Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Акамшьиа акра сынтәа иаҭагылазаашьоу: Аекологиазы аҳәынҭеилакы аиҳабы ицәажәара
13:04
14 мин
Аиҿцәажәара
Аихамҩа Очамчыранӡа аиҭашьақәыргылара алҵшәа: анџьныр хада ицәажара
13:18
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Очамчыра аибашьра аветеранцәа рԥылараан иззааҭгылаз: араион ахада ихаҭыԥуаҩ ицәажәара
13:34
7 мин
Аиҿцәажәара
Ааԥынтәи аусурақәа абаҳчаҿы: ақыҭанхамҩатә институт аиҳабы ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
13:41
18 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Усилить контроль: Госстандарт о поручении премьер-министра Абхазии
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
2 мин
Гражданин и начальник
Платная и бесплатная медицина в Абхазии: интервью с Баталом Кация
14:32
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәатәи аԥшаҳәаҿы ажрақәа: ԥшаарақәа рҳәаақәҵаҩ иҿцәажәара
18:04
12 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Акамшьиа акра сынтәа иаҭагылазаашьоу: Аекологиазы аҳәынҭеилакы аиҳабы ицәажәара
18:17
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Слово слилось с мелодией: стих Баграта Шинкуба стал песней
18:34
12 мин
Посредник
Усилить контроль: Госстандарт о поручении премьер-министра Абхазии
18:47
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәатәи аԥшаҳәаҿы ажрақәа: ԥшаарақәа рҳәаақәҵаҩ иҿцәажәара
21:04
12 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Акамшьиа акра сынтәа иаҭагылазаашьоу: Аекологиазы аҳәынҭеилакы аиҳабы ицәажәара
21:17
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Слово слилось с мелодией: стих Баграта Шинкуба стал песней
21:34
12 мин
Посредник
Усилить контроль: Госстандарт о поручении премьер-министра Абхазии
21:47
12 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Ақыҭанхамҩа аҿиара апрограмма алҵшәа Очамчыра араион азы: аиҿцәажәара
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Акомпозитор Руслан Агәмаа ихыҵит 80 шықәса: аҟаза иҿцәажәара
13:34
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәатәи аԥшаҳәаҿы ажрақәа: ԥшаарақәа рҳәаақәҵаҩ иҿцәажәара
13:48
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Пора за работу! Как встречают весну в абхазских селах?
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
2 мин
Такие обстоятельства
Патронатные семьи в Абхазии: первые шаги и успехи
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҳәынҭспортеилаки афедерациақәеи реимадара: аспорт аусзуҩцәа реиԥылара ахҳәаа
18:04
13 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Акомпозитор Руслан Агәмаа ихыҵит 80 шықәса: аҟаза иҿцәажәара
18:17
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
"Диалог. Согласие. Развитие": итоги гражданского форума
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҳәынҭспортеилаки афедерациақәеи реимадара: аспорт аусзуҩцәа реиԥылара ахҳәаа
21:04
13 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Акомпозитор Руслан Агәмаа ихыҵит 80 шықәса: аҟаза иҿцәажәара
21:17
12 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
ВчераСегодня
К эфиру
Смешно, но опасно: в войну с Ираном хочет вступить еще одна страна
Смешно, но опасно: в войну с Ираном хочет вступить еще одна страна
Sputnik Абхазия
В маленьких Прибалтийских государствах давно ютится большое геополитическое мышление. Вот и теперь президент Литвы Гитанас Науседа предложил территорию своей... 12.03.2026, Sputnik Абхазия
2026-03-12T12:21+0300
2026-03-12T12:22+0300
иран
литва
сша
израиль
колумнисты
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/10/1055336080_97:0:1148:591_1920x0_80_0_0_e8fde89672e3ae44ef832d7a65726955.jpg
Господа гусары, молчать! Все и так знают, что география как наука трудно дается литовской элите, в головах которой Литва занимает центральное место на карте мира и достигает размеров Африки, пишет Дмитрий Бавырин для РИА Новости.Все знают, что это мощное государство противостоит не только соседней ядерной державе — России, но и ядерной державе на другом краю света — Китаю, с которым оспаривает судьбу Тайваня. Все знают, что угроза от литовских Вооруженных сил сопоставима с угрозой от разъяренного барсука, которому палец в рот не клали, иначе заразишься бешенством.