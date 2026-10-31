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Для Польши война с Россией откладывается: на повестке — война гражданская

Для Польши война с Россией откладывается: на повестке — война гражданская

Sputnik Абхазия

В Польше стремительно развивается острый внутриполитический кризис, пишет для РИА Новости Ирина Алкснис. 31.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-31T14:09+0300

2026-10-31T14:09+0300

2026-10-31T14:09+0300

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В Польше стремительно развивается острый внутриполитический кризис, пишет для РИА Новости Ирина Алкснис.Правительство страны во главе с премьер-министром Дональдом Туском пытается отстранить руководство Конституционного трибунала — во главе с председателем Богданом Свенчковским. Их усилия натолкнулись на яростное сопротивление — как значительной части польской элиты, так и общественности.Сразу несколько заметных политиков обвинили правительство в попытке государственного переворота. Показательно, что события оказались подгаданы на момент, когда президент Кароль Навроцкий отправился с визитом на другой конец света — в Сенегал. Ему пришлось экстренно разворачивать самолет для возвращения. В Варшаву стягиваются значительные полицейские силы, поскольку на улицы вышли массы людей, протестуя против действий правительства и поддерживая Свенчковского.Базовые причины происходящих событий лежат в давнем и глубоком внутреннем расколе Польши, охватывающем как общество, так и национальные элиты. Если упростить, то в стране друг другу противостоят проевропейские либералы и правые консерваторы-евроскептики. В данный момент первые контролируют правительство, зато президент принадлежит ко вторым, как и руководство Конституционного трибунала.Ситуация усугубляется тем, что в Польше смешанная, парламентско-президентская республика, в которой президент не является чисто церемониальной фигурой, а правительство заметно ограничено в своих действиях другими ветвями власти. Очевидно, что имеющийся сейчас расклад сил создает мертвый клинч и не позволяет премьер-министру реализовать многие планы, хотя основные властные полномочия находятся именно в его руках.Также вполне очевидно, почему удар был нанесен именно по руководству Конституционного трибунала. Еще несколько дней назад РИА "Новости" стало известно, что правящая коалиция готовится к импичменту Навроцкого. Однако процедура отрешения президента от должности в Польше сложная и требует поддержки Конституционного трибунала. Ну а в нынешнем его составе инициатива обречена на провал.В общем и целом причины происходящего вполне ясны, но они все-таки не объясняют главного: зачем?! Зачем Дональд Туск с единомышленниками в принципе пошел на крайне рискованный — в том числе для себя лично — шаг, обрушив Польшу в тяжелейший внутриполитический кризис? Ведь если правительство потерпит поражение в нынешнем противостоянии, инициаторам кризиса и их группе поддержки грозят очень тяжелые последствия, вплоть до тюремных сроков. Да и в целом Польша — развитая, стабильная и достаточно благополучная страна, в которой методы политической борьбы, характерные для куда менее развитых стран (типа Украины), еще несколько часов назад казались просто невозможными. Однако они происходят прямо сейчас.Есть подозрение, что ответ на этот вопрос, как такое вообще стало возможным, надо искать не в Варшаве, а в Брюсселе.Мир стремительно погружается во всесторонний системный кризис. В этих условиях для евробюрократии ключевым условием выживания является удержание жесткого контроля над подведомственной территорией — чтобы ни одна страна Евросоюза не смела шагу сделать без разрешения сверху.Польша в этом смысле одна из самых проблемных точек для ЕС. Там всегда было сильно евроскептичное и евро-потребительское отношение: поляки успешно добивались от союза массы бонусов и привилегий, но сохраняли самостоятельность по многим вопросам. Даже сейчас, когда формально правительство — проевропейское и готовое строго исполнять волю Брюсселя, ему просто не дают это делать другие ветви власти.При этом Польша слишком важная для Евросоюза страна, чтобы ее ренегатство можно было и дальше терпеть, тем более учитывая скорость, с которой развиваются события в мире.Брюсселю как можно быстрее нужна послушная Польша, безропотно выполняющая его волю. А для этого необходимо, чтобы вся полнота власти в стране принадлежала его ставленникам. Похоже, путь достижения данной цели через выборы был признан бесперспективным — и в ход пошли экстренные меры.Что касается России, то нутряная русофобия — это то, что объединяет польские элиты, к каким бы политическим силам они ни относились. Так что мы можем просто с интересом наблюдать за развитием событий и ждать их развязки.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Ирина Алкснис https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102262/18/1022621827_30:0:180:150_100x100_80_0_0_6f74355983e5a2e28ceb024e9be3970f.jpg

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мнение, авторы, колумнисты, аналитика, геополитика