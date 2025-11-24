Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Амҽыша Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
31 мин
Вечер воскресенья на Sputnik
18:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
31 мин
Вечер воскресенья на Sputnik
21:30
31 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥснытәи акомандақәа аԥхьахәқәа ргеит адомино азы аицлабраҿы: аспортсменцәа рцәажәара
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аԥснытәи ауниверситет арҵаҩцәа Москва алекциақәа ирыԥхьеит
13:34
13 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Гагра араион аҿы аӡеизакырҭеи ашколи еиҭашьақәдыргылоит: араион ахада ихаҭыԥуаҩ ицәажәара
13:47
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
2 мин
Такие обстоятельства
Чужих детей не бывает! Какую помощь оказывают в Кризисном центре Абхазии?
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
2 мин
Актуальный комментарий
СВОИ". Всероссийский проект на тему "Историческая память и преемственность поколений
14:37
3 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20251124/pribaltiyskie-tigry-v-atake-nato-gotovit-napadenie-na-rossiyu-iz-bolot-1059258866.html
Прибалтийские тигры в атаке: НАТО готовит нападение на Россию из болот
Прибалтийские тигры в атаке: НАТО готовит нападение на Россию из болот
Sputnik Абхазия
Над балтийскими сверхдержавами, затерявшимися на краю географии, у нас принято ухохатываться. Слишком уж нагляден контраст между их воинственной риторикой и... 24.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-24T10:13+0300
2025-11-24T10:13+0300
мнение
аналитика
россия
нато
прибалтика
новости
колумнисты
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/12/1039151191_0:190:2967:1859_1920x0_80_0_0_5925a42b1e880aaab7ecc02e9956d0b2.jpg
Что, серьезно, эти полтора калеки и два танка на троих собрались "сдерживать агрессивную Россию"? Пишет Виктория Никифорова для РИА Новости. Огня добавляет перечень российских угроз, от которых прибалтийские карлики в ужасе прячутся по кустам и болотам. То это "российская пропаганда" — и под крики о ее цинизме власти внаглую сажают в тюрьму собственных граждан: честных блогеров, журналистов и лидеров мнений.То это "мигранты", нарушающие неприкосновенность их границ. Внезапно это уже не те прекрасные, свободолюбивые и мультикультурные беженцы, которые беспрепятственно обогащают Европу со всех сторон, а какие-то неправильные граждане, от которых надо огораживаться трехметровой стеной с колючей проволокой.То какие-то неустановленные дроны, засланные, не иначе, с планеты Нибиру. То "провокации на границах" — ну тут уже просто идет чистый сон разума."Кому вы нужны? — думает, читая эти новости, среднестатистический житель России. — Мы кормили вас десятки лет в составе СССР, нам это изрядно надоело. Нищета и депопуляция, в которую вы погрузились, выйдя из Союза, — наглядное доказательство вашего неправильного выбора. Что, проголодались, что ли? Хочется домой? Мечтаете втихомолку, что, как пелось в старой песенке, "наши МиГи сядут в Риге"? Не дождетесь".Поэтому новость о том, что Литва угрожает России закрытием транзита в Калининград — сразу после того, как она заблокировала перевозку туда нефти и нефтепродуктов "Лукойла", может быть воспринята не слишком серьезно. Однако тут уже ничего смешного нет.Прибалтийские государства и создавались под присмотром западных спецслужб, и в таком же виде продолжают свое существование. Единственный смысл их пребывания на карте мира — быть агрессивным антироссийским форпостом Европы. Сегодня это просто перчаточные куклы, натянутые на волосатый кулак НАТО.Альянс неустанно обновляет парк военной техники и вооружений прибалтийских лимитрофов. Тамошние правительства отнимают последнее у своих граждан, лишь бы оплатить новые поставки.За оборону Литвы официально отвечает 37-я танковая бригада бундесвера. Недавно она проводила здесь учения, отрабатывая противодействие "русской угрозе". С 2027 года вместо нее "защищать" литовские болота будет 45-я танковая бригада. Немцы приедут и разместятся в Литве на постоянной основе — руки-то помнят.В Латвии оборону возглавляет мультинациональный батальон НАТО, которым командуют канадцы. Это уж не говоря про корабли и самолеты альянса над Балтикой, которая объявлена "внутренним морем НАТО".Оголтелая пропаганда, бешеная милитаризация, террор против инакомыслящих давно сделали из Прибалтийских стран вторую Украину. Именно их европейцы мечтают бросить против России по украинским стопам. Теперь им нужен только предлог — любая провокация, ответственность за которую они попытаются повесить на прибалтов.Но всем понятно, что литовские политиканы не могут сами принять судьбоносное решение о перекрытии транзита в Калининград. В конце концов, этот транзит был условием их вхождения в ЕС. Значит, только лидеры Евросоюза и могут дать им подобную команду.Реакция России на эту провокацию и будет подана как ее долгожданная "агрессия". Бинго! Это именно то, чего добиваются евролидеры. Думают ли они о том, что ждет их население в случае прямого конфликта с Россией? Ни в коем случае. Эти лидеры откровенно боятся и ненавидят собственных граждан, так что предпочтут извести их на войне, чем отчитываться перед ними за свою ложь и воровство.Ну а для Прибалтики попытка военного противостояния с Россией станет логичным продолжением ее политики депопуляции, которой она истово придерживается весь постсоветский период. Если раньше здесь ставили рекорды в социалистическом соревновании, то начиная с 90-х Прибалтика выполняет и перевыполняет планы глобалистских элит по сокращению своего населения. Что ж, флаг им в руки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251122/mir-blizko-tunnel-mezhdu-moskvoy-i-vashingtonom-otkryt-1059226102.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20251101/knut-a-ne-pryanik-rossiya-vnov-zaimstvuet-na-zapade-luchshee-1058733570.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20251027/oruzhie-poslednego-dnya-rossiya-daet-uroki-diplomatii-1058566493.html
россия
прибалтика
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Виктория Никифорова
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg
Виктория Никифорова
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/12/1039151191_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_586e1a7382d52638be6995d257db1d2a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мнение, аналитика, россия, нато, прибалтика, новости, колумнисты
мнение, аналитика, россия, нато, прибалтика, новости, колумнисты

Прибалтийские тигры в атаке: НАТО готовит нападение на Россию из болот

10:13 24.11.2025
© AP Photo /Vadim GhirdaФлаг НАТО
Флаг НАТО - Sputnik Абхазия, 1920, 24.11.2025
© AP Photo /Vadim Ghirda
Подписаться
Виктория Никифорова - Sputnik Абхазия
Виктория Никифорова
Все материалы
Над балтийскими сверхдержавами, затерявшимися на краю географии, у нас принято ухохатываться. Слишком уж нагляден контраст между их воинственной риторикой и реальными возможностями.
