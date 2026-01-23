Абхазия
рус
Sputnik Абхазия
Символ Победы: со дня открытия Гагрской колоннады прошло 70 лет

09:00 23.01.2026 (обновлено: 14:31 23.01.2026)
© Sputnik / Томас ТхайцукГагрская колоннада
Гагрская колоннада - Sputnik Абхазия, 1920, 23.01.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Строительство Гагрской колоннады было завершено в 1955 году, но официально ее открыли 23 января 1956 года.
О том, кто строил Гагрскую колоннаду, почему ее так полюбили жители и гости Абхазии, какая городская легенда с ней связана, почему объект стал напоминанием о Великой Победе и как его спасли от разрушения, читайте в материале Sputnik.
Бадри Есиава, Sputnik

Связь с Победой и городская легенда

Вот уже 70 лет Гагрская колоннада радует жителей и гостей главного курортного города Абхазии. Место для строительства объекта было выбрано не случайно, и он гармонично вписался в общий пейзаж.
Колоннада расположена на берегу моря в шаговой доступности от основанного принцем Александром Ольденбургским Приморского парка и построенного им ресторана "Гагрипш".
Александр Ольденбургский - Sputnik Абхазия, 1920, 02.06.2025
В Абхазии
Основатель абхазской Ниццы: 181 год со дня рождения Александра Ольденбургского
2 июня 2025, 09:00
Колоннада входит в большинство экскурсионных маршрутов по западной Абхазии. Можно сказать, что именно с этой точки начинается знакомство гостей с республикой. Туристы могут сделать снимки на память на фоне архитектурного достояния, прогуляться по парку и выйти к "Гагрипшу", построенному без единого гвоздя в 1903 году.
Как рассказал Sputnik депутат Собрания Гагрского района Батал Берзения, колоннада строилась в сложное для всего Советского Союза время.

"Строительство колоннады началось в 1949 году и завершилось в 1955 году – к 10-летию Победы в Великой Отечественной войне. Строили ее пленные немцы. Из-за финансовых сложностей работы периодически приостанавливались, так как страна была в разрухе. Этот объект стал символом возрождения и победы над фашизмом", – пояснил он.

В проекте колоннады отражен определенный символизм. Она состоит из 45 колонн, которые на десятилетия остались напоминанием о годе Победы в Великой Отечественной войне. Голубь на фонтане символизирует мир, а вода в нем – жизнь.
Городская легенда гласит, что в полнолуние между колоннами можно увидеть образы и силуэты защитников Родины.

Архитектура и реставрация

Длина Гагрской колоннады составляет 62 метра. Она построена в смешанном архитектурном стиле – мавританском и сталинском ампире.
© Sputnik / Томас ТхайцукГагрская колоннада
Гагрская колоннада - Sputnik Абхазия
1/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Гагрская колоннада
© Sputnik / Томас ТхайцукГагрская колоннада
Гагрская колоннада - Sputnik Абхазия
2/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Гагрская колоннада
© Sputnik / Томас ТхайцукГагрская колоннада
Гагрская колоннада - Sputnik Абхазия
3/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Гагрская колоннада
© Foto / Sputnik

Гагрская колоннада

Гагрская колоннада - Sputnik Абхазия
4/5
© Foto / Sputnik

Гагрская колоннада

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрская колоннада

Гагрская колоннада - Sputnik Абхазия
5/5
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрская колоннада

1/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Гагрская колоннада
2/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Гагрская колоннада
3/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Гагрская колоннада
4/5
© Foto / Sputnik

Гагрская колоннада

5/5
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрская колоннада

Официальная церемония открытия колоннады состоялась 23 января 1956 года. Она стала местом притяжения для тысяч туристов и излюбленным местом досуга для жителей Абхазии.
С каждым годом о Гагрской колоннаде узнавало все больше людей, но еще большую популярность она приобрела после выхода на большие экраны музыкальной лирической комедии "Зимний вечер в Гаграх" режиссера Карена Шахназарова в 1985 году.
Кадр из фильма Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным. - Sputnik Абхазия, 1920, 28.12.2023
В Абхазии
Классика и современность: история кино в Абхазии
28 декабря 2023, 09:40
Шло время. Колоннада на протяжении десятилетий подвергалась натиску агрессивной морской среды, что привело к повреждениям. В августе 1992 года началась Отечественная война народа Абхазии, и после ее окончания у государства не было средств на реставрацию. Под колоннадой образовались пустоты, элементы колонн частично отпали, а краска осыпалась.

"Все изменилось в 2018 году, когда в рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии Россия выделила средства на реставрацию и капитальный ремонт объекта. Специалисты изучили состояние колоннады и приступили к работам", – рассказал Батал Берзения.

Пустоты под площадью, на которой установлена колоннада, заполнили специальным раствором на цементной основе. На это ушло около 300 кубометров бетона.
Старый фонтан, за исключением самой чаши, демонтировали, и на его месте возвели новый. К нему подвели новые коммуникации и установили новые насосы. Внешнюю отделку колонн отбили и нанесли заново. Лепнина на колоннаде осталась прежней, ее отремонтировали и покрасили. Также установили архитектурную подсветку и уложили тротуарную плитку.
Общая стоимость работа составила около 17 миллионов рублей. Они завершились в 2021 году.
Колесо обозрения в Гагре - Sputnik Абхазия, 1920, 19.07.2025
В Абхазии
Вокруг городов Абхазии: Гагра
19 июля 2025, 18:47
