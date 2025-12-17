https://sputnik-abkhazia.ru/20251217/voyna-dronov-stanovitsya-podvodnoy-vozmozhnosti-nato-i-rossii--1059785445.html

Война дронов становится подводной: возможности НАТО и России

Война дронов становится подводной: возможности НАТО и России

17.12.2025

Неудавшаяся атака подводного дрона СБУ лишний раз подтвердила верность стратегических целей СВО и приоритет бескомпромиссного мира в Европе – на условиях России, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.Служба безопасности Украины 15 декабря безуспешно атаковала Новороссийскую военно-морскую базу при помощи подводного дрона. По данным Минобороны РФ, все дислоцированные в бухте Новороссийской ВМБ корабли и субмарины Черноморского флота, а также их экипажи в результате диверсии не пострадали, несут службу в штатном режиме. Однако сам факт использования противником аппарата нового типа заслуживает особого внимания и адекватного реагирования.Украинские СМИ распространили видеокадры СБУ, подтверждающие применение автономного подводного аппарата в бухте Новороссийска. Судя по взрыву на некотором удалении от субмарины проекта 636.3 "Варшавянка", она и была целью атаки. Повреждения получил только железобетонный пирс ВМБ. Однако американский журнал Military Watch сообщил: "Украина осуществила первый в мире подводный удар беспилотника по подводной лодке", и это якобы "поворотный момент в военно-морской войне". Чей поворот?Задействованные 15 декабря технологии навигации, связи и управления подтверждают: это была совместная диверсионная операция СБУ и НАТО. От Одессы до Новороссийска морем подводному дрону дойти непросто – более 700 км пути, а дальше – сложная бухта, в которой необходимо найти узкий створ военно-морской базы. В этом сюжете агентам СБУ могли доверить только видеофиксацию с берега, по которому проходит автотрасса М4 с хорошим обзором. Полагаю, бесконечная наглость в Черном море отдельных стран НАТО объясняется лишь тем, что за все время прокси-войны с РФ они не получили ни одного удара по своим базам.Диверсия в Новороссийске не достигла цели, но первая такого рода попытка противника наглядно показала, что война дронов уходит под воду, и количество относительно недорогих аппаратов может перейти в качество боевого поражения важных объектов.Возможность массового развертывания противником беспилотных дронов-невидимок повышает вероятность потери ценных кораблей. Необходимо создавать принципиально новые системы охраны водных районов, подводные аппараты-камикадзе. Пришло время "запрягать" быстрее, тем более что есть широкий выбор.Гендиректор ЦКБ "Рубин" Игорь Вильнит ранее заявил о высоком уровне российских компетенций в создании автономных необитаемых подводных аппаратов: "Более 15 лет мы создаем АНПА, средства связи и наблюдения, системы обеспечения. Это как сверхлегкие аппараты массой в несколько килограммов, так и тяжелые, и сверхтяжелые, чья масса измеряется тоннами. Аппараты, создаваемые нашим КБ, по своим техническим характеристикам отвечают современным требованиям".Будущее наступило вчераПоявление автономных подводных дронов – закономерное развитие беспилотных технологий в других сферах боевого применения: на воде, на земле и в воздухе. С точки зрения управления, "узким местом" остается устойчивость связи в соленой морской воде. Альтернативный ИИ еще не вполне созрел. Зато обнаружить малозаметные оптически и акустически аппараты под водой чрезвычайно сложно.Страны НАТО давно разрабатывают свои "Sub Sea Baby", и не первый год испытывают их в зоне СВО под видом исконно украинских изделий типа "Маричка", "Толока". В подводные дроны для ВМС США вложено около 5 млрд долларов. Старается не отставать Европа. Американский журнал Newsweek 25 ноября сообщил: несколько европейских стран НАТО активно разрабатывают "подводные беспилотники повышенного радиуса действия для защиты ключевой инфраструктуры и охоты на российские подлодки". По информации Newsweek, дрон Foxtrot Grey Shark оснащен 17 датчиками, способен действовать под водой автономно до 16 недель, не нуждается в направляющих указаниях оператора и самостоятельно решает, когда переключаться с наблюдения за кабелями на охоту за подводными лодками. Представьте такой парадокс: Берлин и Лондон лишь начали создавать своих "серых акул", а на Малой Арнаутской в Одессе такие уже массово производятся!Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сегодня заявил, что Россия ни в какой форме не пойдет на компромиссы по Донбассу, Крыму, Запорожской и Херсонской областям. Однако имеется еще одна неотъемлемая часть российской государственности, и самоограничение в Черном море великой ядерной державе непозволительно. Морская доктрина России декларирует: "Защита национальных интересов РФ в Мировом океане является одним из высших государственных приоритетов". На стратегические угрозы необходимо реагировать стратегически – полным уничтожением противника или явным технологическим доминированием во всех сферах боевого применения. Третьего не дано.Мнения автора может не совпадать с позицией редакции.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

