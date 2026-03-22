Sputnik недели: Мартовское наступление, интервью президента и новая заповедная зона

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 16 по 22 марта. 22.03.2026, Sputnik Абхазия

О том, как почтили память защитников Абхазии, погибших в ходе Мартовского наступления, на какие вопросы ответил президент Бадра Гунба в большом интервью, какие он дал поручения премьер-министру по итогам гражданского форума, чем обеспокоен МИД республики и какие решения принял Парламент, читайте в материале Sputnik.SputnikМартовское наступлениеВ понедельник в Абхазии почтили память погибших в Мартовской наступательной операции. Во всех городах и районах республики прошли траурные мероприятия, митинги и акции.Президент Бадра Гунба в этот скорбный день обратился к народу и отметил, что Мартовское наступление было очередным испытанием, без которого не было бы Победы.Вечером 16 марта руководство страны, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, депутаты и молодежь почтили память первого президента республики Владислава Ардзинба в Нижней Эшере.Партия "Единая Абхазия" провела акцию "Свеча памяти" на Гумистинском мосту. Государственная хоровая капелла впервые дала концерт в Госмузее Отечественной войны народа Абхазии в Гудауте.Артисты исполнили десять классических композиций из абхазского и иностранного репертуара. Солировали Нана Черкезия, Елена Анкваб и Альдона Цкуа. Кроме того, в музее прошел вечер памяти и выставки фотографий павших героев.Интервью с президентомПрезидент Абхазии Бадра Гунба дал большое интервью медиа-проекту "Ҳара", в котором ответил на ряд вопросов по актуальным для государства направлениям. В частности речь шла о обеспечении безопасности.Гунба относит эту область к категории высшего приоритета и напомнил, что атаку беспилотников 5 марта удалось отбить благодаря новым системам радиоэлектронного перехвата и новым возможностям Абхазии в рамках военного сотрудничества с Россией.Помимо этого, президент сообщил о планах установки памятника погибшим в СВО бойцам из Абхазии. Этот прорабатывается с мэром Тимуром Агрба.Бадра Гунба также затронул вопрос незаконного получения материнского капитала в России. Этот вопрос обсуждался во время последней поездки президента в Москву на встречах с Первым замруководителя Администрации Президента РФ Сергеем КириенкоБлагодаря поддержке российских коллег, сообщил он, гражданки Абхазии, обладающие гражданством РФ, которые получили маткапитал в России, будут проходить по возбужденным делам в категории свидетелей.Отвечая на вопрос о объединении народа, Гунба заявил, что равные права, верховенство закона и правопорядок должны выполнять эту задачу.Он назвал неправильным утверждение о том, что граждане в республике могут объединяться лишь в рамках общих политических процессов."Приоритетом должно стать привлечение в команду людей, которые способны решать ключевые задачи в рамках тех или иных направлений, сфер. Нам нужны люди, которые уже готовы решать поставленные задачи в рамках современных условий", — сказал он.Глава республики также подчеркнул, что попытался избежать привлечения в свою команду "откровенно политических деятелей".Утрата для всей страныВладимир Зантариа скончался на 73 году жизни в субботу, 21 марта. Бадра Гунба выразил соболезнования семье и родным усопшего и отметил, что весть о смерти талантливого поэта, общественного деятеля и ученого воспринял c глубокой скорбью.Владимир Зантариа — поэт, академик, доктор филологических наук, общественный и политический деятель, лауреат Государственной премии им. Д.И. Гулиа, заслуженный работник культуры, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени, председатель Ассоциации писателей Абхазии, главный научный сотрудник отдела литературы АбИГИ им. Д.И. Гулиа.Поручение премьер-министруБадра Гунба поручил премьер-министру представить предложения по реализации резолюции гражданского форума "Диалог. Согласие. Развитие".До 7 мая 2026 года Владимир Делба должен представить президенту предложения по реализации изложенных в документе рекомендаций, относящихся к компетенции Кабинета министров Абхазии.Мера принята в целях обеспечения общественного диалога между органами государственной власти и гражданским обществом.В принятой резолюции предложены меры по улучшению демографической ситуации и репатриации."Новые медиа"Президент Бадра Гунба поздравил участников "Новых медиа Абхазии" с завершением программы.Видеобращение главы государства показали на церемонии награждения победителей."Этот проект стал значимым событием. Он объединил талантливых людей, которые стремятся развивать журналистику. Новые медиа и цифровые коммуникации для нашей страны – это особенно важно, поскольку сильная профессиональная и ответственная журналистика играет большую роль в развитии общества и государства. Именно вы будете формировать современное информационное пространство нашей страны", – подчеркнул Гунба.Финальный четвертый модуль "Новых медиа Абхазии" проходил в Москве с 16 по 20 марта.Новая заповедная зонаВ Абхазии создан новый государственный Маркулский историко-архитектурный заповедник "Крепость Алахаш-абаа". Указ об этом подписал президент Бадра Гунба.Заповедник расположен в поселке Алахаш на высоком плато левого берега реки Маркула. В его состав входит ряд древних памятников, среди которых Башня Алахаш-абаа (III–XIV вв. н. э.), Церковь (IV в., XIV–XV вв. н. э.), замок (III–IV вв. н. э.; XIV–XV вв. н. э.), Могильник (I в. до н. э. – I в. н. э.), менгир (неолит, средневековье).