.
"Не могу сказать, что они на одном уровне с российскими школьниками, но тем не менее прекрасно понимают и подтекстовые связи, и метафоры. Мы даже сочиняем стихи — как в рифмованной форме, так и в японском стиле", — отметила педагог.
Старые предметы по-новому
В соседней первой школе села Хяцха учатся преподаватели. Максим Малыгин из Армавирского педагогического университета знакомит абхазских коллег с тем, что такое энергия и энергетика, какие бывают виды возобновляемых источников и в чем их актуальность.
Нет, это не урок физики. Предмет называется "Труд (технология)", он введен в российских школах с 1 сентября 2024 года. По новой программе школьники изучают не только ремесло и практические навыки, но и осваивают инновационные технологии: конструирование, моделирование, информационно-коммуникационные системы, 3D-моделирование и робототехнику. Словом, все то, с чем современному подростку предстоит столкнуться в мире высоких технологий.
Изменения коснулись и знакомого со времен СССР предмета "Основы безопасности жизнедеятельности". Теперь он называется "Основы безопасности и защиты Родины". На уроках говорят о патриотизме, обучают основам начальной военной подготовки, развивают навыки поведения в чрезвычайных ситуациях.
Как провести эвакуацию, надеть противогаз, спастись от химического отравления, оказать первую медицинскую помощь — всему этому учат на уроках по безопасности. Занятия для галских педагогов проводит доцент кафедры физкультуры и безопасности жизнедеятельности Армавирского университета Светлана Дегтярева.
"Время меняется, к сожалению, становится более конфликтным. Поэтому важно научить детей как правильно действовать в тех или иных ситуациях, как минимизировать риски и обезопасить себя", — поясняет педагог.
Тем временем директор "Центра открытого образования" Игорь Басов обучает коллег цифровым навыкам: как создать красивую презентацию, сохранять файлы в облаке, использовать онлайн-платформы, чтобы сделать уроки более интерактивными и автоматизированными.
Курсы по компьютерной грамотности пользуются высоким спросом среди учителей.
Каждый вторник педагоги меняются местами с учениками — и уже сами выполняют задания своего преподавателя. Учителя признаются: дети гораздо лучше усваивают материал, если его визуализировать и превратить в интерактивный формат.
"Это нужно нам не только для того, чтобы сделать урок интересным, но и чтобы объяснить детям, как безопасно пользоваться интернет-ресурсами. Мы тоже стараемся идти в ногу со временем, чтобы ученикам было понятно, наглядно и полезно", — говорит учитель биологии первой школы Хяцха Марика Какубава.
Методист отдела образования администрации Гала Паата Гамахария считает, что такие курсы — серьезное подспорье для системы образования. По его словам, в сельских школах в отличие от городских работает больше возрастных педагогов, которым сложнее осваивать новые технологии, но они "очень стараются".
Плоды обучения
Директор Центра открытого образования Игорь Басов рассказывает, что изначально, в 2023 году, планировалось направлять в Абхазию только преподавателей русского языка. Однако довольно быстро стало ясно, что уровень владения языком в республике, даже в восточных районах, оказался выше ожиданий. Поэтому было принято решение расширить программу и направлять в Абхазию специалистов по другим предметам.
За почти три года в республику приехали около 20 педагогов из России, чтобы делиться опытом с местными коллегами. За это время обучение прошли порядка 1000 человек.
"Коллеги привозят с собой лучшие практики российского образования, и многие из них активно применяются учителями Галского района в своей повседневной работе", — отмечает Басов.
По его словам, после прохождения курсов повышения квалификации учителя становятся активными участниками образовательной среды: выступают на конференциях, поступают в Армавирский институт, а их ученики участвуют в олимпиадах и конкурсах. Так, недавно школьники из Галского района стали финалистами международной олимпиады по русскому языку, которая проходила в Абхазии. В ней приняли участие около 1000 учащихся из Абхазии, Южной Осетии и Армении. Двое призеров из Гала получили путевку во Всероссийский детский центр "Смена" в Анапе.
Игорь Басов приехал в Абхазию с семьей. Его супруга, Элеонора Мягкова, также преподает в школах Гала в рамках программы "Российский учитель за рубежом", которая действует с 2017 года. По этой программе педагоги из России преподают русский язык в зарубежных школах.
Однако в Абхазии подход к программе адаптировали: поскольку местные школьники уже хорошо владеют русским, преподаватели ведут предметы на русском языке. Так, Элеонора Мягкова обучает школьников и коллег информатике.
По ее словам, уровень компьютерной грамотности среди учителей разный — кто-то только осваивает основы, другие уже уверенно пользуются технологиями. Но все без исключения проявляют живой интерес и стремление учиться.
К жизни в Абхазии семья Басовых адаптировалась быстро — во многом благодаря отсутствию языкового барьера и теплому приему.
"Мы всегда отмечаем доброжелательность, гостеприимство и очень теплое отношение со стороны местных жителей", — добавляет Мягкова.