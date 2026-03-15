Хранитель истории: Госархиву Абхазии 97 лет

15.03.2026, Sputnik Абхазия

История Государственного архива Абхазии начинается с мая 1921 года, когда в республике был издан приказ о том, что все частные лица, которые обладают архивными документами, должны сдать их в канцелярию Комиссариата по внутренним делам Абхазии.15 марта 1929 года считается датой основания Государственного архива. В этом году он отмечает свое 97-летие.Асмат Цвижба, SputnikИстория на пленкеВ первые месяцы Отечественной войны народа Абхазии грузинскими войсками было совершено то, что в республике называют актом вандализма – 22 октября 1992 года здание архива было подожжено.Основная часть документов находилась в центральном корпусе здания, который сгорел полностью. В тот момент на постоянном хранении числилось 176 343 дела в 673 фондах, уничтожено было 160 тысяч дел. Эти документы относились к 1810-1980 годам, некоторые из них были опубликованы в сборниках, но большинство – утеряно безвозвратно.К счастью для историков и архивистов, часть особо ценных документов хранилась не только на бумажных носителях, ученые создали фотокопии на пленках. Они хранились в двух небольших церквушках, которые были расположены недалеко от самого здания архива.Более 20 лет пленки с документами пылились на полках, для работы с ними не было ни финансовой, ни технической возможности. Но вот уже десять лет сотрудники Госархива ежедневно кропотливо трудятся над воссозданием истории. Обернутые в бумагу пленки хранятся в особо стерильных условиях – специальных коробах, так материал может храниться еще около десяти лет. В кабинетах у научных сотрудников стоят специальные сканеры для оцифровки. При необходимости пленки и старинные книги кладут в дезинфекционную камеру, чтобы обработать от плесени, реагенты в устройстве обычные – спирт и вода.Оцифрованные копии хранятся в специальном хранилище, поддерживается особая температура, установлены датчики пожаротушения и соблюден определенный световой режим. Электронные копии выгружаются в базу Госархива для того, чтобы посетители смогли легко ознакомиться с содержанием.Ювелирная работаЕще одна важная часть работы сотрудников архива – реставрация редких книг. Самые старинные и ценные экспонаты – это метрические книги, которые датируются второй половиной XIX – началом XX века, в них отражена вся информация о месте рождения человека, его крещении и много других личных данных.Такие экспонаты на руки не выдаются, их приводят в порядок, оцифровывают, а оригиналы хранятся в специальном хранилище, куда доступ предоставляется отдельным специалистам.На реставрацию одной книги специалист тратит минимум месяц. Тончайшие листы очищаются от пыли, грязи, копоти, а затем склеиваются с помощью японской бумаги и специального клея без крахмала. Работа очень кропотливая, в архиве всего два сотрудника, которые компетентны в ней.Работа есть – людей нетВ целом, Госархив может похвастаться условиями труда. Отстроенное в 2014 году по Инвестпрограмме здание на Дзидзария будто было открыто вчера, коридоры, читальные залы и хранилища блещут чистотой, в залах светло и тепло, соблюдены все правила безопасности, недавно, по словам Еник, была даже обновлена противопожарная система. Такими условиями может похвастаться далеко не каждое научное учреждение Абхазии.Но есть то, что объединяет Госархив и его научных "собратьев" – нехватка кадров. Штат учреждения – 20 сотрудников, всего шесть из них – научные работники. Проблема в низких заработных платах, которые вынуждают даже действующих сотрудников совмещать несколько работ.На первый взгляд, архив и не нуждается в большем количестве людей, но на деле все не так. В день сотрудники могут обрабатывать несколько десятков запросов от граждан, часто они связаны, к примеру, с оформлением пенсий. Поэтому руководство не теряет надежды на приобретение новых кадров.

