Sputnik недели: Мартовское наступление, интервью президента и новая заповедная зона
Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 16 по 22 марта. 22.03.2026, Sputnik Абхазия
О том, как почтили память защитников Абхазии, погибших в ходе Мартовского наступления, на какие вопросы ответил президент Бадра Гунба в большом интервью, какие он дал поручения премьер-министру по итогам гражданского форума, чем обеспокоен МИД республики и какие решения принял Парламент, читайте в материале Sputnik.
В понедельник в Абхазии почтили память погибших в Мартовской наступательной операции. Во всех городах и районах республики прошли траурные мероприятия, митинги и акции.
Президент Бадра Гунба в этот скорбный день обратился к народу и отметил, что Мартовское наступление было очередным испытанием, без которого не было бы Победы.
Вечером 16 марта руководство страны, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, депутаты и молодежь почтили память первого президента республики Владислава Ардзинба в Нижней Эшере.
Партия "Единая Абхазия" провела акцию "Свеча памяти" на Гумистинском мосту. Государственная хоровая капелла впервые дала концерт в Госмузее Отечественной войны народа Абхазии в Гудауте.
Артисты исполнили десять классических композиций из абхазского и иностранного репертуара. Солировали Нана Черкезия, Елена Анкваб и Альдона Цкуа. Кроме того, в музее прошел вечер памяти и выставки фотографий павших героев.
Президент Абхазии Бадра Гунба дал большое интервью медиа-проекту "Ҳара", в котором ответил на ряд вопросов по актуальным для государства направлениям. В частности речь шла о обеспечении безопасности.
Гунба относит эту область к категории высшего приоритета и напомнил, что атаку беспилотников 5 марта удалось отбить благодаря новым системам радиоэлектронного перехвата и новым возможностям Абхазии в рамках военного сотрудничества с Россией.
Помимо этого, президент сообщил о планах установки памятника погибшим в СВО бойцам из Абхазии. Этот прорабатывается с мэром Тимуром Агрба.
Бадра Гунба также затронул вопрос незаконного получения материнского капитала в России. Этот вопрос обсуждался во время последней поездки президента в Москву на встречах с Первым замруководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко
Благодаря поддержке российских коллег, сообщил он, гражданки Абхазии, обладающие гражданством РФ, которые получили маткапитал в России, будут проходить по возбужденным делам в категории свидетелей.
Отвечая на вопрос о объединении народа, Гунба заявил, что равные права, верховенство закона и правопорядок должны выполнять эту задачу.
Он назвал неправильным утверждение о том, что граждане в республике могут объединяться лишь в рамках общих политических процессов.
"Приоритетом должно стать привлечение в команду людей, которые способны решать ключевые задачи в рамках тех или иных направлений, сфер. Нам нужны люди, которые уже готовы решать поставленные задачи в рамках современных условий", — сказал он.
Глава республики также подчеркнул, что попытался избежать привлечения в свою команду "откровенно политических деятелей".
Владимир Зантариа скончался на 73 году жизни в субботу, 21 марта. Бадра Гунба выразил соболезнования семье и родным усопшего и отметил, что весть о смерти талантливого поэта, общественного деятеля и ученого воспринял c глубокой скорбью.
"Уход из жизни Владимира Зантариа – это большая утрата для абхазской литературы и науки. Он был не только талантливым литератором, но и одним из депутатов первого созыва Парламента Абхазии, ярким журналистом, человеком, посвятившим свою жизнь служению народу и развитию национальной культуры",– говорится в тексте.
Владимир Зантариа — поэт, академик, доктор филологических наук, общественный и политический деятель, лауреат Государственной премии им. Д.И. Гулиа, заслуженный работник культуры, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени, председатель Ассоциации писателей Абхазии, главный научный сотрудник отдела литературы АбИГИ им. Д.И. Гулиа.
Поручение премьер-министру
Бадра Гунба поручил премьер-министру представить предложения по реализации резолюции гражданского форума "Диалог. Согласие. Развитие".
До 7 мая 2026 года Владимир Делба должен представить президенту предложения по реализации изложенных в документе рекомендаций, относящихся к компетенции Кабинета министров Абхазии.
Мера принята в целях обеспечения общественного диалога между органами государственной власти и гражданским обществом.
В принятой резолюции предложены меры по улучшению демографической ситуации и репатриации.
Президент Бадра Гунба поздравил участников "Новых медиа Абхазии" с завершением программы.
Видеобращение главы государства показали на церемонии награждения победителей.
"Этот проект стал значимым событием. Он объединил талантливых людей, которые стремятся развивать журналистику. Новые медиа и цифровые коммуникации для нашей страны – это особенно важно, поскольку сильная профессиональная и ответственная журналистика играет большую роль в развитии общества и государства. Именно вы будете формировать современное информационное пространство нашей страны", – подчеркнул Гунба.
Финальный четвертый модуль "Новых медиа Абхазии" проходил в Москве с 16 по 20 марта.
В Абхазии создан новый государственный Маркулский историко-архитектурный заповедник "Крепость Алахаш-абаа". Указ об этом подписал президент Бадра Гунба.
Заповедник расположен в поселке Алахаш на высоком плато левого берега реки Маркула. В его состав входит ряд древних памятников, среди которых Башня Алахаш-абаа (III–XIV вв. н. э.), Церковь (IV в., XIV–XV вв. н. э.), замок (III–IV вв. н. э.; XIV–XV вв. н. э.), Могильник (I в. до н. э. – I в. н. э.), менгир (неолит, средневековье).
