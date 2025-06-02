https://sputnik-abkhazia.ru/20250602/osnovatel-abkhazskoy-nitstsy-181-god-so-dnya-rozhdeniya-aleksandra-oldenburgskogo-1055146707.html

Основатель абхазской Ниццы: 181 год со дня рождения Александра Ольденбургского

Основатель абхазской Ниццы: 181 год со дня рождения Александра Ольденбургского

Sputnik Абхазия

Основатель Гагрской климатической станции российский принц Александр Ольденбургский родился 2 июня 1844 года. 02.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-02T09:00+0300

2025-06-02T09:00+0300

2025-06-02T09:00+0300

в абхазии

абхазия

история

гагра

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/02/1046128217_0:77:450:330_1920x0_80_0_0_9563b9dbc4c1622540238e9cbff78af4.jpg

Основатель Гагрской климатической станции российский принц Александр Ольденбургский родился 2 июня 1844 года.Бадри Есиава, SputnikБиографияАлександр Петрович Ольденбургский, чье имя увековечено в истории Абхазии как имя человека, который превратил Гагру в великосветский курорт и основал там климатическую станцию, родился 2 июня 1844 года в семье принца Петра Георгиевича Ольденбургского и принцессы Терезии Нассауской. Он был четвертым ребенком в семье.Позже принц также занялся политической деятельностью. Был сенатором, членом Государственного совета. Параллельно занимался меценатством и просветительской деятельностью. Открыл Императорский институт экспериментальной медицины и был его попечителем, был попечителем Петербургского Императорского училища правоведения, приюта принца и общества "Маяк".В 1868 года принц взял в жены внучку императора Николая I княжну Евгению. Романовскую, герцогиню Лейхтенбергскую. Они были троюродными братом и сестрой – правнуками Павла I. У них родился сын Петр.Февральская революция в царской России кардинально изменила жизнь принца. Он был лишен звания генерал-адъютанта и уволен со службы. В 1917 году Ольденбургский эмигрировал сначала в Финляндию, а затем во Францию. Купил виллу Машелон в Биаррице и поселился там с супругой.Остаток жизни принц провел во Франции. Он умер 6 сентября 1932 года и был похоронен в Биаррице на берегу Атлантики.Основатель "Абхазской Ниццы"В конце XIX века Гагра не была местом, где можно было в комфортных условиях принимать туристов. Не было инфраструктуры, значительная часть земель была заболоченной, а после Кавказской войны и нескольких волн махаджирства территория Гагрского района практически опустела.Мало кто в тот период мог себе представить, что спустя небольшой отрезок времени этот причерноморский городок будут называть "Абхазской Ниццей". Во время своего первого посещения Гагры принц Ольденбургский сумел разглядеть в Гагре большой потенциал, и он решил открыть там климатическую станцию. Убедил Царя выделить из казны 100 тысяч рублей золотом на это дело.Осушили болота, по всей территории Гагры была проложена узкоколейная железная дорога, что намного упрощало логистику. Подвозили строительные материалы на пароходах.Всего за несколько месяцев в Гагре успели построить больницу, дом для рабочих на 200 мест, почтово-телеграфное отделение и гостиницу на 30 номеров. За пару лет на курорте появились электрическое освещение, телефон и водопровод, были проложены дороги, построены школа, библиотека, синематограф, теннисный корт, разбиты парки, скверы, благоустроены пляжи.Многие из построенных в то время зданий, пусть и не в первозданном виде, но все же сохранились до сегодняшнего дня. Они стали не просто историко-культурным наследием всей Абхазии, но также излюбленными местами гостей республики и местных жителей.По этим уникальным объектам Гагру стали узнавать. Например, ресторан "Гагрипш", который функционирует и в наши дни. В 1902 году Александр Ольденбургский посетил Всемирную выставку в Париже, где увидел макет этого здания. Он приобрел здание и в разобранном виде его доставил в Гагру.Ресторан был выполнен из норвежской сосны без единого гвоздя. На той же выставке для принцессы Евгении Ольденбургской принц купил деревянный дворец. Оба здания составили единый архитектурный ансамбль, но дворец не сохранился до наших дней - он пришел в негодность и был разобран в 80-х годах XX века.Ресторан стал культурным центром города. Здесь ставили спектакли, устраивались творческие вечера. Сегодня в "Гагрипше" проводят свадебные и иные торжественные события, а туристы не уезжают без фото на память на фоне этого удивительного объекта.Знаковым наследием Ольденбургского также стал его дворец, который в народе зачастую ошибочно называют замком. Он создавался по проекту русского архитектора Григория Люцедарского, который был одним из проводников петербургского модерна. Здание для принца также строилось в стиле модерн. В 1903 году была завершена западная часть дворца, а в 1904 году возвели восточную.