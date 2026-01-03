https://sputnik-abkhazia.ru/20260103/drakony-manyaki-i-rytsari-samye-ozhidaemye-serialy-2026-goda-1059652597.html

Драконы, маньяки и рыцари: самые ожидаемые сериалы 2026 года

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило список наиболее ожидаемых премьер и продолжений сериалов в 2026 году. 03.01.2026, Sputnik Абхазия

Sputnik"Очень странные дела"Завершения истории о детях и взрослых из американского городка Хоукинса фанаты ждали 10 лет. Главным героям предстоит встретиться со злом из Изнанки лицом к лицу, но все осложняется тем, что зло существует и в реальном мире.Последний пятый сезон поделили три части - первые две вышли в конце 2025 года, а последний двухчасовой эпизод стал доступен лишь 1 января 2026 года."Звездный путь: академия звездного флота"Поклонников франшизы "Стартрека" в предстоящем году ждет еще одна премьера – "Звездный путь: Академия Звездного Флота". В этот раз нам покажут историю кадетов Звездного флота, которые готовятся стать офицерами.Дата выхода: 15 января 2026 года"Рыцарь семи королевств: межевой рыцарь"Новый год начнется с новой экранизации произведений Джорджа Мартина.Сериал основан повести первой части сборника "Рыцарь Семи Королевств", "Межевой рыцарь". Действия происходят в том же мире, где разворачивались трагичные и кровавые события всеми любимой "Игры престолов", но за век до нее.Главным героем ленты станет рыцарь Дункан Высокий и его оруженосец Эгг, принц из дома Таргариенов. Им предстоит сражаться в рыцарских турнирах, разгадывать тайны и бороться с интригами власть имущих.Дата выхода: 18 января 2026 года"Джон Уик: под высоким столом"Точная дата выхода сериала-сиквела о Джоне Уике, наемном убийце с удивительными боевыми способностями, необычайной меткостью и умением держать удар, пока не названа, но ожидается, что это произойдет в 2026 году.В центре сюжета события, которые произошли после четвертой части оригинальной картины, где Джон вроде как погиб. Так ли это, мы узнаем уже после выхода ленты.Дата выхода: 2026 год"Дома дракона", третий сезонВ третьем сезоне "Дома Дракона" с новой силой вспыхнет борьба за трон.Ожидается, что новый сезон сериала начнется с масштабной морской битвы при Глотке. Его ключевым событием станет эпическая схватка между принцами Эймондом, всадником дракона Вхагар, и Деймоном, всадником Караксеса, над озером Божье Око. Фанаты франшизы уже знают, чем все закончится, остальным придется подождать до выхода сериала.Дата выхода: лето 2026 года"Пацаны", пятый сезонНашумевший сериал "Пацаны", который бросил вызов всей киноиндустрии жестокими и откровенными сценами, снова готовится к выходу, но уже в последний раз.В пятом завершающем сезоне настанет время поставить точку в противостоянии борцов против "суперов" и Хоумлендера – супергероя с невероятными способностями, собравшего в себе все отрицательные качества, которые только могут быть у живого существа с интеллектом.Авторы сериала обещают много крови, зрелищных сражений и намекают на то, что не все главные герои переживут финал.Дополнительный бонус для фанатов - шоураннер Эрик Крипке собрал в "Пацанах" главных героев легендарного сериала "Сверхъестественное". Дженсен Экклз и Джим Бивер появлялись в нем ранее, Мишу Коллинза и Джареда Падалеки ждут в последнем сезоне.Дата выхода: лето 2026 года"Извне", четвертый сезонМучения героев сериала "Извне" продолжатся. Завершение прошлого сезона оставило много вопросов и запутанных сюжетных линий. Не все из них зрители оценили по достоинству, но они все еще сопереживают полюбившимся персонажам и ждут "хеппи энда".Напомним, что "Извне" – это мистическая история о людях, которые попадают в город с злобными существами в образе людей, выходящими на охоту по ночам. Все попытки героев покинуть город или приводят к гибели, или заставляют возвращаться снова.Дата выхода: март 2026 года"Каштановый человечек", второй сезонПервый сезон датского триллера о серийном убийце вышел в свет в 2021 году и собрал многомиллионную публику. Мало кто ожидал, что завершенная история обретет продолжение, но в 2026 году это должно произойти.Первый сезон основан на одноименном романе Сорена Свейструпа, но у романа продолжения не было. В связи с этим и с учетом того, что никакой другой информации о сюжете второй части нет, можно лишь догадываться о предстоящих в ленте событиях.Дата выхода: 2026 год"Сорвиголова: Рожденный заново", второй сезонСлепой юрист Мэтт Мердок продолжает свою войну с криминалом в образе Сорвиголовы. Главный антагонист ленты – злодей из мира вне закона Уилсон Грант Фиск. В прошлом сезоне ему удалось стать мэром Нью-Йорка, что сильно усложнило Сорвиголове задачу посадить его снова за решетку.Судя по всему, во втором сезоне Мэтт сделаем все для того, чтобы справедливость восторжествовала.Дата выхода: 4 марта 2026 года"Фишер", третий сезон"Фишер" – это российский криминальный триллер о работе следователей, которые занимаются поимкой особо опасных преступников и серийных убийц. Первая ее часть была основана на реальных событиях о маньяке Александре Головкине, который погубил больше десятка детей с 1986 по 1992 годы.Во второй части показали историю двух братьев-близнецов, которые убивали девушек с рыжими волосами и не щадили никого на своем кровавом пути. Кстати говоря, большая часть этого сезона снималась в Абхазии.В третьей части нам покажут историю следователей, которые ловят барнаульского маньяка."Триггер", четвертый сезонВ 2026 году запланирован выход четвертого сезона одного из наиболее рейтинговых российских сериалов "Триггер". При этом в интернете нередко всплывает информация о том, что выход могут перенести на 2027 год.Главный герой ленты – психотерапевт Артем Стрелецкий с нестандартным подходом к работе и провокационными методами лечения пациентов. Эти методы эффективны, но далеко не все его коллеги, в том числе отец Артема, считают их этичными.Помимо работы Стрелецкого, сюжет сериала состоит из личной драмы главного героя, его борьбы с прошлым и противостояния с отцом.Дата выхода: 2026 год – 2027 годы.

