Россия выключила свет сразу в двух странах

02.02.2026

Он лично обратился к Владимиру Путину с просьбой временно прекратить системное складывание местного генерирующего сектора. Просьбу Москва выполнила, правда, общее количество ударов не уменьшилось, просто часть средств поражения перенаправили на объекты логистики, пишет Сергей Савчук для РИА Новости.По идее, спасительную передышку нужно было по максимуму использовать для восстановления питающей инфраструктуры, но Reuters сообщил, что ремонтно-восстановительные работы сорваны, так как Украина не получила 250 миллионов долларов, которые должны были поступить из Соединенных Штатов.Перед тем как перейти к детальному рассмотрению текущей ситуации внутри украинской энергетики, отметим, что официальный Вашингтон в качестве причины, почему четверть миллиарда долларов не дошли до Украины, назвал ликвидацию агентства USAID. Деньги для закупки дополнительных объемов сжиженного природного газа и ремонта электрохозяйства были загодя зарезервированы, но поскольку в качестве финансового канала определено уже ликвидированное USAID, то провести транш невозможно, тем более что за освободившиеся деньги развернулась внутрисистемная борьба между разными американскими ведомствами и министерствами вплоть до судебных тяжб.Ни сам Дональд Трамп, ни его окружение по этому поводу никаких комментариев не дают, хотя именно эта команда ликвидировала упомянутое агентство и разрушила наработанные схемы экспортного финансирования тех или иных угодных Вашингтону режимов. Сделано это было не случайно, а с четкой целью взять под полный контроль все финансовые потоки государства, значительную часть из которых традиционно курировала Демократическая партия. И поскольку на смену USAID пока ничего не создано, это свидетельствует лишь о продолжающейся политической борьбе внутри самих Штатов.Что касается Украины, то Дональд Трамп еще до инаугурации предельно четко и откровенно обозначил свою позицию и стратегию. США под его управлением намерены на украинской войне зарабатывать, а не заниматься благотворительностью. Собственно, данный сценарий реализуется на наших глазах в виде подписанной ресурсной сделки и принуждения Евросоюза к тотальному финансированию всех текущих военных и гуманитарных расходов Украины. И если для восстановления генерирующей и транспортной инфраструктуры не хватает именно американских денег, то это проблемы местных индейцев. На пути к светлому американскому будущему никто кормить не обещал.Что касается текущего положения дел на Украине, то благосклонность Кремля ситуацию не спасла. Последний день января отметился натуральным коллапсом, настолько масштабным, что рикошетом накрыло почти всю Молдавию, где потоком пошли веерные отключения. Сообщают, что мигало и в Румынии.На фоне пришедших на Украину морозов там резко возросло потребление электроэнергии, которая повально используется для обогрева в редкие часы включений. Невзирая на призывы энергетиков, население массово включает все доступные нагревательные и прочие приборы, что приводит к перегрузкам. Ситуацию ухудшают снегопады, обледенение и сильный ветер, из-за них во многих областях отмечены обрывы линий электропередачи. По этой причине система распределения электроэнергии, чья целостность и связность изрядно нарушены российскими ударами, буквально висит на отдельных работающих нитках, которые диспетчеры лихорадочно перекидывают с одного подключения на другое. Вдобавок к общему дефициту, что оценивается в семь гигаватт, произошло аварийное отключение одного энергоблока на Южно-Украинской АЭС, а персонал Ровенской АЭС резко понизил мощность одного из реакторов. Как заявили в "Энергоатоме", сделано это было с целью недопущения каскадного схлопывания оставшихся в строю магистралей, в частности на крупных трансформаторных подстанциях.Для непосвященных ситуация парадоксальная. У Украины есть три работающих атомных электростанции и огромная потребность в электричестве, казалось бы, нужно вывести "горшки" на полную мощность и выдать в сеть все, что только можно, ведь население вместе с реальным сектором готово "съесть" много больше текущих возможностей украинского атомного сектора.Однако имеются тонкости, которые и предопределили ход событий последних дней января.Перед нами абсолютная калька ситуации прошлого лета, когда в кромешную тьму на целые сутки погрузилась вся Испания. Тогда, напомним, на ЛЭП вблизи французско-испанской границы произошел пожар, в результате которого магистраль пришла в полную негодность. Мощные перетоки из Франции стало некуда сбывать, и защитная автоматика начала аврально выключать перегруженные участки внутри страны. В Испании же из-за резкого падения объемов импорта собственная энергосистема резко просела и тоже отключилась, обесточив по всей стране больницы, жилые дома, метрополитен и системы жизнеобеспечения вроде водопровода и канализации.Ровно то же самое случилось и с транзитной магистралью из Румынии.Украинские источники сообщают, что мощность трансграничной ЛЭП через Молдавию около шестисот мегаватт. Импортные перетоки шли в строгой синхронизации с украинской энергосистемой, но в последние дни, по словам Киева, внутренние распределительные сети буквально латают на живую нитку, постоянно перебрасывая эту самую нить от одной распределительной точки к другой. Подобные эксперименты привели к тому, что в какой-то момент пропускная способность сетей резко просела и румынское электричество, образно выражаясь, врезалось в стену, неспособное уходить дальше. Из-за этого в Румынии отключилась 440-киловольтная ЛЭП "Исакча — Вулканешты", подающая энергию в Молдавию. Далее по цепочке защитная автоматика вырубила ЛЭП "Бельцы — Днестровская ГАЭС", заходящую уже в Черновицкую область Украины. В Молдавии произошел блэкаут, накрывший всю страну, отключения наблюдались и в Румынии.Вот так Россия, не стреляя, умудрилась выключить свет сразу в двух странах.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

