https://sputnik-abkhazia.ru/20261023/temnaya-dyuzhina-v-ssha-gotovyatsya-k-veernym-otklyucheniyam-energii-1066526952.html

Темная дюжина: в США готовятся к веерным отключениям энергии

Темная дюжина: в США готовятся к веерным отключениям энергии

Sputnik Абхазия

Американская пресса активно обсуждает неожиданную внутреннюю проблему и подготавливает сограждан к новым реалиям жизни. Целый ряд изданий, прямо или косвенно... 23.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-23T10:40+0300

2026-10-23T10:40+0300

2026-10-23T10:40+0300

мнение

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сша

электроэнергетика

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Американская пресса активно обсуждает неожиданную внутреннюю проблему и подготавливает сограждан к новым реалиям жизни. Целый ряд изданий, прямо или косвенно связанных с энергетикой, вышли с публикациями, общий смысл которых сводится к неизбежным массовым блэкаутам в Соединенных Штатах, причем уже в ближайшее время, пишет для РИА Новости Сергей Савчук. Федеральные власти пока отмалчиваются, не подтверждая, но и не опровергая подобные заявления, авторы же исходят из свежих отчетов Министерства энергетики США и открытых данных по перетокам электричества.Суть довольно проста и укладывается в курс начальной физики. Не так давно министр энергетики Соединенных Штатов сообщил, что подотчетное ему ведомство фактически провалило программу модернизации старых и строительства новых ЛЭП. Естественно, формулировки были ровно противоположными, но смысл их от этого не меняется. На уровне правительства была отменена программа, принятая во время правления Джо Байдена, в рамках которой подразумевалось возведение трех высоковольтных магистралей, как бы рассекающих страну по направлению на север, северо- и юго-запад, под общим названием National Interest Electric Transmission Corridors (NIETCs). Крис Райт заявил, что проект остановлен, и вместо этого представил на рассмотрение черновой вариант исследования "Потребность в национальных линиях электропередачи". В нем обсуждаются возможность и финансовая целесообразность (это ключевые слова) строительства десятка интерконнекторов, которые связали бы между собой разрозненные электросети разных штатов и повысили бы их управляемость и общее резервирование.Одновременно то же самое Министерство энергетики выпустило заявление, что в связи с непривычно теплой осенью пиковая потребность в электроэнергии превысила показатель 111,5 гигаватта. Чтобы удовлетворить интересы потребителей, министерство направило сетевой компании PJM Interconnection (крупнейшая на Восточном побережье — обслуживает 67 миллионов человек) распоряжение, по которому она должна обеспечить транзит электричества. Из PJM ответили, что они совершенно не против, только часть ЛЭП находится на планово-предупредительных ремонтах. Эстафету подхватили операторы из центральных и западных штатов, сообщивших, что они тоже заняты сезонными ремонтами и будут вынуждены ограничивать передачу энергии. На фоне растущей озабоченности федеральные власти поспешили заверить, что об общенациональных отключениях речь не идет, при этом бытовых потребителей попросили ограничить использование электричества в пиковые часы, а дата-центры и промышленные объекты — озаботиться источниками резервного питания.Если пробежать по тематическим публикациям, можно увидеть интересный момент. Большинство статей и роликов начинается с упоминания, что система электросетей Северной Америки является самой большой в мире. В частности, упоминается факт, что высоковольтными проводами США можно шесть раз обернуть экватор, а подсчитать протяженность сетей более низкого напряжения и вовсе почти невозможно. Это своего рода ментальная подстилка, подспудно оправдывающая текущие и ежегодные проблемы вроде природных пожаров, основной причиной которых является техническая неисправность сетей, приводящих к обрывам и коротким замыканиям с последующим возгоранием прилегающих зеленых насаждений. Американцы вообще очень любят на любые внутренние события и вещи натягивать мировой масштаб, но в данном случае это осознанное введение в заблуждение.Крупнейшим электросетевым хозяйством — в силу размеров территории — обладает наша страна. Протяженность российских высоковольтных ЛЭП превышает три миллиона километров, еще 506 тысяч километров — это распределительные сети общим числом свыше 14 тысяч. В Китае протянуто свыше миллиона километров высоковольтных ЛЭП и более трех миллионов километров низковольтных линий. Главная отличительная особенность здесь — в использовании и постоянном расширении системы сверхвысоковольтных линий (до тысячи киловольт): они позволяют транспортировать колоссальные объемы энергии и имеют значительно меньшие тепловые потери. Протяженность сетевого хозяйства Индии — 450 тысяч километров, а в США — 320 тысяч (200 тысяч миль), причем они разделены на три независимые друг от друга энергосистемы: запад, восток и отдельно Техас (ERCOT). Они синхронизированы между собой, но каждая управляется отдельно.Пока Вашингтон отмалчивается, сетевые операторы, которым не улыбается принимать на себя волну потребительского негодования, аккуратно сливают через СМИ предупреждения о вероятных веерных отключениях в 13 штатах и отдельно в округе Колумбия. Речь идет о так называемых среднеатлантических и среднезападных штатах, то есть от Нью-Йорка на востоке и до Миннесоты на западе.Фактически в США сейчас идет мягкое противостояние властей, продвигающих ряд мегапроектов вроде поточного строительства дата-центров, и энергетиков на местах, на которых возлагается почетная обязанность обеспечить это чудо на практике. Как гласит старинный анекдот, если в школе не учить физику и математику, то твоя жизнь будет полна волшебства и магии. В реальности же электросетевое хозяйство Соединенных Штатов построено сто лет назад, темпы его модернизации критически отстают от бешено растущих потребностей современной жизни, и можно сколько угодно ругать администрацию Байдена и хлестать энергетиков, но ситуацию это не улучшает.Вашингтон заявляет, что генерирующие предприятия полностью выполняют план по выработке электроэнергии, тем самым толсто намекая, что нет никаких оснований для срыва планов стратегического развития. Цифровые гиганты рапортуют, что готовы развиваться, — и все выразительно смотрят на энергетиков. Последние напоминают, что абсолютные значения — это очень здорово, но надо смотреть детализацию. Например, в штате Орегон сегодня уже треть всей электроэнергии уходит на нужды ЦОДов, что создает перекос, и если продолжать в том же духе, население штата и прочих потребителей придется обеспечивать извне. Кроме того, дата-центры чрезвычайно прожорливы и требуют огромного количества энергии, которую к ним нужно доставить. Еще в октябре 2024 года, при предыдущей администрации, Министерство энергетики выпустило анализ, согласно которому для гарантированной реализации всех государственных проектов пропускная способность американских электросетей к 2050-му должна увеличиться в четыре раза. Закавыка в том, что, согласно анализу технической группы Йельского университета, для этого нужно каждый год строить по пять тысяч миль (восемь тысяч километров) новых ЛЭП повышенной мощности, а на практике на это ушло девять лет.До промежуточных выборов в США осталось всего две недели, и вполне возможно, что аппетиты дата-центров на некоторое время принудительно поумерят. К избирательным урнам ходят живые люди, и они вряд ли отдадут свои голоса за авторов веерных отключений. А заменить ЛЭП можно когда-нибудь потом.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102598/30/1025983077_0:0:768:768_100x100_80_0_0_bff07f22316c5f6ce839bee200462d4b.jpg

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мнение, авторы, колумнисты, сша, электроэнергетика