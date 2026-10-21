https://sputnik-abkhazia.ru/20261021/uzhe-ne-kontroliruetsya-evropa-pogruzhaetsya-v-khaos-iz-za-ukrainy-1066484535.html

Уже не контролируется: Европа погружается в хаос из-за Украины

Уже не контролируется: Европа погружается в хаос из-за Украины

Sputnik Абхазия

Погромы, поджоги, ожесточенные столкновения с полицией — Европу охватил пожар протестов. Власти уже признают, что не контролируют ситуацию. Из Франции... 21.10.2026, Sputnik Абхазия

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Погромы, поджоги, ожесточенные столкновения с полицией — Европу охватил пожар протестов. Власти уже признают, что не контролируют ситуацию. Из Франции беспорядки перекинулись в Италию и другие страны. О том, что происходит, — в материале Виктора Жданова для РИА Новости.Что не сгорело — будет проданоФранцузская полиция задержала более 2,5 тысячи человек после того, как в минувшие выходные началась общенациональная демонстрация. По данным МВД республики, в ней участвовало 550 тысяч человек. Всеобщая конфедерация труда насчитала до 800 тысяч. При этом в столкновениях пострадала почти тысяча силовиков.На улицах Парижа, Марселя, Ниццы, Лиона и Лилля — протестные граффити на стенах, перевернутые автомобили, разбитые витрины дорогих бутиков и обычных магазинов. По правительственным данным, пострадало около трех тысяч торговых точек.Краденый товар мародеры практически сразу начали сбывать на онлайн-платформах. Некоторые объявления о продаже косметики, одежды и обуви выкладывали с пометкой "украдено 17 октября" — видимо, от ощущения полной безнаказанности. Сделать с этим что-либо власти пока не могут. Министр торговли Серж Папен подтвердил факт нелегальных продаж в интернете, но заявил, что лишь проведет встречу с представителями сервисов для решения проблемы.Жертвой беспорядков стало также историческое здание мэрии в Лиможе 1883 года постройки. Из-за поджога рухнула 43-метровая колокольня, разрушена часть фасада. Полиция задержала главного подозреваемого — сорокалетнего левого активиста из департамента Крез, который уже числится в базе данных как представляющий угрозу госбезопасности. Прокуратура не исключает, что может квалифицировать дело как теракт.Однако в целом даже министр внутренних дел Лоран Нуньес признает, что ситуация с массовыми беспорядками вышла из-под контроля. По его словам, численность силовиков уступает количеству людей на улицах. Нуньес взял всю ответственность на себя и в разгар протестов попытался подать в отставку, но Эммануэль Макрон ее не принял.В поддержку полиции Нуньес распорядился привлечь военнослужащих, а также пообещал предельно жесткие действия полиции на акциях, запланированных на субботу.Премьер-министр Себастьян Лекорню не исключает введения чрезвычайного положения, но пока ограничился комендантским часом. Он, Нуньес и сам Макрон оказались дезориентированы и полностью не готовы к масштабам протестов, сообщила радиостанция RTL со ссылкой на неназванных министров.С особым вниманиемМирная демонстрация против высоких цен на жилье в Италии переросла в беспорядки очень быстро. Волна противостояний силовиков с протестующими прокатилась по Милану, Турину, Болонье и Бергамо. Молодые люди бросали в силовиков камни и бутылки. Те в ответ применяли слезоточивый газ и водометы."Нельзя не принимать во внимание то, что произошло на площадях в итальянских городах", — заявила итальянский премьер Джорджа Мелони и потребовала от оппозиции осудить насилие на улицах.Наиболее ожесточенные акции прошли в Милане. Туда даже решили откомандировать 500 военных, передает Reuters со ссылкой на вице-премьера и министра транспорта Италии Маттео Сальвини. Накануне в уличных столкновениях пострадало свыше ста силовиков. Полиция задержала около 300 человек. Значительная часть — несовершеннолетние.В понедельник у полицейского управления Милана собрались родители задержанных. Среди них были не только итальянцы, но и граждане Туниса, Украины, Румынии. Некоторые освобожденные подростки, сообщает газета Corriere della Sera, утверждают, что провели в участке около 15 часов. По их словам, в камере находилось почти тридцать человек. Еду и воду им предоставили, однако одеял на всех не хватало.Протесты продолжаются и за пределами городов. Недовольные высокими ценами на топливо итальянские дальнобойщики перекрыли движение на автомагистралях на развязках крупных трасс A1 и A30. Транспортное сообщение между некоторыми населенными пунктами заблокировано.Низы не хотят, верхи не могутУже несколько недель идут студенческие акции против платы за высшее образование в Бельгии. В Португалии поводом к протестам послужило недовольство низкой доступностью жилья. Аналогичные демонстрации проходят в Испании.Европейская пресса старается не акцентировать внимание на первопричинах протестных акций. Да и власти некоторых стран пытаются выдать происходящее как обычный бунт. Так, бельгийский министр обороны Тео Франкен, заметив у протестующих в Брюсселе палестинский флаг, назвал беспорядки происками исламистов и ультралевых с целью "максимально дестабилизировать" общество.Политолог Владимир Оленченко в беседе с РИА Новости отмечает, что за нынешней ситуацией в Европе стоит системный кризис."Население не приемлет политики, которую проводят власти. А они, в свою очередь, не знают, как восстановить нормальную деятельность государства. У каждой страны есть особенности. Например, во Франции — кризис системы просвещения. В Италии — управления. В Испании — недвижимости. Общее заключается в ненадлежащей социально-экономической политике. Люди выходят на улицу, потому что не ощущают заботы государства ни экономически, ни социально. Они не видят даже стремления властей регулировать эту сферу", — объясняет аналитик.Причины провала, по словам Оленченко, кроются в том, что европейские лидеры увлечены внешнеполитическими ориентирами. В первую очередь — русофобией. Франция, Италия, Испания ставят на милитаризацию и участие в конфликте на Украине. Им не хватает ни сил, ни возможностей, ни финансов. Все перекладывается на плечи граждан, а те этого не приемлют."Если вспомнить опыт забастовок "желтых жилетов", то беспорядки могут продолжаться достаточно долго, особенно во Франции. Но всплеск такого экстремизма вряд ли повторится. И вряд ли эта история к чему-то приведет. Политических требований мы не видим. От происходящего во французских городах отмежевались как правые во главе с Марин Ле Пен, так и левые с Жан-Люком Меланшоном. Кстати, в Албании, где молодежь тоже протестует, ситуация несколько отличается. Там иная политическая подоплека и есть требования с отставкой премьер-министра Эди Рамы из-за обвинений в коррупции", — говорит директор Центра европейской информации Николай Топорнин.В целом ситуация в Западной Европе заметно отличается от Восточной. Проблемы схожие, однако до вандализма и погромов недовольное население Финляндии, Словакии или Польши не доходит. Причины, по словам Топорнина, — в роли мигрантов. Культура протестов граждан из бывших европейских колоний в Африке сильно отличается, а для выходцев из беднейших районов любые массовые акции — хорошее прикрытие для грабежа.Таким образом, европейские власти оказались заложниками кризиса, созданного собственными руками. И единственная тактика сейчас — ожидание в надежде на спад уличной активности.

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