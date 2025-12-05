Европа дружно сливается: агония Киева будет быстрой, кровавой и позорной

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсни Урыстәылеи рпарламентбжьаратә усеицура иалнаршоузеи: адепутат иҿцәажәара
13:04
14 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсны ахаҭарнакцәа алахәуп Жәларбжьаратәи афорум#МЫВМЕСТЕ: ҳделегациа алахәыла лцәажәара
13:18
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәатәи афымцацәаҳақәа аԥыхра ашьҭахь аус шԥауло: Ҭенгиз Блабба иҿцәажәара
13:33
5 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Сергеи Кириенко аԥсуа журналистцәа иҿцәажәеит: аполитолог ихҳәаа
13:39
21 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Очамчыра: молодежь и ее участие в жизни района
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Хамсовая путина: перспективы и научные данные
14:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Кто будет платить за свет меньше? О реформировании энергоотрасли с депутатом и экспертом
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Кто будет платить за свет меньше? О реформировании энергоотрасли с депутатом и экспертом
21:34
26 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:07
13 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ҭырқәтәыла иҟоу Аԥсуа культуратә хеилакқәа рфедерациеи Аԥсныи реимадара: астудиаҿы аиҿцәажәара
13:20
3 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
13 мин
Аиҿцәажәара
Апарламентбжьаратә еимадарақәа ирызку аиԥыларақәа мҩаԥган Москва: адепутат ицәажәара
13:45
4 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсны аволонтиорра аҭагылазаашьа: иаатраны иҟоу ацентр аҳәаақәҵаҩ лцәажәара
13:49
4 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Взаимный интерес
Транзитный хаб в Гале: интервью с гендиректором компании
14:18
4 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Такие обстоятельства
On air
14:44
4 мин
Дополнительное время
Абхазские спортсмены на турнире по боксу в Надыме: интервью с участниками
14:47
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20251205/evropa-druzhno-slivaetsya-agoniya-kieva-budet-bystroy-krovavoy-i-pozornoy-1059528218.html
Европа дружно сливается: агония Киева будет быстрой, кровавой и позорной
Европа дружно сливается: агония Киева будет быстрой, кровавой и позорной
Sputnik Абхазия
Европейские СМИ, а в особенности британские, широко известны тем, что истово исповедуют принцип "плюнь в глаза — божья роса", где каждый день начинается с... 05.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-05T10:23+0300
2025-12-05T10:23+0300
мнение
аналитика
россия
украина
нато
новости
колумнисты
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/06/1045676221_0:156:3089:1894_1920x0_80_0_0_b9ebf2097adc9f4ad8bb3fe264bdefdd.jpg
Классический пример — цитаты из The Telegraph c разницей в три года:— 2022 год: "Катастрофическая война Путина обнажила Россию как третьесортную державу";— 2025 год: "Россия побеждает на Украине и будет диктовать свои условия. Единственный голос, который имеет значение, — это голос Путина", пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости.Впрочем, с продажных беспринципных шавок какой спрос? Но любопытно то, что этот же принцип распространяется на целые евространы и скоро охватит весь волшебный сад.Не успел еще стихнуть ветер от воинственной жестикуляции лидеров Италии, как пришла пора срочно переобуваться в валенки. В 2023 году итальянская премьерша Мелони была неотразима и неостановима, когда на встрече с протухшим Зеленским в Риме пообещала, что "Италия предоставит Украине полную поддержку для отражения агрессии России на столько времени, сколько необходимо" и поклялась на черепе Микеланджело: "Мы ставим на победу Украины".Планета облетела Солнце два раза, и вчера пришли новости, что Италия вдруг "притормозила программу НАТО по закупке американского оружия для Украины" (PURL). Целый глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что участвовать в программе НАТО по закупке американского оружия для Украины в свете продолжающихся мирных переговоров "преждевременно", а фамилию Зеленский он слышит в первый раз: "Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится. &lt;…&gt; Понадобятся другие меры, такие, как гарантии безопасности".