Праздник мусульманБадра Гунба поздравил мусульман Абхазии с праздником Ураза-байрам.Президент подчеркнул, что этот день, который завершает священный месяц Рамадан, символизирует очищение души, торжество веры, милосердия и сострадания, стремление к нравственному совершенству, укреплению добрососедства и взаимного уважения.Глава государства отметил, что мусульманская община Абхазии вносит значимый вклад в развитие страны и укрепление гражданского согласия, а также передал поздравления соотечественникам, проживающим в Турции и других мусульманских странах.Проверка набережнойВице-президент, глава оперштаба по реконструкции набережной Сухума Беслан Бигвава проверил ход строительных работ, сообщила пресс-служба президента.Мэр Сухума Тимур Агрба доложил ему о том, что на завершение исследований на участке, где ведутся археологические раскопки, специалистам потребуется около месяца.Глава столицы также сообщил, что в связи с находками концепция реконструкции исторической части меняется, и в течение недели будут разработаны различные варианты, которые представят президенту, а затем вынесут на обсуждение Градостроительного совета.На остальных участках набережной строительные работы продолжаются, на объектах задействованы по две бригады, чтобы уложиться в сроки.Заседание ПарламентаДепутаты Народного собрания провели очередное заседание 18 марта. Они приняли ряд законопроектов в первом, втором и окончательных чтениях.Одним из них стал проект закона, согласно которому многодетные семьи, учителя, малоимущие семьи, одинокие пенсионеры, а также младший и средний медицинский персонал имеют право на 50% скидку при оплате коммунальных услуг. Законопроект принят в первом чтении.Кроме того, народные избранники рассмотрели проект закона, предусматривающий повышение нижнего возрастного порога для кандидата в президенты Абхазии с 35 до 45 лет, для кандидата в депутаты — с 25 до 33 лет.Изменения также предполагают полную отмену верхнего возрастного ограничения для кандидатов в депутаты Парламента, которое ранее составляло 65 лет. Соответствующие поправки приняты Парламентом Абхазии в первом чтении.Также в первом чтении были приняты изменения в конституционный закон о выборах депутатов Парламента. Эти поправки существенно повысят достоверность данных об избирателях, включая актуализацию информации о наличии гражданства, месте жительства и дееспособности граждан.Он направлен на совершенствование порядка формирования списков избирателей и обеспечение полной реализации избирательных прав граждан республики.Парламент Абхазии принял во втором чтении поправки в закон о порядке рассмотрения обращений граждан.Согласно принятым изменениям, право на официальное обращение в государственные органы и органы местного самоуправления теперь предоставлено не только физическим, но и юридическим лицам Абхазии. Закон будет регулировать правоотношения, связанные с реализацией этого права как гражданами, так и организациями.Обеспокоенность МИДАбхазия выражает обеспокоенность конфликтом в Иране и поддержку его руководству, заявил министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц в эфире Абхазского телевидения."Для нас крайне важно отслеживать эту ситуацию, тем более в непосредственной близости к нашему региону. Мы должны иметь четкие сценарии прогноза и должны быть готовы к любому варианту развития событий", — заявил Барциц.Прежде всего, МИД Абхазии хотел бы видеть дипломатические усилия стран, которые вовлечены в подобные конфликты, сказал он и выразил надежду на то, что удастся избежать гуманитарных последствий для большого числа людей и разрушений в регионе.Неизменный и главный партнерРоссия остается главным партнером Абхазии, отметил зампредседателя ГТК Темыр Дгебия на коллегии, посвященной итогам работы за 2025 год."На долю России пришлось за 2025 год 45,3 миллиарда рублей, или 75% от общего объема внешней торговли Абхазии", — добавил он.В сравнении с 2024 годом показатели увеличились на 4,9 миллиарда рублей. Рост составил 9,9%.Динамика роста наблюдается ежегодно. Если в 2021 году товарооборот Абхазии с Россией составлял 27 миллиардов, то в 2025 году он вырос на 68%.В ряду основных торговых партнеров Абхазии на втором месте расположилась Турция, доля которой в общем объеме — 7,5%.Работа ИнгурГЭСДелегация Минэнерго России ознакомилась с текущими условиями функционирования Ингурской гидроэлектростанции в субботу, 21 марта.Представители абхазского и российского ведомств обсудили развитие двустороннего энергетического сотрудничества, осмотрели процесс реализации программы по установке приборов учета в Сухуме.По итогам отмечена важность модернизации сетевого хозяйства Абхазии и внедрения систем учета электроэнергии для стабильного функционирования энергосистемы.Авиарейс Москва - СухумРегулярные рейсы между Москвой и Сухумом запустят с 3 апреля, сообщил российский перевозчик.Полеты будут выполняться авиакомпанией Nordwind совместно с авиакомпанией "Икар" на самолете Embraer 190.Рейсы запустят до пяти раз в неделю, а с 25 мая их частота увеличится до семи раз в неделю. На маршруте также будет задействован широкофюзеляжный Boeing 777-300.За сотрудничествоКабмин России поддержал предложение Санкт-Петербурга о заключении соглашения о сотрудничестве с Абхазией.Документ направлен на развитие сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах.Аналогичное соглашение между Санкт-Петербургом и Южной Осетией одобрено к подписанию.

