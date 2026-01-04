https://sputnik-abkhazia.ru/20260104/pobeg-iz-dekreta-kak-ya-stala-mamoy-i-ne-perestala-byt-korrespondentom-1059936955.html

"Побег" из декрета: как я стала мамой и не перестала быть корреспондентом

"Побег" из декрета: как я стала мамой и не перестала быть корреспондентом

2025-й подошел к концу, самое время подводить итоги. 04.01.2026, Sputnik Абхазия

2025-й подошел к концу, самое время подводить итоги.Ушедший год для меня выдался по-настоящему ярким на эмоции и события, а все потому, что я встретила его в новом статусе – чьей-то мамы. "Как это связано с рабочими итогами?", - можете подумать вы. "Ой, очередная "яжмать" будет повествовать о прелестях материнства или, наоборот, жаловаться на тягости декрета", - поспешит домыслить читатель.Имею право, хочу сказать я, но здесь будет о другом. О том, как быть мамой и остаться собой.Sputnik, Асмат ЦвижбаЯ ж матьЯ считаю, что с собой главное быть честной – понять, принять, смириться и чем раньше, тем лучше. Поэтому мыслями о том, что мне достаточно быть просто мамой я себя никогда не тешила. Даже наоборот, меня страшило то, что мне когда-то может быть достаточным играть лишь эту роль.Не скажу, что решение далось мне легко. Нет, даже не так. Сама я в его правильности не сомневалась, но удивленно-осуждающе-жалеющие-ребенка лица вокруг часто выбивали из колеи.Благо, мне хватило смелости не поддаться всеобщей панике и осознать, что ребенку в первую очередь нужна мать, способная помочь себе, а не та, что соответствует принятому стандарту.Вы не подумайте, я никого не осуждаю, не принижаю роль материнства, не упрекаю тех, кто решил себя полностью посвятить воспитанию. Все это лично моя история, то, как было лучше мне, чтобы быть продуктивным родителем.Словом, два дня в неделю превратились в три, а няня сменилась на ясли. И, о чудо, я стала в разы больше, не побоюсь этого слова, любить своего ребенка. Дело в том, что я перестала видеть в нем источник своей перманентной усталости, замкнутости, социальной изоляции.Все вернулось на круги моя – суды, парламенты, кабмины, совещания. Я вошла в колею, но осталось мамой.Рабочие заметкиА теперь конкретнее, чем я занималась на работе в этом году. К примеру, впервые в жизни прокатилась на мотоцикле, раллийном авто и воздушном шаре. Все это в один день на фестивале "Маршруты здоровья" в Мыку.В день абхазского языка я рассказала, какие у нас с ним задались сложные отношения, как я его люблю и как стараюсь применять и продвигать.Поработала на президентских выборах. Вспомнила, как я люблю работать в таком режиме.Кстати, о режиме. Врать не буду, моя продуктивность на работе с появлением сына стала меньше. Бессонные ночи дают о себе знать, и той энергичности, что была в начале, уже нет. Есть опыт, есть набитая рука, есть накопленные знания, но в нашей профессии этого недостаточно. Буду верить, что и это все временно, и пройдет, как только кортизол войдет в норму.Я знакомилась с новыми людьми. Одна из них – педиатр из Саратова, которая приехала в Абхазию в командировку, но влюбилась в страну и осталась здесь навсегда. Материал о ней был отмечен наградой от Россотрудничества и потешил мое профессиональное эго.К очередной годовщине Отечественной войны народа Абхазии с коллегой сделали проект, которым горжусь – "Имя твое бессмертно…". Истории о героях, которые продолжают жить, потому что в честь них названы ребята, несущие с собой их историю всю жизнь.А еще я освещала официальное открытие Сухумского аэропорта, записывала стендап со взлетно-посадочной полосы и встретила первый пассажирский рейс из Москвы. Вот о чем действительно будет не стыдно рассказать сыну!Словом, вот такими большими и маленькими, но значимыми событиями был наполнен этот год. Ждем и гадаем, каких сюрпризов ждать от 2026-го.

