https://sputnik-abkhazia.ru/20261014/chetyre-vsadnika-apokalipsisa-skachut-v-evropu-rossii-sredi-nikh-net-1066326826.html
Четыре всадника Апокалипсиса скачут в Европу. России среди них нет
Четыре всадника Апокалипсиса скачут в Европу. России среди них нет
Sputnik Абхазия
Вчера в Варшаве европейский истеблишмент на своем междусобойчике разорялся насчет русской угрозы. "Дурдом на выезде", — емко охарактеризовала этот план Мария... 14.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-14T11:52+0300
2026-10-14T11:52+0300
2026-10-14T11:52+0300
авторы
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европа
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Вчера в Варшаве европейский истеблишмент на своем междусобойчике разорялся насчет русской угрозы. "Дурдом на выезде", — емко охарактеризовала этот план Мария Захарова. Но еще удивительнее выглядит список их страхов."Русскую угрозу" еэсовцы видят во всем: например, в загадочных дронах, которые при ближайшем рассмотрении оказываются то стаей птиц, то местным вертолетом, то вообще яркой звездой. В разжигании социальной нестабильности — ну, вестимо, французы и немцы не сами по себе на улицы выходят, их пихает в спину рука Москвы. В дезинформации: то есть я, когда пишу эти строки, и вы, уважаемые, когда их читаете, — мы тоже воюем каким-то сложным "гибридным" образом против Европы. "Русской угрозой" торгуют как на базаре, причем ценники на товаре все время растут.Характерно, что простых граждан ЕС волнуют совершенно другие проблемы. На днях были опубликованы результаты регулярного опроса европейцев Yougov. В нем гражданам предлагалось описать главные угрозы в их жизни. Там много чего есть, нет только "русской угрозы".Больше всего всех тревожит экономика. Это естественно: аренда и "коммуналка" с 2022 года выросли в разы, а пенсии и зарплаты остались теми же. Дизельный кризис в разгаре, а на носу еще и продовольственный. Евро и привязанные к нему валюты обесцениваются: только официальная инфляция с 2019 года — 23 процента.Никакие вежливые эвфемизмы типа "граждане вынуждены пропускать прием пищи" не смягчают реальность, в которой работающие люди вынуждены голодать и жить в палатке, а старики — насмерть замерзать из-за нехватки денег на отопление.Вторая по значимости угроза — нелегальная миграция и все, что с ней связано: погромы, грабежи, буйство криминала. Это тоже печальная реальность стремительно деградирующей Европы.Третье: наравне с проблемой миграции идет чудовищное качество медицины, причем вырождается и бесплатное здравоохранение (в Британии), и платное. Никакие деньги уже ничего в этой сфере не гарантируют.Ну и кризис жилья — когда ни купить, ни снять себе дом или квартиру испанцы, британцы, немцы практически не могут.Вот это реальные проблемы Европы — тяжелые, практически нерешаемые. Вот это истинные угрозы европейской цивилизации — они скачут, неотвратимые, словно четыре всадника Апокалипсиса. Но евролидеры упорно смотрят в другую сторону и требуют с налогоплательщиков денег на войну с Россией."Темную зиму" пообещал европейцам министр обороны Бельгии Тео Франкен. Но ведь это не русские им ее устроили. Это европейцы сами себе запретили покупать газ у России, взвинтив у себя цены на все и вся. Это они ввели против нас тысячи санкций, разорвали торговые и деловые связи. Копали могилу нам — а теперь падают в нее сами. Ничего, могут утешаться тем, что на Украине будет еще хуже.Накануне "темной зимы" им стоило бы бросить силы на поддержку самых незащищенных слоев своего населения. Но нет — все деньги идут на Украину и в министерства обороны. В Сети есть забавное видео, где тот же Тео Франкен требует 50 миллионов евро на новые дроны, а бельгийские парламентарии обзывают его коррупционером и требуют перестать "торговать паникой" и тащить деньги из бюджета.Но евроястребам недолго осталось врать про "гибридную агрессию России": в 2027 году большинство из них ждут выборы — президентские, парламентские, местные. Так что у европейцев будет шанс прогнать лицемерных воров, торгующих "российской угрозой". Посмотрим, сумеют ли они им воспользоваться.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20261011/neveroyatno-no-koe-v-chem-zelenskiy-okazalsya-absolyutno-prav-1066271230.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20261008/ssha-lishayutsya-klyuchevogo-instrumenta-sily-1066212008.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20261001/upuschennoe-tridtsatiletie-zapad-beznadezhno-podvel-chelovechestvo-1066059962.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20261012/osobennosti-ucheniy-odkb-nerushimoe-bratstvo-i-barer-v-belarusi-1066291038.html
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Виктория Никифорова
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авторы, колумнисты, мнение, россия, европа
авторы, колумнисты, мнение, россия, европа
Вчера в Варшаве европейский истеблишмент на своем междусобойчике разорялся насчет русской угрозы. "Дурдом на выезде", — емко охарактеризовала этот план Мария Захарова. Но еще удивительнее выглядит список их страхов.
