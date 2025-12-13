Беречь экологию – любить Родину не на словах

Абхазия
В последнее время у меня появилась отличная возможность совершать длительные пешеходные прогулки. С уверенностью могу сказать, что это самое полезное для здоровья времяпрепровождение. И общая польза для организма, и отвлечься от повседневной суеты очень помогает, стабилизирует нервную систему. Sputnik, Алексей ЛомияСовременные гаджеты позволяют комфортно высчитывать необходимое количество шагов, расстояния, "выжженных" калорий и даже скорость. Главное – не лениться. И даже не суть, куда ты идешь, просто прислушиваешься к подсказкам виртуального тренера – и положительный результат гарантирован.Но с появлением в моей жизни замечательной собаки, американской акиты Нэсси, мои прогулки обрели определенный смысл. Естественно, надо учитывать предпочтения твоего нового друга. Ей надо где-то ускориться, где-то задержаться и изучить новые запахи, обязательно поругаться с другими собаками. Приходится подстраиваться и всегда быть начеку. Иначе неожиданным рывком она может вывихнуть тебе руку. Природа наградила эту породу "зооненавистничеством", выносливостью и силой. Теперь я хожу не так, как мне хочется, или как инструктирует программка в телефоне, а как и куда захочет Нэсси.Такая насыщенная прогулка предполагает, что собачке хочется пить. Вот и сложился у нас с ней определенный маршрут. От реки до реки. Со стороны города – Мачара, с другой – Абгыдзра. Между ними приблизительно два километра. Это вошло в привычку, стало даже неким ритуалом. Хорошим темпом доходим до речки, и собачка сразу рвется в воду, чтобы промочить лапы и напиться. Так было года два. Но потом я стал замечать, что Нэсси охотно пьет воду из Мачары, а вот когда доходим до Абгыдзры, она принюхивается, проходит по воде еще чуть-чуть, опять примеряется, и с какой-то осторожностью начинает утолять жажду. Когда я стал повнимательней всматриваться в поток воды, к своему ужасу обнаружил, что река, которая всегда была приятно прозрачной, теперь какая-то мутноватая, с непонятной примесью. И даже издает неприятный аромат. Естественно, с этого момента мне пришлось укорачивать маршрут и разворачиваться, не доходя до этой речки. Нэсси с удивлением останавливалась, пыталась меня тянуть к реке, но я, опасаясь за здоровье питомца, решительно уводил ее назад.Что с нами происходит? Почему мы так хищнически, неуважительно относимся к своей экологии? Абгыдзра – яркий показатель новых реалий. С тех пор как туристический бизнес стал осваивать восточную Абхазию, резко возросло количество новых объектов. Это и гостиницы, и кемпинги, и домики в частных дворах. Естественно, это новая и непростая нагрузка на инфраструктуру, особенно на канализацию, которой (разветвленной и централизованной) в этой части нашей страны практически нет. И, видимо, в ближайшем обозримом будущем строительство не предусмотрено.Но это никоим образом не дает право предприимчивым людям в целях экономии средств, в погоне за быстрыми доходами игнорировать строительство автономных септиков. А там, где они есть, поддерживать их в рабочем состоянии.Неужели непонятно, что главным козырем Абхазии, и особенно этой восточной ее части, является немноголюдность и чистая экология. Понятно, что Абхазия рядом и в хорошей транспортной доступности от России, что у нас безвизовый режим, проход границы по любому паспорту, рублевая зона, дружелюбно настроенное к гостям и русскоговорящее население. Все это в нашу пользу. Но все равно, главная изюминка Абхазии – это ее природа и экология. Если мы не будем к этому относиться ревностно и бережно, если море станет грязным и полным бактерий и вирусов, никто к нам больше одного раза не приедет. И обязательно расскажут об этом во всех соцсетях, смакуя нелестные подробности. Достаточно пройтись по мировой паутине, чтобы убедиться в том, что предложений, аналогичных тем, которые предлагает Абхазия по комфорту и ценам, предостаточно. Единственное, чем мы выгодно отличаемся, так это своей первозданной природой, особо не затронутой урбанизацией и промышленностью.Уже не говорю о том, что мы живем в невероятном месте планеты Земля, где столько горных рек. Где столько чистой, пригодной для питья воды. Прислушайтесь к опытным прогнозистам. Самые большие перспективы на выживание в нынешнем мире только у тех стран, где есть в достаточном количестве пресная вода. Ни нефть, ни газ, ни уголь, а именно питьевая вода. Так давайте ценить это! Давайте будем любить свою Родину не лозунгами, а на деле!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Беречь экологию – любить Родину не на словах

10:15 13.12.2025 (обновлено: 11:09 13.12.2025)
© Sputnik / Томас Тхайцук Горная река
Горная река - Sputnik Абхазия, 1920, 13.12.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Алексей Ломия - Sputnik Абхазия
Алексей Ломия
Все материалы
В последнее время у меня появилась отличная возможность совершать длительные пешеходные прогулки. С уверенностью могу сказать, что это самое полезное для здоровья времяпрепровождение. И общая польза для организма, и отвлечься от повседневной суеты очень помогает, стабилизирует нервную систему.