Это не шутки, это реальность, кроме того, что Литва — мощное государство, а натовец подобен барсуку (барсук симпатичнее). Пошутить над прибалтами мы еще успеем, а предложение Науседы — предмет для серьезного разговора, как бы парадоксально это ни звучало.Парадокс понятен всем, кто посмотрит на любой другой глобус, кроме литовского, а также глобуса Украины, куда другие страны вообще не влезли: где там Иран и где Литва со своим "плечом" поддержки?Американцев интересовало такое "плечо" от других стран НАТО, прежде всего от Великобритании с ее владениями на Кипре и Испании с ее базами для ВМФ (Рота) и ВВС (Морон-де-ла-Фронтера) неподалеку от Гибралтара. Однако британцы хитростью ускользнули от сотрудничества, опасаясь проблем с исламской диаспорой, а левое испанское правительство сказало твердое "нет", что привело президента США Дональда Трампа к озлоблению и спровоцировало очередной раскол в Североатлантическом альянсе.Тут-то прибалты и возвысили голос, напомнив Вашингтону, что они для него в Европе — самые преданные союзники. С некоторых пор даже поляки начали ворчать на США, что ставит под сомнение слепоту их преданности, но прибалт для американца завсегда с крыши спрыгнет. Он полез за ним в Ирак. Он полезет за ним и в Иран, пусть даже путает эти страны и сам знает, что от его участия в войне не будет проку. Главное — Америке запомниться, услужить. Таков путь.По количеству лести явно лидируют латыши: нападение на Иран радостно подержали президент, премьер и министр иностранных дел. Теперь те же самые люди оправдываются, как же так вышло, что они поддерживали то, что грозит Латвии скачком цен на топливо, а значит — вообще на все.По уровню безумия впереди Эстония, где глава МИД Маргус Цахкна отпраздновал убийство верховного руководителя Ирана фразой "друзья Путина — Китай и Северная Корея — ждут своей очереди на устранение". После этого эстонскому внешнеполитическому ведомству пришлось врать, будто министр имел в виду не физическое устранение председателя КНР Си Цзиньпина, хотя именно это он и подразумевал.В защиту Цахкны честнее сказать, что он глуп. Это нормально, бывает не только с прибалтами. Даже кошки делятся на умных и глупых, а Цахкна чисто по-человечески глуп, на чем в свое время и сделал карьеру: стал подчиненным, который не сможет затмить начальника, ведь начальником у него была сама Кая Каллас.Под стать эстонцу его бывший литовский коллега Габриэлюс Ландсбергис — тот самый, который сделал Китай врагом Литвы на ровном месте. Как и Цахкна, он мыслит внешнюю политику категориями "хороших стран", список коих утверждают в Вашингтоне, и "плохих стран", с которыми можно делать что угодно, пока они не стали "хорошими".Однако президент Науседа — прибалт иного типа. В плане деления мира на козлищ и на агнцев он с молодой бестолочью согласен, но действует спокойнее и тоньше — возраст и опыт сказываются. Бывало, он одергивал Ландсбергиса, чтобы тот прочитал пару книжек и попробовал лечиться электричеством, а не накликивал войну с Россией. И его предложение о логистической поддержке вторжения в Иран не такое смешное, каким кажется. Оно безумное. Но уже не смешное.Разумеется, Литва не может быть для США плацдармом для вторжения в Иран: она для этого географией не вышла. Однако может стать плацдармом для вторжения в Россию. Собственно, если ты Литва и хочешь стать плацдармом, нет других вариантов, против кого кооперация с американцами может быть направлена. Разве что против Белоруссии, но это тоже Россия с точки зрения общности пространства обороны.В отношениях Америки с Восточной Европой давно так: говоришь "Иран" — подразумеваешь Россию. Когда администрация президента США Джорджа Буша — младшего решила разместить в Польше и Чехии элементы ПРО для сдерживания России, заявлялось, что это для защиты от Ирана. А теперь Иран стал для Науседы поводом, чтобы напомнить, для каких целей Литва полезна США. Неясно, услышали ли его в Вашингтоне. Но в России ("плохой стране" в прибалтийской системе ценностей) точно услышали.Услышьте и вы: Литвы не будет. Она перестанет существовать физически, если дело, не дай бог, дойдет до поиска точки вторжения в Россию со стороны НАТО. В отличие от Прибалтики, в России учитывают географию и разницу суммарных потенциалов между своими вооруженными силами и армиями стран альянса. Поэтому Москва сразу будет полагаться на крупные козыри — ракетный и ядерный арсенал, тактический удар которого критично усложнит противнику задачу с вторжением.