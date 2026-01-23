https://sputnik-abkhazia.ru/20260123/simvol-pobedy-so-dnya-otkrytiya-gagrskoy-kolonnady-proshlo-70-let---1060530263.html

Символ Победы: со дня открытия Гагрской колоннады прошло 70 лет

Символ Победы: со дня открытия Гагрской колоннады прошло 70 лет

Строительство Гагрской колоннады было завершено в 1955 году, но официально ее открыли 23 января 1956 года.

О том, кто строил Гагрскую колоннаду, почему ее так полюбили жители и гости Абхазии, какая городская легенда с ней связана, почему объект стал напоминанием о Великой Победе и как его спасли от разрушения, читайте в материале Sputnik.Бадри Есиава, SputnikСвязь с Победой и городская легендаВот уже 70 лет Гагрская колоннада радует жителей и гостей главного курортного города Абхазии. Место для строительства объекта было выбрано не случайно, и он гармонично вписался в общий пейзаж.Колоннада расположена на берегу моря в шаговой доступности от основанного принцем Александром Ольденбургским Приморского парка и построенного им ресторана "Гагрипш".Колоннада входит в большинство экскурсионных маршрутов по западной Абхазии. Можно сказать, что именно с этой точки начинается знакомство гостей с республикой. Туристы могут сделать снимки на память на фоне архитектурного достояния, прогуляться по парку и выйти к "Гагрипшу", построенному без единого гвоздя в 1903 году.Как рассказал Sputnik депутат Собрания Гагрского района Батал Берзения, колоннада строилась в сложное для всего Советского Союза время.В проекте колоннады отражен определенный символизм. Она состоит из 45 колонн, которые на десятилетия остались напоминанием о годе Победы в Великой Отечественной войне. Голубь на фонтане символизирует мир, а вода в нем – жизнь.Городская легенда гласит, что в полнолуние между колоннами можно увидеть образы и силуэты защитников Родины.Архитектура и реставрацияДлина Гагрской колоннады составляет 62 метра. Она построена в смешанном архитектурном стиле – мавританском и сталинском ампире.Официальная церемония открытия колоннады состоялась 23 января 1956 года. Она стала местом притяжения для тысяч туристов и излюбленным местом досуга для жителей Абхазии.С каждым годом о Гагрской колоннаде узнавало все больше людей, но еще большую популярность она приобрела после выхода на большие экраны музыкальной лирической комедии "Зимний вечер в Гаграх" режиссера Карена Шахназарова в 1985 году.Шло время. Колоннада на протяжении десятилетий подвергалась натиску агрессивной морской среды, что привело к повреждениям. В августе 1992 года началась Отечественная война народа Абхазии, и после ее окончания у государства не было средств на реставрацию. Под колоннадой образовались пустоты, элементы колонн частично отпали, а краска осыпалась.Пустоты под площадью, на которой установлена колоннада, заполнили специальным раствором на цементной основе. На это ушло около 300 кубометров бетона.Старый фонтан, за исключением самой чаши, демонтировали, и на его месте возвели новый. К нему подвели новые коммуникации и установили новые насосы. Внешнюю отделку колонн отбили и нанесли заново. Лепнина на колоннаде осталась прежней, ее отремонтировали и покрасили. Также установили архитектурную подсветку и уложили тротуарную плитку.Общая стоимость работа составила около 17 миллионов рублей. Они завершились в 2021 году.

