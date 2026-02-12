https://sputnik-abkhazia.ru/20260212/god-dispanserizatsii-kak-rossiyskie-vrachi-obsledovali-zdorove-detey-abkhazii-1061020622.html
Год диспансеризации: как российские врачи обследовали детей Абхазии
Год диспансеризации: как российские врачи обследовали детей Абхазии
Год назад в Абхазии началась масштабная диспансеризация. Она охватила все районы республики.
С февраля по май российские врачи обследовали здоровье детей в Абхазии. О том, как проходила диспансеризация, читайте в материале Sputnik.
12 февраля 2025 года в Абхазии началась детская диспансеризация.
Для этого в республику направили четыре бригады российских врачей — более 40 российских медиков из разных регионов. Им помогали более 60 абхазских специалистов — медсестер и лаборантов.
Обследование включало консультации широкого спектра специалистов: педиатров, окулистов, неврологов, эндокринологов и других.
Помощь российских медиков могли получить не только школьники и детсадовцы, но и те, кто не посещает эти учреждения.
Одним из них стал пятилетний Дима Гайдарь, у которого была задержка речи. Его осмотрели неврологи, окулисты, кардиологи, педиатры и многие другие специалисты.
Дальнейшее лечение в России
За все время диспансеризации обследование охватило 26 928 несовершеннолетних, что стало рекордом с конца 1980-х годов. У более чем 16 тысяч участников – около 60% обследованных – впервые выявлены различные патологии, включая проблемы со зрением, нарушения осанки и хронические заболевания.
Часть детей получила направления на лечение в российских медцентрах.
"Мы отбираем детей, которым дальше необходимо дополнительное наблюдение, дополнительное обследование в условиях стационара. Часть детей, которым необходимо лечение на федеральном уровне, можем направить в профильные учреждения России", – рассказывал врач Александр Букш.
По словам замминистра здравоохранения Абхазии Батала Кация, 26 детей по направлению врачей прошли дополнительное обследование и лечение в ведущих клиниках России.
Одни из них – школьники Даниэла Анкваб и Рауль Сангулия. Их направили на лечение в Москву. Российские врачи, работавшие в республике, выявили у них проблемы со здоровьем.
Решение о дальнейшем обследовании и лечении было принято по итогам телемедицинских консультаций медиков двух стран.
При содействии Народного фронта России детей вывезли в ведущие клиники Москвы, где они прошли полное обследование и получили медпомощь.
Даниэле Анкваб успешно провели операцию, девочка прошла восстановление и вернулась домой. У Рауля Сангулия было подозрение на онкологию, но врачи по итогам выявили у него врожденную аномалию, не требующую вмешательства.
По словам Кация, часть детей получила необходимую помощь на территории Абхазии.