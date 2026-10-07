https://sputnik-abkhazia.ru/20261007/voyna-roz-rossiya-brosila-sily-na-neozhidannoe-napravlenie-1066192944.html

Война роз: Россия бросила силы на неожиданное направление

Война роз: Россия бросила силы на неожиданное направление

Sputnik Абхазия

Каждый год россияне покупают почти два миллиарда срезанных цветов — примерно по 13 стеблей на каждого жителя страны, включая младенцев. А теперь неудобная... 07.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-07T11:37+0300

2026-10-07T11:37+0300

2026-10-07T11:37+0300

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Каждый год россияне покупают почти два миллиарда срезанных цветов — примерно по 13 стеблей на каждого жителя страны, включая младенцев. А теперь неудобная цифра: отечественные теплицы закрывают лишь 23-24 процента рынка, и почти всегда наш цветок стоит дороже импортированного. Почему так вышло — и может ли это измениться? Об этом пишет Екатерина Винокурова для РИА Новости.Разберем по фактам, главный из которых — климат. На тепличный гектар в закрытом грунте уходит около 1,5 МВт электроэнергии в месяц. Себестоимость российского цветка — это, по сути, безжалостный счет от ресурсоснабжающих организаций, где каждая строка бьет по карману владельцев хозяйств закрытого грунта. Почти две пятых всей стоимости цветов (39 процентов) съедают газ и электричество — и стоит тарифам подпрыгнуть хоть на пару процентов, как рентабельность ползет вниз. Более четверти (26 процентов) уходит на оплату труда: это живые деньги, которые надо платить людям каждый месяц без скидок на сезонность и капризы спроса. Еще 18 процентов забирает агротехническая база: удобрения, субстраты, посадочный материал — без них не вырастить ни бутона, и цена на них тоже не стоит на месте. А оставшиеся 17 процентов — это невидимый, но тяжелый груз: логистика, амортизация стареющего оборудования и неизбежные потери, с которыми приходится мириться, даже если цветы не продаются. Но и это еще не все: луковицы, черенки и исходный материал большинства популярных сортов по‑прежнему закупаются за рубежом, где главенствуют Нидерланды.География цветочных поставок консервативна: около 90 процентов импорта дают три страны: Нидерланды, Эквадор и Кения. Только Эквадор в 2025 году вывез в Россию более 742 миллионов стеблей — по пять на каждого россиянина. По оценкам отраслевых аналитиков, себестоимость отечественного цветка на 20-30 процентов выше входной цены импортного аналога, особенно кенийской розы.Именно здесь в игру вступают новые тепличные комплексы: они делают ставку не на климат, а на технологии, чтобы сократить разрыв в себестоимости. До 2028 года планируется запустить семь новых проектов суммарной мощностью около 48 миллионов цветов в год. Если все они выйдут на заявленные показатели, общий выпуск может подняться до 550 миллионов стеблей, а доля отечественной продукции — до 35-40 процентов к 2030 году.Данные проекты вышли далеко за рамки привычных парников — сегодня это полноценные промышленные комплексы. Умная досветка по световым рецептам превращает светодиоды в точный инструмент: управляемый спектр подбирает "формулу света" под каждый сорт и фазу роста, гарантируя стабильное качество даже в самые хмурые месяцы. Хитроумная рекуперация тепла и замкнутые контуры возвращают в систему то, что раньше бесследно улетучивалось через вентиляцию. Автоматизированные системы климата и полива держат под контролем каждый параметр (влажность, температуру, концентрацию удобрений), сводя к минимуму потери и делая качество партии предсказуемым, почти математически точным. А вертикальное размещение культур на многоярусных стеллажах кратно увеличивает выход продукции с одного гектара.При всей технологичности окупаемость таких комплексов остается долгой: порядка 12–15 лет даже при льготном кредитовании. Поэтому главное "удобрение" для отрасли сегодня — это не азот и не калий, а продление льготных кредитов до 15 лет и обсуждение льготных тарифов на энергоресурсы. Без этого технологии сами по себе не смогут перетянуть чашу весов.Если планы будут реализованы, рынок цветов в России переживет не просто количественный скачок — произойдет настоящая перестройка всей его логики. Сезонные пики, которые годами ставили отрасль на грань срыва, начнут сглаживаться: собственное производство сможет подхватить всплески спроса вроде ажиотажа к 8 Марта, к 1 сентября или к Новому году, когда импортные поставки неизбежно отстают от запросов розницы. Параллельно будет расти доля премиального сегмента: современные технологии позволяют добиваться почти эталонных параметров (ровных стеблей, плотных бутонов и предсказуемой стойкости в вазе), превращая качество из удачи в закономерность. Ассортимент тоже станет шире: новые комплексы изначально проектируют как мультикультурные площадки, где бок о бок растут розы, герберы, хризантемы и эустомы, — это снижает риски и открывает доступ к разным сегментам клиентов. И особенно показательно, что цветы становятся самым честным барометром импортозамещения: роза конкурирует с розой прямо на витрине, а покупатель голосует рублем. Именно поэтому нынешние 24 процента — это не красивая цифра, а отражение реальной экономики, и рост до 40 процентов будет означать не лозунг, а ощутимый сдвиг в балансе сил на рынке.Для нашей страны полное импортозамещение в цветочном бизнесе — красивая, но недостижимая цель. Реалистичный ориентир — занять премиальный и круглогодичный сегмент: хризантему, герберу, горшечные культуры, локальную сезонную срезку. А вечную эквадорскую розу оставить конкуренту — как честно купленный товар, а не как символ поражения.Букет в руках — маленькая экономическая карта: в нем сошлись климат и тарифы, селекция и логистика, амбиции российских специалистов отрасли защищенного грунта и вековая мощь голландских генетиков. Сегодня чаша весов все еще склоняется к Эквадору — солнце дешевле ламп. Но чаша уже дрогнула: плюс 11 процентов за год, семь новых проектов на подходе, двойной рост за пять лет.И тогда однажды покупатель, стоя перед витриной, не будет мучиться выбором "дешевле или свое". Он просто скажет: "Дайте вот эту — она красивая, свежая и выросла рядом". Это и будет самый честный показатель победы в битве за вазу в России.

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Екатерина Винокурова https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/0f/1031843883_403:-1:2203:1800_100x100_80_0_0_f5b12d1961d261484204744516f68df3.jpg

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мнение, колумнисты, авторы, россия, цветы