На берегу моря разбили субтропический парк, где произрастает около 800 видов деревьев и растений. Уже долгие десятилетия он служит излюбленным местом отдыха не только для местных жителей, но и для гостей республики.У моря открылись выставки растениеводства и шелководства, появилась пасека знаменитой пчелы "абхазянки", стал действовать филиал Кавказского Горного клуба, отдыхающие могли играть в теннис. При ресторане "Гагрипш" открыли казино. На белых осликах, привезенных из Персии, стали проводить экскурсии в ущелье Жоэквара и на гору Мамзыщха.Вблизи Приморского парка расположена древняя крепость Абаата, где принцем был восстановлен Храм Святого Ипатия. Базилику первых христиан украсили каменные кресты и живописные иконы.Открытие климатической станцииИдею про открытие климатической станции в Гагре принцу предложил медик Федор Пастернацкий. Он обследовал Ставропольскую губернию и Черноморское побережье в поисках мест, где можно организовать лечебные курорты.Первая разведка, на которую выбрались Федор Игнатьевич с принцем, состоялась в 1899 году. Согласие на выделение денег от императора Николая II он добился через Георгия Шеваршидзе-Чачба, пользовавшегося уважением при дворе.Курорт открылся всего через четыре года после этого. О том, как это происходило, подробно описывает в своей статье журналист газеты "Кавказ", лично наблюдавшим за историческим событием.Один из этих жетонов власти Гагры приобрели на интернет-аукционе в 2022 году и передали на хранение в музей Банка Абхазии.В статье также говорится, что в конце парка на открытом месте прошло народное гулянье. На особо устроенных эстрадах играл хор музыки сухумского резервного полка, выступили фокусники, гимнасты, дрессировщики собак, акробаты.Были установлены мачты с призами, столбы для гимнастических упражнений, и народу было предложено щедрое угощение. На гулянье собрались рабочие станции, представители окрестных сельских обществ и приехавшие во множестве из разных селений абхазцы. Веселье и радость были неподдельные. До наступления сумерек веселился народ.Вечером гости были приглашены на ужин, во время которого состоялся концерт воспитанников музыкальных классов приюта принца Ольденбургского. Завершился праздник фейерверком.В адрес Ольденбургского в тот и последующие дни поступили десятки поздравительных писем, среди которых было письмо от самого императора.Интересные фактыПринц Александр Петрович, перебравшись в Гагру, жил здесь по нескольку месяцев в году. Он заложил Приморский парк и открыл музей – кунсткамеру. Экспонаты скупал у местных жителей. Были у него и авантюрные идеи: заселить местные леса попугаями и обезьянами. Первых побили коршуны, вторых отстреляли местные охотники.После народного восстания в 1877 году, царская Россия объявила народ Абхазии "виновным" и существенно ограничила население в правах, в том числе, местных жителям запрещалось селиться на побережье.Абхазский историк Станислав Лакоба писал, что Александр Петрович снял с абхазов запрет царских властей на приобретение охотничьего оружия и по его инициативе в 1907 году император России Николай II отменил царское повеление от 31 мая 1880 года "о виновности абхазского народа". Тем самым, принц существенно повлиял на смягчение политики, которую в ту пору в Абхазии вела царская Россия – она стала намного лояльнее.Ярким примером человеколюбия принца стало то, что в Абхазии он усыновил простого крестьянского ребенка – Махаира Жиба, которого Ольденбургский увидел в приходской школе села Лдзаа.Принц увез смышленого и довольно шустрого подростка в свой дворец, заручившись согласием родителей мальчика. Жиба вырос и стал офицером русской армии, был награжден Георгиевским крестом.Долгое время о его судьбе в Абхазии никому не было известно, но однажды пришла трагическая новость о гибели Махаира. Он получил шальную пулю на границе с Румынией. Тело его доставили в родное село Асечко, где его похоронили со всеми воинскими почестями.О личности принца высказывался уроженец Абхазии, писатель, журналист и сценарист Фазиль Искандер:"Интересный человек, деятельный, занимался благотворительностью. Моя бы воля – поставил бы ему памятник в Гагре, где он создал абхазскую Ниццу...".

https://sputnik-abkhazia.ru/20240704/ot-kostey-dinozavra-do-oruzhiya-chto-khranit-edinstvennyy-v-gagre-muzey-abaata-1051443490.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240109/pervyy-kurort-abkhazii-kak-otkryvali-gagrskuyu-klimaticheskuyu-stantsiyu-1049778442.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230520/abkhazyanki--pravilnye-abkhazskie-pchely-1045891735.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221126/serebryanyy-zheton-ko-dnyu-otkrytiya-kurorta-gagra-dostavlen-v-abkhaziyu-1042823431.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211226/zagadochnaya-istoriya-makhaira-zhiba-kak-abkhazskiy-krestyanin-stal-priemnym-synom-printsa-1036902434.html

абхазия

гагра

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, история, гагра