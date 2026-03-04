https://sputnik-abkhazia.ru/20260304/vesna-naroda-kak-abkhaziya-prishla-k-sotsialisticheskoy-revolyutsii-1061408914.html

Весна народа: как Абхазия пришла к социалистической революции

Весна народа: как Абхазия пришла к социалистической революции

4 марта 1921 года в Абхазии была установлена советская власть. К этому республика пришла через революцию. Ее руководителем стал лидер абхазских большевиков...

О том, как республика пришла к революции, что предшествовало этому и какую роль сыграла дружина "Киараз", читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikПредпосылки революцииАбхазия шла к социалистической революции целых четыре года. После Февральской революции 1917 года и падения царизма власть в Абхазии захватили грузинские социал-демократы – меньшевики, которые тянули республику в сторону Грузии.К тому моменту в республике уже сформировалась большевистская организация, которую возглавляли Нестор Лакоба и Ефрем Эшба. Они выступали за советизацию Абхазии вместе с Россией.После Февральской революции и развала империи Лакоба и Эшба понимали, что революция неизбежна и в Абхазии.Но поддержку идеи большевизма в Абхазии получили не сразу. И на народном съезде в Сухуме в ноябре 1917 года предложение большевиков по созданию Совета рабочих и народных депутатов было отвергнуто. Вместо этого был избран Абхазский народный совет – первый Парламент Абхазии. Он принял важные для государства на тот момент документы – Декларацию и Конституцию Абхазского народного совета."Киараз" и роль дружины в революцииВ конце 1917 года большевик Нестор Лакоба создает в Гудауте боевую крестьянскую дружину "Киараз". Она была призвана бороться с грузинскими меньшевиками в республике. Так в Абхазии начинается подготовка к революции.Вооруженное восстание началось уже в марте 1918 года в городе Гагра. Вскоре повстанцы захватили и Гудауту. Освободив западную Абхазию от меньшевиков, отряды "Киараза" пошли на Сухум. 26 марта они установили советскую власть в центре Абхазии. Неподконтрольным повстанцам остался только Кодорский участок.Большевики, придя к власти, распустили Абхазский народный совет и создали Временный революционный комитет.Нестор Лакоба и Ефрем Эшба даже установили связь лично с Владимиром Лениным. Но они не успели закрепить свою власть. Депутаты АНС обратились за помощью к Грузии, и в Абхазию были направлены грузинские десантные войска во главе с меньшевиком Джугели.В вооруженном противостоянии большевики потерпели поражение и были вынуждены отступить к Гагре. А к власти вновь пришли депутаты Абхазского народного совета.Оккупация АбхазииПосле разгона советов Грузия под вымышленным предлогом ввела в Абхазию войска Георгия Мазниева, которого объявили генерал-губернатором, что наделило Мазниева и политической, и военной властью.Фактически это была оккупация Абхазии. Мазниев не считался с Абхазским народным советом, начались грабежи и притеснение жителей республики. Он дважды распускал Абхазский народный совет и формировал новые составы из угодных себе людей.В конце 1918 года в Сухуме арестовали и Нестора Лакоба. Поведение Мазниева оскорбляло народ. В районах Абхазии снова начались массовые возмущения.Весной 1919 года Нестора Лакоба освободили. Он возглавил крестьянские дружины и предпринял еще несколько попыток вооруженного восстания, но они были безуспешны.Повсюду проводилась конфискация оружия, сжигали дома большевиков. Нестору и его соратникам пришлось вести подпольную деятельность. В 1919-1920 годах Лакоба вел активную работу за пределами Абхазии. Сначала он занимался нелегальной партийной деятельностью в Аджарии, затем перебрался на Кубань.Мартовская революцияНа Кубани Нестор Лакоба начал подготовку к очередному вооруженному восстанию. На этот раз к абхазским большевикам присоединились красноармейцы.Народ Абхазии начал воспринимать борьбу за советскую власть как борьбу за освобождение от Грузии.Восстание началось 22 февраля 1921 года. Отряды "Киараза" вместе с частями Красной Армии из Сочи освободили Гагру, Гудауту, Новый Афон.Меньшевикам пришлось отступать, несмотря на то, что с моря их поддерживали французский линейный корабль "Жан Бар" и военные корабли Антанты, которые обстреливали побережье Абхазии.4 марта советскую власть установили в Сухуме, а уже 8 марта – во всех районах Абхазии.После установления советской власти в республике лидеры революции по радио отправили Ленину "первый революционный привет".28 марта 1921 года образовалась Абхазская Советская Социалистическая Республика. Страна восстановила государственность, которая была ликвидирована в 1864 году царской Россией.А в 1925 году была принята Конституция Абхазии, в которой, в частности, говорится о праве свободного выхода Абхазии как из ЗСФСР, так из СССР.

