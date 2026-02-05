https://sputnik-abkhazia.ru/20260205/pokhischenie-prezidenta-kak-prodolzhenie-kolonialnoy-politiki-inymi-sredstvami-1060844742.html

Похищение президента как продолжение колониальной политики иными средствами

Похищение президента как продолжение колониальной политики иными средствами

мнение

аналитика

сша

нато

россия

колумнисты

И тут дело не просто в наглом похищении президента суверенной Венесуэлы Николаса Мадуро как абсолютно разнузданном акте нарушения международного права, пишет заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев для РИА Новости.По сути, открытый киднеппинг высшего должностного лица — часть гораздо более важной цели: заполучить Западное полушарие в свое исключительное владение. Причем не только получить фактический контроль по принципу "делаю, потому что могу сделать", но и закрепить "приобретения" де-юре. Это, без сомнения, — циничный вызов для всей системы международных отношений. Зачем США сегодня это надо?Как я неоднократно отмечал в начале 2026 года, начали сбываться самые необычные, в чем-то абсурдные прогнозы развития нашего мира. Посему обратимся к конспирологии как к не самой серьезной, но наиболее точной футурологической доктрине современности. Например, к хорошо известной еще с 30-х годов прошлого века теории создания в Северной Америке особого технократического общества "Технат". Власть в таком обществе должна принадлежать ученым и инженерам. Адепты этой блестящей идеи предполагают, что созданное креативным классом умное государство должно существовать автономно от остального мира и включать в себя не только территорию США, но в качестве ресурсной базы и Канаду, Центральную Америку, Карибские острова, северную часть Южной Америки, в том числе Венесуэлу, Колумбию, а также Гренландию. Набор, надо отметить, занимательный, а в свете последних "направлений главного удара" Белого дома — весьма показательный.Но это же всего лишь одна из теорий заговора, скажете вы. А вот и вовсе нет! Посмотрите, что творится после 1 января вокруг нас. Конспирология на марше, она работает. Хотите иных, более прозаических объяснений? Пожалуйста. Причина — в истощении возможностей США как мирового гегемона. Сегодня в целом понятно: сил на мировое владычество у Соединенных Штатов уже явно не хватает. И признающие это некоторые представители команды Дональда Трампа ведут дело к прагматичной адаптации своей долгосрочной политики к изменившимся условиям, то есть к фактической утрате ими глобального доминирования. Но вот процесс формирования многополярного мира белодомовские стратеги видят весьма причудливо. В первую очередь они хотят использовать его как попытку нахраписто расширить свою сферу влияния в колониальном стиле XIX века. Никто не оспаривает наличие определенных интересов и стратегических границ у заокеанской державы, простирающихся далеко за пределы физических. Я уже писал как-то об этом. Вот только превращать целое полушарие в пресловутый "задний двор" со своим блек-джеком, проститутками и прочими развлечениями — штука довольно опасная, причем с плохо просчитываемыми последствиями. И вот почему.Даже если эти смешные исторические гипотезы о "Технате" и объясняют мотивы навязчивого продвижения новоявленной "доктрины Донро" в Западном полушарии, то они не дают никакого представления о той юридической рамке, которую планируется использовать для геополитической "пересборки" целого макрорегиона. На этом фоне из-за океана в стилистике классических вестернов 30-х годов XX столетия все громче звучат слова о примате сильного (might is right, jus fortioris). То есть об отказе от диалога на основе общих ценностей, разумного регулирования собственных потребностей и осознанного самоконтроля поведения. Но разве Штаты сами когда-то действовали по-другому?