Что, серьезно, эти полтора калеки и два танка на троих собрались "сдерживать агрессивную Россию"? Пишет Виктория Никифорова для РИА Новости.
Огня добавляет перечень российских угроз, от которых прибалтийские карлики в ужасе прячутся по кустам и болотам. То это "российская пропаганда" — и под крики о ее цинизме власти внаглую сажают в тюрьму собственных граждан: честных блогеров, журналистов и лидеров мнений.
То это "мигранты", нарушающие неприкосновенность их границ. Внезапно это уже не те прекрасные, свободолюбивые и мультикультурные беженцы, которые беспрепятственно обогащают Европу со всех сторон, а какие-то неправильные граждане, от которых надо огораживаться трехметровой стеной с колючей проволокой.
Женева в преддверии саммита президента России В. Путина и президента США Дж. Байдена - Sputnik Абхазия, 1920, 22.11.2025
Мир близко: туннель между Москвой и Вашингтоном открыт
22 ноября, 20:16
То какие-то неустановленные дроны, засланные, не иначе, с планеты Нибиру. То "провокации на границах" — ну тут уже просто идет чистый сон разума.
"Кому вы нужны? — думает, читая эти новости, среднестатистический житель России. — Мы кормили вас десятки лет в составе СССР, нам это изрядно надоело. Нищета и депопуляция, в которую вы погрузились, выйдя из Союза, — наглядное доказательство вашего неправильного выбора. Что, проголодались, что ли? Хочется домой? Мечтаете втихомолку, что, как пелось в старой песенке, "наши МиГи сядут в Риге"? Не дождетесь".
Поэтому новость о том, что Литва угрожает России закрытием транзита в Калининград — сразу после того, как она заблокировала перевозку туда нефти и нефтепродуктов "Лукойла", может быть воспринята не слишком серьезно. Однако тут уже ничего смешного нет.
Прибалтийские государства и создавались под присмотром западных спецслужб, и в таком же виде продолжают свое существование. Единственный смысл их пребывания на карте мира — быть агрессивным антироссийским форпостом Европы. Сегодня это просто перчаточные куклы, натянутые на волосатый кулак НАТО.
Альянс неустанно обновляет парк военной техники и вооружений прибалтийских лимитрофов. Тамошние правительства отнимают последнее у своих граждан, лишь бы оплатить новые поставки.
Флаги России, ЕС - Sputnik Абхазия, 1920, 01.11.2025
Кнут, а не пряник: Россия вновь заимствует на Западе лучшее
1 ноября, 17:30
За оборону Литвы официально отвечает 37-я танковая бригада бундесвера. Недавно она проводила здесь учения, отрабатывая противодействие "русской угрозе". С 2027 года вместо нее "защищать" литовские болота будет 45-я танковая бригада. Немцы приедут и разместятся в Литве на постоянной основе — руки-то помнят.
В Латвии оборону возглавляет мультинациональный батальон НАТО, которым командуют канадцы. Это уж не говоря про корабли и самолеты альянса над Балтикой, которая объявлена "внутренним морем НАТО".
Оголтелая пропаганда, бешеная милитаризация, террор против инакомыслящих давно сделали из Прибалтийских стран вторую Украину. Именно их европейцы мечтают бросить против России по украинским стопам. Теперь им нужен только предлог — любая провокация, ответственность за которую они попытаются повесить на прибалтов.
Но всем понятно, что литовские политиканы не могут сами принять судьбоносное решение о перекрытии транзита в Калининград. В конце концов, этот транзит был условием их вхождения в ЕС. Значит, только лидеры Евросоюза и могут дать им подобную команду.
Реакция России на эту провокацию и будет подана как ее долгожданная "агрессия". Бинго! Это именно то, чего добиваются евролидеры. Думают ли они о том, что ждет их население в случае прямого конфликта с Россией? Ни в коем случае. Эти лидеры откровенно боятся и ненавидят собственных граждан, так что предпочтут извести их на войне, чем отчитываться перед ними за свою ложь и воровство.
Ну а для Прибалтики попытка военного противостояния с Россией станет логичным продолжением ее политики депопуляции, которой она истово придерживается весь постсоветский период. Если раньше здесь ставили рекорды в социалистическом соревновании, то начиная с 90-х Прибалтика выполняет и перевыполняет планы глобалистских элит по сокращению своего населения. Что ж, флаг им в руки.
Россия права, обвиняя США в нарушении договоренностей о гарантиях нерасширения НАТО, пишет американский эксперт в статье для LA Times. - Sputnik Абхазия, 1920, 27.10.2025
Оружие последнего дня: Россия дает уроки дипломатии
27 октября, 16:45
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0