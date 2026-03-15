От науки к политике: история жизни Сергея Шамба

Экс-секретарь Совета безопасности Абхазии, бывший министр иностранных дел, общественно-политический деятель страны Сергей Шамба 15 марта отмечает свое... 15.03.2026, Sputnik Абхазия

2026-03-15T13:08+0300

О том, как ученый-археолог, доктор исторических наук, стал политическим и общественным деятелем, активным участником национально-освободительного движения абхазского народа, читайте в материале Sputnik.SputnikГосударственный и общественный деятель Абхазии, ученый-археолог, участник национально-освободительного движения абхазского народа Сергей Шамба родился 15 марта 1951 года в городе Гудаута.Отец Мирон Шамба был первым генералом юриспруденции Абхазии, а старший брат Тарас Шамба – историком и активным общественно-политическим деятелем.Увлечение Сергея Шамба политикой и общественной жизнью Абхазии предопределила атмосфера в семье – отец и старший брат рассказывали об истории и национально-освободительном движении абхазов, что предопределило выбор будущего ученого-археолога, общественно-политического деятеля."Когда я был еще школьником, получается, Тарас на 13 лет старше меня, я всегда от него слышал про выступления абхазов в 60-70-х годах. Он всегда был патриотично настроен. Я всегда внимательно его слушал", – вспоминал в одном из интервью Sputnik Сергей Шамба.После окончания школы в 1969 году Сергей Миронович поступил на исторический факультет Тбилисского Государственного педагогического института.После учебы в вузе и возвращения из армии в 1976 году он начал работать в Абхазском институте языка, литературы и истории. Здесь он попадает в среду настоящих патриотов, которые отстаивали права абхазов на самоопределение.Позже его и самого выбирают председателем "Аидгылара". Однако семья, которая рассчитывала, что младший сын будет заниматься наукой, была опечалена этой новостью. Отец Мирон, который и сам участвовал в национально-освободительном движений, прекрасно понимал, что политика – не на год или два, а на всю жизнь. Так и случилось.В тот период "Аидгылара" сумело объединить вокруг себя братские народы Северного Кавказа, что в последующем, во время Отечественной войны народа Абхазии, во многом сказалось на братской помощи со стороны добровольцев.От науки к дипломатииСергей Шамба в годы Отечественной войны народа Абхазии занимал посты первого заместителя министра обороны и военного комиссара Республики Абхазия.И после войны Шамба не ушел из политики, он занимал высокие государственные должности.С 1997 он в разные годы трижды возглавлял внешнеполитическое ведомство Абхазии. Дважды баллотировался на пост президента. Был премьер-министром и Секретарем Совбеза Абхазии.Сам Сергей Миронович отмечает, что всегда, вне зависимости от того, в какой политической команде он находился, провластной или оппозиционной, он руководствовался интересами общества и государства."Если я кого-то поддерживал, я надеялся, что он сможет сделать обещанное. Когда я видел, что он не может это сделать, конечно, я разочаровывался. Конечно, самый уважаемый абхазский политик – это Владислав Ардзинба, но и с ним мы доходили до таких споров, что нас, бывало, даже разбороняли", – отмечал он в одном из интервью Sputnik.Несмотря на активную общественно-политическую деятельность, Сергей Шамба не остался в стороне от научной работы. Он - член Диссертационного совета по историческим наукам при Абхазском институте гуманитарных исследований Академии наук Абхазии им. Д.И. Гулиа и профессор АГУ.