Бадра Гунба поздравил мусульман Абхазии с праздником Ураза-байрам.
Президент подчеркнул, что этот день, который завершает священный месяц Рамадан, символизирует очищение души, торжество веры, милосердия и сострадания, стремление к нравственному совершенству, укреплению добрососедства и взаимного уважения.
Глава государства отметил, что мусульманская община Абхазии вносит значимый вклад в развитие страны и укрепление гражданского согласия, а также передал поздравления соотечественникам, проживающим в Турции и других мусульманских странах.
Вице-президент, глава оперштаба по реконструкции набережной Сухума Беслан Бигвава проверил ход строительных работ, сообщила пресс-служба президента.
Мэр Сухума Тимур Агрба доложил ему о том, что на завершение исследований на участке, где ведутся археологические раскопки, специалистам потребуется около месяца.
Глава столицы также сообщил, что в связи с находками концепция реконструкции исторической части меняется, и в течение недели будут разработаны различные варианты, которые представят президенту, а затем вынесут на обсуждение Градостроительного совета.
На остальных участках набережной строительные работы продолжаются, на объектах задействованы по две бригады, чтобы уложиться в сроки.
Депутаты Народного собрания провели очередное заседание 18 марта. Они приняли ряд законопроектов в первом, втором и окончательных чтениях.
Одним из них стал проект закона, согласно которому многодетные семьи, учителя, малоимущие семьи, одинокие пенсионеры, а также младший и средний медицинский персонал имеют право на 50% скидку при оплате коммунальных услуг. Законопроект принят в первом чтении.
Кроме того, народные избранники рассмотрели проект закона, предусматривающий повышение нижнего возрастного порога для кандидата в президенты Абхазии с 35 до 45 лет, для кандидата в депутаты — с 25 до 33 лет.
Изменения также предполагают полную отмену верхнего возрастного ограничения для кандидатов в депутаты Парламента, которое ранее составляло 65 лет. Соответствующие поправки приняты Парламентом Абхазии в первом чтении.
Также в первом чтении были приняты изменения в конституционный закон о выборах депутатов Парламента. Эти поправки существенно повысят достоверность данных об избирателях, включая актуализацию информации о наличии гражданства, месте жительства и дееспособности граждан.
Он направлен на совершенствование порядка формирования списков избирателей и обеспечение полной реализации избирательных прав граждан республики.
Парламент Абхазии принял во втором чтении поправки в закон о порядке рассмотрения обращений граждан.
Согласно принятым изменениям, право на официальное обращение в государственные органы и органы местного самоуправления теперь предоставлено не только физическим, но и юридическим лицам Абхазии. Закон будет регулировать правоотношения, связанные с реализацией этого права как гражданами, так и организациями.
Абхазия выражает обеспокоенность конфликтом в Иране и поддержку его руководству, заявил министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц в эфире Абхазского телевидения.
"Для нас крайне важно отслеживать эту ситуацию, тем более в непосредственной близости к нашему региону. Мы должны иметь четкие сценарии прогноза и должны быть готовы к любому варианту развития событий", — заявил Барциц.
Прежде всего, МИД Абхазии хотел бы видеть дипломатические усилия стран, которые вовлечены в подобные конфликты, сказал он и выразил надежду на то, что удастся избежать гуманитарных последствий для большого числа людей и разрушений в регионе.
Неизменный и главный партнер
Россия остается главным партнером Абхазии, отметил зампредседателя ГТК Темыр Дгебия на коллегии, посвященной итогам работы за 2025 год.
"На долю России пришлось за 2025 год 45,3 миллиарда рублей, или 75% от общего объема внешней торговли Абхазии", — добавил он.
В сравнении с 2024 годом показатели увеличились на 4,9 миллиарда рублей. Рост составил 9,9%.
Динамика роста наблюдается ежегодно. Если в 2021 году товарооборот Абхазии с Россией составлял 27 миллиардов, то в 2025 году он вырос на 68%.
В ряду основных торговых партнеров Абхазии на втором месте расположилась Турция, доля которой в общем объеме — 7,5%.
Делегация Минэнерго России ознакомилась с текущими условиями функционирования Ингурской гидроэлектростанции в субботу, 21 марта.
Представители абхазского и российского ведомств обсудили развитие двустороннего энергетического сотрудничества, осмотрели процесс реализации программы по установке приборов учета в Сухуме.
По итогам отмечена важность модернизации сетевого хозяйства Абхазии и внедрения систем учета электроэнергии для стабильного функционирования энергосистемы.
Регулярные рейсы между Москвой и Сухумом запустят с 3 апреля, сообщил российский перевозчик.
Полеты будут выполняться авиакомпанией Nordwind совместно с авиакомпанией "Икар" на самолете Embraer 190.
Рейсы запустят до пяти раз в неделю, а с 25 мая их частота увеличится до семи раз в неделю. На маршруте также будет задействован широкофюзеляжный Boeing 777-300.
Кабмин России поддержал предложение Санкт-Петербурга о заключении соглашения о сотрудничестве с Абхазией.
Документ направлен на развитие сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах.
Аналогичное соглашение между Санкт-Петербургом и Южной Осетией одобрено к подписанию.