Где же та самая обещанная поддержка Украины до последней лазаньи, он не уточнил, но это и неважно, потому что кто старое помянет, тому глаз вон.В начале этого года горячий финский парень и знаменитый гольфист Стубб на саммите Support Ukraine в Киеве просто сделал заявку на успех, когда заявил: "Вы не можете доверять Путину. Вы не можете сделать сделку с Путиным. &lt;…&gt; Я верю, что это день, когда нужно признать, что Путин потерял эту войну в том смысле, что мы увидим европейскую Украину. Мы увидим в конце концов Украину в НАТО".Но видимо, кто-то дал клюшкой по его мячикам и теперь тот же Стубб призывает европейцев готовиться к миру на "несправедливых" для Киева условиях: "Все те условия для справедливого мира, о которых мы много говорили в течение этих четырех лет, скорее всего, не будут выполнены". При этом премьер-министр страны Орпо заявил, что Финляндия отказывается предоставить Украине гарантии безопасности: "Гарантии безопасности — это очень серьезная вещь. Мы не готовы давать гарантии безопасности, но можем помочь с организацией безопасности. Разница между этим большая". А-а-а, ну тогда понятно. Что ж тут непонятного?Чехия, еще недавно готовая отдать Украине все свое оружие до последнего гвоздика, вдруг остановила передачу Киеву танков Т-72M4CZ "из-за критических неисправностей в системе управления огнем". По версии местного министерства обороны, глючит какой-то электронный компонент. Ранее бы эти танки выпотрошили и заново нафаршировали за неделю, а теперь опаньки: "проблема технически нерешаема". А ведь так хотелось, но гадкие электроны подвели.А тут еще немецкое издание Die Zeit выяснило, что недавно в Абу-Даби прошли тайные встречи высокопоставленных немецких политиков с представителями России. Цель — налаживание связей в свете скорого открытия еврошлюзов после коллапса Украины. Другое издание, Der Spiegel, приводит перехват разговора Макрона, Мерца и Зеленского, где те горюют, что "существует вероятность того, что США предадут Украину в территориальном вопросе без четких гарантий безопасности".Как пел некогда популярный персонаж, "этот поезд в огне, и нам не на что больше жать… этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать". Европейцам, впрочем, пока еще есть куда бежать, и они начинают бежать уже пачками, а лицам почти украинской державности деваться уже почти некуда.Находящийся сейчас в США пока еще глава СНБО Украины Умеров был вызван на ковер вместо Зеленского для вручения ультиматума не просто так: у него рыльце в пушку до самых пяток, не хуже Миндича и Ермака, плюс гражданство США и там же семья и нажитая непосильным трудом недвижимость. Мягкие объятия ФБР нравятся Умерову настолько, что, по утечкам из Киева, возвращаться из США на Украину он не собирается. И зачем? Что он там не видел?По этой же причине Зеленский никак не может найти желающего на должность главы офиса президента. Все понимают, что отмыться от рукопожатия кровавого клоуна будет невозможно, и прячутся от него сильнее, чем от ТЦК.Также из Киева приходят слухи, что Верховная рада на грани паралича или гражданской войны: в случае отставки или смещения Зеленского нужно будет подписывать соглашения с Россией и США, но "ручной" спикер и ряд депутатов этого делать не хотят, а оппозиция под шумок ищет способы пролезть на теплые места, но опять же, чтобы не подставиться перед националистами. Одновременно раздаются требования сместить главкома ВСУ Сырского и все руководство ВСУ.Иными словами, на наших глазах европейские подпорки киевского режима начинают неумолимо трескаться и давно уже сгнившее внутри чучело начинает все быстрее крениться набок, а из него начинают бежать улитки и тараканы.Вчера Трамп написал, почти слово в слово повторив Путина: "Я здесь, в этом кабинете, говорил Зеленскому, что у него нет карт. Тогда еще было время для урегулирования. Я считал, что это было бы намного лучшее время для договоренности. Но они, в "своей мудрости", решили этого не делать. Сейчас против них очень многое".