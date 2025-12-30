https://sputnik-abkhazia.ru/20251230/simvol-energii-i-svobody-interesnye-fakty-o-gode-krasnoy-ognennoy-loshadi-1059729952.html

Символ энергии и свободы: интересные факты о годе красной огненной лошади

По восточному календарю 2026 год пройдет под символом огненной лошади, который сменил зеленую деревянную змею 2025 года.

О том, чем интересен символ грядущего года, кому красная огненная лошадь покровительствует и с кем "конфликтует", в чем рекомендуется встретить Новый год и когда он наступает по восточному календарю, а также какие подарки лучше дарить, читайте в материале Sputnik.SputnikСогласно китайскому календарю, лошадь ассоциируется с энергией и движением, а ее огненность добавляет ко всему этому буйный нрав. Это многое говорит о тех, кто родился в год лошади. Они энергичные, страстные, свободолюбивые и харизматичные.Сила характера зачастую делает этих людей упертыми в принципиальных для них вещах и непростыми собеседниками.Год огненной лошади по Восточному календарю начнется только 17 февраля. Год должен стать насыщенным важными событиями и переменами как в глобальном масштабе, так и для людей, родившихся под этим знаком.Лошадь — одно из самых почитаемых и уважаемых животных в китайской культуре. Она олицетворяет успех, победы, успешную карьеру и свободу.Это седьмой знак восточного календаря из двенадцати. В этот цикл входят крыса, бык, тигр, кролик, дракон, змея, лошадь, коза, обезьяна, петух, собака и свинья. Они повторяются каждые 12 лет.Главный "противник" красной огненной лошади – это люди, родившиеся в год крысы.Комбинация лошади с огнем и красным цветом повторяется лишь раз в 60 лет. Последний такой год был в 1966 году, а следующий после 2026-го – в 2086 году.Красная огненная лошадь также покровительствует тем, кто родился в годы тигра, собаки и обезьяны. Но при желании людей, родившихся под другими знаками, изменить жизнь к лучшему, используя свою внутреннюю энергию и решимость, она будет помогать и им.Астрологи в год красной огненной лошади рекомендуют выбирать яркие, теплые цвета, такие как красный, желтый и зеленый. Темных тонов лучше избегать. Черный, темно-синий и голубой символизируют воду и тем самым могут вступить в "конфликт" с огнем.Красная огненная лошадь в особенности помогает представителям профессий, связанных с искусством, спортом, шоу-бизнесом, технологиями и маркетингом.Новогоднюю елку астрологи рекомендуют украшать исключительно красными игрушками. Отличными подарками на Новый год будут статуэтка скачущего коня, игрушечных лошадей, велосипед или мотоцикл, автомобиль. Также ими могут стать талисманы в виде собаки и тигра.Год красной огненной лошади лучше встречать в одежде красного, золотистого, бордового, терракотового и зеленого цветов.Исторические события в годы огненной красной лошади