Проблема не в том, что одни нормы и принципы международного права сменяются другими. Гораздо опаснее образующийся в результате резких и неоправданных шагов юридический вакуум, связанный с аннигилированием базового принципа правовой стабильности и преемственности. Хаотичное заполнение такой пустоты чревато полной деградацией общих постулатов международного права и возвратом в прошлое в понимании оснований применения силы. Так, до нынешнего правопорядка, сложившегося после Второй мировой войны, за каждым суверенным государством по умолчанию в любое время и по любой причине была закреплена возможность апеллирования к военному инструментарию в ходе реализации принципа jus ad bellum (право на войну). Неужели Белый дом просто предлагает миру вернуться в прошлое? Во избежание кривотолков сразу замечу: апелляция Вашингтона к тому, что сегодня и "другие так делают", по понятным причинам не работает. В ходе СВО наша страна защищает собственных граждан, своих соотечественников на своей исторической территории от репрессий соседнего государства, легитимность властей которого весьма сомнительна. Причем эти граждане в результате законно проведенного референдума выбрали вхождение своих обособившихся в рамках статьи 1 Устава ООН от Украины территорий в состав России, что и было закреплено в нашей Конституции. По своей природе СВО не является колониальной войной, а является актом самообороны. Социальный состав участников настоящего конфликта, к сожалению, позволяет характеризовать его не иначе, как извращенную форму гражданской войны, порожденную бездарным прекращением Союза ССР. Ни одним из подобных признаков не обладает военная активность Вашингтона в Венесуэле, в Иране или вероятная — в Гренландии.А теперь немного более скучной правовой материи. Даже самые отбитые режимы прошлого всегда старались придать правомерности своим действиям, придумывая сложные, хотя в итоге и надуманные с юридической точки зрения аргументы. Так, нацистская Германия оправдывала ремилитаризацию Рейнской области в 1936 году нарушением Версальского и Локарнских договоров другими странами. ЮАР времен апартеида проводила военные рейды по территориям сопредельных стран и поддерживала повстанческие движения в них, обосновывая несоблюдение резолюций ООН (например, в отношении предоставления национальной независимости Намибии) необходимостью борьбы с влиянием СССР и Кубы. Начав войну против Ирана, иракские власти пытались апеллировать к принципу борьбы с "неравными договорами", имея в виду денонсацию невыгодного для себя Алжирского соглашения 1975 года, устанавливавшего границу между двумя странами по реке Шатт-эль-Араб. Пока же правовая окантовка венесуэльской авантюры даже на этом фоне дается Вашингтону с трудом.Во-первых, у США не было оснований правомерного применения военной силы в порядке самозащиты. В этой связи ссылка американского официоза и экспертов на статью 51 Устава ООН, признающую неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения, выглядит несостоятельной. Каких-либо общепризнанных, достоверно подтвержденных фактов, свидетельствующих о приготовлениях Венесуэлы к умышленной агрессии против суверенной территории США, просто не существует. Как и не было ситуации, при которой государство имеет право прибегнуть к самообороне в случае неминуемо "грозящего" нападения или при необходимости защиты своих граждан, если они подвергаются опасности в других государствах. Что характерно, даже в мейнстримовых англосаксонских СМИ никто из авторитетных юристов-международников не попытался оправдать Вашингтон. Наоборот, все в едином ключе жестко обвиняли американские власти в нарушении Устава ООН, посягательстве на суверенитет и незаконном применении силы против другой страны.В-третьих, транснациональная торговля наркотиками никогда не рассматривалась в международном праве в качестве признака вооруженного нападения. Соответственно, ни одно из вменяемых Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес противоправных деяний — организация "наркотеррористического сговора", сговор с целью контрабанды кокаина в США, незаконное хранение и использование оружия и взрывных устройств для обеспечения деятельности наркосиндикатов — не наделяет Вашингтон правом на превентивное применение силы от неминуемой атаки со стороны предполагаемого противника по смыслу статьи 51 Устава ООН.С большей долей вероятности можно предположить, что причинно-следственные связи, необходимые для характеристики такой деятельности, как атаки на США, будут опираться на множество недосказанностей, фактических допущений, которые так и останутся недоказанными или в значительной степени подтасованными. Кроме того, не в пользу правомерности нападения на Венесуэлу служит и решение Апелляционного суда по делу "Norex Petroleum против Access Industries" 2010 года, согласно которому действие федерального закона об организованной преступности не распространяется за пределы Соединенных Штатов.