Мы предупреждали — теперь не обижайтесь.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251123/rossii-teper-ne-nuzhno-brat-kiev-kieva-ne-budet--i-lvova-tozhe-1059237392.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20251116/my-vsegda-boleli-za-rossiyu-evropa-gotovitsya-k-skoromu-razgromu-ukrainy-1059087008.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20251109/kartinki-vyshli-bokom-kiev-provoronil-glavnyy-udar-rossii-1058928656.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20251105/ukraine-teper-nuzhno-proderzhatsya-vsego-odin-god-1058801376.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Кирилл Стрельников
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102924/32/1029243256_0:0:151:150_100x100_80_0_0_9d4194cdb3745c85e2a30d60a8f452aa.jpg
Кирилл Стрельников
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102924/32/1029243256_0:0:151:150_100x100_80_0_0_9d4194cdb3745c85e2a30d60a8f452aa.jpg
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/06/1045676221_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_6b6c08062b131fdd0eedb6f7883e187f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мнение, аналитика, россия, украина, нато, новости, колумнисты
мнение, аналитика, россия, украина, нато, новости, колумнисты

Европа дружно сливается: агония Киева будет быстрой, кровавой и позорной

10:23 05.12.2025
© Sputnik / Алексей ВитвицкийЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. - Sputnik Абхазия, 1920, 05.12.2025
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Подписаться
Кирилл Стрельников - Sputnik Абхазия
Кирилл Стрельников
Все материалы
Европейские СМИ, а в особенности британские, широко известны тем, что истово исповедуют принцип "плюнь в глаза — божья роса", где каждый день начинается с нового вранья, а старое благополучно забывается.
Классический пример — цитаты из The Telegraph c разницей в три года:
— 2022 год: "Катастрофическая война Путина обнажила Россию как третьесортную державу";
— 2025 год: "Россия побеждает на Украине и будет диктовать свои условия. Единственный голос, который имеет значение, — это голос Путина", пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости.
Впрочем, с продажных беспринципных шавок какой спрос? Но любопытно то, что этот же принцип распространяется на целые евространы и скоро охватит весь волшебный сад.
Не успел еще стихнуть ветер от воинственной жестикуляции лидеров Италии, как пришла пора срочно переобуваться в валенки. В 2023 году итальянская премьерша Мелони была неотразима и неостановима, когда на встрече с протухшим Зеленским в Риме пообещала, что "Италия предоставит Украине полную поддержку для отражения агрессии России на столько времени, сколько необходимо" и поклялась на черепе Микеланджело: "Мы ставим на победу Украины".
Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве - Sputnik Абхазия, 1920, 23.11.2025
России теперь не нужно брать Киев: Киева не будет — и Львова тоже
23 ноября, 10:30
Планета облетела Солнце два раза, и вчера пришли новости, что Италия вдруг "притормозила программу НАТО по закупке американского оружия для Украины" (PURL). Целый глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что участвовать в программе НАТО по закупке американского оружия для Украины в свете продолжающихся мирных переговоров "преждевременно", а фамилию Зеленский он слышит в первый раз: "Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится. <…> Понадобятся другие меры, такие, как гарантии безопасности".
Где же та самая обещанная поддержка Украины до последней лазаньи, он не уточнил, но это и неважно, потому что кто старое помянет, тому глаз вон.
В начале этого года горячий финский парень и знаменитый гольфист Стубб на саммите Support Ukraine в Киеве просто сделал заявку на успех, когда заявил: "Вы не можете доверять Путину. Вы не можете сделать сделку с Путиным. <…> Я верю, что это день, когда нужно признать, что Путин потерял эту войну в том смысле, что мы увидим европейскую Украину. Мы увидим в конце концов Украину в НАТО".
