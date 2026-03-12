https://sputnik-abkhazia.ru/20260312/smeshno-no-opasno-v-voynu-s-iranom-khochet-vstupit-esche-odna-strana-1061588529.html

Смешно, но опасно: в войну с Ираном хочет вступить еще одна страна

Господа гусары, молчать! Все и так знают, что география как наука трудно дается литовской элите, в головах которой Литва занимает центральное место на карте мира и достигает размеров Африки, пишет Дмитрий Бавырин для РИА Новости.Все знают, что это мощное государство противостоит не только соседней ядерной державе — России, но и ядерной державе на другом краю света — Китаю, с которым оспаривает судьбу Тайваня. Все знают, что угроза от литовских Вооруженных сил сопоставима с угрозой от разъяренного барсука, которому палец в рот не клали, иначе заразишься бешенством.Это не шутки, это реальность, кроме того, что Литва — мощное государство, а натовец подобен барсуку (барсук симпатичнее). Пошутить над прибалтами мы еще успеем, а предложение Науседы — предмет для серьезного разговора, как бы парадоксально это ни звучало.Парадокс понятен всем, кто посмотрит на любой другой глобус, кроме литовского, а также глобуса Украины, куда другие страны вообще не влезли: где там Иран и где Литва со своим "плечом" поддержки?Американцев интересовало такое "плечо" от других стран НАТО, прежде всего от Великобритании с ее владениями на Кипре и Испании с ее базами для ВМФ (Рота) и ВВС (Морон-де-ла-Фронтера) неподалеку от Гибралтара. Однако британцы хитростью ускользнули от сотрудничества, опасаясь проблем с исламской диаспорой, а левое испанское правительство сказало твердое "нет", что привело президента США Дональда Трампа к озлоблению и спровоцировало очередной раскол в Североатлантическом альянсе.Тут-то прибалты и возвысили голос, напомнив Вашингтону, что они для него в Европе — самые преданные союзники. С некоторых пор даже поляки начали ворчать на США, что ставит под сомнение слепоту их преданности, но прибалт для американца завсегда с крыши спрыгнет. Он полез за ним в Ирак. Он полезет за ним и в Иран, пусть даже путает эти страны и сам знает, что от его участия в войне не будет проку. Главное — Америке запомниться, услужить. Таков путь.По количеству лести явно лидируют латыши: нападение на Иран радостно подержали президент, премьер и министр иностранных дел. Теперь те же самые люди оправдываются, как же так вышло, что они поддерживали то, что грозит Латвии скачком цен на топливо, а значит — вообще на все.По уровню безумия впереди Эстония, где глава МИД Маргус Цахкна отпраздновал убийство верховного руководителя Ирана фразой "друзья Путина — Китай и Северная Корея — ждут своей очереди на устранение". После этого эстонскому внешнеполитическому ведомству пришлось врать, будто министр имел в виду не физическое устранение председателя КНР Си Цзиньпина, хотя именно это он и подразумевал.В защиту Цахкны честнее сказать, что он глуп. Это нормально, бывает не только с прибалтами. Даже кошки делятся на умных и глупых, а Цахкна чисто по-человечески глуп, на чем в свое время и сделал карьеру: стал подчиненным, который не сможет затмить начальника, ведь начальником у него была сама Кая Каллас.Под стать эстонцу его бывший литовский коллега Габриэлюс Ландсбергис — тот самый, который сделал Китай врагом Литвы на ровном месте. Как и Цахкна, он мыслит внешнюю политику категориями "хороших стран", список коих утверждают в Вашингтоне, и "плохих стран", с которыми можно делать что угодно, пока они не стали "хорошими".Однако президент Науседа — прибалт иного типа. В плане деления мира на козлищ и на агнцев он с молодой бестолочью согласен, но действует спокойнее и тоньше — возраст и опыт сказываются. Бывало, он одергивал Ландсбергиса, чтобы тот прочитал пару книжек и попробовал лечиться электричеством, а не накликивал войну с Россией. И его предложение о логистической поддержке вторжения в Иран не такое смешное, каким кажется. Оно безумное. Но уже не смешное.Разумеется, Литва не может быть для США плацдармом для вторжения в Иран: она для этого географией не вышла. Однако может стать плацдармом для вторжения в Россию. Собственно, если ты Литва и хочешь стать плацдармом, нет других вариантов, против кого кооперация с американцами может быть направлена. Разве что против Белоруссии, но это тоже Россия с точки зрения общности пространства обороны.В отношениях Америки с Восточной Европой давно так: говоришь "Иран" — подразумеваешь Россию. Когда администрация президента США Джорджа Буша — младшего решила разместить в Польше и Чехии элементы ПРО для сдерживания России, заявлялось, что это для защиты от Ирана. А теперь Иран стал для Науседы поводом, чтобы напомнить, для каких целей Литва полезна США. Неясно, услышали ли его в Вашингтоне. Но в России ("плохой стране" в прибалтийской системе ценностей) точно услышали.Услышьте и вы: Литвы не будет. Она перестанет существовать физически, если дело, не дай бог, дойдет до поиска точки вторжения в Россию со стороны НАТО. В отличие от Прибалтики, в России учитывают географию и разницу суммарных потенциалов между своими вооруженными силами и армиями стран альянса. Поэтому Москва сразу будет полагаться на крупные козыри — ракетный и ядерный арсенал, тактический удар которого критично усложнит противнику задачу с вторжением.Тактический удар ни в коем случае нельзя путать со стратегическим межконтинентальным ударом. Обмен такими ударами между Россией и США обернется уничтожением человечества, а это неприемлемая цена. Уничтожение Прибалтики как плацдарма НАТО с вразумлением остального альянса — совсем другое дело. Многие в мире потери даже не заметят, а если и заметят, все-таки не ощутят ее так, чтобы было по-настоящему горько.Поэтому реклама Литвы как надежной опоры при нападении США на другие страны — это не только дурной тон, но и чрезвычайно опасная затея, если соседствуешь с государством, которое может принять подобное на свой счет и имеет возможности выбить опору из-под Америки во избежание трагедии похуже.Этот сценарий нужно проговаривать чем чаще, тем лучше. Если бы украинцам четче объясняли их судьбу поле того, как они станут тараном НАТО против России, это могло бы спасти сотни тысяч жизней. А спасение Прибалтики от ее собственной глупости — это уже спасение миллионов.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