"Русскую угрозу" еэсовцы видят во всем: например, в загадочных дронах, которые при ближайшем рассмотрении оказываются то стаей птиц, то местным вертолетом, то вообще яркой звездой. В разжигании социальной нестабильности — ну, вестимо, французы и немцы не сами по себе на улицы выходят, их пихает в спину рука Москвы. В дезинформации: то есть я, когда пишу эти строки, и вы, уважаемые, когда их читаете, — мы тоже воюем каким-то сложным "гибридным" образом против Европы.
"Русской угрозой" торгуют как на базаре, причем ценники на товаре все время растут.
Характерно, что простых граждан ЕС волнуют совершенно другие проблемы. На днях были опубликованы результаты регулярного опроса европейцев Yougov. В нем гражданам предлагалось описать главные угрозы в их жизни. Там много чего есть, нет только "русской угрозы".
Больше всего всех тревожит экономика. Это естественно: аренда и "коммуналка" с 2022 года выросли в разы, а пенсии и зарплаты остались теми же. Дизельный кризис в разгаре, а на носу еще и продовольственный. Евро и привязанные к нему валюты обесцениваются: только официальная инфляция с 2019 года — 23 процента.
Никакие вежливые эвфемизмы типа "граждане вынуждены пропускать прием пищи" не смягчают реальность, в которой работающие люди вынуждены голодать и жить в палатке, а старики — насмерть замерзать из-за нехватки денег на отопление.
Вторая по значимости угроза — нелегальная миграция и все, что с ней связано: погромы, грабежи, буйство криминала. Это тоже печальная реальность стремительно деградирующей Европы.
Третье: наравне с проблемой миграции идет чудовищное качество медицины, причем вырождается и бесплатное здравоохранение (в Британии), и платное. Никакие деньги уже ничего в этой сфере не гарантируют.
Ну и кризис жилья — когда ни купить, ни снять себе дом или квартиру испанцы, британцы, немцы практически не могут.
Вот это реальные проблемы Европы — тяжелые, практически нерешаемые. Вот это истинные угрозы европейской цивилизации — они скачут, неотвратимые, словно четыре всадника Апокалипсиса. Но евролидеры упорно смотрят в другую сторону и требуют с налогоплательщиков денег на войну с Россией.
"Темную зиму" пообещал европейцам министр обороны Бельгии Тео Франкен. Но ведь это не русские им ее устроили. Это европейцы сами себе запретили покупать газ у России, взвинтив у себя цены на все и вся. Это они ввели против нас тысячи санкций, разорвали торговые и деловые связи. Копали могилу нам — а теперь падают в нее сами. Ничего, могут утешаться тем, что на Украине будет еще хуже.
Накануне "темной зимы" им стоило бы бросить силы на поддержку самых незащищенных слоев своего населения. Но нет — все деньги идут на Украину и в министерства обороны. В Сети есть забавное видео, где тот же Тео Франкен требует 50 миллионов евро на новые дроны, а бельгийские парламентарии обзывают его коррупционером и требуют перестать "торговать паникой" и тащить деньги из бюджета.
Но евроястребам недолго осталось врать про "гибридную агрессию России": в 2027 году большинство из них ждут выборы — президентские, парламентские, местные. Так что у европейцев будет шанс прогнать лицемерных воров, торгующих "российской угрозой". Посмотрим, сумеют ли они им воспользоваться.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.