Запечатлеть и сохранить историю: памяти Анзора Агумаа

Запечатлеть и сохранить историю: памяти Анзора Агумаа

Археологу, краеведу, художнику и коллекционеру Анзору Агумаа 6 января 2026 года исполнилось бы 68 лет.

О том, каким он был в работе и семье, какой вклад внес в сохранение историко-культурного наследия Сухума и что не давало ему покоя, читайте в материале Sputnik.SputnikИсследователь историиАнзор Агумаа родился 6 января 1958 года в Сухуме, окончил Сухумское художественное училище и исторический факультет АГУ. Работал в Абхазском государственном музее, был участником нескольких археологических экспедиций, научным сотрудником Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа.17 октября 2011 года Указом президента Абхазии Анзор Агумаа был назначен начальником Управления по охране историко-культурного наследия, в котором работал с 1989 года по 2009 год. Анзор Агумаа умер 9 сентября 2012 года.Бывший замминистра культуры Абхазии Батал Кобахия в своих воспоминаниях об ученом привел цитату самого Анзора Агумаа о своей исследовательской деятельности и что она для него значила:"Даже если после меня найдется хоть один человек, который заинтересуется тем, о чем я пишу – ради этого человека я готов сегодня работать".В частности, Кобахия отмечал, что археолог посвятил немало времени и усилий тому, чтобы изучить архитектурные памятники и в целом историю столицы Абхазии. В 2017 году состоялась презентация книги Агумаа "Старый Сухум".В июле 2023 года в фойе Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба прошла презентация книги Анзора Агумаа "Сухумъ. Очерки по истории и архитектуре города конца XIX – начала XX века".Как отмечал научный редактор издания, доктор исторических наук Олег Бгажба, книга представляет большой научный интерес, ее можно назвать компендиумом архитектуры и истории Сухума, конца XIX – начала XX века."Но и не только по архитектуре, конечно, здесь затрагиваются многие вопросы – эта книга весома по своей насыщенности и информативности. Издание послужит большим подспорьем для написания кандидатских, а может, даже докторских диссертаций, и, конечно, она послужит настольной книгой для наших чиновников и людей, которые сейчас занимаются строительством в нашем городе", - заметил ученый.Анзор Агумаа подготовил более ста научно-популярных статей для "Абхазской энциклопедии", он участник крупных научных конференций. При его непосредственном участии были организованы несколько международных археологических конференций и изданы их материалы. Кроме того, Агумаа – автор более 20 научных публикаций по археологии, истории, архивному делу, охране историко-культурного наследия.Ученый вместе с другими специалистами составил археологические карты и устанавливал охранные зоны памятников археологии для Сухума и Нового Афона.Незаменимый профессионалАбхазский кинорежиссер Ибрагим Чкадуа познакомился с Анзором Агумаа вскоре после окончания Отечественной войны народа Абхазии. Несмотря на разницу в возрасте они быстро нашли общие интересы и сдружились."Если мне не изменяет память, познакомились мы в галерее Батала Джапуа "Агава". Там все собирались чуть ли не каждый день. Мы сразу нашли общий язык. Во-первых, Анзор был очень интересным человеком, и он обладал глубокими знаниями во всем. Он был носителем колоссальных знаний о Сухуме, а меня всегда привлекала история нашей столицы", - отметил Чкадуа.Абсолютно незаменимым профессионалом своего дела назвал Чкадуа своего товарища. По его воспоминаниям, Агумаа сильно переживал из-за нанесенных войной повреждений городу, а также послевоенных сносов зданий. Краевед был уверен, что от таких действий город теряет свой облик."Он старался по крупицам сохранить все культурные слои города. Хотя бы зафиксировать их, описать, найти фотографии. У него были энциклопедические знания о Сухуме, и мог ответить на любой вопрос – знал все даты, статистику, факты, цифры. Знал много живописных и характерных историй о городе", - подчеркнул Чкадуа.Что касается дружбы, поделился он, Агумаа был надежным человеком с собственными этическими принципами и внимательным к просьбам окружающих.Последний рыцарьНачальник Управления Госархива Абхазии Роман Гвинджия и Анзор Агумаа знали друг друга еще со школьной скамьи. С начала они были одноклассниками, а позже стали коллегами в Государственном музее страны."В школе, честно говоря, он был немного "баламутом", шустрым очень, но в тоже время все схватывал налету. Со всеми дружил, все его любили. Я никогда не слышал, чтобы кто-то о нем хоть как-то плохо отзывался. Умел расположить людей к себе", - поделился Гвинджия.Дружбу эту они пронесли через всю жизнь, и неожиданная кончина Агумаа для Гвинджия стала настоящим шоком и невосполнимой утратой.Сухум лучше Анзора Агумаа никто не знал и вряд ли кто-то узнает, считает Гвинджия. Он не согласен с устоявшимся выражением о том, что незаменимых людей не бывает и Агумаа тому подтверждение.Гвинджия уверен, что Анзор Агумаа, Гиви Смыр, Демур Бжания, Леварса Бутба были последними рыцарями Абхазии с высокими стандартами, требованием к себе, благородством и порядочностью. Дружить с этими людьми, добавил он, было легко и приятно.Отец и дедушка"Порядочный, добрый, интересный", - так охарактеризовала Анзора Агумаа его дочь Анна Агумаа. По ее воспоминаниям, Анзор Агумаа был очень сдержанным и никогда не повышал голос, но при этом был довольно веселым человеком и любил юмор.Анна призналась, что в детстве была довольно шустрым ребенком и не против была слегка похулиганить. Не редко решать последствия таких шалостей приходилось отцу, который выступал главным ее защитником.Анзор Агумаа много времени проводил на работе и занимался исследовательской деятельностью, но на семье это не отражалось, поделилась Анна и добавила, что он частенько брал ее с собой в экспедиции на археологические раскопки.Чувство юмора Анзору Агумаа действительно было не занимать. По рассказу Анны, он даже умудрился убедить свою будущую супругу Таисию Георгиевну Алания в том, что хорошо знает английский язык. На деле все было далеко не так."Мама изучала немецкий язык и английский не знала. Когда они встречались, он пел ей песни якобы на английском языке. Только спустя много лет она поняла, что все эти песни были лишь набором звуков и слов. Так он подшучивал над ней", - вспоминала семейную историю Анна.Несмотря на то, что Агумаа во многом был сдержан, эта черта его характера сходила на нет в случае с внуками, которых он баловал подарками, играл с ними и раздавал им смешные прозвища."Мои дети считают, что лучше дедушки на свете нет человека", - отметила она.Анзор Агумаа был участником Отечественной войны народа Абхазии, во время которой он потерял много товарищей, в том числе Мушни Хварцкия и Лашу Когония. По словам Анны, личная утрата сильно повялила на отца, но он старался держать всю боль в себе и не выставлять это на показ. Про войну он также не рассказывал.Послевоенные годы выдались сложными. Жители Абхазии оказались в экономической блокаде и страдали от нехватки продуктов питания, средств, часами и даже сутками были лишены электричества и воды. Около трехсот исторических памятников столицы во многом благодаря именно его личному вкладу вошли в первый Государственный список охраняемых объектов в 1999 году. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

