Герой из Абхазии: о подвиге Владимира Харазия в Великой Отечественной войне

Герой из Абхазии: о подвиге Владимира Харазия в Великой Отечественной войне

18 января 1916 года в селе Джирхуа Гудаутского района родился Владимир Харазия, Герой Советского Союза. 18.01.2026, Sputnik Абхазия

SputnikПуть герояЕго отец Камсагу Степанович Харазия был активным участником борьбы против меньшевиков, сторонником установления советской власти в Абхазии. В 1927 году он стал членом Коммунистической партии, работал секретарем парторганизации, председателем сельского исполкома, председателем колхоза "Красный Ерцаху".Владимир унаследовал от отца трудолюбие, смелость и стойкость. Он увлекался конным спортом, стрельбой, был хорошим танцором, мечтал о военной службе.Сначала он учился в родном селе, затем в Гудауте, а с 1931 года – в Сухуме, где вступил в комсомол. В 1936 году Владимир Харазия стал курсантом военного артиллерийского училища в Тбилиси.В Красной армии он стал служить с 1936 года, был участником русско-финской войны 1939-1940 годов. На фронтах Великой Отечественной войны Харазия с первых дней, был командиром дивизиона 307-го артиллерийского полка 169-й стрелковой дивизии 128-й армии Юго-Западного фронта."Я выполняю свой долг, бил, бью и буду бить гитлеровских разбойников, пока хоть один фашистский солдат будет оставаться на нашей родной земле. А вас прошу – работайте хорошо в колхозе, помогайте Красной Армии громить врага", – писал Владимир Харазия своему отцу.В жестоких боях, происходивших весной 1942 года, дивизион под командованием Владимира Харазия отразил десятки вражеских атак и вынудил немцев отступить, оставляя на поле боя много разбитых и сгоревших машин.Легендарный подвиг он совершил 16 мая 1942 года в боях за село Веселое Липецкого района Харьковской области. Группа фашистских танков готовилась к атаке против позиции артиллерийского подразделения. Под прикрытием танков шла вражеская пехота. Когда Харазия узнал о движении противника, он отдал приказ выкатить батареи на вторую противотанковую запасную позицию.Батареи открыли огонь по фашистам, за 30 минут гитлеровцы потеряли 10 танков и 150 автоматчиков.Спустя некоторое время для обхода батарей фашисты бросили в бой группу тяжелых танков. Вражеские машины стремительно шли вперед и были в 200-300 метрах, когда артиллеристы под командованием Владимира Харазия заметили их. Но благодаря смелости, самоотверженности и личному примеру командира дивизиона, появление врага не напугало наших бойцов.Гибель командираСитуация на поле боя становилась непростой, во время боя за село Веселое один из немецких танков раздавил орудие, наводчик орудия также был ранен. В этот критический момент Владимир Харазия оставил свой пост и открыл огонь из артиллерийского орудия.Один за другим он уничтожил восемь немецких танков, однако прямым попаданием снаряда противника старший лейтенант Харазия получил смертельное ранение."Когда к нему кинулись бойцы, он собрал последние силы и отдал приказ: "По местам! Смерть немцам!" Советские богатыри жестоко отмстили фашистам за смерть своего любимого командира. В результате этого боя вражеская группа была разгромлена – было уничтожено 30 вражеских танков, десятки немецких солдат нашли себе смерть в этом бою", – написано в книге "Сыны Абхазии – Герои Советского Союза".За отвагу и геройство, проявленные в этом бою, Указом Президиума Верховного Совета СССР от второго июня 1942 года Владимиру Харазия было присвоено звание Героя Советского Союза, он удостоился ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".Владимира Харазия похоронили в городе Барвенково Харьковской области Украины.Из наградного листа: "В боях за село Веселое руководил по разгрому немецких танков, атаковавших огневые позиции с левого фланга и тыла, лично сам работал за наводчика, подбил восемь немецких танков. Прямым попаданием снаряда противника старший лейтенант Харазия был убит у орудия. В результате боя его дивизионом подбито 30 танков противника. Товарищ Харазия погиб смертью героя, увлекая до последней минуты своей жизни бойцов и командиров на борьбу с озверелыми немецкими танками".В 1977 году о Владимире Харазия был снят художественный фильм "Повесть об абхазском парне". В его родном селе Джирхуа установлен памятник.Распоряжением президента Российской Федерации от 13 декабря 2012 года знак особого отличия "Золотая звезда", орден Ленина и документы к ним Героя Советского Союза Владимира Харазия переданы в Абхазский государственный музей для хранения и проведения экспозиций.Отмечая большое мужество, проявленное выходцами из Абхазии на полях Великой Отечественной войны, ученый Валико Пачулия писал: "Мы имеем сегодня все документальные источники для утверждения факта о массовом героизме посланцев абхазского народа в Великой Отечественной войне: несколько тысяч воинов-абхазцев награждены боевыми орденами и медалями, четверо абхазцев стали Героями Советского Союза (Ражден Барциц, Варлам Габлия, Ясон Кокоскерия, Владимир Харазия) и один — полным кавалером орденов Славы трех степеней (Иван Ванача). Нельзя не сказать и о том, что отдельные воины-абхазцы не получили звания Героя Советского Союза, хотя в ходе войны они были представлены к нему (Ушанги Басария, Григорий Квеквескири и другие)".