Тактический удар ни в коем случае нельзя путать со стратегическим межконтинентальным ударом. Обмен такими ударами между Россией и США обернется уничтожением человечества, а это неприемлемая цена. Уничтожение Прибалтики как плацдарма НАТО с вразумлением остального альянса — совсем другое дело. Многие в мире потери даже не заметят, а если и заметят, все-таки не ощутят ее так, чтобы было по-настоящему горько.Поэтому реклама Литвы как надежной опоры при нападении США на другие страны — это не только дурной тон, но и чрезвычайно опасная затея, если соседствуешь с государством, которое может принять подобное на свой счет и имеет возможности выбить опору из-под Америки во избежание трагедии похуже.Этот сценарий нужно проговаривать чем чаще, тем лучше. Если бы украинцам четче объясняли их судьбу поле того, как они станут тараном НАТО против России, это могло бы спасти сотни тысяч жизней. А спасение Прибалтики от ее собственной глупости — это уже спасение миллионов.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
иран, литва, сша, израиль, колумнисты

Смешно, но опасно: в войну с Ираном хочет вступить еще одна страна

12:21 12.03.2026 (обновлено: 12:22 12.03.2026)
© Sputnik / Перейти в фотобанкПоследствия ракетного обстрела Израиля со стороны Ирана
Последствия ракетного обстрела Израиля со стороны Ирана - Sputnik Абхазия, 1920, 12.03.2026
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Дмитрий Бавырин - Sputnik Абхазия
Дмитрий Бавырин
Все материалы
В маленьких Прибалтийских государствах давно ютится большое геополитическое мышление. Вот и теперь президент Литвы Гитанас Науседа предложил территорию своей республики для логистической поддержки войны США и Израиля с Ираном.
Господа гусары, молчать! Все и так знают, что география как наука трудно дается литовской элите, в головах которой Литва занимает центральное место на карте мира и достигает размеров Африки, пишет Дмитрий Бавырин для РИА Новости.
Все знают, что это мощное государство противостоит не только соседней ядерной державе — России, но и ядерной державе на другом краю света — Китаю, с которым оспаривает судьбу Тайваня. Все знают, что угроза от литовских Вооруженных сил сопоставима с угрозой от разъяренного барсука, которому палец в рот не клали, иначе заразишься бешенством.
Это не шутки, это реальность, кроме того, что Литва — мощное государство, а натовец подобен барсуку (барсук симпатичнее). Пошутить над прибалтами мы еще успеем, а предложение Науседы — предмет для серьезного разговора, как бы парадоксально это ни звучало.
Повседневная жизнь в Сочи - Sputnik Абхазия, 1920, 11.03.2026
Почти 200 россиян эвакуировали из Ирана с момента начала конфликта
Вчера, 22:43
Парадокс понятен всем, кто посмотрит на любой другой глобус, кроме литовского, а также глобуса Украины, куда другие страны вообще не влезли: где там Иран и где Литва со своим "плечом" поддержки?
Американцев интересовало такое "плечо" от других стран НАТО, прежде всего от Великобритании с ее владениями на Кипре и Испании с ее базами для ВМФ (Рота) и ВВС (Морон-де-ла-Фронтера) неподалеку от Гибралтара. Однако британцы хитростью ускользнули от сотрудничества, опасаясь проблем с исламской диаспорой, а левое испанское правительство сказало твердое "нет", что привело президента США Дональда Трампа к озлоблению и спровоцировало очередной раскол в Североатлантическом альянсе.
Тут-то прибалты и возвысили голос, напомнив Вашингтону, что они для него в Европе — самые преданные союзники. С некоторых пор даже поляки начали ворчать на США, что ставит под сомнение слепоту их преданности, но прибалт для американца завсегда с крыши спрыгнет. Он полез за ним в Ирак. Он полезет за ним и в Иран, пусть даже путает эти страны и сам знает, что от его участия в войне не будет проку. Главное — Америке запомниться, услужить. Таков путь.
По количеству лести явно лидируют латыши: нападение на Иран радостно подержали президент, премьер и министр иностранных дел. Теперь те же самые люди оправдываются, как же так вышло, что они поддерживали то, что грозит Латвии скачком цен на топливо, а значит — вообще на все.
