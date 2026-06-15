https://sputnik-abkhazia.ru/20260615/mikhaila-bulgakova-na-ukraine-odoleli-shvondery-i-sharikovy-1063674942.html

Михаила Булгакова на Украине "одолели" швондеры и шариковы

Михаила Булгакова на Украине "одолели" швондеры и шариковы

Sputnik Абхазия

Михаил Булгаков родился в Киеве, там прошли его юность и становление как личности. Но сегодня в городе, который был неразрывно связан с его судьбой... 15.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-15T10:00+0300

2026-06-15T10:00+0300

2026-06-15T10:12+0300

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Почему борьба с памятниками и историческими символами давно вышла за рамки обычного переименования улиц? Что стоит за попытками вычеркнуть из памяти целые страницы общей истории и культуры? Своими размышлениями об этом делится Алексей Ломия.В родительской квартире у нас было очень много книг. В первую очередь потому, что сами мама и папа были представителями творческой интеллигенции, да и читать тогда было модно. И в отцовском кабинете, и в маминой комнате, и в гостиной стояли книжные полки с самой разной литературой. И самое главное — это было не просто предметом мебели или украшением интерьера: в моей семье все любили читать. Многие книги были с затёртыми обложками, изношенными переплетами, подклеенными страницами. Были там и сборники, и многотомные издания, и энциклопедии. Но, видимо, некоторых авторов у нас либо не было вовсе, либо их произведения были представлены недостаточно широко.Это стало для меня очевидным, когда я поступил в Московский государственный университет. Однокурсники, среди которых было немало очень начитанных людей, стали советовать мне восполнить некоторые пробелы. Среди авторов, которых особенно рекомендовали, был Михаил Булгаков, а именно — его легендарный роман "Мастер и Маргарита".Немного уязвленный тем, что, оказывается, прочитал еще не все на свете, я обратился в нашу студенческую библиотеку, которая находилась прямо на первом этаже общежития. В основном там была научная и учебная литература, но и художественной хватало. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что на Булгакова существует живая очередь. Более того, когда я пришел в назначенный день, книгу мне выдали всего на три дня и только под залог студенческого билета.Чтобы было понятно: студенческий билет был не просто книжицей. Это был серьёзный документ, который можно было предъявлять как удостоверение личности, использовать для прохода в главное здание МГУ и в студенческую столовую. Но желание прочитать роман было настолько сильным, что я был готов пойти на такие временные неудобства.Три дня для того, чтобы осилить роман, казались сроком немалым, но ведь учиться тоже было нужно. Первокурснику непросто одновременно постигать азы юридических наук, чтобы быть готовым отвечать на семинарах, и параллельно читать объёмную книгу в ускоренном темпе. Но оно того стоило.Я читал взахлеб. Читал до поздней ночи, читал в метро, читал в перерывах между лекциями и, что греха таить, даже во время занятий. Лишь бы успеть "проглотить" это незабываемое произведение.Я был настолько потрясен прочитанным, что на какое-то время стал настоящим поклонником Булгакова. Его рассказы и повести — "Морфий", "Записки на манжетах", "Собачье сердце" — настолько увлекли меня, что тогда я практически ничего другого не читал. Разве что "Белую гвардию" не осилил. Не знаю почему, но, как говорится, не зашло — бросил.К чему я все это вспомнил? Наверняка многие заметили, что в Киеве произошло очередное варварство. Иначе это не назовешь. Был демонтирован памятник Булгакову. А ведь он родился там, там же находится и его музей.Более того, у молодого человека, который у места, где стоял памятник, в знак протеста решил вслух почитать отрывки из произведений писателя, возникли серьезные проблемы. Его выгнали возмущенные сотрудники того самого музея. Якобы он "подрывает их репутацию". Какую репутацию? О чем они вообще говорят? Это дикость.С кем они воюют? Что плохого сделал им Михаил Булгаков? Может быть, то, что он избежал мобилизации, объявленной их национальным "героем" Петлюрой? Он родился в Киеве, сформировался там как личность, получил образование. И уже будучи дипломированным врачом, постоянно стремился туда вернуться. Он даже пережил в Киеве германскую оккупацию.Если абстрагироваться от эмоций, то невольно приходишь к мысли, что речь идёт не просто о массовом умопомрачении. Ведь никому почему-то не приходит в голову переименовать Киевский вокзал, станцию метро "Киевская" или бульвар Шевченко. Здесь нужно копать глубже.Я более чем уверен, что это часть очень хитроумного и тщательно продуманного плана. Необходимо изменить, подменить историю. Выбить из людей тот самый стержень, размыть культурный код, который десятилетиями объединял советский народ. Только так можно посеять смуту, разрушить вековое единство, реформатировать ценности и скорректировать мышление в нужном направлении.Ведь только так можно расшатать фундамент и расчленить великое государство. Превратить одну шестую часть суши в сырьевую базу с послушным населением, для которого главным станет лишь существование и работа на обслуживание интересов западной элиты.Именно поэтому украинцев подтолкнули к тому, чтобы сносить памятники классикам мировой литературы русского происхождения, преследовать тех, кто говорит на русском языке, разрушать обелиски героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны.Закончить хочется очень точным высказыванием одного украинского блогера-миллионника. Как ни странно, именно он мысленно обратился к Булгакову и попросил прощения:"Прости нас, Михаил Афанасьевич! Не смогли мы тебя уберечь от швондеров и шариковых!"Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

мнение, колумнисты, авторы