Sputnik, Алексей Ломия
Современные гаджеты позволяют комфортно высчитывать необходимое количество шагов, расстояния, "выжженных" калорий и даже скорость. Главное – не лениться. И даже не суть, куда ты идешь, просто прислушиваешься к подсказкам виртуального тренера – и положительный результат гарантирован.
Но с появлением в моей жизни замечательной собаки, американской акиты Нэсси, мои прогулки обрели определенный смысл. Естественно, надо учитывать предпочтения твоего нового друга. Ей надо где-то ускориться, где-то задержаться и изучить новые запахи, обязательно поругаться с другими собаками. Приходится подстраиваться и всегда быть начеку. Иначе неожиданным рывком она может вывихнуть тебе руку. Природа наградила эту породу "зооненавистничеством", выносливостью и силой. Теперь я хожу не так, как мне хочется, или как инструктирует программка в телефоне, а как и куда захочет Нэсси.
Такая насыщенная прогулка предполагает, что собачке хочется пить. Вот и сложился у нас с ней определенный маршрут. От реки до реки. Со стороны города – Мачара, с другой – Абгыдзра. Между ними приблизительно два километра. Это вошло в привычку, стало даже неким ритуалом. Хорошим темпом доходим до речки, и собачка сразу рвется в воду, чтобы промочить лапы и напиться. Так было года два. Но потом я стал замечать, что Нэсси охотно пьет воду из Мачары, а вот когда доходим до Абгыдзры, она принюхивается, проходит по воде еще чуть-чуть, опять примеряется, и с какой-то осторожностью начинает утолять жажду. Когда я стал повнимательней всматриваться в поток воды, к своему ужасу обнаружил, что река, которая всегда была приятно прозрачной, теперь какая-то мутноватая, с непонятной примесью. И даже издает неприятный аромат. Естественно, с этого момента мне пришлось укорачивать маршрут и разворачиваться, не доходя до этой речки. Нэсси с удивлением останавливалась, пыталась меня тянуть к реке, но я, опасаясь за здоровье питомца, решительно уводил ее назад.
© Foto / Алексей ЛомияСобака Нэсси у реки Мачара
Собака Нэсси у реки Мачара - Sputnik Абхазия
1/3
© Foto / Алексей Ломия
Собака Нэсси у реки Мачара
© Foto / Алексей ЛомияУстье реки Мачара
Устье реки Мачара - Sputnik Абхазия
2/3
© Foto / Алексей Ломия
Устье реки Мачара
© Foto / Алексей ЛомияРека Абгыдзра
Река Абгыдзра - Sputnik Абхазия
3/3
© Foto / Алексей Ломия
Река Абгыдзра
1/3
© Foto / Алексей Ломия
Собака Нэсси у реки Мачара
2/3
© Foto / Алексей Ломия
Устье реки Мачара
3/3
© Foto / Алексей Ломия
Река Абгыдзра
Что с нами происходит? Почему мы так хищнически, неуважительно относимся к своей экологии? Абгыдзра – яркий показатель новых реалий. С тех пор как туристический бизнес стал осваивать восточную Абхазию, резко возросло количество новых объектов. Это и гостиницы, и кемпинги, и домики в частных дворах. Естественно, это новая и непростая нагрузка на инфраструктуру, особенно на канализацию, которой (разветвленной и централизованной) в этой части нашей страны практически нет. И, видимо, в ближайшем обозримом будущем строительство не предусмотрено.
Но это никоим образом не дает право предприимчивым людям в целях экономии средств, в погоне за быстрыми доходами игнорировать строительство автономных септиков. А там, где они есть, поддерживать их в рабочем состоянии.
Неужели непонятно, что главным козырем Абхазии, и особенно этой восточной ее части, является немноголюдность и чистая экология. Понятно, что Абхазия рядом и в хорошей транспортной доступности от России, что у нас безвизовый режим, проход границы по любому паспорту, рублевая зона, дружелюбно настроенное к гостям и русскоговорящее население. Все это в нашу пользу. Но все равно, главная изюминка Абхазии – это ее природа и экология. Если мы не будем к этому относиться ревностно и бережно, если море станет грязным и полным бактерий и вирусов, никто к нам больше одного раза не приедет. И обязательно расскажут об этом во всех соцсетях, смакуя нелестные подробности. Достаточно пройтись по мировой паутине, чтобы убедиться в том, что предложений, аналогичных тем, которые предлагает Абхазия по комфорту и ценам, предостаточно. Единственное, чем мы выгодно отличаемся, так это своей первозданной природой, особо не затронутой урбанизацией и промышленностью.
Уже не говорю о том, что мы живем в невероятном месте планеты Земля, где столько горных рек. Где столько чистой, пригодной для питья воды. Прислушайтесь к опытным прогнозистам. Самые большие перспективы на выживание в нынешнем мире только у тех стран, где есть в достаточном количестве пресная вода. Ни нефть, ни газ, ни уголь, а именно питьевая вода. Так давайте ценить это! Давайте будем любить свою Родину не лозунгами, а на деле!
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
0