В-четвертых, неубедительно звучат транслируемые в широкие массы заявления о ведущейся "войне против организаций, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, а не о войне против Венесуэлы". Никто не уполномочивал нынешние власти США на проведение такой операции: с точки зрения национального законодательства она полностью незаконна даже в контексте экстерриториальных конституционных норм. Так, например, в решении по делу "Даунс против Бидвелла" 1901 года позиция Верховного суда Соединенных Штатов сформулирована недвусмысленно: Конституция США распространяет свое действие на территории, которые находятся под суверенитетом Соединенных Штатов, а в отношении остальных территорий она может быть применена, только если речь идет о защите фундаментальных прав. В-пятых, решения Соединенных Штатов грубо нарушают императивные нормы международного права, гарантирующие территориальную неприкосновенность государств. Никакие действия, прикрытые никем не признанной, кроме самих США, "доктриной Монро" и самозваной ответственностью Вашингтона за судьбу Западного полушария, не могут служить оправданием для желания "поуправлять" Венесуэлой извне. Это противоречит положениям статей 1 и 2 Устава ООН в части уважения принципа равноправия и самоопределения народов, а также воздержания в международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом. Одновременно противоправная выходка США противоречит статьям 18-21 Устава Организации американских государств, предусматривающим отказ от права на прямое или косвенное вмешательство во внутренние или внешние дела любого другого государства и от применения принудительных мер экономического или политического характера в целях оказания давления на суверенную волю другого государства, с тем чтобы извлечь из этого какие-либо выгоды.Позиция властей Соединенных Штатов по раскручиванию политически мотивированного уголовного разбирательства в отношении действующего венесуэльского лидера также не выдерживает никакой критики с точки зрения целого ряда основополагающих норм и принципов международного права. В первую очередь в соответствии с нормами международного обычного права Николас Мадуро, будучи на момент американского нападения находящимся у власти главой государства, обладает сразу двумя видами иммунитета от иностранной уголовной юстиции: ratione personae и ratione materiae (функциональный иммунитет). Захват, вывоз из страны, а также предъявление американской Фемидой обвинений в "наркотерроризме" лицу, пользующемуся иммунитетом как от гражданско-правовой, так и от уголовной юрисдикции других государств, — не что иное, как вопиющее нарушение фундаментальных принципов международного права: суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела. Любая дискуссия на этот счет невозможна по определению.В данном документе главный судебный орган ООН обозначил четыре случая, при которых руководители стран могут быть привлечены к уголовной ответственности: в национальных судах собственных стран; в наделенных соответствующей юрисдикцией международных судах; при отказе государства должностного лица от его иммунитета; после ухода политика со своего поста суд иностранного государства может судить его за действия, совершенные до или после пребывания в должности, а также за действия, совершенные в течение пребывания на посту в личном качестве.Другим подтверждением несостоятельности американских доводов являются итоги проходившего в 1999-2001 годах во Франции судебного процесса над действующим главой Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии Муамаром Каддафи, которого обвиняли в совершении международных преступлений. Точка в деле была поставлена Верховным судом Пятой республики, отменившим решения нижестоящих инстанций со ссылкой на отсутствие каких-либо исключений из абсолютного иммунитета действующего руководителя страны.Показательно также и то, что Комиссия международного права Генеральной Ассамблеи ООН (обсуждает проблематику иммунитетов должностных лиц государства от иностранной уголовной юрисдикции) подтвердила отсутствие каких-либо исключений из иммунитета ratione personae. К настоящему моменту она также не установила действующих исключений из иммунитета ratione materiae. В рабочих документах комиссии фигурируют следующие преступления по международному праву, в отношении которых иммунитет ratione materiae предлагается не применять: преступление геноцида; преступление против человечности; военные преступления; преступление апартеида; пытки; насильственное исчезновение; преступление агрессии; рабство; работорговля. Как видно, ни о какой "наркоторговле" как основании для игнорирования функционального иммунитета должностных лиц государства, а тем более абсолютного иммунитета действующего главы государства на данном этапе речь не идет, что лишний раз свидетельствует о несостоятельности доводов США.