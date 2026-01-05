https://sputnik-abkhazia.ru/20260105/ot-realnosti-do-multivselennoy-samye-ozhidaemye-premery-kino-v-2026-godu-1059653315.html

От реальности до мультивселенной: самые ожидаемые премьеры кино в 2026 году

От реальности до мультивселенной: самые ожидаемые премьеры кино в 2026 году

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор о наиболее ожидаемых премьерах в мире кино в 2026 году.

Sputnik"Чебурашка 2"В первый день Нового года на большие экраны вышел фильм о новых приключениях любимого многими с детства персонажа Чебурашки. В этом раз нам покажут, как смелый Чебурашка взрослеет, как это влияет на его отношения с Геной и к чему это все привело.Посмотреть премьеру можно будет и в Абхазии - в этом году кинозалы открылись в Сухуме, Гагре, Гулрыпшском районе и Гудауте."Дьявол носит Prada 2"Спустя ровно 20 лет поклонники первой части "Дьявол носит Prada" дождались продолжения истории строгой и неординарной "акулы" мира моды Миранды Пристли. В эпоху цифровых медиа ей предстоит бороться за выживание журнала, что приведет к противостоянию с бывшей ассистенткой Эмили.Дата выхода: 30 апреля 2026 года"Мортал Комбат 2"Режиссера "Мортала комбат" 2021 года Саймона Маккуойда не сломили низкие сборы и не очень похвальные отзывы о ленте, и он решил снять продолжение фантастического боевика о смертельных боях.Героям Земли предстоит сразиться с Шао Каном и его армией. Главным персонажем в сиквеле станет Джонни Кейдж.Дата выхода: 14 мая 2026 года"Одиссея"Легендарный режиссер Кристофер Нолан снова готовит эпический киношедевр для поклонников его творчества. В этот раз нам покажут экранизацию античной мифологии о мореплавателе и воине Одиссее.Зрителей ждут встречи с циклопами, сиренами и богами, а также напряженная борьба героя за свой дом и семью. Все это снято на высокотехнологичную 70-миллиметровую IMAX-камеру.Дата выхода: 15 июля 2026 года"Человек-паук: Совершенно новый день"Питер Паркер возвращается. Новый фильм об одном из самых полюбившихся героев комиксов Человеке-пауке расскажет нам о событиях, которые произошли спустя год после событий в "Нет пути домой".Дата выхода: 30 июля 2026 года"Голодные игры: Рассвет жатвы"Приквел ставшего культовым в своем жанре ленты возвращает нас в период Второй квартальной бойни, но многое меняется. Правила жестче и количество участников игры на выживание становится в два раза больше. Главному герою молодому Хеймитчу Эбернети предстоит пройти через смертельные испытания.Дата выхода – 19 ноября 2026 года"Знакомство с родителями 4"Бен Стиллер и Роберт Де Ниро снова взрываются в тандеме на большие экраны и расскажут нам еще одну веселую историю о необычных семейных отношениях, наполненных казусами, проверками на прочность, честность и доверие. В новой части ленты сюжет строится на сыне и внуке главных героев.Дата выхода: 25 ноября 2026 года"Нарния"Netflix готовит новое переосмысление классической книжной серии Клайва Льюиса. Поклонники киноленты вновь попадут в волшебный мир через платяной шкаф. Дети Певенси столкнутся с эпическими битвами, магией и сказочными существами.Дата выхода: 26 ноября 2026 года"Мстители: Судный день"Режиссеры Энтони и Джо Руссо готовят своей очередной масштабный кинопроект о героях из вселенной Marvel. В "Мстители: Судный день" нас ждет выход на сцену одного из самых могущественных злодеев Доктора Дума, которого сыграет известный по роли Железного человека Роберт Дауни младший.Дата выхода: 17 декабря 2026"Дюна: Часть 3"В третьей части саги Пол Атрейдес становится правителем Галактики, но на этом его борьба не окончена. Против него планируют заговор с целью свержения. Полу вместе с единомышленниками предстоит отстоять свое право на трон.Поклонников ленты непременно порадует возвращение Дункана Айдахо в исполнении Джейсона Момоа. Как оказалось, он не погиб в первой части.Дата выхода: 18 декабря 2026 года