По уровню безумия впереди Эстония, где глава МИД Маргус Цахкна отпраздновал убийство верховного руководителя Ирана фразой "друзья Путина — Китай и Северная Корея — ждут своей очереди на устранение". После этого эстонскому внешнеполитическому ведомству пришлось врать, будто министр имел в виду не физическое устранение председателя КНР Си Цзиньпина, хотя именно это он и подразумевал.
Встреча президента США Д. Трампа и генсека НАТО М. Рютте - Sputnik Абхазия, 1920, 10.03.2026
Новый Хаменеи: ставка Америки и Израиля окончательно бита
10 марта, 13:00
В защиту Цахкны честнее сказать, что он глуп. Это нормально, бывает не только с прибалтами. Даже кошки делятся на умных и глупых, а Цахкна чисто по-человечески глуп, на чем в свое время и сделал карьеру: стал подчиненным, который не сможет затмить начальника, ведь начальником у него была сама Кая Каллас.
Под стать эстонцу его бывший литовский коллега Габриэлюс Ландсбергис — тот самый, который сделал Китай врагом Литвы на ровном месте. Как и Цахкна, он мыслит внешнюю политику категориями "хороших стран", список коих утверждают в Вашингтоне, и "плохих стран", с которыми можно делать что угодно, пока они не стали "хорошими".
Однако президент Науседа — прибалт иного типа. В плане деления мира на козлищ и на агнцев он с молодой бестолочью согласен, но действует спокойнее и тоньше — возраст и опыт сказываются. Бывало, он одергивал Ландсбергиса, чтобы тот прочитал пару книжек и попробовал лечиться электричеством, а не накликивал войну с Россией. И его предложение о логистической поддержке вторжения в Иран не такое смешное, каким кажется. Оно безумное. Но уже не смешное.
Разумеется, Литва не может быть для США плацдармом для вторжения в Иран: она для этого географией не вышла. Однако может стать плацдармом для вторжения в Россию. Собственно, если ты Литва и хочешь стать плацдармом, нет других вариантов, против кого кооперация с американцами может быть направлена. Разве что против Белоруссии, но это тоже Россия с точки зрения общности пространства обороны.
Заседание коллегии Минобороны РФ - Sputnik Абхазия, 1920, 09.03.2026
Путин взял под личный контроль вопросы безопасности россиян на АЭС "Бушер"
9 марта, 12:31
В отношениях Америки с Восточной Европой давно так: говоришь "Иран" — подразумеваешь Россию. Когда администрация президента США Джорджа Буша — младшего решила разместить в Польше и Чехии элементы ПРО для сдерживания России, заявлялось, что это для защиты от Ирана. А теперь Иран стал для Науседы поводом, чтобы напомнить, для каких целей Литва полезна США. Неясно, услышали ли его в Вашингтоне. Но в России ("плохой стране" в прибалтийской системе ценностей) точно услышали.
Услышьте и вы: Литвы не будет. Она перестанет существовать физически, если дело, не дай бог, дойдет до поиска точки вторжения в Россию со стороны НАТО. В отличие от Прибалтики, в России учитывают географию и разницу суммарных потенциалов между своими вооруженными силами и армиями стран альянса. Поэтому Москва сразу будет полагаться на крупные козыри — ракетный и ядерный арсенал, тактический удар которого критично усложнит противнику задачу с вторжением.
Тактический удар ни в коем случае нельзя путать со стратегическим межконтинентальным ударом. Обмен такими ударами между Россией и США обернется уничтожением человечества, а это неприемлемая цена. Уничтожение Прибалтики как плацдарма НАТО с вразумлением остального альянса — совсем другое дело. Многие в мире потери даже не заметят, а если и заметят, все-таки не ощутят ее так, чтобы было по-настоящему горько.
Поэтому реклама Литвы как надежной опоры при нападении США на другие страны — это не только дурной тон, но и чрезвычайно опасная затея, если соседствуешь с государством, которое может принять подобное на свой счет и имеет возможности выбить опору из-под Америки во избежание трагедии похуже.
Этот сценарий нужно проговаривать чем чаще, тем лучше. Если бы украинцам четче объясняли их судьбу поле того, как они станут тараном НАТО против России, это могло бы спасти сотни тысяч жизней. А спасение Прибалтики от ее собственной глупости — это уже спасение миллионов.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Дональд Трамп - Sputnik Абхазия, 1920, 06.03.2026
Трамп заявил, что примет только безоговорочную капитуляцию Ирана
6 марта, 19:03
Android APK