Довольно нелепо выглядят и попытки Вашингтона представить захват Николаса Мадуро как результат последовательного непризнания американцами венесуэльского лидера в качестве легитимного главы Боливарианской Республики. Как известно, международное право не наделяет государство возможностью в одностороннем порядке определять легитимность руководителя другой страны, а также устанавливать наличие или отсутствие у первого лица иммунитетов. Кроме того, несмотря на оспариваемую американцами легитимность президентских выборов 2018 и 2024 годов в Венесуэле, с точки зрения международного права принципиально важно, что именно правительство Николаса Мадуро осуществляло эффективный контроль над всей территорией страны. Возможная отсылка за океаном к доктрине Кера — Фрисби, применяемой американскими судами для обоснования правомерности экстрадиции иностранцев вне установленной международными соглашениями процедуры "во имя национальных интересов США", также едва ли уместна в этом конкретном случае. Главным камнем преткновения здесь является то, что с помощью данной чисто американской концепции экстерриториальной юрисдикции аргументировать преодоление гарантированного международным правом персонального иммунитета главы государства невозможно. Не говоря уже о том, что даже в самих Соединенных Штатах достаточно давно ведется дискуссия о необходимости отмены доктрины Кера — Фрисби. Резонансным в данном плане стало дело "США против Франсиско Тосканино" 1974 года, в котором Апелляционный суд второго округа Соединенных Штатов по итогам проведенного анализа признал доктрину несостоятельной. Вместе с тем каждая администрация Белого дома оставляет постыдную лазейку для незаконной передачи иностранцев под юрисдикцию местной Фемиды. Наличие у США договоров об экстрадиции с абсолютным большинством государств мира никого не волнует. И, глядя на дело Николаса Мадуро, в целом понятно почему.Согласно нормам международного права, осуществление юрисдикции на территории другого государства требует согласия уполномоченных органов этой страны. В противном случае это является противоправным актом. В этом смысле похищение Николаса Мадуро следует рассматривать исключительно как нарушение международного права, в том числе в области прав человека. Вероятная отсылка к прецедентному делу "США против Умберто Альвареса-Мачейна" 1992 года как подтверждение принципа male captus, bene detentus (неправомерно захваченный, правильно задержанный) отнюдь не безупречна и подвергается справедливой критике мирового сообщества. В частности, Межамериканский юридический комитет ОАГ в 1993-м безапелляционно указал на игнорирование Соединенными Штатами Америки своей обязанности вернуть подсудимого в государство, из юрисдикции которого Альварес-Мачейн был вывезен.В этом случае Николас Мадуро в назидание всем несогласным с "доктриной Донро" странам будет подвергнут политически мотивированному уголовному преследованию, итог которого практически очевиден. Впрочем, как мною уже отмечалось в социальных медиа ранее, он также вполне вероятно будет помилован — если не самим Трампом, то его преемником.А что же "Технат" и его нетленное конспирологическое значение? Очевидно, что перелицованная версия "Техната" в Западном полушарии очень нравится новым политическим и бизнес-элитам США. Ведь если невозможно противостоять многополярному миру, включающему Китай, Индию, Россию и других ключевых игроков, можно построить американоцентричный рай в одном отдельно взятом полушарии. Типа Европа — ничто, поэтому России — Европа. Китаю и Индии — Азия. Ну а Стране свободы — все Западное полушарие. И еще будьте довольны, что Гренландия только в бессрочное пользование, а не в собственность. Как вам такая перспектива? Сомневаетесь? Просто почитайте внимательно новые американские доктрины национальной обороны и национальной безопасности. Там все честно…Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