Но видимо, кто-то дал клюшкой по его мячикам и теперь тот же Стубб призывает европейцев готовиться к миру на "несправедливых" для Киева условиях: "Все те условия для справедливого мира, о которых мы много говорили в течение этих четырех лет, скорее всего, не будут выполнены".
При этом премьер-министр страны Орпо заявил, что Финляндия отказывается предоставить Украине гарантии безопасности: "Гарантии безопасности — это очень серьезная вещь. Мы не готовы давать гарантии безопасности, но можем помочь с организацией безопасности. Разница между этим большая". А-а-а, ну тогда понятно. Что ж тут непонятного?
Флаги России, ЕС - Sputnik Абхазия, 1920, 16.11.2025
Мы всегда болели за Россию: Европа готовится к скорому разгрому Украины
16 ноября, 14:15
Чехия, еще недавно готовая отдать Украине все свое оружие до последнего гвоздика, вдруг остановила передачу Киеву танков Т-72M4CZ "из-за критических неисправностей в системе управления огнем". По версии местного министерства обороны, глючит какой-то электронный компонент. Ранее бы эти танки выпотрошили и заново нафаршировали за неделю, а теперь опаньки: "проблема технически нерешаема". А ведь так хотелось, но гадкие электроны подвели.
А тут еще немецкое издание Die Zeit выяснило, что недавно в Абу-Даби прошли тайные встречи высокопоставленных немецких политиков с представителями России. Цель — налаживание связей в свете скорого открытия еврошлюзов после коллапса Украины. Другое издание, Der Spiegel, приводит перехват разговора Макрона, Мерца и Зеленского, где те горюют, что "существует вероятность того, что США предадут Украину в территориальном вопросе без четких гарантий безопасности".
Как пел некогда популярный персонаж, "этот поезд в огне, и нам не на что больше жать… этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать". Европейцам, впрочем, пока еще есть куда бежать, и они начинают бежать уже пачками, а лицам почти украинской державности деваться уже почти некуда.
Находящийся сейчас в США пока еще глава СНБО Украины Умеров был вызван на ковер вместо Зеленского для вручения ультиматума не просто так: у него рыльце в пушку до самых пяток, не хуже Миндича и Ермака, плюс гражданство США и там же семья и нажитая непосильным трудом недвижимость. Мягкие объятия ФБР нравятся Умерову настолько, что, по утечкам из Киева, возвращаться из США на Украину он не собирается. И зачем? Что он там не видел?
Донецкая область. Архивное фото. - Sputnik Абхазия, 1920, 09.11.2025
Картинки вышли боком: Киев проворонил главный удар России
9 ноября, 16:49
По этой же причине Зеленский никак не может найти желающего на должность главы офиса президента. Все понимают, что отмыться от рукопожатия кровавого клоуна будет невозможно, и прячутся от него сильнее, чем от ТЦК.
Также из Киева приходят слухи, что Верховная рада на грани паралича или гражданской войны: в случае отставки или смещения Зеленского нужно будет подписывать соглашения с Россией и США, но "ручной" спикер и ряд депутатов этого делать не хотят, а оппозиция под шумок ищет способы пролезть на теплые места, но опять же, чтобы не подставиться перед националистами. Одновременно раздаются требования сместить главкома ВСУ Сырского и все руководство ВСУ.
Иными словами, на наших глазах европейские подпорки киевского режима начинают неумолимо трескаться и давно уже сгнившее внутри чучело начинает все быстрее крениться набок, а из него начинают бежать улитки и тараканы.
Вчера Трамп написал, почти слово в слово повторив Путина: "Я здесь, в этом кабинете, говорил Зеленскому, что у него нет карт. Тогда еще было время для урегулирования. Я считал, что это было бы намного лучшее время для договоренности. Но они, в "своей мудрости", решили этого не делать. Сейчас против них очень многое".
Мы предупреждали — теперь не обижайтесь.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Архивное фото. - Sputnik Абхазия, 1920, 05.11.2025
Украине теперь нужно продержаться всего один год
5 ноября, 22:11
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0